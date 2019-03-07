Дмитрий Головин: «Если игрок в 20 лет не попадает в состав, пусть идет кассиром в «Пятерочку»

Интервью с «главным по твиттеру» в российском баскетболе

Коренной самарец, бывший игрок казанского УНИКСа и «Нижнего Новгорода», читающий «Тихий Дон», звезда баскетбольного твиттера и просто добрый парень. Все это про Дмитрия Головина из баскетбольного клуба «Самара», который рассказал «Реальному времени» о том, как баскетболисты Единой лиги ВТБ теряют форму в Суперлиге, почему после регистрации в твиттере нельзя сразу читать Алексея Спиридонова, о знаменитом казанском ПАЗике и многом-многом другом.

«Однажды разбил губу и вместо меня пришлось выйти маме»



— Ваш папа известный самарский баскетболист. Вы втянулись в баскетбол вслед за ним?

— Да, он играл за куйбышевский «Строитель». Какое-то время был капитаном. Ко мне после игры как-то раз даже подходил пожилой мужчина и спрашивал, не сын ли я капитана команды. Все детство я ходил с отцом на тренировки, постоянно возился с мячом. А в первом классе мне предложили пойти в баскетбольную секцию.

— У вас же еще есть брат, который тоже был баскетболистом?

— Да, раньше он занимался баскетболом. Но у нас с ним разница семь лет, поэтому мы играли в разное время.

— Вы всей семьей участвовали в баскетбольных мероприятиях?

— Как-то в Самаре в 1998 году был стритбол-челлендж от компании «Адидас», и мы играли в семейной категории. Папа, брат, я и мама. Во время одной из тех игр я разбил губу, и маме пришлось выйти на площадку. Она тогда упала и расстроилась. Но свои минуты хорошо отработала, я вам скажу. Мама у меня не баскетболистка, хоть и считает себя таковой, потому что в институте как-то забила с центра площадки.

Мы тогда выигрывали — было круто. Каждому давали блоки с газировкой «Спрайт», и мы его потом месяц пили. Выдавали костюмчики, майки разные. У кого сейчас такие есть — это считается прямо «олд скул».

— Отец ходит сейчас на ваши матчи? Сильно критикует?

— В начале сезона ходил, сейчас уже пореже. Спрашивает, как дела, какая атмосфера в команде и так далее. Я бы не сказал, что он меня критикует. Просто может подсказать что-то, указать на ошибки. Но в угол за промахи не ставит. Я нормально к этому отношусь. Если замечания конструктивные, то это здорово. Всегда полезно узнать мнение со стороны. Тем более когда человек сам из баскетбола. Потом уже я все сказанное анализирую и, возможно, что-то исправляю.

«Хочу отдельно отметить Спирина, давшего нам ту школу, которая помогает по жизни и все еще актуальна на данный момент. После такой школы ты приходишь в любую команду и, уже зная все «таблицы умножения», можешь везде подстроиться». Фото cskabasket.com



«В 19 лет лучше толкаться с мужиками в Суперлиге, чем играть в Молодежной лиге»



— В каком возрасте и почему вы уехали из Самары в ЦСКА?

— Я уехал в 17 лет. Меня позвал ЦСКА в свою команду ДЮБЛ. На тот момент это был сильнейший коллектив, который выигрывал в Евролиге все юношеские соревнования. Плюс там школа и условия были явно лучше, да и команда была моего года. Я получил в Москве много знаний, мне объяснили много новых вещей и нюансов.

Там был сербский тренер, а сербская школа очень сильная. С нами занимался дедушка Ратко, как мы его называли. Он был очень взрослым и уважаемым у себя на родине тренером. При этом он не был главным тренером, а работал с нами по технике, броскам и прочим элементам. Также с нами работали Андрей Мальцев и Леонид Спирин. Хочу отдельно отметить Спирина, он дал нам ту школу, которая помогает по баскетбольной жизни и все еще актуальна на данный момент. После такой школы ты приходишь в любую команду и, уже зная всю «таблицу умножения», можешь везде подстроиться.

