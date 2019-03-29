«Это такое народное творчество, просто кошмар. Это убивает образ здания!»

Фарида Забирова пожаловалась на вкусы жителей татарстанской глубинки и власть, которая не может устоять перед обаянием инвесторов и избавляется от ценных объектов архитектуры

Фото: Олег Тихонов

В Казани татарстанское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры провело собрание. Неравнодушным к теме рассказали о главных событиях года. Это «Том Сойер Фест», на котором впервые в России к объектам культурного наследия допустят волонтеров. Работы предстоит много — жители реставрируемых домов успели повандалить — установили пластиковые окна, обшили сайдингом. Вторая тема касалась установления границ исторических поселений в шести городах Татарстана. Председатель общества Фарида Забирова пожаловалась на то, что местные власти не заинтересованы в сохранении аутентичности.

Дом Беркутова и дом Богородского отреставрируют на «Том Сойер Фесте»

В этом году в Казани два объекта попадут в программу «Том Сойер Феста». Это дом Богородского на улице Волкова и дом Беркутова на улице Фатиха Карима. Отличие от фестивалей предыдущих лет в том, что впервые силами волонтеров преображать будут здания с охранным статусом. Ранее до работ на таких объектах могли привлекаться только лицензированные организации.

— В этих домах живут люди, мы к ним еще в прошлом году примерялись и в этом, наконец, созрели. Кроме того, Владимир Путин в майских указах поручил разрешить волонтерам работать на таких объектах, и сейчас мы прорабатываем порядок, — сказала Олеся Балтусова, помощник президента Татарстана.

На заседание Общества охраны памятников пригласили и жителей домов Богородского и Беркутова, реставраторы рассказали об объемах работы. Оба дома требуют больших вложений. Средства на восстановление утраченного декора на доме Беркутова выделит Ак Барс Банк — около 1 млн рублей. На Дом химика Богородского по адресу Волкова, 42 удалось собрать около 300 тысяч рублей. Самые масштабные работы, которые предстоят, — это кровля.

— Жители продырявили крышу для антенны и задели балку, выдолбили в ней отверстие, поэтому в квартире течет вода при косом дожде, вокруг шпиля, у других элементов крыши нет гидроизоляции. По декору не много восстанавливать, но с крышей и отмосткой надо будет что-то делать, — рассказала автор проекта реставрации.

На Дом химика Богородского по адресу Волкова, 42 удалось собрать около 300 тысяч рублей. Фото Олега Тихонова



«Сайдинг и профнастил — это такое народное творчество, просто кошмар»

Жители дома не только «повандалили» над крышей объекта культурного наследия. Окна заменили на пластиковые, стену со стороны внутреннего двора утеплили и обшили фальшбрусом.

— Изменили, конечно, облик памятника, — вздыхала Фарида Забирова, заместитель председателя ТРО ВООПИК.

—Сильно дуло, и когда поняли, что нас сносить не будут, вложили деньги. У нас 11 окон, хотели поставить деревянные, но цена там в два раза выше была. Если замените бесплатно, мы не против, — согласились жители на предложение Олеси Балтусовой поменять окна на близкие к аутентичным.

— Если мы найдем оконного партнера, — уточнила Балтусова.

Такие же истории, когда собственники зданий с особым статусом ремонтируют их на свой вкус и согласно финансовым возможностям, происходят и в других городах.

— На ценных градоформирующих объектах появляются пластиковые окна и сайдинг, профилированные заборы, а для красоты там еще полосочки рисуют. Одна рыжая другая фиолетовая. Это такое народное творчество, просто кошмар. Это убивает образ здания! — рассказывала о своем вояже по историческим городам Татарстана Фарида Забирова.

«Если замените бесплатно, мы не против», — согласились жители на предложение Олеси Балтусовой поменять окна на близкие к аутентичным. Фото Олега Тихонова



Борьба за ценные градоформирующие объекты

В Болгаре, Биляре, Буинске, Мамадыше, Мензелинске и Менделеевске сейчас устанавливают границы исторических поселений, объекты в которых будут обладать особым статусом.

— Главная цель — спасти эти города, потому что агрессивно идет облицовка сайдингом, неконтролируемая застройка. В районах инвесторы в очереди не стоят, как в Казани. Жители молятся на каждого инвестора, они там как подарок, поэтому каждый приходит и диктует свои условия, — посетовал Забирова.

По словам Забировой в Болгаре, как в свое время в Казани, сейчас сжигаются дома: местные власти не заинтересованы в их сохранении. Общество охраны памятников направило для согласования с местной администрацией список из 64 градоформирующих объектов, из которого власти решили оставить только 3.



— Мы фиксируем дома, которые поддерживают историческую среду и масштаб вокруг памятников. Поддерживают планировочную структуру. В Болгарах самое ценное — это дома, которые из Спасска, попавшего в 1950-х годах под затопление, перевезены. Они решили, что всех частников надо убрать из этого списка, и у них из 64 осталось 3. Если мы сейчас по такому принципу в Казани начнем убирать, у нас вообще ничего не останется, — возмущалась Фарида Забирова.

Все здания, перевезенные из Спасска, попали в программу аварийности. По закону все, что признано аварийным, должно сноситься, за исключением памятников культурного наследия. На ценные градоформирующие объекты снос тоже распространяется.

В Болгаре, Биляре, Буинске, Мамадыше, Мензелинске и Менделеевске сейчас устанавливают границы исторических поселений, объекты в которых будут обладать особым статусом. Фото glagolitsa-rt.ru



— И мы на российском уровне добиваемся, чтобы отселение по аварийности не было равно сносу. Это единственный способ превратить эти дома в выставочные залы и передать заповеднику, иначе они будут снесены в ближайшее время, — обозначила проблему архитектор.

Пока для ценных градоформирующих объектов удалось установить режим и обязать собственников согласовывать реконструкцию, «чтобы не так, что кому в голову взбредет». По словам Забировой, несколько проектов на рассмотрение поступило.