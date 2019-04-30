Чаша весов УНИКСа: два поражения от «Пармы» перевешивают две победы над ЦСКА

Итоги «регулярки» и превью плей-офф

Казанский баскетбольный клуб еще ни разу в своей истории не выигрывал регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ — и в этом сезоне был близок к этому как никогда. Всего одной победы не хватило подопечным Димитриса Прифтиса, чтобы догнать и перегнать в турнирной таблице московский ЦСКА и иметь преимущество своей площадки вплоть до окончания плей-офф. О том, как прошел многомесячный марафон «регулярки» для УНИКСа и чего ждать от игр на выбывание — в материале «Реального времени».

Самый обидный момент сезона

На самом деле, довольно гладко прошел регулярный чемпионат для казанцев и год назад. Тогда УНИКС потерпел всего два поражения, но это были безнадежные проигрыши ЦСКА дома и в гостях. Подопечные Прифтиса в итоге набрали равные показатели с московским клубом, но стали вторыми именно по личным встречам. То есть, по сути, борьба за первое место для УНИКСа заканчивалась уже после поражения в Москве в начале апреля 2018-го.

В этом сезоне все было иначе. Судьба первого места оказалась полностью в руках казанцев, даже несмотря на четыре поражения в «регулярке». Свое весомое дело сделали сразу две победы над ЦСКА — дома УНИКС выиграл в феврале, уступая по ходу встречи 15 очков, а в гостях Прифтис и компания провели один из лучших матчей сезона, обыграв армейцев без Эрика Макколлума и Пьеррии Хенри, да еще и с 10-очковым преимуществом. Встреча закончилась настоящей истерикой некоторых игроков ЦСКА, которые пытались наказать Антона Понкрашова за безобидный эпизод в концовке. Теперь, в случае равенства побед и поражений, выше москвичей в турнирной таблице становился УНИКС.

Но в итоге обе эти победы над ЦСКА оказались бесполезными в борьбе за первую строчку. Казанцы, занявшие второе место по итогам регулярного чемпионата, проиграли в итоге аж пять раз: дважды «Парме» и по разу — «Химкам», «Нижнему Новгороду» и «Астане». Особняком стоят именно два поражения от пермяков. Если декабрьский проигрыш еще можно было объяснить банальной осечкой, недооценкой соперника или тем, что команда теряла силы, разрываясь на два турнира (Единую лигу ВТБ и Кубок Европы), то недавний домашний «фэйл» необъясним вообще никак. Пока что это самый обидный момент в двухлетней карьере Прифтиса в Казани, после которого ему было крайне тяжело подбирать слова.

Именно Димитрис Прифтис выстроил ту игру, которая позволяет казанцам решать высокие задачи практически с любым подбором баскетболистов

Прифтис и травмы

Главной движущей силой нынешнего УНИКСа принято считать тренера. Именно Димитрис Прифтис выстроил ту игру, которая позволяет казанцам решать высокие задачи практически с любым подбором баскетболистов. 51-летний греческий специалист очень много уделяет внимания игре в обороне, а также широкой ротации. Его подопечные, попадающие в заявку на матч, практически точно получат свое игровое время при любом раскладе.

На послематчевых пресс-конференциях по ходу сезона грек чаще всего говорил о том, что в команде много травмированных. Иногда могло показаться, что он жалуется, но действительно сложилось так, что игроки УНИКСа выбывали серийно. В первую очередь легионеры: Каймакоглу и Смит, Эджим и Морган, Хенри и Макколлум, долгое время отсутствовал Ндур. Но Прифтис раз за разом находил правильные вариации состава, и эпидемия травм проходила безболезненно.

После выздоровления сразу несколько игроков УНИКСа претендуют на то, чтобы стать лучшими в определенных показателях. Так, Морис Ндур провел всего 13 матчей, сыграв в среднем более 20 минут за встречу и показав впечатляющую игру, которая позволяет ему находиться среди претендентов на звание «Мистера Замка» — лучшему защищающемуся баскетболисту лиги. Джамар Смит с его точными дальними бросками в самый подходящий момент претендует на звание «Лучшего запасного».