В Самаре тогда был ЦСК ВВС, где была основная команда с Олегом Кимом, и взрослый дубль, куда было тяжело попасть. Как показала жизнь, решение уехать в Москву было правильным.

— Вообще, что лучше: пытаться развиваться и пробиваться в состав в провинциальном клубе или уезжать в сильные школы, где вариантов заиграть гораздо меньше?

— Человек должен посмотреть, какие условия, тренеры и команды у него в городе. Конечно, надо понимать свой уровень, ведь иногда реально нет смысла ехать в сильные клубы. Я думаю, что если игрок запрограммирован играть и у него есть данные, талант и прочее, то независимо от всех обстоятельств он все равно должен заиграть.

— Судя по результатам наших молодых ребят, они не особо запрограммированы играть…

— На мой взгляд, у нынешней молодежи проблемы не из-за отъездов в крутые школы. После ДЮБЛа ребята должны потихоньку пробовать себя во взрослом баскетболе, а они еще несколько лет играют в Молодежной лиге ВТБ, где уровень игры ниже. Раньше у крупных клубов типа «Химок» или «Триумфа» были команды в Суперлиге, где все наигрывались. Потом это убрали и создали Молодежную лигу ВТБ. По идее, молодому игроку в 20 лет нужно ехать играть в Суперлигу, в условный Ижевск. Только хотят ли этого сами игроки? Для этого нужно решиться и что-то сделать. Хотя сейчас у некоторых команд, например, у ЦСКА, есть дубль в Суперлиге. Их молодые ребята играют, и это супер.

«Смысл играть парню в ДЮБЛе и забивать по 40 очков, если можно идти в команду выше и прогрессировать? Игрок должен быть средним по уровню, не сильно выделяться. Но и не отставать». Фото Олега Тихонова

Если разбирать на моем примере, то я не особо выделялся физическими способностями. Но отыграл мой год ДЮБЛ, выиграл Высшую лигу при ЦСКА. И в 19 лет перешел в «Химки» в Суперлигу. То есть я не был каким-то особенным игроком, но в 19 лет уже играл. И, на мой взгляд, лучшие молодые ребята уже должны куда-то идти «толкаться» с мужиками в этом возрасте. Смысл играть парню в ДЮБЛе и забивать по 40 очков, если можно идти в команду выше и прогрессировать? Игрок должен быть средним по уровню, не сильно выделяться. Но и не отставать.

— Будь у вас полномочия, что бы вы изменили в этом вопросе?

— Я бы создал такую систему: 17 лет — это ДЮБЛ, в 18—19 лет можно поиграть в молодежной Лиге, а в 20 лет игрок переходит в Суперлигу-1 или Суперлигу-2, ну или куда-нибудь в чемпионат Казахстана. А если и там не попадает в состав, то пусть идет, условно, кассиром в «Пятерочку».

Хотя, с другой стороны, они могут и в Суперлиге сесть и не играть. Ведь всем же сейчас нужен результат и попадание в плей-офф. Но я не понимаю, какая разница: вы займете 5-е место в Суперлиге или 9-е? Лучше своих молодых наиграть.

«То, что было до Кириленко, — это просто ад»

— Как вам новое правило Суперлиги, касающееся молодых ребят?

— Да, в Суперлиге теперь нужно обязательно включать в заявку двух молодых игроков не старше 1998 года рождения. По факту получается, что они есть у всех в заявке, но игрового времени они не получают. И в чем тогда смысл? Это их только губит.

Если молодой игрок реально может попасть в число 10 лучших, ему лимит не нужен. А если он не попадает, то вряд ли тренер его выпустит. Это странная система, и ее сто процентов надо убирать. В прошлом году был лимит чуть постарше, и в него «заходили» наши Чеваренков и Синегубов. Оба имели около десяти минут на площадке. И нам не нужен был лимит, чтобы они играли, так как они выходили и без его помощи.

— Вы в этом сезоне совсем мало играете и иногда не попадаете в состав. С чем это связано?

— Тренер выбирает состав на игру, и кто-то играет больше, а кто-то меньше. У нас в команде хорошая конкуренция, а я — часть команды.

