Татарстан и Москва договариваются о честной нагрузке по нацпроектам

В казанском Кремле сообщили, что доля регионов в софинансировании бывает выше установленных пропорций

Фото: Максим Платонов

На брифинге в казанском Кремле обсудили реальную стоимость нацпроектов для регионов. Оказалось, что в ряде случаев затраты Татарстана в софинансировании намного выше установленных пропорций. Порою это треть от всей финансовой нагрузки, а иногда и более половины (с учетом всех сопутствующих затрат). Например, как по нацпроекту «Жилье», где возведение домов невозможно без инфраструктуры, вот только затраты на ее создание целиком легли на субъекты. Кроме того, спикер Кремля прокомментировала переход на проектное финансирование в сфере строительства, проблему с трудоустройством сотрудников совместного предприятия «Форд Соллерс» и предстоящую встречу президента республики Рустама Минниханова с гендиректором «Джошкуноз Алабуга». Подробности — в материале «Реального времени».

Пропорции одни — затраты разные

Вчера на брифинге в казанском Кремле подняли тему реализации национальных проектов. Накануне, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, главы регионов пожаловались на сложности с финансированием нацпроектов. Сообщалось, что доля финансовой поддержки субъектов оказалась выше, чем изначально предполагалось. По решению правительства России федеральная часть софинансирования должна составлять от 80 до 99%, но в реальности доля региона может достигать едва ли не половины затрат.

По словам официального представителя Кремля Лилии Галимовой, перед кураторами, которые ведут конкретные нацпроекты в республике, поставлена задача во взаимодействии с федеральными министерствами прорабатывать вопрос пропорций софинансирования:

— Это 49/51 процент, или 82/18 процентов, то есть в зависимости от нацпроекта получаются разные пропорции софинансирования. Все риски, которые возникают при реализации нацпроектов, оговариваются. В частности, достаточно серьезно обсуждался вопрос по строительству жилья. Мы должны понимать, что при возведении жилья необходима инфраструктура — детские сады, дороги. Безусловно, вся финансовая нагрузка по строительству этих объектов ложится на регионы. Таким образом, получается, доля участия региона [в финансировании нацпроекта] увеличивается, — подчеркнула Галимова.

В данный момент в Татарстане рассматривают инвестиционные программы для привлечения дополнительного финансирования, например, по соцобъектам: «Сейчас мы строим ясли совместно с федеральным центром. Это строительство до 2022 года двухэтажных ясельных комплексов. Комбинируем программы, чтобы можно было реализовать с наименьшими затратами», — отметила кремлевский спикер.

В воскресенье начинается двухдневный рабочий визит президента Рустама Минниханова в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром»

Визит в Екатеринбург

В воскресенье начинается двухдневный рабочий визит президента Рустама Минниханова в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром». Это крупное мероприятие — в самой выставке ожидается участие более 60 регионов, прибудут посетители из более чем 100 стран мира, порядка 600 индустриальных компаний из 20 стран. У Татарстана также будет свой стенд с достижениями в области цифровизации, роботизации, например, будут представлены образцы компаний «Эйдос-Робототехника», «РариТЭК Холдинг», КМПО, «Зарница», завод «Элекон» и так далее.

Пока уточняется вопрос подписания соглашений между «РариТЭК Холдинг» и тюменским ООО «Газинвестпроект» о развитии рынка газомоторного топлива. Сам Минниханов также примет участие во встрече министра торговли и промышленности Дениса Мантурова и министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка.

На следующий день, в понедельник, у Минниханова запланирована встреча с генеральным директор ООО «Джошкуноз Алабуга», вопрос о встрече и ее формате пока уточняется. Галимова отметила, что на территории России Татарстан является одним из ключевых партнеров Турции: «Именно этим обусловлено участие нашего президента в этом формате встреч». Компания производит в год более 6 млн единиц кузовных деталей для автомобилей. Объем инвестиций на территории ОЭЗ «Алабуга» 2,4 млрд рублей, 1,3 млрд рублей — объем налоговых отчислений во все уровни бюджета.