«Калев» на разогрев

На старте плей-офф казанцев ждет серия до трех побед против эстонского «Калева». В регулярном чемпионате команды играли совсем недавно — 9 апреля УНИКС победил в гостевом матче со счетом 107:95. Займи подопечные Прифтиса первое место по итогам «регулярки», играли бы сейчас серию с территориальными соседями из «Нижнего Новгорода», но теперь им предстоит выезд в Таллин. Печальная история с «Пармой» станет отличным уроком для УНИКСа, так что никакой недооценки в этой серии быть не должно.

На старте плей-офф казанцев ждет серия до трех побед против эстонского «Калева»

Но проблемы может создать уже сам «Калев». Эстонскую команду тоже можно назвать тренерской. Там успешно трудится Дональдас Кайрис, который возглавил клуб из Таллина по ходу прошлого сезона. Любопытно, что литовский специалист ранее работал скаутом в ведущих командах Единой лиги ВТБ. Этой весной в битве за плей-офф его подопечные были готовы обыгрывать любого соперника, победив в итоге в шести из восьми матчей. Это позволило «Калеву» впервые за 10 сезонов в лиге попасть в игры на выбывание. Первые матчи четвертьфинала пройдут в Казани 3 и 5 мая.



Максим Абрамов, медиадиректор Единой лиги ВТБ: «У УНИКСа есть все, чтобы дойти до финала»

— УНИКС — это сильная тренерская команда, у которой очень узнаваемый стиль. Димитрис Прифтис ни разу по ходу сезона не заставил в себе сомневаться — все его решения были логичны и понятны, а те заготовки, которые он применял, к примеру в матче с ЦСКА, сработали. Вот эта тренерская стабильность и уверенность команды в собственных силах и есть главный итог сезона для УНИКСа.

Если брать команды из первой пятерки, то у «Локомотива-Кубани» (дважды), «Химок» и «Зенита» произошли отставки по ходу сезона. Много вопросов было и к Димитрису Итудису из ЦСКА. УНИКС же сыграл на контрасте, дважды обыграл действующего чемпиона, что удавалось сделать только «Локо» в сезоне 2014/2015. Казанцы правильно распределили силы по ходу сезона и остановились в шаге от первого места в регулярном сезоне. Выиграй они «регулярку», этот поход можно было назвать историческим.

— Почему УНИКС все-таки упустил первое место, проиграв «Парме» дома ключевой матч?

— Матч с «Пармой» — это тот самый несчастный случай. Можно говорить о недооценке соперника, потому что пермяки до этого проиграли два домашних матча командам не из первой пятерки с общей разницей «-50». Если бывает худший день в году, то у казанцев он произошел именно тогда. Всего три точных трехочковых из 25 попыток, банальное невезение в концовке, когда мяч просто выпадал из рук. Конечно, «Парме» тоже нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. Возможно, лучшими в Единой лиге ВТБ, ведь «Парма» — рекордсмен сезона по посещаемости.

Любопытно и то, что это была вторая победа «Пармы» над УНИКСом в сезоне. Первая получилась не менее драматичной — в овертайме, с броском на последних секундах. И еще один момент — отлично сыграли легионеры «Пармы» Тре Маклин и Кен Браун. Не секрет, что иностранцы именно в матчах с топ-командами стремятся показать свою лучшую игру и заработать на новый контракт.

Сильная и глубокая скамейка, где заправляет Джамар Смит — еще один фактор за Казань

— Что нужно УНИКСу в первую очередь, чтобы удачно выступить в плей-офф?

— У казанцев есть все, чтобы дойти до финала Единой лиги ВТБ. Заняв второе место в регулярном чемпионате, они обезопасили себя от встречи с ЦСКА на более ранних стадиях. Сразу пять игроков набирают более десяти очков в среднем за матч. Это говорит о взаимозаменяемости и правильных командных ценностях. У УНИКСа — лучшая защита в лиге, что подтверждается статистикой. Сильная и глубокая скамейка, где заправляет Джамар Смит, — еще один фактор за Казань. Никаких чудес не требуется, нужно сыграть в свою силу, дойти до финала, а затем должен включиться Димитрис Прифтис и доказать, что успех в «регулярке» в матчах с ЦСКА и другими командами — не случайность. В прошлом сезоне к Финалу четырех казанская команда не смогла подойти в лучшей форме, да и один матч — не совсем формат УНИКСа. В серии до трех побед это одна из самых опасных и сложных команд лиги.