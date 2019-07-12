No pasaran, ДК медработников: замороженная на 7 лет стройка продолжилась без документации?

Стройка началась по новому проекту и пока без разрешительной документации

В Казани на месте снесенного ДК медработников развернулась стройка. На площадке нет паспорта объекта и, как выяснило «Реальное время», работы идут в отсутствие разрешительной документации. Назначение участка недавно сменили на многоэтажную жилую застройку. Однако члены межведомственной градостроительной комиссии при президенте РТ заверили, что собственник строит не квартиры, а воссоздает утраченный дом культуры по новому проекту. Подробнее о сложной судьбе участка и многострадального ценного градоформирующего объекта — в нашем материале.

Работают «шабашники»



Недавно за забором, огораживающем земельный участок на углу улиц Маяковского и Бутлерова, где 7 лет назад стоял ДК медработников, зашумела строительная техника. Рабочие начали копать котлован, что называется, без объявления «войны» — обязательного для любой стройки информационного щита с данными об объекте и застройщике.

Корреспондент «Реального времени» побывала на объекте и поинтересовалась у строителей: кто они и на каком основании действуют?

— Мы — шабашники, представляться вам не обязаны, — ответил вышедший из бытовки гражданин, которого уважительно сопровождал охранник. — Мы ни строительных, ни земляных работ не ведем, просто поставили забор. Имеет собственник право огородить частную территорию?

— А котлован разве не вы вырыли? — поинтересовалась корреспондент. — Вон же, свежие доски видны в укреплениях стенок, они новенькие!

— Котлован вырыли до нас, другие, а мы просто готовим площадку под будущее строительство.

— Строительство чего?

— Приходите, когда мы повесим аншлаг — все узнаете, — ответил «шабашник», и, категорически отказавшись называть фирму-заказчика, попросил журналиста «покинуть частную территорию».

На запрос корреспондента «Реального времени» о том, что за строительные работы начались по адресу: улица Бутлерова, 39/18, в Госстройнадзоре РТ сообщили, что «по данному объекту извещения о начале строительства в Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан не поступало». Фото Инны Серовой

Разрешений нет

На запрос корреспондента «Реального времени» о том, что за строительные работы начались по адресу: улица Бутлерова, 39/18, в Госстройнадзоре РТ сообщили, что «по данному объекту извещения о начале строительства в Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан не поступало». В таких случаях ведомство стройку не контролирует.

В пресс-службе Казгорисполкома сообщили, что ни разрешение на строительство, ни разрешение на земляные работы по этому адресу структурами исполкома также не выдавались.

Поэтому логично ожидать, что контролирующие и надзорные органы теперь озаботятся проверкой деятельности «шабашников» на одной из центральных улиц Казани.

«Неразменный» участок

А кто, собственно, этот таинственный инвестор, которого никто не называет? Площадку под застройку на очень выгодном месте, на углу Маяковского и Бутлерова, «подготовил» 7 лет назад, в сентябре 2012 года, новый собственник — Юрий Владимирович Сиваков. Это он снес вполне крепкое здание бывшего Дома культуры медработников. Когда общественность запротестовала, Сиваков перед телекамерами пообещал «воссоздать здание ДК медработников в прежнем облике».

Площадку под застройку на очень выгодном месте, на углу Маяковского и Бутлерова, «подготовил» 7 лет назад, в сентябре 2012 года, новый собственник — Юрий Владимирович Сиваков



Сегодня стоимость земли, освободившейся после сноса здания, по данным Росреестра, составляет почти 21,75 млн рублей. Этот участок площадью 1 680 кв. м, на котором стоял ДК медработников, Сивакову 4 июля 2012 года продала Татарстанская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ. Год спустя Сиваков продал уже очищенную от строения землю Гузели Аглямовне Сиваковой — предположительно, своей супруге. А в июле 2015-го заключенный ими договор купли-продажи был расторгнут по взаимному соглашению, и земля вновь оказалась в собственности у Юрия Сивакова. И, наконец, в марте 2019 года Сиваков продал этот участок казанскому ООО «Карат». Вскоре после того, как ООО «Карат» зарегистрировало право собственности, а это произошло 24 июня, на участке и начались работы.



