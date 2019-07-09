Тарифы ЖКХ: «водный шок» для Оренбурга и неподъемное отопление для Кирова

Как изменилась стоимость «коммуналки» в регионах ПФО с 1 июля

С 1 июля по всей стране в очередной раз выросла стоимость услуг ЖКХ. «Реальное время» изучило новые тарифы и выяснило, что в основном коммунальные услуги подорожали незначительно, но в отдельных регионах и за отдельные услуги рост встречается и довольно значительный.

Холодная вода ставит рекорды в Оренбурге

Как показало исследование аналитической службы «Реального времени», в основном в столицах регионов Приволжского федерального округа стоимость коммунальных услуг с 1 июля повысилась на 1—3%. Это касается практически всех видов коммунальных услуг и всех поставщиков — хотя в случаях, когда их много, встречаются и очень нестандартные показатели.

Стоимость одного из основных, но довольно дешевых видов «коммуналки» — холодной воды — повысилась на 2—3%. Такое изменение зафиксировано у 45 из 66 поставщиков ПФО. Из крупнейших городских поставщиков (а есть еще и небольшие, обслуживающие конкретные предприятия) рост больше этих показателей оказался только в Кирове и Оренбурге. В Кирове стоимость холодной воды от «Водоканала» повысилась за полгода сразу на 12%, до 33,85 рубля, а в Оренбурге — даже на 21%, до 42,9 рубля за кубометр.

Оренбург вообще оказался лидером по стоимости воды — тут она стоит, например, в два с лишним раза дороже, чем в Казани (в столице Татарстана тариф — 20,59 рубля после повышения на 3%) и в 2,4 раза дороже, чем в Йошкар-Оле (17,78 рубля за «куб» после повышения на 3%). В Йошкар-Оле вода оказалась самой дешевой из столиц регионов ПФО, также в списке самых дешевых — чебоксарский «Водоканал» (18,46 рубля), «Водоканалы» Нижнего Новгорода (18,93 рубля), Ижевска (19,97 рубля), упомянутой выше Казани и Ульяновска (24,59 рубля).

В списке самых дорогих, кроме Оренбурга, находится кировский «Водоканал» с 33,85 рубля за «куб», пермская «Новая городская инфраструктура Прикамья» (33,03 рубля), «Саратовский коммунальный комплекс» (31,49 рубля).

Тарифы на холодную воду по регионам ПФО на 1 июля 2019 г.

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Холодная питьевая вода, руб./куб. м 01.07.2019-31.12.2019 Холодная питьевая вода, руб./куб. м 01.01.2019-30.06.2019 Холодная питьевая вода, руб./куб. м 01.07.2018-31.12.2018 Изменение с начала года Изменение за год Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань МУП «Водоканал» 20,59 19,97 19,64 3% 5% ООО «Карсар» 56,21 54,84 53,93 2% 4% ООО "Теплоснабсервис" 18,78 18,19 17,89 3% 5% Федеральное государственное бюджетное

учреждение "Центральное жилищно-

коммунальное управление", потребители

муниципального образования "город Казань" 31,1 30,37 29,86 2% 4% ООО "РСК", потребители жилого района

"Салават Купере" 20,56 19,97 19,64 3% 5% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола МУП «Водоканал» 17,78 17,34 17,05 3% 4% ОАО «Стройкерамика» 23,88 23,28 22,89 3% 4% ФГКУ "Войсковая часть 95504" 5,56 5,26 5,26 6% 6% ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства") 28,93 28,13 27,66 3% 5% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск МП «Саранскгорводоканал» 25,04 24,6 24,2 2% 3% для Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на питьевое водоснабжение

для потребителей, находящихся в границах следующих населенных пунктов Республики Мордовия: г.о. Саранск 34,72 33,88 2% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа МУП "Уфаводоканал" 25,68 25,43 25 1% 3% ОАО "Международный аэропорт "Уфа" 36,56 35,94 35,34 2% 3% ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" 12,07 11,87 12,7 2% -5% Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" 16,98 16,66 16,38 2% 4% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск МУП г. Ижевска "Ижводоканал" 19,97 19,39 19,07 3% 5% АО «ДП «Ижевское» 15,756 15,1394 15,1394 4% 4% ООО "Уютный дом" 9,91 9,72 9,72 2% 2% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары Аакционерное общество «Водоканал» 18,46 18,08 17,79 2% 4% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО "НОВАЯ ГОРОДСКАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИКАМЬЯ"

33,03 33,03 32,48 0% 2% АО "Новомет-Пермь" 38,3 37,12 36,5 3% 5% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ОАО "Нововятский механический завод" 42,78 40,34 39,67 6% 8% ЗАО "Заречье" 26,21 24,67 24,26 6% 8% МУМП "Лянгасово" 53,37 51,92 53,37 3% 0% КОГКУЗ "Кировская обл.психиатр.больница им.В.М.Бехтерева" 16,78 16,4 19,12 2% -12% МУП "Водоканал" 33,85 30,28 29,77 12% 14% ОАО "РЖД" 150,35 83,72 82,33 80% 83% ОАО "Кировские коммунальные системы" 28,48 27,65 27,19 3% 5% «Кировский автодорожный техникум» 33,42 33,17 32,62 1% 2% Колхоз "Красная Талица" 25,32 20,96 21% Колхоз "Знамя Ленина" 20,18 17,23 17% ООО «КаринторфТеплоСеть» 34,42 32,77 5% ООО "Родник" 48,21 47,14 2% МУП «Коммунальное хозяйство» 60,66 57,07 6% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ООО "Заводские сети" 10,12 9,91 9,75 2% 4% ОАО "Нижегородский Водоканал" 18,93 18,29 18,29 3% 3% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург ООО "Оренбург Водоканал" 42,9 35,55 35,55 21% 21% АО "Производственное объединение "Стрела" 14,4 14,11 13,87 2% 4% ООО "Промсервис 2000" 16,33 16,01 15,74 2% 4% ОАО "Завод бурового оборудования" 17,56 17,21 16,92 2% 4% АО "ГУ ЖКХ" 36,23 34,96 34,96 4% 4% Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению (за искл Орска) 28 27,46 27,41 2% 2% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО "Горводоканал" 25,72 25,28 24,86 2% 3% ОАО РЖД 39,86 38,94 38,29 2% 4% ООО "Комэнерго" 25,39 24,77 24,77 3% 3% Пензенский центр ОВД филиала "Аэронавигация

Центральной Волги" 15,66 15,07 14,82 4% 6% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ООО «Самарские коммунальные системы» 29,05 28,21 27,74 3% 5% Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» 42,92 42,08 41,38 2% 4% ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») 38,15 37,42 36,79 2% 4% ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» 27,41 26,88 26,43 2% 4% АО "РКЦ "Прогресс" (ЛОЦ "Космос") Самара 36,07 35,36 34,77 2% 4% МП г. Самары «Самараводоканал» п. Рубежное Куйбышевского района 29,16 28,58 28,11 2% 4% МП г. Самары «Самараводоканал» п. Береза, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара 28,09 27,55 27,09 2% 4% АО «Водные технологии" 30,43 29,83 29,33 2% 4% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов МУП «Саратовский коммунальный комплекс» 31,49 30,88 30,88 2% 2% Филиал ООО "Газпром ПХГ" - "Елшанское УПХГ" 18,6 19,3 -4% ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 15,65 13,97 13,74 12% 14% ПДТВ - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД" 42,07 41,26 40,57 2% 4% ООО "Саратовэнергонефть" 31,79 29,88 29,88 6% 6% ООО "Саратовэнергонефть" (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» 23,93 23,47 23,08 2% 4% ООО "Саратовэнергонефть" (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» 35,54 34,56 33,98 3% 5% ООО «Концессии водоснабжения –

Саратов», 25,1 24,79 24,38 1% 3% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск МУП "Ульяновскводоканал" 24,59 24,53 24,12 0% 2% ОАО "РЖД" Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по теплоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД" 39,6 38,83 38,18 2% 4% ОГУСП "Тепличное" 14,3 14,03 14,03 2% 2% ОАО "Комета" 32,21 31,62 31,09 2% 4%

«Золотой» подогрев воды в кировской слободе



Как известно, стоимость горячей воды чаще всего складывается из двух компонентов: непосредственно воды (измеряемой в кубометрах) и тепловой энергии (измеряемой в гигакалориях). Стоимость воды в большинстве случаев не отличается от тарифа на холодную воду. Что касается стоимости тепловой энергии, то в основном она подорожала на те же 2—3%, что и холодная вода.

Впрочем, есть и поставщики, у которых тариф на горячую воду состоит только из одного компонента — непосредственно горячей воды. Тут, например, пермские поставщики увеличили тарифы за полгода на все те же 1—3%, а вот «Удмуртские коммунальные системы» в Ижевске повысили цены сразу на 11% — до 128 рублей за кубометр.

Самое заметное повышение стоимости из крупных поставщиков — у кировского «Водоканала» для потребителей на территории слободы Сошени: рост компонента на воду составил 115%, а на тепловую энергию — на 27%. Гкал энергии с 1 июля тут стоит 5 066 рублей, а кубометр воды — 47,42 рубля. Отметим, что это — один из самых значительных тарифов в ПФО: в том же Кирове «Коммунэнерго» и «Кировские коммунальные системы» берут за кубометр воды 28,42 рублей, а за Гкал энергии — 1 832 и 2 757 рублей соответственно.

Есть дорогие поставщики и в других регионах. К примеру, в Йошкар-Оле «Марикоммунэнерго» возьмет за Гкал 4 463 рубля, саратовский филиал ПАО «Т Плюс» при водоснабжении от котельных запросит за каждый Гкал 2 201 рубль, нижегородский «Нижновтеплоэнерго» — 2 382 рубля. Для сравнения — казанское «Казэнерго» берет за подогрев воды по 1 799 рублей за Гкал, «Татэнерго» — 1 741 рубль. «Уфимские инженерные сети» берут за подогрев 2 134 рубля за Гкал, а ульяновский филиал «Т Плюс» — 1 773 рубля.

Тарифы на горячую воду по регионам ПФО на 1 июля 2019 г.