— Кажется, что вы «подсели» и в плане эмоций. Раньше на площадке вы были «озорником», а сейчас от вас минимум эмоций. Мы еще увидим в этом сезоне того Головина, которого привыкли видеть?

— Это зависит от игрового времени. Нельзя на скамейке делать то же, что и на площадке. Когда ты много играешь, то чувствуешь себя увереннее, можешь подействовать на кого-то. А когда времени меньше, то ты сосредоточен чисто на своих функциях, ведь доверия и так немного, а лишние эмоции отвлекают. К тому же и сам я меняюсь.

«Все главное будет в плей-офф. Сможем ли мы стать чемпионами — вопрос времени. С нашим составом и игрой на данный момент мы должны выходить в финал». Фото bcsamara.com



— В «Самаре» вам пришлось поменять игровую позицию с первого номера на второй. С чем это связано и где играть комфортнее?

— Это решение тренера, он видит во мне второго номера. Комфортнее мне на первой позиции, все же я всю жизнь на ней играл. У тренера есть свое видение игры, и игроки должны выполнять его установки. Здесь нет проблемы.

— Как вам игра «Самары» в этом сезоне?

— Конечно, можно и лучше. Мы идем с большими перепадами. Но в плей-офф заходим уверенно, хотим взять второе место в регулярке, так как Южно-Сахалинск сдвинуть с первой строчки уже вряд ли получится. А все главное будет в плей-офф. Сможем ли мы стать чемпионами — вопрос времени. С нашим составом и игрой на данный момент мы должны выходить в финал.

— А как вам Суперлига в этом сезоне в целом?

— В этом году она играется в два круга, а в прошлом игралась в три, и это был лучший график, на мой взгляд. Зато в этом сезоне придумали турнир за 9—15-е места. То есть те, кто не попадают в плей-офф, будут играть «супертурнир», чтобы отчитаться перед спонсорами, что они заняли условное 10-е место. На мой взгляд, если так хочется продлить сезон людям, то лучше просто оставить три круга.

Ну а так, отмечу, что уровень Суперлиги каждый год растет. Это связано в первую очередь с тем, что приезжают легионеры и что сюда «спускаются» баскетболисты из Единой Лиги ВТБ. Там сейчас только девять российских команд, поэтому если кому-то не удастся там заиграть, он «спускается» в Суперлигу.

— «Главное — доверять русским и играть широкой ротацией. А не собирать семь иностранцев и оставлять русских в глубоком запасе», — ваши слова про Единую лигу ВТБ. Но сейчас и в Суперлиге меньше матчей, меньше ротации и больше легионеров. Что вы думаете об этом?

— Я не считаю, что два легионера в Суперлиге — это критично. Вот обязательные два молодых игрока в заявке — это проблема, да. А два легионера — это не много. К тому же, на примере нашей команды, самарские легионеры Баден Яксен и Илья Громовс играют хорошо и помогают клубу добиваться поставленных задач.

«Так или иначе, то, что было до Кириленко, — это просто ад. И прогресс явно налицо. Но не во всех направлениях, конечно. Да, расписание у нас в Суперлиге плохое, да и в целом там еще много работы. Да, Кириленко ответственный за это все, но в то же время держать все на пульсе он не может». Фото russiabasket.ru

— Вы как-то давно говорили, что РФБ с приходом Андрея Кириленко делает шаги в правильном направлении. Но сейчас федерация сделалась объектом критики именно по вопросам Суперлиги. Вы не изменили своего мнения?

— Суперлига — это один аспект, а так-то РФБ много чего еще делает: школьные лиги, детские соревнования, стритбол, сборные… Понятно, что везде не может быть идеально. Главное, чтобы критика была хорошая и РФБ ее слушала.

Но, так или иначе, то, что было до Кириленко, — это просто ад. И прогресс явно налицо. Но не во всех направлениях, конечно. Да, расписание у нас в Суперлиге плохое, да и в целом там еще много работы. Да, Кириленко ответственный за это все, но в то же время держать все на пульсе он не может. Зато сборные 3х3 у нас просто шикарные. И вообще тема стритбола в России развивается, это классно.

Могу еще добавить, что судейство улучшилось. Раньше в Суперлиге были команды, у которых на выезде невозможно было выиграть. Сейчас такого нет, голову никто «не отрывает».

