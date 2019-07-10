Межсезонье УНИКСа: в ожидании «бигмена» и «режиссера»

Трансферная кампания клуба пока не впечатляет

Фото: Максим Платонов

Казанская команда в минувшем сезоне заслуживала самых лестных слов в регулярном чемпионате и снова не порадовала в плей-офф, но в медалисты все-таки попала. В грядущем чемпионате даже повторить этот результат будет непросто — конкуренты УНИКСа не дремлют и укрепляются весьма серьезно. О том, как «зеленые» провели первый месяц межсезонья, — в материале «Реального времени».

Команда строится от Прифтиса

Спустя несколько дней после проигрыша в полуфинале «Химкам» УНИКС провел церемонию закрытия сезона, на которой команде вручили бронзовые медали. Отдельного признания в виде значка и почетного звания «Заслуженный работник физкультуры и спорта РТ» удостоился главный тренер Димитрис Прифтис. Нынешнюю команду принято ассоциировать прежде всего с его именем.

— Я считаю, что в этом году в Казани собралась интересная команда, сильный коллектив, грамотный тренер, — говорила в интервью «Реальному времени» генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. — УНИКС всегда выступает в Единой лиге стабильно. В этом году могли бы закончить регулярный чемпионат на первом месте, если бы не неожиданное поражение от «ПАРМЫ» дома. Два раза в сезоне обыграть московский ЦСКА — такое в этом сезоне удалось только клубу из Казани.

— Прифтис со стороны оставляет приятное впечатление, — рассказывал в другом интервью нашему изданию «главный по «Твиттеру» в российском баскетболе Дмитрий Головин. — Мне нравится, как он ведет себя во время матчей — не бегает, как ужаленный, к судьям, в отличие от некоторых. Приятно наблюдать за ним и за командой, они показывают хороший баскетбол. Но так мне трудно о нем судить. Кто знает, может, он в раздевалке всем щелбаны раздает?

Именно Прифтис за два года работы в Казани выстроил игру, которая позволяет казанцам решать серьезные задачи практически с любым подбором баскетболистов. 51-летний греческий специалист большое внимание уделяет игре в обороне, а также широкой ротации. Его подопечные, попадающие в заявку на матч, практически гарантированно получают свое игровое время при любом раскладе. Главная проблема же тренера в том, что его идеи и подход не срабатывают в плей-офф, где результат нужен любой ценой.

Главной звездой нынешнего УНИКСа по-прежнему остается его главный тренер. Фото unics.ru

Мы уже рассказывали, как всего одно глупое домашнее поражение от аутсайдера перевесило две победы над ЦСКА в регулярном чемпионате и, возможно, стоило УНИКСу финала плей-офф. Однако, даже несмотря на все приключения прошедшего сезона, команда сделала итоговый шаг вперед (после четвертого места в 2018 году заняла третье в 2019-м). И в целом Прифтис своей работой сделал все, чтобы продление контракта именно с ним стало главной трансферной целью клуба на лето. И уже на следующий день после церемонии вручения бронзы она была с успехом выполнена: УНИКС объявил, что грек продлил контракт по схеме «1+1».

Минус Понкрашов и минус Хвостов

Однако вслед за этим последовала довольно неоднозначная новость о том, что УНИКС покидает капитан команды Антон Понкрашов. О его уходе, который получился неожиданным для самого игрока, мы также подробно рассказывали с комментариями всех заинтересованных сторон. Позицию клуба можно сформулировать вот этим высказыванием президента УНИКСа Евгения Богачева:

— В вопросе расставания с Антоном Понкрашовым большую роль сыграло мнение тренерского штаба. Я бы его оставил, но предложил бы более низкую зарплату. Но против решения тренеров мне идти тоже не хотелось.

Понкрашова изначально планировалось заменить на игрока сборной России и краснодарского «Локомотива-Кубани» Дмитрия Хвостова — в нем был заинтересован лично главный тренер УНИКСа. Однако вопрос вызывало состояние здоровья баскетболиста, поэтому в Казани не спешили с трансфером, и в итоге тот подписал контракт с питерским «Зенитом».

— Мы действительно вели переговоры с УНИКСом, — заявил агент Хвостова Вадим Михалевский. — Но представители клуба не проявили настойчивости, хотя главный тренер Димитрис Прифтис был лично заинтересован в игроке. Я отправлял руководству казанцев последние МРТ о состоянии здоровья Димы, но нам показалось, что они тянут время. «Зенит» же сделал игроку конкретное предложение. Достаточно выгодное. Диму оно устроило, и мы решили заключить контракт.

УНИКС неожиданно для самого игрока покинул капитан команды Антон Понкрашов. Фото Олега Тихонова

Питерскому клубу казанцы проиграли и борьбу за Евролигу. До последнего УНИКС претендовал на уайлд-кард следующего розыгрыша турнира, однако предпочтение отдали «Зениту», который в полуфинале Единой лиги ВТБ уступил московскому ЦСКА и занял итоговое четвертое место. Казанский клуб, таким образом, продолжит выступать в Кубке Европы. Но пока непонятно, с каким разыгрывающим — «ненужного» Прифтису Понкрашова отпустили, а «нужного» Хвостова так и не приобрели.