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2019-31.12.2019 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2019-31.12.2019 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.01.2019-30.06.2019 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.01.2019-30.06.2019 Компонент на холодную

воду, руб./куб.м 01.07.2018-31.12.2018 Компонент на тепловую

энергию, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 Изменение за полгода - холодная вода Изменение за полгода - тепловая энергия Изменение за год - холодная вода Изменение за год - тепловая энергия Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань ОАО "Казэнерго" 20,59 1799,56 19,97 1766,98 19,64 1737,53 3% 2% 5% 4% АО "Татэнерго", потребители

муниципального образования "г.Казань" 20,59 1741,49 19,97 1691,38 19,64 1670,07 3% 3% 5% 4% Казанский территориальный

участок Горьковской дирекции по

тепловодоснабжению -

структурного подразделения

Центральной дирекции по

тепловодоснабжению - филиала

ОАО "РЖД" 20,59 1485,79 19,97 1451,66 19,64 1427,47 3% 2% 5% 4% ООО "Теплоснабсервис" 18,78 1571,09 18,19 1525,51 17,89 1500,09 3% 3% 5% 5% ООО "Казанский молочный комбинат" 20,59 1497,07 19,97 1453,46 19,64 1429,24 3% 3% 5% 5% ОАО Холдинговя компания

"Татнефтепродукт" - филиал

"Казаньнефтепродукт" 20,59 1726,04 19,97 1683,02 19,64 1654,97 3% 3% 5% 4% ООО "Карсар" 56,21 1702,58 54,84 1666,26 53,93 1638,49 2% 2% 4% 4% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 17,78 1950,49 17,34 1912,4 17,05 1.880,53 3% 2% 4% 4% ОАО "Марбиофарм" 17,78 1742,38 17,34 1706,7 17,05 1.678,26 3% 2% 4% 4% ОАО «Стройкерамика» 23,88 1860,42 23,28 1817,58 22,89 1.787,29 3% 2% 4% 4% ООО "Марикоммунэнерго" 17,78 4463,75 17,34 4357,07 17,05 4.284,45 3% 2% 4% 4% ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" 23,83 1666,01 23,03 1609,98 3% 3% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск Филиал «Мордовский»

ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК) 135,88 - 134,1 - 135,32 - 1% 0% Филиал «Мордовский»

ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК) 25,04 1754,94 24,6 1721,17 24,2 1692,49 2% 2% 3% 4% ОАО «103 арсенал» 136,01 - 132,62 - 130,41 - 3% 4% ОАО «103 арсенал» 25,04 1765,88 24,6 1732,06 24,2 1703,19 2% 2% 3% 4% ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК "РесурсИнвест") 135,56 - 135,56 - 135,56 - 0% 0% ООО ФСК РуссТЭК (ранее ООО ХК "РесурсИнвест") 24,2 1716,79 24,2 1716,79 24,2 1716,79 0% 0% 0% 0% ООО «Управление ЖКХ» 117,67 - 117,67 - 117,67 - 0% 0% ООО «Управление ЖКХ» 24,2 1561 24,2 1561 24,2 1561 0% 0% 0% 0% ООО "Округ-С" 135,06 - 134,62 - 0% ООО "Округ-С" 25,04 1696,96 24,6 1696,96 2% 0% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа ОАО " Уфимский хлопчатобумажный комбинат" 25,68 1791,28 25,43 1766,68 25 1737,23 1% 1% 3% 3% ОАО "Международный аэропорт "Уфа" 36,56 2078,96 35,94 2050,62 35,34 2016,44 2% 1% 3% 3% ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" 12,07 1207,45 11,87 1190,53 12,7 1185,52 2% 1% -5% 2% ООО " Башкирские распределительные тепловые сети"(закрытая система теплоснабжения) 25,68 2.134,16 25,43 2.092,32 25 2057,45 1% 2% 3% 4% МУП "Уфимские инженерные сети" 25,68 2134,16 25,43 2092,32 25 2057,45 1% 2% 3% 4% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ООО «Удмуртские коммунальные системы» 127,96 - 115,8 - 113,87 - 11% 12% АУ УР "Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М." 114,95 - 112,7 - 112,7 - 2% 2% Муниципальное унитарное предприятие г.

Ижевска «Муниципальная управляющая

компания - Спецдомоуправление»

(централизованные системы горячего

водоснабжения от котельных по адресам:

г. Ижевск, ул. Степная, д.73б,

г. Ижевск, ул. Дружбы, д.23) 108,17 - 106,06 - 104,29 - 2% 4% Муниципальное унитарное предприятие

г. Ижевска «Муниципальная управляющая

компания - Спецдомоуправпенне»

(централизованная система горячего

водоснабжения от центрального теплового

пункта по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское

шоссе, Д. 116) 118,12 - 115,8 - 113,87 2% 4% «Муниципальная управляющая компания -

Спецдомоуправление» от котельных ул.Механизаторская, д.22,

ул.Гагарина, д.38а 19,968 1.652,88 19,392 1.620,08 19,0688 1593,0826 3% 2% 5% 4% ООО "Альтаир" 26,676 1556,724 25,908 1500,432 25,4762 1475,4248 3% 4% 5% 6% Общество с ограниченной ответственностью

«Энергетическая компания «Строим Вместе» 119,42 - 117,08 - 117,08 - 2% 2% 000 «Энерготерм» 19,97 1.710,16 19,39 1.674,20 19,07 1674,2 3% 2% 5% 2% БПОУ ур «Ижевский агростроительный

техникум» 96,98 - 95,09 - 93,5 - 2% 4% «Ижевский завод нефтяного машиностроения» от

ЦТП по адресу: г. Ижевск, ул. Ракетная, 40 141,36 - 138,58 - 136,27 - 2% 4% ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» 19,968 1183,044 19,392 1158 19,07 1251,89 3% 2% 5% -5% ООО "АНК" 115,16 - 112,9 - 112,9 - 2% 2% ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826») 19,968 1931,4 19,392 1830,708 19,0688 1800,1962 3% 6% 5% 7% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8"

ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826»)

г. Ижевск, гор. Машиностроителей, 118 119,76 - 117,41 - 115,45 - 2% 4% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8"

ФГУП «ГУССТ N2 8 при Спецстрое России» (филиал «ЖКУ Х2 826»)

г. Ижевск, ул. Нагорная, 36к; ул. Областная, 30к 121,43 - 119,05 - 117,07 - 2% 4% АО Санаторий "Металлург" 110,22 - 102,96 - 101,24 - 7% 9% ООО "МАН" 114,37 - 108,92 - 107,11 - 5% 7% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары ОАО «Санаторий «Чувашия» 12,47 2117,77 12,18 2036,57 11,98 2002,63 2% 4% 4% 6% ООО «ПМК-4» 18,46 1711,13 18,08 1679,72 17,79 1679,72 2% 2% 4% 2% ООО «СУОР» 18,46 1390,52 18,08 1375,08 17,79 1352,16 2% 1% 4% 3% ООО «Маштехсервис» 18,46 1422,19 18,08 1395,61 17,79 1395,61 2% 2% 4% 2% ООО «Фирма Три АсС» 18,46 1255,92 18,08 1248,61 17,79 1227,8 2% 1% 4% 2% ООО «СтройТехМонтаж» 18,46 1442,69 18,08 1416,65 17,79 1416,65 2% 2% 4% 2% МУП "Теплосеть" 18,46 1800,8 18,08 1768,092 17,79 1738,62 2% 2% 4% 4% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Пермская сетевая компания» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 162,78 - 158,27 - 155,63 - 3% 5% ООО «Пермская сетевая компания» от ПАО НПО "Искра" 124,37 - 121,02 - 119 - 3% 5% ООО «Пермская сетевая компания» в закрытой системе 162,08 - 157,1 - 154,48 - 3% 5% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 127,01 - 125,17 - 123,08 - 1% 3% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 160,99 - 158,48 - 155,84 - 2% 3% ПМУП «ГКТХ» (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») 163,66 - 159,12 - 156,47 - 3% 5% ПМУП «ГКТХ» (от котельных: ул. Гашкова,35б, Чапаева,6, Криворожская 36а, пер.Лесопарковый, Борцов Революции, Хабаровская, 139, Хабаровская 36а, Наумова 18а, Бахаревская 53, Чусовая 27, Лепешинской 3, Белозерская 48, Деменьтева 50) 165,82 - 160,49 - 160,49 3% 3% ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО "Т Плюс" за искл зоны ТЭЦ-14 127,88 - 126,02 - 123,92 - 1% 3% ПМУП «ГКТХ», поставляемая (вода) от ПАО "Т Плюс" зона ТЭЦ-14 161,23 - 158,72 - 156,07 - 2% 3% ПМУП «ГКТХ» от ЦТП ул. Барамзиной,42 127,07 - 125,28 - 1% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров СПО "Кировский автодорожный техникум" 33,42 2998,92 33,17 2551,32 32,62 2508,78 1% 18% 2% 20% МУП "Водоканал" (д. Малая Субботиха) 26,21 2565,84 24,67 2455,08 24,26 2414,16 6% 5% 8% 6% МУП "Водоканал" (сл. Сошени) 47,42 5066,6 22,04 3981,84 21,68 3915,48 115% 27% 119% 29% ООО "Управление недвижимостью и Домами" 28,42 1.955,55 27,19 1.822,00 27,19 1822 5% 7% 5% 7% ОАО "Коммунэнерго" 28,42 1832,21 27,65 1745,75 27,19 1894,07 3% 5% 5% -3% КОГКУЗ "Кировская обл.психиатр.больница им.В.М.Бехтерева" 28,42 1832,21 27,65 1745,75 27,19 1716,64 3% 5% 5% 7% ООО "Евро-Строй" 28,42 1832,21 27,19 1476,4 27,19 1476,4 5% 24% 5% 24% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО "ККС") 28,42 1.990,59 27,65 1.927,90 27,19 1895,77 3% 3% 5% 5% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП "Лянгасово") поверхностный водозабор 54,28 1.990,59 54,28 1.927,90 53,37 1895,77 0% 3% 2% 5% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУМП "Лянгасово") подземный водозабор 54,28 1.990,59 54,28 1.927,90 53,37 1895,77 0% 3% 2% 5% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ООО "Водоснабжение") 29,4 1.990,59 29,02 1.927,90 29,16 1895,77 1% 3% 1% 5% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (п. Костино)) 59,75 1.990,59 59,75 1.927,90 58,75 1895,77 0% 3% 2% 5% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (мкр. Коминтерновский)) 33,85 1.990,59 30,28 1.927,90 29,77 1895,77 12% 3% 14% 5% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ЗАО "Заречье") 26,21 1.990,59 24,67 1.927,90 24,26 1895,77 6% 3% 8% 5% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП «Водоканал» (Нововятский район)) 32,74 1.990,59 32,74 1.927,90 32,19 1895,77 0% 3% 2% 5% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП "Н. Водоканал", Т/Э от ООО «Вятский фанерный комбинат») 32,74 2438,69 32,74 2322,53 32,19 2357,79 0% 5% 2% 3% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от МУП "Н. Водоканал", Т/Э от ООО Управляющая компания «Азбука быта» (ранее - ОАО "НЛК") 32,74 4756,26 32,74 2198,68 32,19 2162,03 0% 116% 2% 120% АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК) (ВС от ОАО "НМЗ", Т/Э от ОАО "Ново-Вятка") 42,78 2716,73 40,34 2541,76 39,67 2499,39 6% 7% 8% 9% ОАО "Кировские коммунальные системы" 28,42 2756,76 27,65 2715,6 27,19 2670,34 3% 2% 5% 3% «Российские железные дороги» (котельная локомотивное депо г. Киров ТЧ-8) 28,42 3010,92 27,65 2478,24 27,19 2436,94 3% 21% 5% 24% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород Общество с ограниченной ответственностью «Автозаводская ТЭЦ», г.Нижний Новгород от котельных общества с ограниченной ответственностью «Генерация Тепла», г. Нижний Новгород, закрытого акционерного общества «Промышленные Компьютерные Технологии», г. Нижний Новгород, (только в 2015 году: закрытого акционерного общества "Хромтан", г.Богородск Нижегородской области, общества с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Доскино", г.Нижний Новгород) 19,04 2515,63 18,6 2466,3 18,29 2425,2 2% 2% 4% 4% Общество с ограниченной ответственностью «Автозаводская ТЭЦ» по схеме подключения к теплотрассе «Прибрежная» ООО «Коммунальная сетевая компания» 10,12 2188,75 9,91 2145,84 9,75 2110,08 2% 2% 4% 4% ООО «НИЖНОВТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород 19,04 2382,42 18,6 2333,42 18,29 2294,53 2% 2% 4% 4% ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД «СТАРТ» 19,04 2159,41 18,6 2119,18 18,29 2083,86 2% 2% 4% 4% ООО "НПК "Скрудж" 19,04 2508,02 18,6 2458,84 18,29 2417,86 2% 2% 4% 4% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс»