К этим работам Юрий Сиваков по-прежнему имеет самое прямое отношение: сколько бы он ни продавал земельный участок на углу Бутлерова и Маяковского, тот, как неразменный рубль в сказке, всегда к нему возвращался. Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», ООО «Карат» было зарегистрировано 25 июня 2018 года, а его учредителями выступили Юрий Сиваков и Вячеслав Сунцов — каждый внес в уставный капитал по 500 тыс. рублей.



Что реально строится на углу Бутлерова и Маяковского, еще предстоит выяснить. Судьба этого объекта вызывает опасения: на Публичной кадастровой карте отражены последние изменения — от 26 июня 2019 года, и указано, что по документу разрешенное использование участка — «многоквартирные жилые дома с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения, выходящие фасадами на территорию общего пользования; гаражи, паркинги на отдельном земельном участке». А это значит, что теоретически на углу Бутлерова и Маяковского вполне может появиться очередной «человейник».



Что реально строится на углу Бутлерова и Маяковского, еще предстоит выяснить. Фото Инны Серовой

Ценный объект для бульдозера не препятствие

Сам Сиваков говорить о стройке не захотел: услышав вопрос корреспондента по телефону, заявил, что не будет комментировать тему и бросил трубку. Правда, и многоэтажной жилой застройки на участке, похоже, не будет. Во всяком случае представители межведомственной комиссии по градостроительным вопросам при президенте РТ уверяют, что у инвестора иные планы — ему предстоит наконец исполнить обещанное и воссоздать ДК.

Восстановление здания ДК медработников — бывшей Александровской больницы — имеет принципиальное историческое значение, это «Реальному времени» подтвердила зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова. При этом от первоначального проекта строительства от 2012 года решено отказаться, разработали новый проект, но обо всем подробнее.

Здание было построено в 1866 году как больница для ремесленников и чернорабочих. Попечителем больницы 1887 года являлся известный казанский купец и благотворитель Яков Шамов. После строительства им новой больницы в здании разместилась Казанская ремесленная управа. Дом санитарной культуры Татнаркомздрава вселился сюда в 30-х годах прошлого столетия, название «ДК медработников» закрепилось за ним уже в послевоенные годы. В конце 90-х дом культуры стал магнитом для казанской молодежи — здесь открылся популярный в неформальной тусовке ночной клуб «No Pasaran» (испано-французский политический лозунг, выражающий твердое намерение защищать свою позицию).

ДК медработников вполне мог претендовать на звание памятника культуры и истории, но был всего лишь внесен чиновниками в список ЦФО — ценных градоформирующих объектов. И в сентябре 2012 года вполне крепкий ценный градоформирующий объект собственник снес, предполагая, как было объявлено, построить там гостиницу. При этом планировалось значительно увеличить площадь застройки участка за счет внутреннего двора — иначе проект оказался бы нерентабельным.

Многоэтажной жилой застройки на участке, похоже, не будет. Фото Инны Серовой

«Восстановление» чревато разрушениями

30 января 2013 года Межведомственная комиссия по сохранению и развитию исторического центра Казани под председательством мэра Казани утвердила девять проектов капитального строительства в центре Казани. Как сообщал официальный интернет-портал исполкома Казани, среди них был и проект реконструкции здания бывшего ДК медработников, в котором «практически воссоздаются фасады утраченного здания, органически вписывающиеся в историческую среду улицы Бутлерова, а площади увеличиваются за счет внутриквартальной застройки».

