Антон Понкрашов: «О прекращении трудовых отношений узнал из письма. Никто со мной лично не связывался»

Откровенное интервью экс-капитана УНИКСа

Фото: Олег Тихонов

Весть о том, что Казань покидает капитан УНИКСа Антон Понкрашов, отыгравший за клуб 5 лет, прогремела достаточно мощно — эхо в соцсетях отдается до сих пор. Неожиданностью этот шаг казанского клуба стал не только для его болельщиков, но и для всей баскетбольной общественности России. Более того, как признается Антон, в шоке от этого решения пребывает и он сам. «Реальное время» выяснило причины ухода Понкрашова, связавшись с самим игроком, а также с президентом БК «УНИКС» Евгением Богачевым.

«Для меня это до сих пор шок. Все-таки за 5 лет в Казани меня уже можно считать своим»

«Вот и подошел конец моему прекрасному путешествию в Казань длиною в 5 лет, клуб воспользовался опцией и не стал продлевать со мной контракт. В первую очередь хочу сказать, что [он] навсегда останется в моем сердце! Вместе мы добивались серьезных побед и было много обидных поражений, были травмы, тяжелые перелеты, было все, но каждый раз, когда я надевал форму УНИКСа и выходил на площадку, меня волновало только одно, это победа моего Клуба, и я делал все для этого! Спасибо огромное болельщикам, я помню, что вы всегда поддерживали меня, даже когда я играл ужасно, вы всегда верили в меня и в команду, и это давало мне дополнительную мотивацию, чтобы становится лучше и сильнее, спасибо вам за все! Казань, спасибо тебе огромное за друзей, с которыми я познакомился в этом прекрасном городе, и прекрасные места, о которых я узнал и посетил».

Так бывший разыгрывающий «зеленых» Антон Понкрашов подписал свой прощальный пост в Instagram 16 июня, когда на официальном сайте и на страницах клуба в социальных сетях появилась информация, что он уходит из команды. Примечательна сама подача этой новости казанским клубом — на сайте вышло оповещение буквально одной строкой.

Мы связались с игроком, чтобы выяснить, как выглядит разрыв отношений с клубом в его глазах.



— Антон, судя по вашим постам, решение клуба стало неожиданностью и для вас?

— Ну да, я был в полной уверенности, что клуб удовлетворен моей игрой и работой. У меня даже сомнений не было, что они автоматически продлят со мной контракт. В моем контракте была опция «плюс», по которой УНИКС до 15 июня мог принять решение — или они меня оставляют, или разрывают контракт. Они воспользовались опцией, и я думаю, что не только для меня, но и для многих это стало большим сюрпризом.

— Во время сезона или по его окончании вообще не было разговоров о том, что с вами могут прекратить сотрудничество?

— Нет. Я до последнего был уверен, что останусь в клубе.



Тяжело, на самом деле, очень тяжело осознавать, что УНИКС по какой-то причине решил не продлевать контракт.

Фото Олега Тихонова

Я был в полной уверенности, что клуб удовлетворен моей игрой и работой. У меня даже сомнений не было, что они автоматически продлят со мной контракт

— Что, по-вашему, послужило причиной такого решения?

— Вообще без понятия. Для меня это до сих пор шок. За то долгое время, которое я провел в УНИКСе, мне кажется, меня можно уже считать своим в Казани, все-таки отыграл там пять лет. УНИКС — это клуб, которому я отдал большую часть своей карьеры, ни за одну другую команду я не играл так долго.

— Как вы думаете, чье это решение? Главный тренер на вас вроде бы не жаловался?

— Не знаю, не знаю. Мне кажется, что это, наоборот, скорее посыл главного тренера, нежели руководства клуба. Потому что за все пять лет никаких проблем у меня с клубом не было. Ни по дисциплине, ни по каким-то другим вопросам.

— А что говорят в УНИКСе? Так и не прошло никакой церемонии прощания, не было никакого объявления о вашем уходе хотя бы на церемонии закрытия сезона, чтобы болельщики могли нормально попрощаться.

— О том, что со мной не продлили трудовое соглашение, я сам, как и все остальные, узнал буквально на днях. Чтобы вы понимали, я узнал об этом, получив обычное письмо — там было сказано, что клуб не продлевает со мной контракт, говорит спасибо за мое капитанство и мой вклад в команду, и все.

По правилам FIBA, клуб должен уведомить игрока о прекращении отношений письмом, а так, наверное, мог бы и вместе со всеми из СМИ узнать. Из клуба со мной до сих пор никто не связывался — ни главный тренер, ни менеджмент.

А так, конечно, люди, которые работали в офисе в клубе и около клуба, присылают сообщения с поддержкой. Для них это тоже новость.

— О церемонии речи вообще не шло?

— Не то что церемонии, даже просто сообщить об этом лично — и этого нет.

Фото Максима Платонова

По правилам FIBA, клуб должен уведомить игрока о прекращении отношений письмом, а так, наверное, мог бы и вместе со всеми из СМИ узнать. Из клуба со мной до сих пор никто не связывался — ни главный тренер, ни менеджмент

«Химки»? Говорить о том, чего пока нет, не буду»

— Куда теперь? Есть варианты?