для потребителей муниципального образования

«город Оренбург», имеющих иную схему подключения теплопотребляющих установок (РАНЕЕ -

Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального

образования г. Оренбург, подключенных к сетям

МУП ГОИИ и прочим источникам и сетям) 27,9 1788,95 27,46 1762,51 35,55 1741,5 2% 2% -22% 3% Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс»

для потребителей муниципального образования

«город Оренбург»,

фактически подключенных

на 01.01.2019 г. к магистральным и (или) распределительным тепловым сетям,

принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве

собственности, которые непосредственно

присоединены к источникам тепловой энергии,

принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности (РАНЕЕ -

Филиал «Оренбургский»

ПАО «Т Плюс» для потребителей муниципального

образования г. Оренбург, подключенных к сетям

ОТС филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс») 27,9 1383,54 27,46 1356,41 35,55 1340,24 2% 2% -22% 3% АО "ГУ ЖКХ" 43,9 1811,16 35,55 1741,5 35,55 1741,5 23% 4% 23% 4% ОАО "Энергоснабжающее предприятие" 25,72 1921,5 25,28 1812,36 24,86 1.782,15 2% 6% 3% 8% АО «Пензтеплоснабжение» 25,72 1979,38 25,28 1944,22 24,86 1.911,81 2% 2% 3% 4% ООО "Строй-Газ-Сервис" 11,75 1687,69 11,75 1630,87 11,55 1.603,69 0% 3% 2% 5% ПАО "Т Плюс" 36 1411,56 35,3 1384,43 34,72 1.361,35 2% 2% 4% 4% ОАО "Т плюс Теплосеть Пенза" 25,72 1411,56 25,28 1384,43 24,86 1.361,35 2% 2% 3% 4% МКП "Теплоснабжение г. Пенза" 25,72 1760,99 25,28 1732,26 24,86 1.703,39 2% 2% 3% 3% Пензенский территориальный участок

Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» 25,72 1778,94 25,28 1744,14 24,86 1.715,07 2% 2% 3% 4% МУП по очистке города 25,72 1956,77 25,28 1925,39 24,86 1.893,30 2% 2% 3% 3% ФБУ «ФУ БХУХО» (войсковая часть

21222) на территории г. Пензы 8,99 899,72 8,7 865,12 - - 3% 4% ООО Многопрофильное инновационное предприятие ЭнергоПромРесурс

(РАНЕЕ - «Энергоресурс») 19,94 1.617,77 19,2 1.584,82 - - 4% 2% ФГБУ "ЦЖКУ" на территории г.Пензы от

котельной № 116 ранее -

АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" на территории г.Пензы от котельной №1/116 (г.Пенза- 5,ВУ-НЦ СВ "Общевойсковая академия ВС РФ") 25,72 1870,69 25,28 1823,2 24,86 1.792,81 2% 3% 3% 4% ООО «ГКС Энерго» 25,72 1955,44 25,28 1921,5 24,86 1889,48 2% 2% 3% 3% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ОАО «Предприятие тепловых сетей» закрытая система 29,05 1682,4 28,21 1633,2 27,74 1605,98 3% 3% 5% 5% ООО «ЗИМ — Энерго» 29,05 2054,4 28,21 2019,6 27,74 1985,94 3% 2% 5% 3% АО «РЭУ» филиал ОАО «РЭУ»«Самарский» п. Кряж 31,79 1391 (без ндс) 31,18 1364 (без ндс) 36,79 1609,52 2% -14% ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» (дом-интернат для престарелых и инвалидов) 29,05 1916,4 28,21 1886,4 27,74 1854,96 3% 2% 5% 3% ООО «Волгатеплоснаб» закрытая система 29,05 2121,6 28,21 2086,8 27,74 2052,02 3% 2% 5% 3% АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») 36,07 1699,2 35,36 1671,6 34,77 1643,74 2% 2% 4% 3% АО «РКЦ «Прогресс» (общежитие, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Земеца, 13) 28,78 1936,8 28,21 1904,4 27,74 1872,66 2% 2% 4% 3% ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление по Центральному военному округу (ранее - АО «ГУ ЖКХ»), городской округ Самара, ул. 7-ая дачная просека, военный санаторий «Волга» 27,7418 1609,52 27,7418 1609,52 27,7418 1609,52 0% 0% 0% 0% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов Саратовский филиал ПАО "Т Плюс" (водоснабжение от внутриквартальных теплосетей) 25,1 1909,72 24,79 1872,28 24,38 1841,07 1% 2% 3% 4% Саратовский филиал ПАО "Т Плюс" (водоснабжение от котельных (поставщик холодной воды МУПП «Саратовводоканал») 25,1 2.201,13 24,79 2.157,99 24,38 2122,02 1% 2% 3% 4% «Центральное жилищно-коммунальное

управление» Министерства обороны Российской Федерации по имущественному комплексу, расположенному на территории муниципального образования «Город Саратов» по адресу:

город Саратов, (ул. 50 лет Октября, д. 5) 25,1 1909,73 24,79 1871,56 24,38 1840,28 1% 2% 3% 4% «Центральное жилищно-коммунальное

управление» Министерства обороны Российской Федерации по имущественному комплексу, расположенному на территории

муниципального образования «Город Саратов» по адресу: город Саратов, ( ул. Верхняя, 26) 25,1 1909,73 24,79 1871,56 24,38 1840,28 1% 2% 3% 4% АО "Торговый дом "ТЦ-Поволжье" 25,1 1887,65 24,79 1847,28 24,38 1816,49 1% 2% 3% 4% АО "Теплосервис" 25,1 1856,3 24,79 1842,06 24,38 1842,06 1% 1% 3% 1% ООО "Теплосервис" 24,38 2120,43 24,38 2120,43 24,38 2120,43 0% 0% 0% 0% ООО "Техэнерго-Монтаж" 25,1 1906,67 24,79 1876,39 24,38 1867,39 1% 2% 3% 2% ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (ул. Б. Садовая, 151/8, Московское шоссе, 15) 25,1 1849 24,79 1812,76 24,38 1782,54 1% 2% 3% 4% ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (ул. Вавилова, д. 8/26 «А») 25,1 2275,69 24,79 2227,66 24,38 2190,53 1% 2% 3% 4% ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (проспект 50 лет Октября, д. 60, д. 74, д. 108 (ЦТП Луговая)) 25,1 1787,58 24,79 1754,11 24,38 1724,88 1% 2% 3% 4% ООО «ТЭГК»

ранее - ООО "Энергосбыт" (улица Гвардейская, 2а; улица 2-ой Соколовогорский проезд; улица Танкистов, 89; ) 25,1 2166,47 24,79 2147,28 24,38 2111,49 1% 1% 3% 3% ООО «ТЭГК»

ООО "Энергосбыт" (улица Пензенская, 1; улица Деловая, 22 , улица Огородная, 33; поселок Новосоколовогорский, улица Лесная, 2 ) 25,1 1922,96 24,79 1914,48 24,38 1.882,57 1% 0% 3% 2% ООО «ТЭГК»

ранее - ООО "Энергосбыт" (улица Политехническая, 47; улица Московская, 43) 25,1 1848,92 24,79 1812,71 24,38 1782,5 1% 2% 3% 4% ООО «ТЭГК»

ранее - ООО "Энергосбыт" (улица Огородняя, 77) 25,1 1974,26 24,79 1933,38 24,38 1901,75 1% 2% 3% 4% ООО «ТЭГК» (п. Юбилейный города Саратов) 25,1 1922,96 24,79 1914,48 24,38 1882,57 1% 0% 3% 2% ООО «Энергосбыт-Техстекло», (улица Гвардейская, Волочаевский проезд, улица Соколовая) 25,1 1991,84 24,79 1963,83 24,38 1963,83 1% 1% 3% 1% ООО «Энергосбыт-Шелковичная» 25,1 1786,71 24,79 1786,71 24,38 1839,86 1% 0% 3% -3% ООО «СК ВОЛГА» 24,38 2119,9 24,38 2119,9 24,38 2119,9 0% 0% 0% 0% ООО «Тепло-Ресурс» 24,38 1928,6 24,38 1928,6 24,38 1928,6 0% 0% 0% 0% ООО "Тепловой ресурс" 25,1 1967,18 24,79 1928,6 1% 2% ООО «Медицинский центр» 25,1 своб.цена 24,79 своб.цена 24,38 2332,66 1% 3% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск ФГОУВПО «УВАУГА(И)» 39,53 1705,87 39,25 1701,26 38,5978 1672,9096 1% 0% 2% 2% ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") вода от ТУТС 39,53 1490,33 39,25 1490,33 38,5978 1465,4892 1% 0% 2% 2% «Т Плюс» (Филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)

