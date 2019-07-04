Ревизоры ОНФ проверили, как в Татарстане осваивают миллиард от Минстроя

Выигранные в конкурсе 920 млн рублей направлены на 14 проектов благоустройства малых городов в республике

«От любви до ненависти к власти два метра недоделанной дороги», — шутил на встрече в Казани координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, проректор МАРХИ Павел Жбанов, представляя отчет ОНФ о проверке работ по благоустройству малых городов республики. Проекты их обновления в 2018 году выиграли в конкурсе российского Минстроя гранты общей суммой в 920 млн рублей. Всего 14 проектов-победителей — рекордное число среди всех регионов страны. С 1 июля по республике разъезжает комиссия ревизоров фонда. Накануне днем эксперты рассказали о предварительных итогах проверки. Почему на пяти объектах строительные работы еще не начаты, чем грозит республике срыв дедлайна, о проблемах Бугульмы и «эталоне» для всей России — в репортаже «Реального времени».

История вопроса

29 мая 2018 года определились победители федерального конкурса «Малые города и исторические поселения», объявленного Министерством строительства России. Каждый регион мог представить на конкурс проекты благоустройства различных городских объектов — набережных, парков, бульваров. 4,9 млрд рублей распределили между 80 проектами 44 субъектов РФ, в их числе одобрено было 14 татарстанских заявок.

Финансирование выделили на проекты Елабуги, Болгара, Биляра, Агрыза, Мензелинска, Кукмора, Тетюш, Нурлата, Бавлов, Бугульмы, Лаишево, Лениногорска и Чистополя. По условиям конкурса, в большинстве городов реновация и «оздоровление» территорий будет производиться с помощью софинансирования, средства для полной реализации проекта добавят республика и бизнес.

Павел Жбанов с коллегой, сопредседателем Центрального штаба ОНФ Еленой Цунаевой с начала летнего сезона инспектируют объекты, объезжая регион за регионом и проверяя исполнение заявленных концептов. В Татарстане специалисты работают с 1 июля и успели посетить шесть из девяти городов республики, в которых работы уже стартовали. Вне зоны внимания экспертов остались пока Тетюши, Кукмор и Нурлат, осваивающие гранты общей суммой в 190 млн рублей, однако Цунаева и Жбанов поспешили представить промежуточный отчет.

Павел Жбанов с коллегой, сопредседателем Центрального штаба ОНФ Еленой Цунаевой, с начала летнего сезона инспектируют объекты, объезжая регион за регионом, и проверяя исполнение заявленных концептов. Фото inkazan.ru

В Елабуге, Болгаре, Биляре, Агрызе и Мензелинске работы еще не начались

По данным Министерства строительства РФ, из 14 татарстанских городов, выигравших гранты, в пяти строительно-монтажные работы на сегодняшний день пока не стартовали. В список отстающих попал Агрыз с проектом Парка культуры и отдыха «Орешник». На благоустройство территории в 4,4 га — оборудование майдана со сценой и амфитеатром, детской и спортивной площадок, воркаут-зоны — было выделено порядка 55 млн рублей. Не начаты работы по благоустройству и набережной реки Мензеля в Мензелинске: там, согласно проекту, за ту же сумму будет восстановлена «пешеходная связь» с Екатерининским мостом, организован городской пляж в зоне прохождения русла реки и фестивальная зона на месте парковки.

На реновацию площади Ленина в Елабуге из федерального бюджета выделено 50 млн рублей, такую же сумму, согласно условиям конкурса, получил Билярск на благоустройство территории «Святого ключа» и сельского озера. 30 федеральных миллионов городские власти Болгара смогут потратить на благоустройство центральной площади: согласно концепт-проекту, территорию должны будут выложить тротуарной плиткой и украсить малыми архитектурными формами, однако, по словам Павла Жбанова, строительные работы там не начались, продолжается разработка проектно-сметной документации.

— Особенность этих городов — часть из них с категорией объектов культурного наследия. И в этой связи работы по разработке проектно-сметной документации там гораздо более объемные и более глубинные, потому что необходима историко-культурная экспертиза. Эти города не то чтобы «отстают от графика», они глубинно прорабатывают вопросы. В остальных девяти городах строительно-монтажные работы начались, — пояснил он.

Просрочка даже по одному проекту обернется отзывом всей суммы

Контракты на проведение строительно-монтажных работ по каждому объекту должны были быть заключены в республике до 25 мая, напомнил Жбанов, констатируя небольшое отставание части проектов от графика и тут же заверив, что «дело движется». Представитель ОНФ особо отметил, что все работы — и строительно-монтажные, и проектные — по всем 14 городам республики должны быть завершены до 31 декабря 2019 года.