О Единой лиге ВТБ и Матче звезд Суперлиги



— Вы смотрели недавний Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ? Какие впечатления?

— Да, смотрел. В зале не был, но, говорят, атмосфера на московской «ВТБ Арене» была хорошая. А вот телевизионная картинка была хуже, чем в обычном матче Евролиги. Не очень хорошо были сняты моменты конкурсов и слэм-данки с одной камеры. Плюс по организации, я знаю, были некоторые проблемы. В общем, есть куда расти.

Контент матча был нормальный — не лучше и не хуже европейских матчей всех звезд. Хотя я бы предпочел пойти в сторону более жесткой игры. То есть не на красоту делать акцент, где нам сложно переплюнуть американцев, а на большее сопротивление. Пусть даже в этом формате.

Еще мне понравилось, что иностранцы на приветствии показывали какие-то танцульки из «Fortnite» (онлайн-видеоигра, — прим. ред.). А вот наши были как-то закрепощены. Виталий Фридзон «расстрелял» всех. Мне понравилось.

— Есть ли разница в зрелищности российских игроков и иностранных? Легионеры действительно кажутся более живыми и порой больше нравятся публике. На примере того же самарского Яксена…

— Американцы — родоначальники баскетбола, и кажется, что они вообще все для баскета и созданы. По ним это видно, и вряд ли их кто-то спросит: «А вы волейболист?», как это, бывает, спрашивают у нас.

Да, они более открыты. Я думаю, что у них больше развит подход к зрителям. Они понимают, что играют для болельщиков и надо уметь налаживать коммуникацию. Это надо прививать и нам, российским игрокам.

«В зале не был, но, говорят, атмосфера на московской «ВТБ Арене» была хорошая. А вот телевизионная картинка была хуже, чем в обычном матче Евролиги. Не очень хорошо были сняты моменты конкурсов и слэм-данки с одной камеры». Фото vtbrussia.ru



— Недавно в медиа-пространстве задались вопросом о матче всех звезд Суперлиги. Как вам такая идея?

— Я думаю, что ничего плохого в таком матче не будет. Найти хороший город и зал для Суперлиги вполне реально. Почему бы и нет? Это — праздник баскетбола. Чисто теоретически, допустим, Владивосток захочет провести его на своей «Фетисов Арене». Там хорошо ходят на баскет. У них нет большого спорта, кроме хоккея. Можно организовать для людей красивое шоу, на которое приятно будет посмотреть.

К тому же будет больше внимания Суперлиге, ведь у РФБ это главный мужской турнир. Почему бы им не развить эту тему? Если люди ходят на баскетбол и интересуется им, то такое крупное событие будет им интересно. Но это надо суметь хорошо разрекламировать. Ведь если сделать все красиво, то и на выставку коров могут прийти люди. А продукт Суперлиги совсем не ужасен, тем более если он знаком местным болельщикам.

В прошлом году у нас в Самаре проходило мероприятие «Putin team». Можно по-разному к этому относиться с точки зрения политики, но я сходил на этот матч, и было круто. Денег, конечно, много, наверное, потратили, но благодаря музыке, танцам и многому другому атмосфера была приятной. Приехали какие-то звезды, актеры. Такое интересно болельщику. Тем более в провинции.

— Вы в этом году играли в Кубке России с клубом Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» (дома «Самара» проиграла 64:86, на выезде — 71:72, пропустив «Нижний» в «Финал четырех», — прим. ред.). Насколько ощутима разница между Суперлигой и Единой лигой?

— Разница большая. Но она состоит не в том, что в ВТБ российские игроки сильнее нас на голову, хотя они, безусловно, сильные. Дело и в тренировочном процессе. В Единой лиге выше силовая нагрузка, скорости и так далее. Если взять кого-то из наших игроков и отправить в «Нижний Новгород» на полгода, он станет в два раза сильнее. Он может и не играть там много, но их тренировочный процесс будет по нему заметен.

К тому же у «Нижнего» каждую неделю соперник уровня ЦСКА, «Химок» и так далее. Понятно, что они набьют «шишки» против этих команд, и когда придется выйти против клуба Суперлиги, конечно, будут чувствовать себя сильнее и увереннее.