— Еще один проект компании — штампованные детали из стали для автомобильной промышленности, запуск состоялся в прошлом году. По состоянию на II квартал этого года объем инвестиций — 180,5 млн рублей, 42 рабочих места. С этой компанией планируется обсуждение проекта в части подписания ряда соглашений между турецким холдингом и потребителями продукции, — пояснила представительница Кремля.

Еще один проект компании — штампованные детали из стали для автомобильной промышленности, запуск состоялся в прошлом году. По состоянию на II квартал этого года объем инвестиций — 180,5 млн рублей, 42 рабочих места. Фото Максима Платонова

Ранее долгое время таким потребителем был завод «Форд-Соллерс», локализовавший производство там же в «Алабуге», но из-за реструктуризации СП ожидается, что будет подписано соглашение на реализацию продукции, производимой турецким предприятием, для производства штампованных деталей для автомобилей Aurus.

По итогам 2018 года внешний торговый оборот с Турцией составил без малого 314 млн долларов — на 3,3% выше уровня 2018 года. «Товарооборот стабильно с 2018 года показывает уверенный рост, есть все предпосылки достигнуть показателей докризисного периода наших взаимоотношений с Турцией», — резюмировала Галимова.

Большинство выбирает деньги

Что касается самого предприятия «Форд-Соллерс», в правительстве республики продолжают решать вопрос трудоустройства рабочих. В связи с закрытием заводов без работы остаются чуть более 1 000 человек. Галимова напомнила, что компания предложила вариант увольнения с оплатой в размере от 5 до 12 окладов в момент объявления о реструктуризации. «Либо есть программа трудоустройства, по которым социальные обязательства в том числе брало на себя СП «Форд», — добавила она.

Правительство республики также проработало варианты, связанные с необходимостью обеспечения высококвалифицированными кадрами в Закамской зоне предприятий КИП «Мастер» КАМАЗ, у которого, по выражению Галимовой, колоссальная потребность в специалистах. «По цифрам — максимальное количество людей трудоустроены, переведены».

В правительстве республики продолжают решать вопрос трудоустройства рабочих «Форд-Соллерс» — в связи с закрытием заводов без работы остаются около 1 000 человек. Фото Максима Платонова

Непонимание застройщиков и банков

Прозвучал вопрос и о ситуации с проектным финансированием — в связи с вступлением в силу соответствующего закона застройщики и банки все еще пытаются выстроить взаимоотношения по новым правилам. На днях по инициативе Минниханова прошло совещание с участием представителей застройщиков и банков, чтобы понять, какие вопросы вызывают недопонимание у сторон. «Достаточно много проблем поднимали преимущественно сами застройщики, потому что на сегодняшний день не все из них подписали договоры, большое количество документов пока еще находится на стадии рассмотрения службы безопасности банков, в том числе аналитически отделов», — уточнила Галимова.

По актуальным данным, по старым правилам будут достраиваться 178 объектов — то есть по правилам, действовавшим до эскроу-счетов. На новое проектное финансирование переходят 52 объекта.

Застройщики попросили банки принять единую форму заявки для всех банков: «Пока получается, что застройщик подает пакет документов. Если он там получает отказ, он идет в другой банк, а там нужно собирать совершенно другой пакет документов, это занимает большое количество времени, проверка в том числе». Выяснилось, что и у банков есть проблемы с обработкой документов, поскольку специалистов, умеющих работать с этими документами, в большинстве кредитных организаций просто нет: «Это тоже затягивает процесс рассмотрения документов. Поэтому встал вопрос о подготовке кадров».

Галимова отметила, что Рустам Минниханов настроен провести встречи с Эльвирой Набиуллиной и обсудить с ней нюансы проектного финансирования. Фото Максима Платонова

Эти вопросы сформулирует Минстрой как профильное министерство к августу, когда пройдет заседание рабочей группы, возглавляемой президентом РТ: «При более широком представительстве на уровне федеральных министерств, ЦБ, [можно будет] проговорить и учесть замечания».

Галимова отметила, что Минниханов настроен провести встречи с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и обсудить с ней нюансы проектного финансирования.