через сети Ульяновского МУП «Теплоком» с использованием компонента на холодную воду от Ульяновского МУП водопроводно- канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» 24,59 1773,97 24,53 1771,97 0% 0% по сетям ТУТС и УМУП "Городской теплосервис" 39,53 1917,77 39,25 1923,02 38,5978 1742,4352 1% 0% 2% 10% по сетям ТУТС и УМУП "Теплоком" 39,53 1773,97 39,25 1771,97 38,5978 1890,9736 1% 0% 2% -6% ООО УК "Авион" 24,59 1542,24 24,53 1512 24,12 1512 0% 2% 2% 2% Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 24,59 2484,98 24,53 2436,29 24,1192 2395,6832 0% 2% 2% 4% ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ранее - "ОБЛКОМХОЗ") 24,59 1973,45 24,53 1934,75 24,1192 1902,5022 0% 2% 2% 4% через сети ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 24,59 2107,42 24,53 2066,03 24,1192 2031,5942 0% 2% 2% 4% ООО "Теплогенерирующая компания" 24,59 2121,62 24,53 2080 28,4616 2454,4 0% 2% -14% -14% АО "УКБП" из сетей УМУП "Городской теплосервис" 24,59 2005,44 24,53 1979,98 24,1192 1946,9764 0% 1% 2% 3% ООО "РТС "Репина" 24,59 1980,35 24,53 1955,16 24,1192 1922,574 0% 1% 2% 3% Котельная «Квартал 11» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Квартал 267» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Квартал 273» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Квартал 279» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Квартал 280» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Квартал 298» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Квартал 304» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Квартал 324-2» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Квартал 337-1» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Квартал 337-2» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Госплемобъединение» (ГПО) 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «ДИБ» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «ИУЗУ» 24,59 2361,56 24,53 2297,4 23,187 2186,953 0% 3% 6% 8% Котельная «Облхимчистка» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «УНИПТИМАШ» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «УПИ» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Училище связи» (УФВУС) 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Запад-1» 24,59 2361,56 24,53 2297,4 23,187 2186,953 0% 3% 6% 8% Котельная «Агропром» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Баратаевка» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Карамзина - верхняя» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Карамзина -нижняя» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Областная больница» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Облвоенкомат» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Школа №55» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная ЮРК 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Заволжье-4» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Заволжье-5»(ЦГБ) 24,59 2361,56 24,53 2297,4 23,187 2186,953 0% 3% 6% 8% Котельная «МО-121» 24,59 2177,32 24,53 2149,2 23,187 2049,188 0% 1% 6% 6% Котельная «Моторный завод» от сетей 24,59 1944,92 24,53 1912,68 23,187 1817,2 0% 2% 6% 7% Котельная "Патронный завод" через сети УМУП "Городская теплосеть" 24,59 1915,48 24,53 1880,58 23,187 1786,6026 0% 2% 6% 7%

Казань — в лидерах по росту цен на водоотведение



Поставщиков услуг водоотведения в крупнейших городах Приволжского федерального округа заметно меньше, чем услуг горячего водоснабжения. Это и неудивительно, учитывая, что системам канализации в городах обычно не бывает альтернатив. В основном с 1 июля тарифы на эту услугу, как и на все остальное, повысились на 1—3%. Однако в некоторых городах повышение оказалось более заметным. Кировский «Водоканал», например, повысил тариф сразу в полтора раза — с 37 до 58 рублей за кубометр.

Кроме того, ощутимо, но не так значительно, как в Кирове, повысил тарифы «Водоканал» в Казани — на 8%, с 16,7 до 18,1 рубля за «куб». Повышение на те же 8% — в «Нижегородском Водоканале», но тариф тут ниже — он был повышен с 14,4 до 15,6 рублей. 7%, кроме того, повышение составило в Перми, в ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» — тариф увеличился с 21,7 до 23,1 рубля за кубометр. Меньше всего тарифы повысились, например, у «Саранскгорводоканала» и «Уфаводоканала» — на 1%. В первом случае тариф вырос с 12,31 до 12,49 рубля, во втором — с 30,3 до 30,6 рубля. Также на 1% повысился тариф в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (с 12,14 до 12,29 рубля за «куб»), а в ульяновском ОАО «Комета» тариф изменился менее, чем на 1% — с 32,09 до 32,17 рубля. В «Ульяновскводоканале», основном поставщике услуг для города, тариф, впрочем, вырос даже больше среднего по ПФО — на 5%, с 21,1 до 22 рублей.

Тарифы на водоотведение по регионам ПФО на 1 июля 2019 г.

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2019-31.12.2019 Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2019-30.06.2019 Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Изменение с начала года Изменение за год Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань МУП «Водоканал» 18,06 16,72 16,44 8% 10% ООО "РСК" потребители жилого района

"Салават Купере" 19,58 19,01 18,69 3% 5% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола МУП «Водоканал» 20,84 20,41 20,07 2% 4% ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства") 24,5 24,04 23,64 2% 4% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск МП «Саранскгорводоканал» 12,49 12,31 12,1 1% 3% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа МУП "Уфаводоканал" 30,59 30,29 29,78 1% 3% ОАО "Международный аэропорт "Уфа" (хозбытовые сточные воды) 20,42 20,04 19,71 2% 4% ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" 13,38 13,16 20,82 2% -36% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск МУП г. Ижевска "Ижводоканал" 14,44 14,02 13,78 3% 5% ООО "Уютный дом" г.Ижевск 19,74 19,39 19,39 2% 2% АО "Ижевский электомеханический завод "Купол" 17,65 17,24 16,96 2% 4% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары Аакционерное общество «Водоканал» 21,37 20,98 20,63 2% 4% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» 23,14 21,67 21,3 7% 9% АО "Новомет-Пермь" 40,6 38,14 37,5 6% 8% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ОАО "Кировские коммунальные системы" 21,8 21,22 20,86 3% 5% МУП Водоканал 58,32 37 36,38 58% 60% ООО "Областной водоканал" 82,72 80,48 86 3% -4% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ОАО "Нижегородский Водоканал" 15,55 14,4 14,16 8% 10% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург ООО "Оренбург Водоканал" 19,73 19,34 19,02 2% 4% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО "Горводоканал" 16,9 16,54 16,26 2% 4% ЛПДС «Пенза-2» Пензенское районное

управление» АО «Транснефть-Дружба» 14,6 14,21 13,97 3% 5% МУП по очистке города 26,24 25,67 25,24 2% 4% ОАО "РЖД" 32,09 31,2 30,69 3% 5% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ООО «Самарские коммунальные системы» 15,43 14,99 14,74 3% 5% Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» 33,4 32,75 32,2 2% 4% ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») 55,18 54,1 62,93 2% -12% АО «Водные технологии" 30,58 29,98 29,48 2% 4% МП г. Самары «Самараводоканал» п. Березный, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара 27,41 26,86 26,41 2% 4% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 12,37 11,99 11,79 3% 5% ПДТВ - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД" 17,84 17,5 17,2 2% 4% ООО "Саратов-тепло" 17,29 16,96 16,67 2% 4% ООО "Саратовэнергонефть" (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» 11,17 10,96 10,77 2% 4% ООО "Саратовэнергонефть" (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» 16,64 16,06 15,79 4% 5% ООО «Концессии водоснабжения –

Саратов» 12,29 12,14 11,94 1% 3% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск МУП "Ульяновскводоканал" 22,04 21,08 20,73 5% 6% ОАО Комета 32,17 32,09 31,55 0% 2% ОАО "УАЗ" хозяйственно-бытовые сточные воды 9,96 9,77 9,61 2% 4% ОАО "УАЗ" Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов 13,81 13,54 13,09 2% 6%

Йошкар-Ола будет греться дешевле



Другая услуга, косвенно связанная с водоснабжением, — одна из самых значимых в списке расходов на «коммуналку». Это отопление, и количество поставщиков тут очень большое, даже больше, чем в случае с горячей водой, — их по округу насчитывается 333 (горячую воду, для сравнения, поставляют всего 174 компании). Объясняется это тем, что отопление во многих случаях является не централизованным, и отдельные небольшие предприятия могут сами заниматься оказанием этой услуги.

Тем не менее в большинстве случаев для населения отопление подают те же компании, что занимаются подогревом воды, — и тарифы такие же. В Казани, например, это «Казэнерго» и «Татэнерго», чьи тарифы выросли на 2% и 3%, до 1 800 и 1 741 рубля соответственно. Так что рост тарифов в большинстве случаев составляет именно 2—3% — на такие величины выросли тарифы у 268 предприятий.

Больший рост тарифов — в основном у предприятий из Кирова. Тут, к примеру, филиал РЖД повысил тариф на 21%, «Водоканал» в слободе Сошени — на 19%, «Кировский автодорожный техникум» — на 18%. 10-процентный рост — у ООО «Теплоком» по сетям «Водоканала», а также у йошкар-олинского ООО «Стройтерм».

Отметим, что встречаются и предприятия, в которых тарифы с 1 июля снизились. Их немного, и почти все они расположены в Йошкар-Оле. К примеру, ООО «Автотест» снизило цены на 6%, ПАО «Т Плюс» по сетям йошкар-олинской ТЭЦ-1 — на 3%. Также на 2% снизились тарифы у ООО «Тепло-Ресурс» и пензенского филиала «Т Плюс».

Самые высокие тарифы на данный момент — в Кирове и Йошкар-Оле. Кировский «Водоканал» для потребителей в слободе Талица установил тариф в 6 568 рублей за Гкал, в слободе Сошени — 4 718 рублей. Йошкар-олинское ООО «Марикоммунэнерго» установило тариф в 4 463 рубля. Для сравнения: самый дешевый поставщик в ПФО — ульяновский МУП «Теплоком», который берет всего по 236 рублей за Гкал, а «Оренбургский хладокомбинат» установил тариф в 679 рублей за Гкал.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению по регионам ПФО на 1 июля 2019 г.