Что касается тех кубковых матчей, то на выезде мы уже расслабились, да и «Нижний» был не так мотивирован, и тогда мы сыграли на равных. Если нам, например, дать десять матчей с такими командами, то к десятой игре мы уже приблизимся к их уровню. Ведь тяжело сделать качественный рывок, если у тебя все соперники в чемпионате совершенно другого уровня. Именно в этом, мне кажется, главное различие.

«Если взять кого-то из наших игроков и отправить в «Нижний Новгород» на полгода, он станет в два раза сильнее. Он может и не играть там много, но их тренировочный процесс будет по нему заметен». Фото nn-basket.ru



— Вы играли в «Нижнем Новогороде» пять с половиной лет. Когда приехали туда снова, была ностальгия по городу, команде и былой форме?

— Всегда приятно туда возвращаться. Когда ехал на тренировку, смотрел в окна и вспоминал названия районов и улиц. Ностальгия всегда есть, в «Нижнем» у меня было хорошее время, результаты. Тепло отношусь к этим воспоминаниям. Понятно, что мне и сейчас хочется играть в Единой лиге, но я играю там, где заслуживаю играть.

«Суперлига — это болото. Не в обидном смысле»

— У вас нет ощущения, что когда игроки приходят из Единой лиги ВТБ в Суперлигу, то они расслабляются и теряют форму? И было ли такое у вас?

— У меня есть теория на этот счет, я бы назвал ее «болотом». Грубо говоря, Суперлига — это болото, не в обидном для игроков и болельщиков смысле. Ты попадаешь туда из системы, где лучше условия, все тренировки выстроены и так далее. Поначалу ты работаешь на максимум. А со временем ты понимаешь, что и так всех сильнее, поэтому твои качества и навыки постепенно притупляются.

В Единой лиге ВТБ на тренировках нельзя расслабиться, там за это сразу можно вылететь из состава. А в Суперлиге ты уже лидер, это приедается, и спад у некоторых происходит сам собой. Тяжело быть постоянно на уровне, но это возможно. Был ли такой спад в моем случае, мне самому трудно сказать. Но, возможно, был.

— Какие у вас дальнейшие планы по карьере?

— Да особо никаких. В этом году кончается контракт, летом буду искать клуб, где можно продолжить. Мне хочется все-таки играть, и логично, что если я не попадаю в состав в Самаре, то нужно найти команду, где я смогу приносить пользу. Это спортивная жизнь.

— Имеет ли значение турнирное и географическое положение возможного клуба?

— Для меня это не имеет принципиального значения. Важными факторами все же являются тренер, место в составе, игровое время и зарплата. А география клуба, на мой взгляд, не должна стоять у игрока в приоритете. Да, например, Владивосток — это значит далеко летать. Не самое большое удовольствие. Но если в остальном все устраивает, это не должно быть проблемой. А вот при прочих равных условиях с другим клубом уже можно подумать.

«У меня, кстати, есть задача — сходить на гандбол. Он у нас только в Тольятти и только женский. Сам гандбол очень контактный и жесткий. Раза в два жестче, чем баскетбол». Фото handball.ru



— Вы следите за самарскими командами в других видах спорта, что не особенно характерно для спортсменов. Чем вас занимает другой спорт?

— Мне нравится смотреть разные матчи вживую. Тем более я живу рядом с «МТЛ Ареной», где проходит большинство встреч, и мне идти тут две минуты. У нас, например, первоклассный волейбол. В целом, этот вид спорта мне нравится — моменты разные, блоки, прыжки. Тем более что к нам приезжают команды высшего эшелона, почему бы не посмотреть, еще и бесплатно.

Вообще, здорово наблюдать за разными видами спорта. Как у них проходят тайм-ауты, как ведут себя спортсмены, как в хоккее происходят смены, что они говорят в перерывах — все это мне очень интересно. Я понимаю, что помимо самого матча еще много чего происходит около него.

