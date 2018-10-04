Они снова сделали это: переподписали Каймакоглу и стартовали с разгромной победы в Лиге Европы

УНИКС провел первый матч сезона

Фото: Максим Платонов

Новый сезон казанский УНИКС начинает бодро, с обновления не только состава, но и административного штаба. В клубе всерьез намерены по его итогам вернуться в Евролигу, для чего даже был приглашен опытный специалист по связям с нужными кабинетами. Несколько предсезонных матчей ничего хорошего не принесли, но кто же будет делать по ним выводы. А вот официальный старт сезона в Еврокубке выглядел интересно, хотя в соперниках у казанцев и был заведомый аутсайдер группы. О том, как провел это лето УНИКС, и о стартовом матче (97:74) команды в Черногории — в материале «Реального времени».

«Хочется вернуться в Евролигу»

— Мы закончили комплектование состава, и в целом я доволен нашей селекцией. В УНИКС приехали ребята, уже зарекомендовавшие себя на высоком уровне, но голодные до больших побед. Также нам удалось удержать Локетта, Смита и Ндура, которые имели предложения от других серьезных клубов. Будем надеяться, что в наступающем сезоне нам удастся выступить лучше, чем в прошлом. Хочется вернуться в Евролигу, — оценил летнюю работу президент клуба Евгений Богачев.



Хотя сам Богачев промолчал об этом, но все же главным изменением для УНИКСа стал приход в клуб нового спортивного директора. Итальянец Клаудио Колдебелла был представлен как человек, который займется селекцией, но есть ощущение, что это не совсем так. Приглашение Клаудио вкупе с желанием Богачева вернуться в Евролигу выглядит скорее попыткой приобрести вес в нужных для этого кабинетах. Без данного аспекта работы теперь не обходится ни один большой клуб Европы, так что в целом казанцы идут правильным путем.

— Я рассматриваю это как новый профессиональный опыт, который дает возможность изучить все аспекты жизни такого высококлассного клуба, каким является УНИКС, как можно скорее. Поделиться целями будущего роста. УНИКС провел важный сезон, дойдя до полуфинала Единой лиги ВТБ, четвертьфинала Кубка Европы. В спорте мы должны всегда работать над укреплением собственного статуса на местном уровне, так же как в Европе. И последовательно улучшать свои позиции, — поделился своими ожиданиями от работы Колдебелла в разговоре с пресс-службой клуба.



Давно известно, что трансферными делами в УНИКСе занимается близкий к президенту человек. Судя по нынешней работе селекционного отдела, в этом плане, по всей видимости, ничего не изменилось. Это был стандарт последних лет: расставание с лидером, подписание малоизвестных американцев и полтора центровых в команде перед началом сезона.



УНИКС постеснялся сообщить о продлении Каймакоглу

С этого сезона в Лиге ВТБ решили изменить правила финансовых вознаграждений клубов по итогам чемпионата. Так, больше всех получат те команды, которые лучше остальных работают над привлечением болельщиков. Отныне лига будет выделять определенные бонусы, чтобы клубы стремились делать побольше активностей перед матчами, устраивать различные шоу-программы и более детально прорабатывать билетную систему. В этом плане УНИКСу еще есть куда расти, так что в новом сезоне в Казани обратят пристальное внимание и на этот аспект.

Пока же упор был сделан на селекционную работу. В свете нововведений особо отметим переподписание контракта с Морисом Ндуром, эффектные данки которого еще не раз окажутся в различных хит-парадах по ходу сезона. А вот оголтелые проходы под кольцо от Колома и огромные ручищи Ласме болельщики в Казани больше не увидят. Руководство клуба решило не продлевать с ними договоры, обе стороны уже подустали друг от друга, и смена декораций никому в данном случае не помешала.

Взамен испанскому разыгрывающему был приглашен игрок более оборонительного плана. Пьеррия Хенри сложно отнести к баскетболистам, которые нацелены прежде всего на собственный бросок. Хенри в первую очередь командный игрок, к тому же сыгранный с другим новичком Реймером Морганом, способный сыграть на 4 и 5 позициях на площадке. Также сменился российский легион — вместо Трушкина был возвращен из «Автодора» Клименко. Вместе с ним из Саратова подписали тяжелого форварда Шелекето, по всей видимости, желая иметь привыкший друг к другу тандем игроков с нужным паспортом.

Из череды сомнительных подписаний следует отметить две сделки. Причем одна из них прошла в достаточно громких декорациях, а вторая имела такой душок, что даже пресс-служба казанцев обошла ее вниманием. Относительно новичка Эрика Макколлума сказано уже немало слов, рекордсмен китайского чемпионата мог бы прийтись ко двору любой команде, но для этого необходимо, чтобы игрок был нужен главному тренеру. Димитрису Прифтису покупка американца не понравилась, однако у клуба оказался иной взгляд на вещи, что немного настораживает.

А вот второй контракт следует выделить отдельным абзацем. С одной стороны правильно, когда в клубе чтят традиции, переподписывая соглашения с заслуженными ветеранами команды. Но с другой, Каймакоглу уже давно не числится не то что в уважаемых болельщиками игроках, но даже иной раз и в заявке на матчи. Достаточно ярко об уважении к Костасу говорит отсутствие информации о продлении соглашения. Грек просто вышел на площадку в первом официальном матче УНИКСа, и всем все стало понятно.

Ндур — новый лидер УНИКСа

Стартовать в новом сезоне казанцам предстояло в Черногории. Первым соперником УНИКСа в Еврокубке суждено было стать чемпиону страны-курорта, но это обстоятельство не делало матч более сложным. Черногорцы являются заведомыми аутсайдерами группы, и подопечные Прифтиса обязаны были решать свои вопросы без осложнений. Так в итоге и произошло, но некоторых проблем избежать не удалось.

Но в первую очередь стоит отметить игру Ндура. Сенегалец становится ключевым игроком нынешнего УНИКСа, что он начал подтверждать уже в матче с «Морнаром». Морис раз за разом оказывался в выгодных для передач от партнеров позициях, неплохо работая корпусом в чужой трехсекундной зоне. Его связка с Хенри стала самой результативной в первой половине матча, благодаря ей казанцы ушли на перерыв с комфортным заделом в 13 очков. Всего за игру Ндур промахнулся лишь однажды и набрал 29 очков, едва не перекрыв свой рекорд по набранным баллам за матч.

Вторым по эффективности стал Хенри, закончивший игру с 7 очками и 7 передачами. Он отлично контролировал ход встречи, создавая удобные ситуации для своих партнеров. Также неплохо взаимодействовал с Морганом, который в итоге оказался вторым по результативности в матче с 14 очками. Единственным разочарованием, если не считать появление на паркете Каймакоглу, была игра Макколлума. Американец отыграл 11 минут, за которые отметился лишь двумя точными попаданиями. Эрик пока очень далек от той шикарной формы, что показывал нынешним летом в лагере «Бостона» в НБА.

Впрочем, как бы там ни было, далеко идущие выводы делать пока рано. +23 в стартовом матче сезона, конечно, греют душу, но работы у тренерского штаба пока что непочатый край. Перспективы у этой команды есть, однако как она распорядится силами по ходу Еврокубка и Лиги ВТБ, сказать сложно. К тому же пока нет ясности, кто из легионеров будет отцеплен из состава для внутреннего пользования. Поживем-увидим, как говорится, а пока 74:97 и спокойное возвращение в Казань.