«Гостиниц в городе очень не хватает, поэтому хотелось бы, чтобы в летний сезон застройщик приступил уже к внутренней отделке», — заметил тогда Ильсур Метшин. Однако в апреле 2013-го поспешивший откликнуться на слова мэра застройщик наломал дров: без разрешительных документов начал забивать шпунт вплотную к стене соседнего здания, офтальмологической поликлиники. Стена поликлиники пошла трещинами, «поплыли оконные перемычки». Незаконные работы были остановлены, протоколы на нарушителей составлены, и о «воссоздании» ДК медработников забыли на 6 лет. А напоминанием об этих событиях стала задняя стена бывшей офтальмологической поликлиники, стена с искореженной оконной рамой.

Сейчас «шабашники» отрыли котлован впритык к другому зданию — дому №20 по улице Маяковского, в котором, между прочим, с 1931 по 1938 год жил профессор Груздев. Там вновь ведутся работы по укреплению стен котлована и, похоже, начали монтировать опалубку из досок для последующего бетонирования.

30 января 2013 года Межведомственная комиссия по сохранению и развитию исторического центра Казани утвердила девять проектов капитального строительства в центре Казани. Среди них был и проект реконструкции здания бывшего ДК медработников

«Главное — фасады»

— Проект, который инвестор сейчас планирует реализовать, в корне отличается от того, который был представлен первоначально, но это точно не многоквартирный дом, — заверила корреспондента «Реального времени» зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова. — Я видела этот проект, он подготовлен профессионалами, которые запрашивали у нас все материалы по утраченному ДК медработников, и единственное отклонение, которое они допустили, состоит в том, что они немного подняли здание: подоконники там были очень низко, близко к тротуару. Такое отклонение для ценных градоформирующих объектов допускается.

По словам Забировой, новый проект был утвержден и согласован на самом высоком уровне не более, чем год назад. Но что в этом здании будет размещаться, она не знает:

— Для нас не важно назначение здания — важно, что будут восстановлены фасады.

— А если инвестор, как и планировал, уплотнит застройку за счет территории, которая служила двором ДК медработников?

— Это возможно.

«Реальному времени» удалось получить эскизы фасадов первоначального и доработанного проектов «восстановления» здания ДК медработников. Сравнивая их с фотографией прежнего дома культуры, понимаешь, что в первом проекте здание приросло на один этаж, а во втором — больше, чем на два: заметно увеличилась высота цоколя, добавился полноценный третий этаж и четвертый — мансардный, наличие которого выдают окна на скатной крыше. «Переехала» ближе к углу здания, выходящему на улицу Бутлерова и входная дверь, при этом ее внешний вид еще больше отдалился от образцов XIX века, а козырек стал проще и, соответственно, дешевле.

Новый проект был утвержден и согласован на самом высоком уровне не более, чем год назад

Оператор связи, сельхозпроизводитель и строитель

В интернете имеется информация о том, что Юрий Сиваков занимал должность гендиректора ОАО «ТНПКО» — оператора связи, входящего в группу компаний «Телесет Нетворкс», держателем акций которой впоследствии стал крупнейший оператор связи Поволжья ОАО «ВолгаТелеком». Согласно данным, имеющимся в опубликованном отчете об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ТНПКО» за 1997 год, Сиваков сделал там карьеру от агента коммерческой службы до председателя правления общества.

Впоследствии Юрий Сиваков был совладельцем ряда ныне ликвидированных компаний, а в настоящее время он владеет 50-процентной долей в ООО «Карат» и 33,3-процентной — в ООО «Коза-дереза», основной вид деятельности которого — производство продукции из мяса и птицы. Юрий Сиваков — фигура закрытая, большинство компаний, которые он учреждал, не размещали свои телефоны в свободном доступе.

А его компаньон по бизнесу в ООО «Карат» Вячеслав Сунцов — соучредитель обанкротившейся строительной компании «Оримекс-Сувар» и бывший заместитель генерального директора по капитальному строительству знаменитого холдинга «Сувар».