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2019-31.12.2019 Тепловая энергия, руб./Гкал

01.01.2019-30.06.2019 Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2018-31.12.2018 Изменение с начала года Изменение за год Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань ОАО "Казэнерго" 1799,56 1766,98 1737,53 2% 4% АО "Татэнерго" 1741,49 1691,38 1670,07 3% 4% Филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт" 1.726,04 1.683,02 1.654,97 3% 4% ОАО "ТГК-16" 1.566,47 1510,7 1.485,53 4% 5% ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" 1.611,67 1.581,60 1.571,64 2% 3% ООО "Казанский молочный комбинат" 1.497,07 1.453,46 1.429,24 3% 5% ОАО "Казанский вертолетный завод" 1564,04 1553,9 1528,01 1% 2% ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны Российской Федерации 1.857,01 1.834,91 1.804,33 1% 3% Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по

тепловодоснабжению – филиал ОАО "РЖД" 1485,79 1451,66 1427,47 2% 4% ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" 1651,44 1622,89 1595,84 2% 3% ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" 1007,84 984,23 967,82 2% 4% ОАО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко" 1465,94 1433,47 1409,58 2% 4% ООО "Экспериментально-производственный завод ВКНИИВОЛТ" 1.579,39 1.546,09 1.543,31 2% 2% ООО "КАРСАР" 1702,58 1666,26 1638,49 2% 4% ООО "Казанская строительно-сервисная компания" 1786,58 1752 1790,56 2% 0% ООО "Энергосистема" 1.473,97 1.434,22 1.434,22 3% 3% ООО "Теплоснабсервис" 1.571,09 1.525,51 1.500,09 3% 5% ЗАО "Кулонэнергомаш" 1.587,83 1.552,80 1.572,80 2% 1% ООО "Завод ЖБИ Элеваторстрой" 1.742,03 1.700,90 1.672,56 2% 4% ООО "УК "ЖК Видный" 1.402,79 1.375,86 1.375,86 2% 2% ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 1549,66 1513,33 1488,11 2% 4% ООО "Энергоресурс" 1.761,82 1.761,82 1.900,11 0% -7% ООО "РСК" 1.824,54 1.774,09 1.744,52 3% 5% ООО "Теплоснабинвест" 1.526,60 1.486,36 3% #ДЕЛ/0! Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 1.950,49 1912,4 1.880,53 2% 4% ОАО "Марбиофарм" 1.742,38 1706,7 1.678,26 2% 4% ФГБУ "Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 124, в/г 20, с. Семеновка) 3.135,38 3075,34 3.024,08 2% 4% ФГКУ "Авиационная база" (ранее - ФГКУ "Авиационная база Федеральной службы безопасности Российской Федерации") 1.441,87 1393,53 1.393,53 3% 3% ООО "Автотест" 1.740,82 1842,48 1.842,48 -6% -6% ОАО «Стройкерамика» 1.860,42 1817,58 1.787,29 2% 4% ООО "Марикоммунэнерго" 4.463,75 4357,07 4.284,45 2% 4% ООО "Стройтерм" 1.391,09 1260,1 1.260,10 10% 10% ФГКУ "Войсковая часть 95504" 1.330,68 1286,3 1.286,30 3% 3% ПАО "Т Плюс" 1.170,16 1147,21 1.128,09 2% 4% ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" (котельная №1) 1.528,45 1475,2 4% #ДЕЛ/0! ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" (котельная №3) 1.825,93 1759,15 4% #ДЕЛ/0! ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" (котельная №4) 1.666,01 1609,98 3% #ДЕЛ/0! ФКУ "Исправительная колония № 6 УФСИН России по Республике Марий Эл" 1.919,95 1893,38 1.861,83 1% 3% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 1.685,63 1729,4 1.700,59 -3% -1% ПАО "Т Плюс" по сетям ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" 1.259,82 1235,13 1.231,84 2% 2% ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Деревообрабатывающий завод" 1.357,12 1330,51 1.308,34 2% 4% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" 1.775,29 1817,32 1.804,33 -2% -2% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и АО "Деревообрабатывающий завод" 1.872,59 1912,7 1.880,82 -2% 0% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО "Марикоммунэнерго" 2.371,49 2341,48 2.302,46 1% 3% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

(ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК") 1.754,94 1.721,17 1692,49 2% 4% АО «103 арсенал» 1765,88 1732,06 1703,19 2% 4% ООО ФСК "РусТЭК (ранее ООО ФСК "РусГидро") 1751,56 1716,79 1716,79 2% 2% ООО "Управление ЖКХ" 1591,82 1561 1561 2% 2% ООО "Округ-С" 1696,96 1696,96 0% #ДЕЛ/0! Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа ОАО "Международный аэропорт "Уфа" 2078,96 2050,62 2016,44 1% 3% ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" 1207,45 1190,53 1185,52 1% 2% ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" 1100,15 1084,98 1081,91 1% 2% ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(в сеть) 1791,28 1766,68 1737,23 1% 3% ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(на коллекторах) 1691,54 1668,54 1640,73 1% 3% АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" 1133,34 1117,69 1099,06 1% 3% ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" 1467,5 1451,09 1426,9 1% 3% Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" 799,57 788,53 775,39 1% 3% МУП " Уфимские инженерные сети" 2134,16 2092,32 2057,45 2% 4% МУП " Уфимские инженерные сети" на коллекторах источников 1399,96 1372,5 1349,63 2% 4% ООО"Башкирские распределительные тепловые сети" 2134,16 2092,32 2057,45 2% 4% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ПАО «Т Плюс» (филиал «Удмуртский») (ранее - Волжская ТГК, ОАО (филиал «Удмуртский») 1.931,40 1.830,71 1.800,20 6% 7% ООО "ИРЗ-Энерго" 1710,24 1676,3 1648,37 2% 4% ООО "Единая Экономическая служба" (ранее ООО "Геосейс - Групп") 1.733,10 1699,12 1.699,12 2% 2% АУ УР "РССК им. Демидова" 1.700,79 1.667,45 1667,45 2% 2% ОАО "ДП Ижевское" 1283,36 1.251 1230,15 3% 4% ООО "Декоративно-Цветочные Культуры" / ООО "ДЦК" 1.224,18 1.211,64 1191,53 1% 3% МУП СпДУ ("Спецдомуправление") ул. Степная, д. 73б; ул. Дружбы, д. 23 1.537,81 1495,92 1470,99 3% 5% ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (магистральные тепловые сети) 1386,53 1319,75 1297,75 5% 7% ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (распределительные тепловые сети) 1919,16 1820,75 1790,4 5% 7% БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 1347,04 1320,62 1298,61 2% 4% ООО "КОТЕЛЬНАЯ ДВАДЦАТОГО ЭНЕРГОРАЙОНА" (000 «Котельная 20») 1382,56 1357,37 1427,37 2% -3% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" 1518,6 1503,3 1503,33 1% 1% АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "НАГОРНЫЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" 1645,25 1613,22 1.611,33 2% 2% ООО "МАН" 1734,79 1669,15 1.641,33 4% 6% АО САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" 1427,17 1365,16 1.342,40 5% 6% ООО "ТЭС" 1709,11 1.675,61 1.675,61 2% 2% ООО "АВТОКОТЕЛЬНАЯ" 1192,64 1.172,40 1.162,42 2% 3% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары ПАО "Ростелеком" Чебоксары 1861,74 1827,096 1796,64 2% 4% ОАО «Санаторий «Чувашия» 2117,772 2036,568 2002,63 4% 6% ПАО "Т Плюс" по собственным сетям 1112 1091,27 1073,08 2% 4% ПАО "Т Плюс" по сетям МУП Теплосеть, ООО Коммунальные технологии 1556,02 1548,77 1522,96 0% 2% ПАО "Т Плюс" по сетям ООО "ЭнергоСистемы" 1230,68 1207,66 1187,53 2% 4% ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Хлебопродукт" 1290,78 1269,43 1248,27 2% 3% АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 1191,864 1170,42 1150,91 2% 4% ООО «ПМК-4» 1711,13 1679,72 1679,72 2% 2% ООО «Аверс» 1293,56 1282,39 1282,39 1% 1% ООО «СУОР» 1390,524 1375,08 1352,16 1% 3% ООО «Маштехсервис» 1422,19 1395,61 1395,61 2% 2% ООО «Фирма Три АсС» 1255,92 1248,612 1227,8 1% 2% ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 1418,2 1399,04 1399,04 1% 1% ООО «СтройТехМонтаж» 1442,69 1416,65 1416,65 2% 2% ООО «КлиматСфера» 1796,57 1763,13 1763,13 2% 2% МУП "Теплосеть" МО г. Чебоксары - столицы Чувашской Республики 1800,8 1768,092 1738,6238 2% 4% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь ООО «Пермская сетевая компания» (Пермский городской округ за исключением зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 ПАО Т Плюс) 1959,9 1891,8 1860,27 4% 5% ОСП "Котельные" ООО «Пермская сетевая компания» 1937,68 1863,14 1832,09 4% 6% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ПТЭЦ-14 1423,06 1395,16 1371,9 2% 4% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-14 1923,48 1885,76 1854,33 2% 4% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-9 1259,29 1234,6 1214,02 2% 4% ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона БТЭЦ-2 1429,33 1401,3 2% #ДЕЛ/0! ПМУП «ГКТХ» 1958,57 1920,16 1888,16 2% 4% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров ЗАО "Сувенир" 1396,2 1372,8 1349,92 2% 3% ОАО "Кировские коммунальные системы" 2.756,76 2.715,60 2670,34 2% 3% ОАО "Ново-Вятка" с учетом передачи по тепловым сетям открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» 2513,23 2399,58 2359,59 5% 7% потребителям

обществом с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (г. Киров)

