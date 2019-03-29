«Это такое народное творчество, просто кошмар. Это убивает образ здания!»
Фарида Забирова пожаловалась на вкусы жителей татарстанской глубинки и власть, которая не может устоять перед обаянием инвесторов и избавляется от ценных объектов архитектуры
В Казани татарстанское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры провело собрание. Неравнодушным к теме рассказали о главных событиях года. Это «Том Сойер Фест», на котором впервые в России к объектам культурного наследия допустят волонтеров. Работы предстоит много — жители реставрируемых домов успели повандалить — установили пластиковые окна, обшили сайдингом. Вторая тема касалась установления границ исторических поселений в шести городах Татарстана. Председатель общества Фарида Забирова пожаловалась на то, что местные власти не заинтересованы в сохранении аутентичности.
Дом Беркутова и дом Богородского отреставрируют на «Том Сойер Фесте»
В этом году в Казани два объекта попадут в программу «Том Сойер Феста». Это дом Богородского на улице Волкова и дом Беркутова на улице Фатиха Карима. Отличие от фестивалей предыдущих лет в том, что впервые силами волонтеров преображать будут здания с охранным статусом. Ранее до работ на таких объектах могли привлекаться только лицензированные организации.
— В этих домах живут люди, мы к ним еще в прошлом году примерялись и в этом, наконец, созрели. Кроме того, Владимир Путин в майских указах поручил разрешить волонтерам работать на таких объектах, и сейчас мы прорабатываем порядок, — сказала Олеся Балтусова, помощник президента Татарстана.
На заседание Общества охраны памятников пригласили и жителей домов Богородского и Беркутова, реставраторы рассказали об объемах работы. Оба дома требуют больших вложений. Средства на восстановление утраченного декора на доме Беркутова выделит Ак Барс Банк — около 1 млн рублей. На Дом химика Богородского по адресу Волкова, 42 удалось собрать около 300 тысяч рублей. Самые масштабные работы, которые предстоят, — это кровля.
— Жители продырявили крышу для антенны и задели балку, выдолбили в ней отверстие, поэтому в квартире течет вода при косом дожде, вокруг шпиля, у других элементов крыши нет гидроизоляции. По декору не много восстанавливать, но с крышей и отмосткой надо будет что-то делать, — рассказала автор проекта реставрации.
«Сайдинг и профнастил — это такое народное творчество, просто кошмар»
Жители дома не только «повандалили» над крышей объекта культурного наследия. Окна заменили на пластиковые, стену со стороны внутреннего двора утеплили и обшили фальшбрусом.
— Изменили, конечно, облик памятника, — вздыхала Фарида Забирова, заместитель председателя ТРО ВООПИК.
—Сильно дуло, и когда поняли, что нас сносить не будут, вложили деньги. У нас 11 окон, хотели поставить деревянные, но цена там в два раза выше была. Если замените бесплатно, мы не против, — согласились жители на предложение Олеси Балтусовой поменять окна на близкие к аутентичным.
— Если мы найдем оконного партнера, — уточнила Балтусова.
Такие же истории, когда собственники зданий с особым статусом ремонтируют их на свой вкус и согласно финансовым возможностям, происходят и в других городах.
— На ценных градоформирующих объектах появляются пластиковые окна и сайдинг, профилированные заборы, а для красоты там еще полосочки рисуют. Одна рыжая другая фиолетовая. Это такое народное творчество, просто кошмар. Это убивает образ здания! — рассказывала о своем вояже по историческим городам Татарстана Фарида Забирова.
Борьба за ценные градоформирующие объекты
В Болгаре, Биляре, Буинске, Мамадыше, Мензелинске и Менделеевске сейчас устанавливают границы исторических поселений, объекты в которых будут обладать особым статусом.
— Главная цель — спасти эти города, потому что агрессивно идет облицовка сайдингом, неконтролируемая застройка. В районах инвесторы в очереди не стоят, как в Казани. Жители молятся на каждого инвестора, они там как подарок, поэтому каждый приходит и диктует свои условия, — посетовал Забирова.
По словам Забировой в Болгаре, как в свое время в Казани, сейчас сжигаются дома: местные власти не заинтересованы в их сохранении. Общество охраны памятников направило для согласования с местной администрацией список из 64 градоформирующих объектов, из которого власти решили оставить только 3.
— Мы фиксируем дома, которые поддерживают историческую среду и масштаб вокруг памятников. Поддерживают планировочную структуру. В Болгарах самое ценное — это дома, которые из Спасска, попавшего в 1950-х годах под затопление, перевезены. Они решили, что всех частников надо убрать из этого списка, и у них из 64 осталось 3. Если мы сейчас по такому принципу в Казани начнем убирать, у нас вообще ничего не останется, — возмущалась Фарида Забирова.
Все здания, перевезенные из Спасска, попали в программу аварийности. По закону все, что признано аварийным, должно сноситься, за исключением памятников культурного наследия. На ценные градоформирующие объекты снос тоже распространяется.
— И мы на российском уровне добиваемся, чтобы отселение по аварийности не было равно сносу. Это единственный способ превратить эти дома в выставочные залы и передать заповеднику, иначе они будут снесены в ближайшее время, — обозначила проблему архитектор.
Пока для ценных градоформирующих объектов удалось установить режим и обязать собственников согласовывать реконструкцию, «чтобы не так, что кому в голову взбредет». По словам Забировой, несколько проектов на рассмотрение поступило.
комментарии
Были уже случаи, когда собственники домов, которые наивные "волонтеры" бесплатно в свободное время отремонтировали, после бесплатного ремонта продавали свои дома.
Ну странно это.
Может "волонтеры" будут лучше бесплатно и в своё свободное время ремонтировать детские дома, больницы, дома престарелых и т.д.?
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/134431-zasedanie-obschestva-ohrany-pamyatnikov-v-kazani
Она была зам.председателя ООО.
Что случилось?
Без "прокладки" в виде ООО "ТРО ВООПИК".
А энергию наивных "волонтёров" и энергию опытных членов и членш ТРО ВООПИК можно направить в нужное для всего общества русло - например на создание и опубликование Свода уничтоженных за последние время более 1000 Памятников истории, культуры и архитектуры, с подробным их описанием, с чертежами и фотографиями - пусть они (Памятники) "сохраняться" хотя бы на бумаге.