Видео недели: Путин с Папой, кассирша из Башкирии и снег в Мексике

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путин и Папа Римский

В четверг президент РФ Владимир Путин посетил с официальным визитом Ватикан. Он встретился с Папой Римским Франциском, побеседовав с ним около часа. За это время российский президент и глава католической церкви обсудили взаимодействие в сфере здравоохранения, защиту христианских святынь в Сирии и другие вопросы. Путин подарил Франциску икону и фильм «Грех», а Папа наградил своего гостя медалью «Ангел-хранитель мира».

Задержание башкирской «Бонни»

На этой неделе сотрудники силовых ведомств Башкортостана и Татарстана задержали прославившуюся на всю страну кассиршу из башкирского Салавата Луизу Хайруллину. Вместе с семьей они пряталась на съемной квартире в Казани. Подозреваемую в хищении из банка 23 млн рублей женщину доставили в Уфу. Деньги пока не нашли.

Июльский снег в Мексике

В середине лета на Мексику обрушился снегопад. Пострадали шесть пригородных районов Гвадалахары. В некоторых местах толщина слоя снега и льда достигала полутора метров. Все началось с ливня, позже стал бить град, а вскоре пошел снег. Записи и снимки неожиданного природного явления облетели весь интернет.

А поговорить про тюрьму?

Проект «А поговорить?» Ирины Шихман выпустил фильм о жизни заключенных «Тюрьма. Исправь меня, если сможешь». После выхода «Колымы» Юрия Дудя эта идея кажется вторичной, однако авторы не постеснялись сходства тем — и не зря. Ниже — отрывок из интервью с бывшим мэром Томска Александром Макаровым.

ЧП во время салюта в Минске

В среду Белоруссия праздновала День независимости. Вечерний салют в Минске запомнится смертельным ЧП — часть зарядов взорвалась на земле, в результате осколками смертельно ранило 64-летнюю женщину, а еще несколько человек получили травмы. Следствие утверждает, что вина лежит на российском производителе. Двое представителей компании были задержаны.

Совет по предпринимательству

В четверг на Совете по предпринимательству при президенте Татарстана глава Зеленодольского района Александр Тыгин рассказал о нехватке рабочих, от которой страдают как предприниматели, так и крупные предприятия, например «ПОЗиС» и завод имени Горького. Президент РТ Рустам Минниханов также коснулся этой темы, напомнив об открытых в республике ресурсных центрах. Также глава региона считает перспективной идею быстрой подготовки кадров.

«Он, может, где-то учился, но за три месяца, за полгода он может получить ту специальность, которая востребована на рынке», — сказал Минниханов.

«Малай на белом барсе»

На этой неделе в Сеть был выложен клип 19-летней татарстанской певицы Лэйны Ка. Иронический ролик вобрал в себя все главные стереотипы о Татарстане: нефть, КАМАЗ, чак-чак, эчпочмак и т. д. За сутки он набрал около 1 млн просмотров в соцсети «ВКонтакте», однако многие усомнились в достоверности этой цифры. «Реальное время» пригласило исполнительницу в редакцию и побеседовало с ней.

Солнечное затмение

Во вторник земляне наблюдали полное солнечное затмение. К сожалению, в России его было не видно, а вот жители Чили и Аргентины могли рассмотреть это явление очень четко.

Новая «Плохая Казань» от Варламова

Урбанист и топовый блогер Илья Варламов опубликовал новый ролик о столице Татарстана. Это видео вновь посвящено «Плохой Казани». «Одуван» раскритиковал улицу Баумана, элитную застройку возле Госсовета РТ и «Квартала». В ролике также фигурируют набережная озера Кабан, Речной порт, Парк молодоженов, Мергасовский дом и Октябрьский городок.

«Лев Мосула» на 3D-принтере

Ученые и искусствоведы совместно с Google восстановили скульптуру «Лев Мосула», напечатав ее копию на 3D-принтере. Подлинник был разрушен боевиками ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в 2015 году. Теперь реплика будет выставлен в Имперском военном музее Лондона.