— Да, варианты есть. Агент работает, ведет переговоры. Думаю, что сейчас пока не все команды отошли от сезона. Посмотрим, что предложит агент, будем выбирать наиболее подходящий для нас вариант.

— Я слышал о варианте с «Химками».

— Пока я ни с кем контракт не подписывал. А говорить о том, чего нет, я не хочу.

— Если поступит предложение из родного для вас Питера, но не из «Зенита», подумаете?

— Нет, потому что они («Спартак», — прим. ред.) играют в Суперлиге, а я пока не готов к этому. Все-таки мне кажется, что я еще могу приносить пользу в Единой лиге ВТБ.



— Как оцениваете прошедший сезон в целом?

— Возможно, мы могли провести его лучше — все-таки были неудачные отрезки и игры, которые помешали нам достичь желаемого результата, а именно попадания в Евролигу. Но в целом считаю сезон суперуспешным и для себя, и для команды. Тем более что Лига ВТБ сейчас очень сильная, и третье место при такой конкуренции — это очень хороший показатель.

Но да, повторюсь, что где-то нам нужно было сыграть более сконцентрированно, может быть, где-то нам должно было повезти. В этом году и в менеджерском, и в игровом плане УНИКС сделал шаг вперед. Все люди, которые ходили на матчи — по крайней мере те, с кем я общался, были довольны и игрой, и результатом.

— Все-таки можно чуть подробнее о том, как оцениваете сезон для себя лично?

— Хороший сезон. Я считаю, что и по зрелости, и по уровню провел очень хороший год. Самое главное, что за два последних сезона я провел, наверное, 95% всех игр, пропустив всего несколько матчей. Это очень хороший результат.

Смешно слушать людей, которые пытаются рассуждать, что 33 года — это уже возраст для баскетболиста. А потом ты читаешь комментарии или статьи об американских баскетболистах или о людях, которые играют в Евролиге, — там есть спортсмены, которые играют в 37—38 лет, и все в порядке. Мне кажется, самое главное — это то, как ты следишь за своим здоровьем, своей формой и как ты готовишься к сезону.

— К удивлению многих, в последней игре полуфинала с «Химками» вы вместе с Ндуром остались на скамейке. Что случилось? Ведь в заявке вы были.

— Это было решение тренера. Комментаторы матча, по-моему, говорили, что у меня травма. Никакой травмы не было, просто так решил тренер. Видимо, так он видел во время игры, что я не способен принести пользу. Так же, как с Ндуром и с Хенри.

Фото Максима Платонова

Мне кажется, что, это, скорее посыл главного тренера, нежели руководства клуба. Потому что за все пять лет никаких проблем у меня с клубом не было. Ни по дисциплине, ни по каким-то другим вопросам

Евгений Богачев: «Я до последнего говорил с тренерами о возможности продления Понкрашова. Но против их решения идти не хочу»

Президент БК «УНИКС» Евгений Богачев рассказал нам свою версию развития событий. По его мнению, Понкрашова можно было оставлять в команде, но на измененных условиях. А устроить достойные проводы помешала неразбериха с принятием решения по поводу будущего Антона в клубе.

— В вопросе расставания с Антоном Понкрашовым большую роль сыграло мнение тренерского штаба. Я бы его оставил, но предложил бы более низкую зарплату. Но против решения тренеров мне идти тоже не хотелось.



У меня к Понкрашову отношение нормальное, но если так объективно смотреть, то мы и в прошлом году в Финале четырех встречались с «Химками», и в нынешнем году тоже — и там, и там мы проиграли, а Понкрашов выступил неважно. Вот и в этом году тоже первую игру он выглядел хорошо, а остальные — не очень. Не смог показать высокий уровень игры. По сезону Антон среди русских выглядел достаточно неплохо, а в концовке, в плей-офф, когда надо сконцентрироваться и достать весь свой опыт и все силы — тогда он сдает позиции.



Нам не удалось толком попрощаться с ним и потому, что решение о том, чтобы не продлевать его контракт, было принято в самый последний момент. Я тянул, разговаривал с тренерами, можно сказать, уговаривал их. Предлагал оставить, предложив зарплату пониже, чтобы оставить русского игрока. Да и во время церемонии окончания сезона на празднике все-таки не хотелось всех огорчать. Тренеры решили, что все-таки есть некоторые моменты, которые нерешаемы.

По мнению Евгения Богачева, Понкрашова можно было оставлять в команде, но на измененных условиях. А устроить достойные проводы помешала неразбериха с принятием решения по поводу будущего Антона в клубе. Фото unics.ru

Он у нас отыграл 5 лет, и эти годы он получал очень хорошее материальное вознаграждение. К тому же мы со всеми игроками прощаемся одинаково на сайте, поблагодарили его за вклад. Игрок он хороший, уверен, еще принесет пользу другому клубу. Антон может играть на четырех позициях, универсальный игрок.



Замену мы сейчас ищем. Хотелось бы русского, конечно. Но может быть русский, а может прибалт. Ищем и среди иностранцев.

