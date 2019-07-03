Сбой в «краснобусах» и троллейбусах: казанцам пришлось отдать за проезд 279 рублей безналом

Пассажиры общественного транспорта Казани пожаловались на массовые сбои при оплате банковской картой

Сегодня в казанских автобусах и троллейбусах произошел массовый сбой при оплате проезда. У пассажиров, плативших банковской картой, вместо положенных 27 рублей со счета списывали в десять раз больше: 277 рублей на автобусе и 279 — в троллейбусе. В «Метроэлектротрансе» и Комитете по транспорту города пояснили, что технические неполадки произошли в платежной системе ОАО «Транспортная карта», в чьем ведении оказались все безналичные платежи в общественном транспорте. С чем связан сбой и сколько именно людей заплатили за билет в десятикратном размере — пока неизвестно. Ранее о крупных сбоях в работе системы не сообщалось, в том числе в тестовый период. Подробнее — в материале «Реального времени».

Внезапное подорожание проезда

В редакцию «Реального времени» обратились горожане, сообщившие о сбое в безналичной оплате проезда в электротранспорте. По их словам, сегодня с утра у пассажиров троллейбуса №3 вместо 27 рублей списали 279 рублей.

В подтверждение своих слов пассажиры предоставили фотографии билетов, в которых фигурирует сумма оплаты проезда именно в 279 рублей, а также скриншоты о списании средств из онлайн-банка. По их словам, с проблемой столкнулись все, кто в тот момент ехал в троллейбусе и попытался оплатить проезд банковской картой.

— Кондуктор сказала нам, что с утра идет сбой такой, все жалуются. Сразу после оплаты она попросила меня посмотреть в онлайн-банке, сколько именно у меня списалось. При этом она ничего не могла сделать и пробивала билеты дальше, но говорила всем сохранять чеки и обращаться на Назарбаева, 8. Я позвонила туда, в диспетчерскую, и узнала, что далеко не первая, кто испытал на себе такой сбой. Мне ответили, что звонят сегодня целый день и речь идет не только об одном троллейбусе и не об одном маршруте. Сумма, кстати, везде фигурирует одна — 279 рублей, — рассказала жительница Казани по имени Алсу.

Назарбаева — это штаб-квартира МУП «Метроэлектротранс», в ведении которого находится весь электротранспорт Казани. Алсу добавила, что еще несколько пассажиров позвонили в «Метроэлектротранс» при ней и им также рекомендовали обратиться в головной офис компании, в бухгалтерию.

Между тем с жалобами на «дорогой» проезд сегодня звонили на горячую линию транспортникам и пассажиры казанских автобусов — у них со счета списывали за проезд 277 рублей.

Всех отправили на Назарбаева, а затем — в «Транспортную карту»

Впрочем, разобраться, куда именно нужно обратиться «обилеченным» на 279 рублей жителям, не так-то просто. В разных подразделениях компании дают разные ответы. В диспетчерской и канцелярии корреспонденту «Реального времени» также порекомендовали обращаться в бухгалтерию. В канцелярии при этом добавили, что обращения по поводу такого сбоя случаются, но редко.

При этом в приемной руководителя «Метроэлектротранса» (с самим гендиректором компании Асфаном Галявовым корреспонденту «Реального времени» оперативно связаться не удалось) и в плановом отделе заявили, что «Метроэлектротранс» в принципе не занимается вопросами безналичного расчета в электротранспорте: эта сфера полностью курируется ОАО «Транспортная карта», отвечающим также за работу одноименных карт.

В Комитете по транспорту исполкома Казани не стали комментировать информацию о сбое, но также посоветовали направить запрос в «Транспортную карту».

Отметим, что опубликованный на сайте «Метроэлектротранса» регламент возврата денежных средств в случае задержек или неисправности транспорта также предписывает пассажирам при оплате транспортной или банковской картой обращаться в офис «Транспортной карты».

Насколько масштабным был сбой — неизвестно

Из полученной на горячей линии «Транспортной карты» информации следует, что ехать в офис «Метроэлектротранса» на Назарбаева или вообще куда-либо нет нужды.

— Эти операции будут отменены, а денежные средства возвращены на банковскую карту. Если сразу не пришло подтверждение об отмене операции, то банк вернет средства в течение двух-трех дней. Обращения такие поступают, но их не очень много. И мы все такие операции отменяем, вне зависимости от того, позвонил клиент или нет, — заявили на горячей линии.

При этом пока остается неизвестным, насколько масштабным был сбой. В «Транспортной карте» не смогли предоставить оперативный официальный комментарий по ситуации, так как руководство компании находилось на совещании в Комитете по транспорту. Неизвестно также, какие именно виды транспорта, кроме троллейбусов, затронул сбой.

Любопытно другое: пострадавшим от сбоя, пришедшим сегодня под конец рабочего дня в офис «Метроэлектротранса», все равно сказали вернуться завтра утром и подойти в бухгалтерию, чтобы им оформили возврат средств. К единой последовательности действий для пострадавших клиентов в двух компаниях, похоже, пока не пришли.

Отметим, что сама возможность платить в любом казанском общественном транспорте банковской картой с функцией PayPass появилась чуть больше месяца назад, 1 июня. В мэрии заявили, что «режим опытной эксплуатации, в течение которого будет происходить отладка взаимодействия систем и всех причастных структур», продлится как раз один месяц и с 1 июля заработает в полную силу. Однако в наземном электротранспорте эта возможность появилась гораздо раньше, в мае прошлого года. Председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков ранее заявлял, что после внедрения аналогичной системы в метро, трамваях и троллейбусах количество пассажиров, оплачивающих проезд безналичным способом, увеличилось в 12 раз.

О масштабных сбоях в работе системы ранее не сообщалось, хотя в тестовый период имели место отдельные случаи, когда карты к оплате не принимали.

Редакция «Реального времени» получила разъяснение от пресс-службы Исполкома Казани, в котором говорится:

«Пассажирам общественного транспорта, у которых ошибочно с банковской карты при оплате проезда списалась некорректная сумма, все денежные средства будут полностью возвращены в течение десяти дней. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО «Транспортная карта» Рамиль Якупов.

Он объяснил, что ежедневный пассажиропоток в общественном транспорте Казани составляет порядка 600 тыс. человек, 36 тыс. из них оплачивают проезд безналичным путем и практически во всех случаях оплата проходит без проблем. Однако случаются единичные случаи сбоев из-за человеческого фактора. «Кондукторы привыкают к работе с новой системой оплаты проезда. Мы приносим свои извинения пассажирам. Все проблемы будут устранены. Мы уже обговорили с банками, возврат средств произойдет в течение 6-10 дней», — сказал Рамиль Якупов.

Если кто-то из пассажиров столкнулся с проблемой при оплате проезда, он может позвонить на горячую линию «Транспортной карты» по номеру 8 (843) 262-80-80 для уточнения способа возврата средств.