У меня, кстати, есть задача — сходить на гандбол. Он у нас только в Тольятти и только женский. Сам гандбол очень контактный и жесткий. Раза в два жестче, чем баскетбол. Я ничего не имею против женского спорта, но мне нравится наблюдать за физической борьбой. А у мужчин этого больше.

Еще я недавно был на мини-футболе. Но к нему у меня большой вопрос, потому что я узнал о существовании нашего самарского клуба только когда пришел на тренировку и увидел баннер. Все-таки, на мой взгляд, должно быть больше рекламы. Новая команда, интересно же.

Твиттер, виски для Спиридонова, казанский ПАЗик

— Откуда закрепленная в вашем твиттере фраза «Спасибо Богу, первому тренеру и лимиту за то, что я играю в баскетбол» и что она означает?

— Это переделанная фраза с премии MTV, там было «Спасибо Богу, родителям и MTV». Я решил это переделать, тогда было очень актуально про легионеров. Ну и первый тренер с Богом — это, само собой.

Если разбирать фразу подробнее, то начать стоит с Бога. Вообще, я не верующий человек. Но считаю, что если ты живешь по своей совести и не делаешь ничего плохого, то тебе не обязательно ходить в церковь. Если Бог есть, то он увидит это и даст все, что тебе нужно. И если он всесильный, то может залезть к тебе в голову и узнать, что ты думаешь. Этого ему будет достаточно.

Первым тренером у меня был Игорь Николаевич Тальских, которого я безумно люблю, ценю и уважаю. Я к нему попал в 10 лет и учился до 16. Без него ничего не было бы.

А вот лимит — это очень скользкий вопрос. Он должен обговариваться в зависимости от условий в конкретном чемпионате. В Испании один лимит, в Сербии — другой. Надо подумать, что есть у нас в России и что для нас будет лучше. На мой взгляд, сам лимит — ограничение в развитии. Но почему бы не сделать 15—16 команд в Единой лиге ВТБ, оставив тот же лимит? Ведь не будут же условные 14-е места брать пять легионеров. И никто не вспомнит об этом лимите, потому что все российские игроки будут играть. Пусть и не за ЦСКА. А команды с вершины Лиги ВТБ в Европе считаются топовыми и их нельзя ограничивать, так как они сразу не наберут столько качественных русских игроков.

«К его записям надо быть готовым. Нельзя завести твиттер и сразу читать Спиридонова, ты не будешь готов психологически». Фото Максима Платонова



— Расскажите о своих твиттерских «фразах дня», вроде «Правильно, но не вовремя — это неправильно». Вы их придумываете на ходу и только по спортивным событиям?

— В основном придумываю на ходу и по ситуации: кто-то на тренировке что-то скажет, где-то я что-то увижу. Могу чужую фразу взять и выложить, могу фотки какие-то загрузить. Фишка в том, что все это выкладывают в инстаграм, а до твиттера ничего не доходит. Так я и выкладываю это в твиттер первым, поэтому конкуренции мало. Вот последняя фотка из раздевалки сборной России была эксклюзивной — я ее выложил спустя час после игры, это прямо супер. У меня на ней, кстати, рекорд лайков — около ста.

— Когда и по какому поводу вы зарегистрировались в твиттере?

— В 2010 году, когда эта соцсеть еще была непопулярна в России. Там все было на английском, а я им владею не очень хорошо, поэтому аккаунт не вел. Потом пошла мода на твиттер, я туда вернулся и уже стал писать.

На тот момент я как раз перешел в УНИКС и там был актуален казанский ПАЗик. Это уже стало мемом. Он встречал в Казани все приезжие баскетбольные команды. Обычно, когда нет своих автобусов, клубы их арендуют. А в УНИКСе всех возил ПАЗик, даже когда мы играли Евролигу. Вот тогда я его фотографировал и выкладывал в твиттер.

— Что для вас твиттер? Волейболист Спиридонов в интервью нашему изданию рассказывал, что для него это отдушина и он бы умер со скуки без твиттера.

— Для меня это социальная сеть, через которую я могу донести какие-то свои мысли, которые прочитают мои подписчики и баскетбольная общественность. Да, это большая часть моей жизни. Бывает так, что меня узнают только через твиттер. Мне приятно, что я как-то привлекаю к себе внимание этим.