Философия УНИКСа

— Состав команды не претерпит серьезных изменений. Поменяем три-четыре человека. Фамилии пока называть не могу. Обдумываем все имеющиеся варианты, — заявил в начале лета Евгений Богачев.

В середине июня новости из УНИКСа посыпались одна за другой. Ушло в итоге шесть человек: помимо Понкрашова, это лучший защищающийся игрок Единой лиги в прошлом сезоне Морис Ндур, а также оставивший довольно приятное впечатление в целом Пиеррия Хенри (его во второй половине сезона замучили травмы). Также Казань покинули Максим Шелекето, Мелвин Эжим и Трент Локетт.

Спортивный директор УНИКСа итальянец Клаудио Колдебелла, который летом тоже продлил свой контракт, отвечает как раз за вопросы селекции. Специально для «Реального времени» он прокомментировал нынешнюю трансферную политику клуба:

— Наша стратегия на это межсезонье проста: нам нужны лучшие игроки для того, чтобы побеждать в двух высококонкурентных турнирах: Единой лиге ВТБ и Кубке Европы. Также эти игроки должны максимально подходить философии, которую проповедует наша команда. Поэтому мы сохранили игроков, максимально ей подходящих. Это Клименко, Колесников, Сергеев, Смит, Каймакоглу, Макколлум, Морган. И решили подписать таких игроков, которые могли бы соответствовать нашей идее.

— Так, мы подписали Валерия Лиходея, обладающего прекрасными снайперскими данными как в «краске», так и из-за дуги. Отмечу, что в прошлом сезоне он стал чемпионом Польши. Мы уже давно хотели подписать Дмитрия Узинского из «Нижнего Новгорода», и на этот раз у нас это получилось. В будущем он станет одним из лучших игроков России, — он хорош и в защите, и в нападении.

Исландец Хаукур Палссон отлично играет на позиции третьего номера, обладает отличным броском и баскетбольным интеллектом. Нам осталось найти разыгрывающего, который лучшим образом срежиссировал бы идеи главного тренера на площадке. И «бигмена», который мог бы максимально полезно дополнить других игроков, — добавил Колдебелла.

«Химки» стали еще сильнее

Пока же можно говорить о том, что селекция казанского клуба не впечатляет. Тот же Лиходей уже играл в УНИКСе в 2014—2016 гг. и настоящим лидером команды за это время не стал. Узинскому выписано много авансов, но в прошедшем сезоне он пропустил довольно приличный срок из-за травмы. Приобретение исландца и вовсе пока что выглядит настоящей экзотикой. Да, этот игрок — герой ютьюб-роликов своей не самой сильной сборной и французского клуба «Нантер». Но как он освоится в России, в незнакомом ему чемпионате?

Из тех, кого удалось сохранить, радуют фамилии Колесникова, Моргана, Смита и Макколлума. Эти баскетболисты в прошедшем сезоне действительно заслужили похвалы, и понятно, почему они вписываются в ту самую философию, о которой говорит Колдебелла. Морган — герой битв под своим и чужим щитом, Смит — универсальный игрок с отличным дальним броском, Макколлум и Колесников — люди, которые идеально подходят баскетболу Прифтиса и способны приносить пользу как в атаке, так и в защите.

Два своих полуфинала УНИКС проиграл «Химкам». А они провели на этот раз довольно агрессивную и интересную трансферную кампанию. Фото Максима Платонова

Павел Сергеев играл не так много, хотя в целом в решающих матчах не подводил. Так, в ответной апрельской игре с московским ЦСКА он выдал отличный отрезок, который помог казанцам закрепить преимущество и обеспечил спокойную концовку. Главные же вопросы вызывает присутствие в этом списке Артема Клименко и Костаса Каймакоглу. Но если споры о регулярном переподписании грека идут уже лет пять и ими никого не удивить, то новые авансы 110-килограммовому Клименко не выглядят безукоризненно оправданными. Игрок в конце минувшего сезона чередовал провальные матчи с теми, в которых он не был ключевой опцией, хотя Прифтис никогда его не критиковал (впрочем, как и остальных своих подопечных).

Таким образом, главной звездой нынешнего УНИКСа по-прежнему остается его главный тренер. Пока что он имеет совсем не звездный состав, из которого предстоит сделать по-настоящему рабочий коллектив. Общее впечатление от селекции могут изменить оставшиеся 2—3 трансфера казанского клуба, но есть одна загвоздка.

Стоит вспомнить, что два своих полуфинала при Прифтисе УНИКС проиграл подмосковным «Химкам». А химчане, в свою очередь, провели на этот раз довольно агрессивную и интересную трансферную кампанию, которая еще не закончена. Сохранив почти всех лидеров, химчане подписали контракт с Сергеем Карасевым из «Зенита» и претендуют на самого Тимофея Мозгова, который возвращается из НБА в Россию. Трио сборной России во главе «Химок» (третий — Алексей Швед) уже называют мощным противовесом гегемонии ЦСКА. Чем ответит УНИКС?