— При этом мы прекрасно с вами понимаем, что 31 декабря — это календарный рубеж, но у нас еще есть и «дождевой период», до которого надо завершить работы по благоустройству, проводить их не под снегом. 31 декабря 2019 года федеральным центром будет приниматься решение: если работы не будут завершены, то тогда, скажу мягко, отзыв федеральных бюджетных средств, которые были предоставлены по конкурсу, — сказал специалист.

Он пояснил, что особенность финансирования конкурса заключается в том, что отзыв федеральных бюджетных средств в случае неисполнения обязательств городами будет осуществляться не по одному городу, а сразу по всем 14. Федеральные органы власти переводят деньги в республиканский бюджет и не имеют никаких финансовых отношений с муниципалитетами, соответственно, и «спрашивать» будут с региона, а не городов-победителей конкурса.

«Стандарт Бавлов»

Неформатный и оригинальный подход к благоустройству территории представили в проекте благоустройства парка «Нефтьче» в Бавлах. Согласно концепции проекта, пространство парка сформируют две зоны: «спортивная зона» с открытым городским бассейном, спортивной площадкой, пляжем, павильонами и «зона майдана» для проведения массовых мероприятий, парковкой и местом для кемпинга. Зоны будут объединены пешеходным мостом через федеральную трассу. На проект в рамках конкурса было выделено 75 млн рублей.

— На обеих площадках строительно-монтажные работы начаты. В зоне бассейна уже практически сформирован контур велосипедной дорожки. Я так посмотрел, в Бавлах специализируются на велосипедных дорожках — в любой зоне, которую они делают, в обязательном порядке, «стандарт Бавлов», должна быть дорожка, — с улыбкой поделился делегат ОНФ. — На самом деле, неплохо. Работы начаты и в зоне парковочного пространства.

В Азнакаево федеральное финансирование в 80 млн рублей получил проект благоустройства улицы Сююмбике. Помимо облагораживания территории и ее зонирования концепция предполагает замену вдоль улицы всех инженерных систем — тепло-, водоснабжения и водоотведения. «Работы в городе начаты», — кратко отчитался Павел Жбанов.

«Бугульмой нужно было заниматься гораздо раньше»

Бугульма с проектом «Активация центра города» в 2018 году выиграла в федеральном конкурсе 100 млн рублей. Средства предполагается вложить в реновацию площади Ленина с созданием летнего кинотеатра, веранд, аллей и зон пикников, а также обустройство Сокольской горы и прокладку между ними пешеходной дорожки.

— Если на горе действительно уже работы начаты и в достаточно серьезных объемах — вся конфигурация дорожек (готова), то здесь приходится констатировать, что работы на площади, к сожалению, не начаты никакие, хотя площадь в капитальном ремонте, я назову это так, нуждается уже давно. И ее состояние плачевное, это отмечают все жители, с которыми мы говорили. Бугульмой нужно было заниматься гораздо раньше, хорошо, что сейчас начали, но исходное состояние объектов здесь не лучшее, — заключил Павел Жбанов.

Архитектурный дисбаланс Лаишево

Нескрываемое восхищение вызвал у представителей ОНФ город Лаишево, его состояние и промежуточные итоги этапов благоустройства, стартовавшие еще в 2016 году. 30 млн рублей, выигранные на конкурсе, здесь планируется потратить на вторую очередь благоустройства набережной Камы. Первая очередь была завершена в 2017 году — в городе появился пляж «Камское море», моментально став центром притяжения местных жителей и казанцев. В 2019 году планируется обустроить Галечный пляж, в который упирается улица Пушкина.

— Лаишево — очень понравившаяся нам, и не только проектная, работа, хочу это отметить сразу. Городок небольшой — 8,5 тысячи население. С архитектурной точки зрения (есть) некий дисбаланс, мы об этом говорили: на восемь тысяч населения очень протяженная пляжная зона, побережная, скажем так, потому что там говорят не «река Кама», а «Камское море». В большей степени это ориентировано на всех приезжающих из Казани и прилегающих территорий. Поговорили с руководителем города: порой количество приезжих превышает 25 тысяч человек. Но то, что мы увидели, — это действительно проект, наверное, не только национального масштаба российской федерации, он мировой, — дал оценку Павел Жбанов.

— Денег-то хватит на мировой масштаб? — с улыбкой спросила у коллеги Елена Цунаева.

— Вы знаете, как-то так получилось, Елена Моисеевна, что все дружно… Я не проверял, есть у них или нет, — иронично ответил Жбанов.

— В Лаишевском районе хватит, это пригород Казани. Если посчитать, сколько там домов, то окажется, что их точно больше, чем прописано жителей, — расставил все точки над «i» сопредседатель регионального штаба ОНФ в РТ, ректор КФУ Ильшат Гафуров.