с учетом передачи по тепловым сетям

акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» 2.235,19 2180,34 2.217,99 3% 1% ООО "Теплоснабжение" 1.472,16 1472,16 1.565,15 0% -6% ООО "Теплогенерирующее предприятие №3" 2.072,10 1.922,20 1.955,80 8% 6% МУП "Водоканал" (слобода Сошени города Кирова) 4718,76 3981,84 3915,48 19% 21% МУП "Водоканал" (в деревне Малая Субботиха города Кирова) 2565,84 2455,08 2414,16 5% 6% МУП "Водоканал" (в слободе Талица города Кирова) 6567,96 6339,48 6233,82 4% 5% ООО "Теплотехник" 4.314,90 4.314,90 4.382,70 0% -2% ООО «Управление недвижимостью и Домами» Дзержинского, 100 1.587,60 1.587,60 1.643,50 0% -3% ООО «Управление недвижимостью и Домами» Московская, 107 1.948,80 1.822,00 1.822,00 7% 7% ФГБОУ ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" 2.494,44 2325,84 2.287,08 7% 9% ООО "Теплоком" по сетям Водоканала 4.418,60 4.011,90 4027,5 10% 10% Филиал ОАО "РЖД" ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению (котельная локомотивного депо г. Киров (ТЧ-8) 3010,92 2478,24 2436,94 21% 24% ООО "Матрица" 1531,6 1525,6 1525,6 0% 0% СПО "Кировский автодорожный техникум" 2998,92 2551,32 2508,78 18% 20% ООО "Евро-строй" 1.515,40 1.476,40 1.476,40 3% 3% ОАО "Кировская теплоснабжающая компания" 793,8 778,92 - 2% #ЗНАЧ! «Теплогенерирующая компания», ранее -

ООО «Теплоснабжающая компания» (котельная г. Киров ул. Заводская, 8к) 1.791,00 1.791,00 1.902,51 0% -6% ООО ТСО "Зиновы" 1.650,30 1.602,00 1602 3% 3% потребителям муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием «Лянгасово»

(г. Киров, микрорайон Долгушино, ул. Зеленина) 3705,6 3705,6 3834,24 0% -3% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород ОАО хладокомбинат "Заречный" 2393,44 2346,54 2307,43 2% 4% ОАО "Теплоэнерго" 1415,43 1390,44 1367,26 2% 4% ООО "Санаторий им. ВЦСПС" 2262,54 2218,24 2181,27 2% 4% ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.К.Маркса) 2135,34 2093,88 2058,98 2% 4% ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.Цветочная) 2718,32 2691,41 2646,55 1% 3% НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 2041,93 2004,73 1971,32 2% 4% ООО "Профит" 2243,81 2199,8 2163,14 2% 4% ОАО "170 РЗ СОП" 1805,69 1770,22 1740,71 2% 4% ФГАОУВО "НИННГУ им.Н.И.Лобачевского" 1391,3 1359,14 - 2% #ЗНАЧ! ОАО "ПКО "Теплообменник" 2493,91 2465,21 2424,12 1% 3% «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» 1730,48 1696,55 1668,27 2% 4% ООО "Нижновтеплоэнерго" 2382,42 2333,42 2294,53 2% 4% ОАО "Нижегородская трикотажная фабрика" 2016,57 1977,03 1977,03 2% 2% ООО "ЗЕНИТ ЭНЕРГО" 2189,92 2146,98 2111,2 2% 4% ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М." 1601,76 1564,15 1538,08 2% 4% ЗАО "Механический завод "РИЛС" 1997,07 1957,91 1957,91 2% 2% ООО "Нижегородский завод "Старт" 2159,41 2119,18 2083,86 2% 4% ОАО "НИТЕЛ" (телевизионный завод им Ленина) 1788,78 1753,68 1724,45 2% 4% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для потребителей на территории военного городка № 64 от котельной № 18

(РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ") 2429,88 2382,31 2342,61 2% 4% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для потребителей на территории военного городка № 98 г. Нижний Новгород от котельной № 39

(РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ") 2408,38 2361,23 2321,87 2% 4% ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для потребителей на территории военного городка № 53, г. Нижний Новгород от котельной № 104

(РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ") 1522,52 1492,69 1467,81 2% 4% ОАО "Оргсинтез" 1705,92 1672,45 1644,58 2% 4% ОАО "ВВПКП "Оборонпромкомплекс" 2373,46 2326,96 2288,17 2% 4% ООО "НПК "Скрудж" 2508,02 2458,84 2417,86 2% 4% МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ», г. Нижний Новгород от котельной по ул. Кима 1742,03 1707,8 1679,34 2% 4% ПАО "Международный Аэропорт Нижний Новгород" 2538,54 2479,06 2437,74 2% 4% ЗАО "Гражданстрой-НН" 2519,4 2485,1 2443,69 1% 3% АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" 1118,42 1076,46 1118,42 4% 0% ООО "Оздоровительный комплекс "Молодость" 2498,24 2455,21 2455,21 2% 2% ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" г.Нижний Новгород 1657,43 1625,91 - 2% #ЗНАЧ! ООО "Автозаводская ТЭЦ"

для потребителей, подключенных к тепловым сетям на район 2188,75 2145,84 2110,08 2% 4% ООО "Автозаводская ТЭЦ"

для потребителей, подключенных к тепловым сетям от котельных ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА» (ИНН 5258103070), г. Нижний Новгород, и АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5262054490), г. Нижний Новгород 2515,63 2466,3 2425,2 2% 4% ООО ЦТО "Меркурий" 4277,08 4123,17 4123,17 4% 4% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) Для потребителей г.Оренбурга, фактически подключенных на 01.01.2019г. к

магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО «Т

Плюс» на праве собственности, которые непосредственно присоединены к источникам ПАО «Т Плюс» 1383,54 1356,41 1333,81 2% 4% филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) для потребителей г.Оренбурга, имеющих иную схему подключения теплопотребляющих

установок 1788,95 1762,51 1733,13 2% 3% ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

потребителям МО город Оренбург

(РАНЕЕ - АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург) 1476,1 1452,85 1428,64 2% 3% ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

потребителям, опосредованно

присоединенным к сетям ПАО «Т Плюс»

(РАНЕЕ - АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям ПАО «Т Плюс») 1450,09 1427,48 1403,69 2% 3% ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

потребителям, опосредованно присоединенным к сетям МУП «ГОИИ»

(РАНЕЕ - АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям МУП «ГОИИ» и других источников тепловой энергии) 1829,18 1800,11 1770,11 2% 3% ОАО "Торговый Дом Форштадт"

5610070583-561001001 1416,2 1393,59 1393,59 2% 2% ООО "Восток"

5612160962-561201001 1598,59 1573,45 1573,45 2% 2% ООО "Лидер СП"

5638059734-563801001 1486,52 1463,2 1463,2 2% 2% ООО "Теплогенерирующая компания"

5610152282-561001001 1248,84 1223,85 1223,85 2% 2% ООО "Теплоком"

5610222740-561001001 1591,04 1.566 1565,95 2% 2% АО "ПО "Стрела"

5609061432-560901001 1294,28 1273,42 1275,56 2% 1% ООО "Оренбургский хладокомбинат"

5609026340-561501001 679,04 667,75 656,62 2% 3% Оренбургский ЛРЗ ОАО "Желдорреммаш"

7715729877-561143001 1255,8 1236,31 1212,75 2% 4% Орская дистанция гражданских сооружений ЮУ ДЭЗ филиала ОАО "РЖД"

7708503727-561145047 1626,92 1601,48 1574,79 2% 3% ПАО "Оренбургское хлебоприемное предприятие"

5611003710-561101001 1783,51 1754,92 1725,67 2% 3% ФГУ СИЗО-1

5610036825-561001001 1475,56 1454,53 1430,29 1% 3% Федеральное казенное учреждение Исправительная колония - 8

5610059886-561001001 1201,06 1183,1 1163,39 2% 3% ФКУ "ИК-1" УФСИН России по Оренбургской области

5612029005-561201001 1268,84 1250,93 1230,08 1% 3% ООО "Теплострой плюс"

5609183938-560901001 (квартальная котельная) 1576,1 1551,26 1551,26 2% 2% ООО "Теплострой плюс"

5609183938-560901001 (крышные котельные) 1467,34 1444,4 1444,4 2% 2% ООО "Управляющая компания "СтройСити"

5609096450-560901001 1710,25 1683,65 1683,65 2% 2% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ЗАО "Пензенская горэлектросеть" 1061 985,08 - 8% #ЗНАЧ! ОАО "Энергоснабжающее предприятие" 1848,96 1812,36 1782,15 2% 4% ООО "Гипромаш" 1882,3 1780,04 1780,04 6% 6% Пензенский Цетр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" 1242,64 1194,84 1174,93 4% 6% МУП по очистке города 1956,77 1925,39 1893,3 2% 3% ЛПДС "Пенза-2" АО "Транснефть - Дружба" ранее -

Филиал ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" "ЛПДС "Пенза" 1809,68 1767,36 1737,9 2% 4% МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" 1448,17 1396,67 1396,67 4% 4% Пензенский участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" 2047,63 1990,69 1715,07 3% 19% ООО "ГКС Энерго" 1955,44 1921,5 1889,48 2% 3% ООО "Комэнерго" 1517,45 1468,07 1468,07 3% 3% ООО "ЭнергоСервис": (котельная: г. Пенза, ул.