— Как вы относитесь к твиттеру Алексея Спиридонова?

— Я понимаю его мысли, что он пишет и зачем. Хотя у нас с ним совсем разные стили. Я стараюсь мат все-таки не употреблять. К его записям надо быть готовым. Нельзя завести твиттер и сразу читать Спиридонова, ты не будешь готов психологически. Зато он знает всех известных комментаторов и переписывается с ними. И я не понимаю жалоб людей на него. Не хочешь — не читай.

— Вы виделись с ним на игре «Новы» с казанским «Зенитом», когда он приезжал в Самару?

— Да, я ему проиграл бутылку виски, когда «Зенит» не прошел «Химки», и пришлось отдавать. О нем все говорят, что в жизни он обычный парень. О нашем с ним небольшом личном общении могу сказать то же самое. Он — адекватнейший человек. Просто образ такой. В жизни у него нет ничего общего с его твиттером.

«Сейчас читаю «Тихий Дон», и вряд ли я его брошу, чтобы читать от корки до корки Богачева. Когда-нибудь потом, когда будет время, прочту, почему бы и нет». Фото unics.ru

УНИКС, Прифтис, книги Богачева

— «Когда баскетболист напивается, он смотрит игры бывшей команды», — еще одна ваша цитата из твиттера. Следите ли вы за результатами своих бывших клубов?

— Думаю, первое время после ухода любой игрок следит. А дальше уже запал проходит. Я слежу за интересующими меня командами. Например, в «Нижнем» играет много российских игроков, и мне это нравится.

— Вы говорили в интервью, что Евгений Пашутин в УНИКСе обещал вам, что вы будете иметь свои 5—10 минут. Довольны ли вы были своим игровым временем?

b>— Наверное, я имел в виду, что тренер рассчитывал давать мне 5—10 минут при должной игре. Кто тебе может такое обещать, если ты плохо играешь? Своим игровым временем я не особо доволен, потому что играл мало, но те полгода в УНИКСе оцениваю как новый и хороший опыт.

— Еще вы говорили, что увидели в Казани несколько иную «кухню». Не такую, как в «Нижнем Новгороде»…

— Понятно, что организации разные. УНИКС выступал в Евролиге, мы играли с «Барселоной». В команде были именитые игроки: Саврасенко, Пашутин, Самойленко. Я в детстве смотрел, как они играют за сборную. Наверное, это на меня как-то повлияло.

— Читали ли вы книгу президента УНИКСа «Анекдоты от Богачева»?

— У меня есть его книга, но она вроде бы про охоту и рыбалку. Но я ее не читал. В принципе, можно было бы пробежаться по его книге, интересно, о чем там речь. Но сейчас я читаю «Тихий Дон», и вряд ли я его брошу, чтобы читать от корки до корки Богачева. Когда-нибудь потом, когда будет время, прочту, почему бы и нет.

— Почему, на ваш взгляд, в казанском спорте УНИКС остается чуть ли не единственной командой в игровых видах спорта, которая так и не стала пока чемпионом?

— Потому что они играют в баскетбол и тут чемпион только ЦСКА. Если бы, теоретически, сейчас не было бы «армейцев», то я думаю, что все побеждали бы поочередно. И УНИКС в том числе.

«Мне нравится, как он ведет себя во время матчей — не бегает, как ужаленный, к судьям, в отличие от некоторых. Приятно наблюдать за ним и за командой, они показывают хороший баскетбол». Фото unics.ru

— Какие у УНИКСа шансы в этом году?

— У нас в России, грубо говоря, все борются за вторую путевку в Евролигу. У ЦСКА в этом году вряд ли кто-то сможет выиграть.

— Что можете сказать о главном тренере казанского клуба Димитрисе Прифтисе?

— Я с ним лично не знаком и не работал. Но со стороны он оставляет приятное впечатление. Мне нравится, как он ведет себя во время матчей — не бегает, как ужаленный, к судьям, в отличие от некоторых. Приятно наблюдать за ним и за командой, они показывают хороший баскетбол. Но так мне о нем трудно судить. Кто знает, может, он там в раздевалке всем щелбаны раздает?