— Хочу еще отметить местные детские площадки, мы даже проговаривали это с республиканским Минстроем: это надо выводить на национальный стандарт детских площадок, это действительно образчик того, как надо делать детские площадки. К сожалению, не во всех городах республики Татарстан по такому принципу делаются площадки. Нужно подтягиваться к такому стандарту. В целом — очень достойный проект, работы на нем тоже начаты и ведутся, — констатировал Жбанов.

Лениногорску нужно помнить про «рубеж»

В рамках проекта благоустройства Парка Горького, расположенного вдоль реки Камышла в Лениногорске, будет оборудовано сразу 14 площадок. По словам представителей ОНФ, реализация решений, предложенных для развития территории, довольно сложная «с архитектурно-ландшафтной точки зрения». За 100 тысяч федеральных рублей в зеленой зоне организуют зонирование, возведут ротонду и общественное кафе, зону отдыха, детские площадки и спортивные маршруты. В будущем за счет республиканского бюджета планируется установка колеса обозрения и строительство ипподрома.

— Надо отметить, Лениногорск — очень благоустроенный город, но парком действительно, мы посмотрели, нужно заниматься. Парк сейчас в системной работе. Подготовительные работы начаты, но с учетом того, что там 14 площадок, работы, конечно, там предстоит много, — подчеркнул Жбанов. — Мы говорили с представителями Минстроя: как раз по рубежу, к которому нужно успеть закончить, работы действительно предстоит много.

«Здесь не Скандинавия, здесь Республика Татарстан»

Последним городом, который удалось проинспектировать комиссии ОНФ, стал Чистополь, проект благоустройства бульвара на улице Карла Маркса в котором выиграл 100 млн рублей. Пешеходную зону планируется выложить клинкерным кирпичом, обустроить пруд с колонкой, навес со взрослыми качелями и релакс-зоной, мемориал чернобыльцам и сквер у Чистопольского многопрофильного колледжа.

Павел Жбанов рекомендовал проектировщикам стараться избегать использования нетипичных и несвойственных для местности форм и материалов, либо установить поясняющие таблички около спорных архитектурных форм и пресечь дискуссии о «недоделках» и ржавчине. Фото tatar-inform.ru

— Чистополь, честно могу сказать, город контрастов. Прекрасно сделанная благоустроенная площадка рядом с храмом. В то же время мне пришлось покритиковать коллег по работам на бульваре, которые начались еще прошлом году. К сожалению, предложенный материал для различных малых архитектурных форм, кортен, он «особенный», эксплуатационно-особенный. Но выглядит как ржавый. И когда мы начинали беседовать с людьми, все говорили: «Хорошо, что работы начаты, лавочки, но только вот недоделали и бросили все, видите, уже все ржавеет». С людьми надо разговаривать, и если в странах Скандинавии к такому материалу привыкли, то здесь не Скандинавия, здесь Республика Татарстан, — настоял Павел Жбанов.

Он рекомендовал проектировщикам стараться избегать использования нетипичных и несвойственных для местности форм и материалов, либо установить поясняющие таблички около спорных архитектурных форм и пресечь дискуссии о «недоделках» и ржавчине.

— От любви до ненависти к власти два метра недоделанной дороги, — повторил делегат ОНФ любимый и часто цитируемый им слоган.

«Общее впечатление однозначно»

В беседе с журналистами после презентации отчета Елена Цунаева подчеркнула, что определенные проблемы в реализации концепций есть, и от концепт-проекта до проектно-сметной документации разработки получателей грантов проходят достаточно длинный путь, на котором возникает множество сложностей. В некоторых случаях в концепт-проект закладывается больше, чем возможно реализовать за средства гранта, бывает, что муниципалитеты не учитывают государственно-культурную экспертизу в графиках и сроки исполнения проектов затягиваются.

— В Республике Татарстан координацию и помощь оказывает республиканское правительство. Это позволяет говорить о том, что все те шероховатости, выбивание из сроков не так повлияют на результат, проекты все-таки будут реализовывать. Не во всех регионах такая ситуация наблюдается: иногда муниципалитеты остаются один на один с недобросовестными подрядчиками, аукционными конкурсами, — сравнила Цунаева. — Здесь есть системная работа, и мы надеемся, что все, что недоделано сейчас, как мы увидели, будет доделано.

— Общее впечатление однозначно: вопросы, связанные с решением задач благоустройства городов, формирования комфортной городской среды, находятся в республике на очень высоком уровне. Чувствуется, что вопросами городской среды, благоустройства в республике занимаются не первый год, это не стартап. Есть предмет разговора в частностях, но в общем республика — бесспорный лидер среди субъектов по вопросам благоустройства и формирования комфортной городской среды, — резюмировал Павел Жбанов.