Набережная реки Пензы, 3а) 1906,35 1881,37 - 1% #ЗНАЧ! ООО "Теплоцентраль" 1635,41 1573,52 1573,52 4% 4% АО "Пензтеплоснабжение" 1979,38 1944,22 1911,81 2% 4% ФГБУ «ЦЖКУ» на территории

г. Пензы (котельная № 116;

сторонняя генерация АО

«Пензтеплоснабжение») 1224,91 1177,8 1792,81 4% -32% ФГБУ «ЦЖКУ» на территории

г. Пензы (котельная № 22) 1136,45 1092,76 2578,95 4% -56% ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:

Мироносицкая пл. 2Т; ул. Володарского, 6) 2021,07 1985,54 1985,54 2% 2% ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:

ул. Набережная р. Мойки, 2В) 1994,81 1957,02 1957,02 2% 2% ООО «ТЕПЛОКОМ» 2094,67 2057,46 2057,46 2% 2% ПАО «Т Плюс» Потребители, подключенные к магистральным тепловым сетям,

эксплуатируемым АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» 1.760,99 1732,26 1352,22 2% 30% Филиал "Пензенский" ПАО "Т Плюс" (АО "Т Плюс Теплосеть") 1.384,43 1.411,56 1361,35 -2% 2% ПАО «Т Плюс» Потребители, подключенные к распределительным тепловым сетям,

эксплуатируемым МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 1760,99 1732,26 1703,39 2% 3% ООО "Строй-Газ-Сервис" 1687,69 1630,87 1603,69 3% 5% ООО "Регион-Энерго" 1541,25 1519,32 1519,32 1% 1% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ОАО «Предприятие тепловых сетей» (вода) 1682,4 1633,2 1605,98 3% 5% ООО «Завод приборных подшипников» 1867,2 1836 1805,4 2% 3% ООО «Волгатеплоснаб» (СЦТ — от МП г.о. Самара) 2121,6 2086,8 2052,02 2% 3% ООО «ЗИМ — Энерго» 2054,4 2019,6 1985,94 2% 3% ОАО «Международный аэропорт „Курумоч“ 1991 1954 2305,72 2% -14% ОАО «1253 ЦРБ РЛВ» 1410 1361 - 4% #ЗНАЧ! ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ»«Самарский»СЦТ — г.о. Самара, п. Кряж) 1669,2 1636,8 1609,52 2% 4% ООО “Газпром трансгаз Самара” (Управление по эксплуатации зданий и сооружений) 1524 1498,8 1473,82 2% 3% ООО “Газпром трансгаз Самара” (филиал – Управление технологического транспорта и специальной техники) 1728 1699,2 1670,88 2% 3% ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ» 1695,6 1666,8 1639,02 2% 3% ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ» через коллектора источника 1665,6 1639,2 1611,88 2% 3% ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» 1916,4 1886,4 1854,96 2% 3% ООО «Энергоресурс» 1834,8 1804,8 1774,72 2% 3% ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» 1963,2 1929,6 1897,44 2% 3% ООО «СамРЭК-эксплуатация» ("Жигулевские сады") 1652,4 1624,8 1597,72 2% 3% АО "РКЦ "Прогресс" (ЛОЦ Космос) 1510 1444 1643,74 5% -8% ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление по Центральному военному округу (ранее - АО «ГУ ЖКХ») (СЦТ – городской округ Самара, ул. Комсомольская 27а, ул. 7-ая дачная просека, военный санаторий «Волга», муниципальный район Волжский, п. Рощинский) 1650 1636,8 1609,52 1% 3% ФКП «ПОУМТС МВД России» 1350,48 1330,08 1574,12 2% -14% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов МУП Саратовский коммунальный комплекс*-новая организация с 4 кв 2015г (с 01.01.2016 переход на упрощенную с/н) 1811,06 1775,54 #ДЕЛ/0! 2% ООО "Теплосервис"(п.Иволгино)* 1920,03 1882,36 1882,36 2% 2% ООО "РеалТек" с 01.01.2017 г (ООО Риолит -2016 г) 1920,49 1882,76 1851,38 2% 4% ООО ПКП «Теплострой комплект» (на Пономарева, 27) 1836,35 1800,37 1770,37 2% 4% ООО ПКП Теплострой комплект 1736,5 1702,45 1686,4 2% 3% Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД 1376,1 1349,1 1326,62 2% 4% ЗАО "Санаторий Октябрьское ущелье" 1650,76 1618,98 1592 2% 4% АО "Теплосервис" Саратов 1856,3 1842,06 1842,06 1% 1% ГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет им. Гагарина 1627,97 1596 1569,4 2% 4% ООО "Техэнерго-Монтаж"* 1826,2 1790,46 1790,46 2% 2% ООО "Саратовэнергонефть" 1941,04 1902,9 1871,19 2% 4% ФГУП "Производственное объединение "Корпус" (Центр им. Пилюгина) 1330,39 1304,3 1282,57 2% 4% ОАО «РЖД» (Приволжская дирекция

по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») по имущественному комплексу, расположенному на территориях Аткарского, Вольского, Ершовского, Пугачевского, Энгельсского муниципальных

районов и «Город Саратов» 1787,84 1752,74 1723,53 2% 4% ОАО Торговый дом "ТЦ-Поволжье" 1709,56 1676,04 1648,11 2% 4% ООО СМП "Народный водопровод" 1520,17 1508,22 1483,08 1% 3% ООО Энергосбыт-Техстекло* 1852,58 1839,36 1% ООО «Энергосбыт-Техстекло»

по имущественному комплексу, расположенному

на территории муниципального образования

«Город Саратов», по адресам: ул. Гвардейская, д. 2 А, ул. Героев Краснодона, д. 1. 1904,15 1880 1880 1% 1% ТЭГК

ООО "Энергосбытовая компания" (Деловая 22, Пензенская 1, Огородная 33,Лесная 2) 1922,96 1914,48 1730,61 0% 11% ТЭГК

ООО "Энергосбытовая компания"(Соколовая 323,Политехническая 47,Московская 43) 1848,92 1812,71 1782,5 2% 4% ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"(ул.Радищева 46,проспект 50 лет Октября 108,Московское шоссе-14 А, 1787,58 1754,11 1724,88 2% 4% ТЭГК

ООО "Энергосбытовая компания"(ул. Мясницкая, 65/71) 1952,96 1914,52 1882,61 2% 4% ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"(ул. Мясницкая, 65/71) 1952,96 1914,52 1882,61 2% 4% ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" - ул. Шехурдина - 4г, ул. Новоузенская - 176, ул. Большая Садовая - 151/8, Московское шоссе - 15 1849 1812,76 1782,54 2% 4% ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному

комплексу в г. Саратове: ул. Гвардейская, 2а, ул. Артельная, 1, ул. 3‑я Степная, ул. 1‑я Гуселка, ул. Танкистов, 89, с/х «Комбайн», ул. Героев Краснодона, 14, ул. Тракторная, 52, 2‑й Соколовогорский проезд 3, ул. Аткарская, 51, ул. Танкистов, 191а, ул. Соколовая, 323, ул. Политехническая, 47, ул. Пензенская, 1, ул. Деловая, 22, ул. Огородная, 33, п. Новосоколовогорский, ул. Менякина, 1 б,

ул. Московская, 43, ул. Лысая гора б/н, м‑н «Березки», ул. Лесная, 2» 1848,92 1812,71 1882,57 2% -2% ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному

комплексу в г. Саратове: ул. Гвардейская, 2а, ул. Артельная, 1, ул. 3‑я Степная, ул. 1‑я Гуселка, ул. Танкистов, 89, с/х «Комбайн», ул. Героев Краснодона, 14, ул. Тракторная, 52, 2‑й Соколовогорский проезд 3, ул. Аткарская, 51, ул. Танкистов, 191а, ул. Соколовая, 323, ул. Политехническая, 47, ул. Пензенская, 1, ул. Деловая, 22, ул. Огородная, 33, п. Новосоколовогорский, ул. Менякина, 1 б,

ул. Московская, 43, ул. Лысая гора б/н, м‑н «Березки», ул. Лесная, 2», пос. Юбилейный 1922,96 1914,48 0% #ДЕЛ/0! ООО Энергосбыт-Шелковичная* (ул.Шелковичная 155/161,Шелковичная 178) 1786,71 1786,71 1839,86 0% -3% ООО Энергосбыт-Шелковичная* (ул Шелковичная 186) 1786,71 1786,71 1839,86 0% -3% ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства

обороны Российской Федерации (ранее - АО "ГУ ЖКХ"), г.Саратов,ул Артиллерийская 2 (до 1 ноября 2015 года-Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Саратовский") 1833,71 1828,12 1797,65 0% 2% АО ПБО "Заря"* 1179,46 1156,29 1156,29 2% 2% НУЗ Дорожная клиническая больница 1252,82 1228,31 1207,84 2% 4% ПАО "Т-Плюс" 1909,72 1872,28 1841,07 2% 4% ООО «Тепло-Ресурс» 2135,42 2186,47 1928,6 -2% 11% ООО строительно - монтажное предприятие «Народный водопровод» 1520,17 1508,22 1483,08 1% 3% ООО «СК ВОЛГА» 1890,26 1853,15 1822,26 2% 4% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск ООО "Элегант" 1031,97 1011,74 1194,8326 2% -14% ООО УК "Авион" 1542,24 1512 1784,16 2% -14% ООО "РТС "Репина" 1552,91 1522,46 1497,0896 2% 4% ООО "РТС "Репина" конечный по сетям УМУП "Городской теплосервис" 1980,35 1955,16 1922,574 1% 3% ООО «Тепломагистраль» конечный тариф от коллекторов ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" 2994,26 2954,29 2905,0538 1% 3% ООО «Тепломагистраль» собственное производство 1678,01 1644,7 2280,2792 2% -26% Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 2749,39 2695,49 2395,6832 2% 15% УМУП "Теплоком" 236,37 234,7 276,946 1% -15% Котельная «Квартал 11» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 260» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 267» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 273» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 279» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 280» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 298» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 304» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 324-1» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 324-2» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 337-1» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Квартал 337-2» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Госплемобъединение» (ГПО) 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «ДИБ» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «ИУЗУ» 2177,32 2149,2 2259,11 1% -4% Котельная «Карлинское» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Лаишевка» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Ленина 38» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «МО-92» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Облхимчистка» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Поливно» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Спецполиклиника» 2177,32 2149,2 - 1% #ЗНАЧ! Котельная «УНИПТИМАШ» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «УПИ» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Училище связи» (УФВУС) 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Шевченко 87» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Школа №32» 2361,56 2297,4 2259,11 3% 5% Котельная «Запад-1» 2177,32 2149,2 2259,11 1% -4% Котельная «Агропром» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Баратаевка» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «ДЭП № 148» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Кадьяна» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Карамзина - верхняя» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Карамзина -нижняя» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Областная больница» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Облвоенкомат» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Отрада» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Плодовое» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Школа №55» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная ЮРК 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Арсенал» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Заволжье-4» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Заволжье-5»(ЦГБ) 2177,32 2149,2 2259,11 1% -4% Котельная «МО-121» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Электромаш» 2177,32 2149,2 2113,38 1% 3% Котельная «Моторный завод» 1944,92 1912,68 1880,802 2% 3% Котельная "Пригородный" 2361,56 2297,4 2259,11 3% 5% УМУП «Городской теплосервис» 1516,27 1486,54 425,4844 2% 256% Котельная "Патронный завод" с коллекторов 1235,49 1204,77 1421,6286 3% -13% Котельная "Патронный завод" через сети УМУП "Городская теплосеть" 1461,49 1422,62 1849,237 3% -21% АО «Ульяновский патронный завод» конечный по собственным сетям от котельной УМУП "Городская теплосеть" в горячей воде 1461,49 1422,62 1678,6916 3% -13% Котельная "Заволжье-5, ЦТП" через сети УМУП "Городская теплосеть" 1230,66 1208,3 1702,74 2% -28% УМУП «Городской теплосервис» конечный тариф от ООО «Континент» 1516,27 1461,76 1461,7604 4% 4% МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 1525,62 1495,72 1470,7874 2% 4% ООО "Континент" 907,36 878,2 1036,276 3% -12% АО «УКБП» 1547,28 1547,28 1521,492 0% 2% АО «УКБП» конечный по сетям УМУП "Городской теплосервис" 2005,44 1979,98 1946,9764 1% 3% ФГОУВПО «УВАУГА(И)» конечный тариф от сетей ТУТС ПАО "Т Плюс" 1705,87 1701,26 1672,9096 0% 2% ФНПЦ АО "НПО "Марс" 1681,19 1653,73 1331,7598 2% 26% конечный по сетям АО "Комета" 1681,19 1653,73 1626,1698 2% 3% конечный по собственным сетям от котельной ФНПЦ АО "НПО "Марс" 1681,19 1653,73 1626,1698 2% 3% ПАО "Т Плюс" от ТУТС (Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" ) 1705,87 1701,26 1465,4892 0% 16% ПАО "Т Плюс" на коллекторах ТЭЦ -1 1056,44 1053,87 873,1646 0% 21% ПАО "Т Плюс" на коллекторах ТЭЦ-2 817,21 817,21 964,3078 0% -15% ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям ТУТС и УМУП Теплоком" 1773,97 1771,97 1742,4352 0% 2% ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям ТУТС и УМУП "Городской теплосервис" 1917,77 1923,02 1890,9736 0% 1% ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию с коллекторов ТЭЦ-1 по сетям ОАО "УАЗ" 1056,44 1053,87 1243,5666 0% -15% ФГБУ "ЦЖКУ"МИНОБОРОНЫ РОССИИ 2654,94 2616,52 2147,423 1% 24% от собственных источников через сети УМУП "Городской теплосервис 2994,26 2954,29 2572,91 1% 16% ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ранее - "ОБЛКОМХОЗ") 1973,45 1934,75 1902,5022 2% 4% На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области через сети ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 2107,42 2066,03 2031,5942 2% 4% АО "Спектр-Авиа" 2135,62 2094,6 2059,69 2% 4% АО "Спектр-Авиа" конечный через сети АО "Авиастар-СП" 2135,62 2094,6 2289,2 2% -7% ООО "Теплогенерирующая компания" конечный через собственные сети 2121,62 2080 2454,4 2% -14%

С мусором борются по-разному, а тарифы почти не изменились



В случае с твердыми бытовыми отходами операторов немного, но они сильно различаются по методам работы с мусором. Некоторые компании занимаются захоронением, некоторые — обращением, а какие-то — утилизацией. Тарифы при этом с 1 июля в большинстве случаев не повысились, хотя есть и исключения.

Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства в Саранске, например, с середины лета повысила тариф на захоронение отходов сразу на 82% — с 24 до 43,7 рубля за кубометр. Уфимское «Спецавтохозяйство по уборке города» увеличило тариф на захоронение с 47,9 до 58,1 рубля за кубометр, а на обращение — с 439 до 447 рублей за «куб». Кировский «Куприт» увеличил тариф на утилизацию на 5%, с 950 до 992 рублей за кубометр, а нижегородское «Управление отходами-НН» — на 2%, с 713 до 727 рублей. В Самаре «ЭкоСтройРесурс» повысил тариф на 4%, с 598 до 619 рублей.

Захоронение дешевле всего стоит в Уфе — 58 рублей за «куб», а в случае оплаты за тонну — в пермской «Транспортной компании «Орион», 619 рублей. Обращение дешевле всего в Казани, в ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» — тут за кубометр придется заплатить 439 рублей.

Тарифы на обращение с ТКО по регионам ПФО на 1 июля 2019 г.

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Поставщик услуг Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.07.2019-31.12.2019 Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.01.2019-30.06.2019 Утилизация ТБО, руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань ООО "Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства" 61,14 захоронение 61,14 захоронение 93,13 ООО "Управляющая компания

"Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства" 110,99 захоронение / 439,03 за куб.м. обращение 110,99 захоронение / 439,03 за куб. м. обращение 115 Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола ООО «Благоустройство» 536,62 за куб.м. и 4878,29 за тонну 536,62 за куб.м. и 4878,29 за тонну 77,56 Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (захоронение) 43,73 23,98 98,51 ООО "РЕМОНДИС" Саранск (региональный оператор) 492,42 обращение 492,42 обращение 548,15 Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" 58,07 захоронение / 447,04 обращение 47,9 захоронение / 438,95 обращение 46,41 Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск ООО "Чистый город" 667,22 за тонну захоронение 667,22 за тонну захоронение 1221,78 ООО "Спецавтохозяйство" 5719,15 за тонну обращение 5719,15 за тонну обращение ООО "МСК" 956,49 за тонну обработка 956,49 за тонну обработка Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары ООО "МВК "Экоцентр" 380,68 обращение 374,76 обращение Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь МУП "Полигон" 891,37 за тонну захоронение 494,66 за тонну захоронение 367,22 ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ОРИОН" (ЗАТО ЗВЕЗДНЫЙ) 618,72 за тонну захоронение 618,72 за тонну захоронение 103,71 ГУП "Теплоэнерго" 3840,86 за тонну обращение 3840,86 за тонну обращение Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров АО "Куприт" 992,81 949,62 237,16 Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН» (ИНН 5260278039), г. Нижний Новгород (зона 2) 727,26 713,02 378,2 ООО «НИЖЭКОЛОГИЯ-НН»

(ИНН 5261098663), г. Нижний Новгород 665,67 665,67 Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург ООО "Природа" 3341,52 за тонну / 661,62 за куб.м. 3276 за тонну / 648,65 за куб.м. Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза ООО "Управление благоустройства

и очистки" 3 539,83 за тонну обращение 3 469,48 за тонну обращение 185,4 Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара ООО "ЭкоСтройРесурс" 619,32 598,16 Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов АО "Управление отходами" (филиал ЗАО "Управление отходами" в г. Саратове) 562,62 562,62 322,06 Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск ООО "ЦЭТ" 137,53 захоронение 95,09 захоронение 95,09 ООО "Контракт Плюс" (зона деятельности 2) 454,16 454,16 75,99 ООО "УК Экостандарт" (зона деятельности 3) 527,35 527,35 71,29 ООО "Горкомхоз (зона деятельности 1) 621,1 621,1

Стабильное электричество и газ с почти двукратной разницей



Тарифы на электричество, единые на весь регион, в Приволжском федеральном округе с 1 июля подорожали на 1—4%. Самое значительное подорожание произошло в Пермском крае (с 3,99 до 4,13 рубля за кВт/ч), Башкортостане (с 3,06 до 3,17 рубля). Наименее заметное подорожание — в Татарстане (с 3,75 до 3,78 рубля за кВт/ч) и Марий Эл (с 3,72 до 3,75 рубля за кВт/ч). Самое дорогое электричество сейчас в Самарской области — 4,17 рубля за кВт/ч (подорожание в июле на 3%), а самое дешевое — в Оренбургской области — 3,08 рубля за кВт/ч (подорожание на те же 3%).

Тарифы на электроэнергию для населения (городского с газовой плитой и однотарифным счетчиком) по регионам ПФО на 1 июля 2019 г.

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Одноставочный

тариф, руб./кВт∙ч 01.07.2019-31.12.2019 Одноставочный

тариф, руб./кВт∙ч 01.01.2019-30.06.2019 Одноставочный

тариф, руб./кВт∙ч 01.07.2018-31.12.2018 Изменение с начала года Изменение за год Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань 3,78 3,75 3,69 1% 2% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола 3,75 3,72 3,66 1% 2% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск 3,64 3,56 3,51 2% 4% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа 3,17 3,06 3,01 4% 5% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск 3,82 3,75 3,69 2% 4% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары 3,36 3,3 3,25 2% 3% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь 4,13 3,99 3,92 4% 5% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров 3,95 3,85 3,79 3% 4% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород 3,71 3,64 3,58 2% 4% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург 3,08 2,99 2,94 3% 5% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза 3,51 3,44 3,39 2% 4% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара 4,17 4,06 4 3% 4% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов 3,55 3,48 3,43 2% 3% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск 3,77 3,74 3,68 1% 2%

Также едины во всем регионе тарифы на газ. Стоимость тут, правда, отличается заметно сильнее в зависимости от субъекта федерации. Подорожание с 1 июля составило от 1% до 5%. Самый значительный рост — в Пермском крае, тут тариф повысился с 5,81 до 6,12 рубля за кубометр. На 3% повысилась стоимость в Кирове (с 8,22 до 8,45 рубля за «куб»), на 2% — в Оренбургской области (с 5,76 до 5,85 рубля за кубометр) и Чувашии (с 5,62 до 5,72 рубля). В остальных регионах подорожание составило 1%. Дороже всего сейчас газ стоит в Саратовской области — 9,2 рубля за кубометр, а дешевле всего в Удмуртии — на две трети дешевле, чем в Саратовской области, 5,53 рубля за кубометр.



Цены на газ, реализуемый населению, по регионам ПФО на 1 июля 2019 г.

Субъект РФ в ПФО Столица субъекта РФ в ПФО Природный газ, руб./куб.м

01.07.2019-31.12.2019 Природный газ, руб./куб.м

01.01.2019-30.06.2019 Природный газ, руб./куб.м

01.07.2018-31.12.2018 Изменение с начала года Изменение за год Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) Казань 5,72 5,66 5,57 1% 3% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) Йошкар - Ола 6,74 6,646 6,535 1% 3% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) Саранск 5,63 5,57 5,48 1% 3% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) Уфа 7,2 7,1 6,98 1% 3% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) Ижевск 5,53 5,45 5,36 1% 3% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) Чебоксары 5,72 5,62 5,53 2% 3% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) Пермь 6,12 5,81 5,71 5% 7% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) Киров 8,45 8,22 8,09 3% 4% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) Нижний Новгород 6,11 6,03 5,93 1% 3% Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) Оренбург 5,85 5,76 5,67 2% 3% Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) Пенза 5,77 5,69 5,60 1% 3% Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) Самара 7,48 7,38 7,26 1% 3% Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) Саратов 9,2 9,11 8,96 1% 3% Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) Ульяновск 5,68 5,6 5,51 1% 3%