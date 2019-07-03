FUN24 пропал: поможет ли скидка в полмиллиарда найти покупателя конкуренту «Ривьеры»?

«Конкурсник» должника выставил новый ценник и привлек к субсидиарной ответственности директора развлекательного центра

Здание FUN24, выставленное на торги в начале года за 1,3 млрд рублей, сильно упало в цене: на полмиллиарда за четыре месяца. Сейчас оно дешевеет на 80 миллионов каждые 10 дней, а эксперты считают, что падение продолжится и дальше: покупатель на этой стадии вряд ли найдется. Тем не менее комплекс, в том числе и океанариум (его закрытие могло повлечь гибель редких животных), вновь функционирует. Комплекс, напомним, продается в рамках банкротства фирмы сына депутата Казгордумы Дмитрия Минкина, и, как выяснило «Реальное время», сейчас ему грозит субсидиарная ответственность на миллиард рублей.

FUN24 дешевеет раз в десять дней

Сегодня в объявлении на Avito конкурсный управляющий ООО «Камелия» (компания частично владеет зданием и земельным участком развлекательного комплекса FUN24) назвал новую цену здания и земельного участка под ним: 810 млн рублей. С учетом того, что комплекс впервые выставили на открытую продажу в конце февраля за 1,3 млрд рублей, выходит, что за четыре месяца торгов лот подешевел аж на полмиллиарда рублей.

Конкурсный управляющий «Камелии» Юрий Онуфриенко рассказал «Реальному времени», что фактически цена комплекса обновлялась гораздо чаще, чем в объявлении на Avito: раз в десять дней.

— Кредиторы установили шаг снижения в 5% от начальной цены раз в десять дней. То есть каждый день комплекс дешевеет на 80 миллионов, — заявил Онуфриенко.

Исходя из этих чисел, можно посчитать, что начальная цена комплекса составляла даже не 1,3 млрд рублей, а 1,6 млрд рублей, однако в открытых источниках лот по такой цене не фигурировал.

Онуфриенко рассказал, что некоторые потенциальные покупатели все же проявляли интерес к лоту. «Звонят, интересуются… Но на каком этапе хотят покупать — не говорят, что не хотят покупать — тоже не говорят».

«Интехбанк» был соинвестором проекта FUN24 в Казани — вложил в него порядка 150 млн рублей

Совладельца комплекса могут привлечь к субсидиарной ответственности

К слову о кредиторах. Три нынешних собственника здания — ООО «ТФК», ООО «Камелия» и ПАО «Интехбанк» — являются банкротами. В отношении ООО «ТФК», принадлежащего некому Евгению Родионову, по заявлению «Интехбанка» в марте 2019 года суд ввел процедуру наблюдения. Поводом для подачи иска стал долг, превышающий 239,5 млн рублей. По поводу банкротства «Интехбанка», входившего в группу ТФБ, и пояснять ничего не требуется: он был соинвестором проекта FUN24 в Казани — вложил в него порядка 150 млн рублей.

Собственником ООО «Камелия» с 2015 года, когда обанкротилось владевшее аквапарком «ЛетоСтоп» на Гафури ООО «Калейдоскоп», является сын бывшего депутата Казгордумы Ильгиза Минкина Дмитрий Минкин. Банкротом компанию Арбитражный суд РТ признал в феврале 2018-го по иску, поданному ФНС в связи с ликвидацией фирмы: сын депутата задолжал по налогам свыше 19,3 миллиона.

Однако на этом история не заканчивается. Как выяснило «Реальное время», долги «Камелии» могут обернуться миллиардным иском для самого Дмитрия Минкина. Сейчас в Арбитражном суде РТ рассматривается ходатайство ФНС о привлечении сына депутата к субсидиарной ответственности на сумму в 1,16 млрд рублей. Как говорится в заявлении ФНС (есть в распоряжении «Реального времени»), причиной стал тот факт, что Минкин не передал конкурсному управляющему необходимую документацию по активам компании, а также ряду сделок с передачей имущества компании, совершенных в преддверии банкротства.

Сильнее всего закрытие ударило по находящемуся в комплексе океанариуму. Фото Инны Серовой

Комплекс вновь принимает посетителей

К комплексу возникали вопросы и у контролирующих органов. Еще в апреле стало известно, что комплекс приостанавливает свою деятельность по решению суда из-за нарушений требования пожарной безопасности. Владельцы комплекса тогда заявляли, что 117 из 120 выявленных нарушений были устранены еще до закрытия, однако республиканская прокуратура обращала внимание: оставшиеся нарушения имеют важное значение для безопасности посетителей.

Сильнее всего закрытие ударило по находящемуся в комплексе океанариуму. Администрация океанариума заявляла тогда, что приостановка деятельности поставит под угрозу существование обитателей этого места: от пингвинов, крокодилов и морских котиков до акул, скатов и редких видов рыб, которые «без тепла и света не выживут».

На майские праздники океанариум, тем не менее, открывался, «чтобы собрать денег на корм животным». Совладелец комплекса Ольга Мазанова отмечала, что решение открыться было принято «на свой страх и риск». Вскоре после этого стало известно, что судебные приставы опечатали двери FUN24.

Однако сейчас весь комплекс функционирует, рассказал Онуфриенко. «Само здание функционирует, работают и аквапарк, и океанариум. Через три недели и прокуратура, и приставы дали разрешение на эксплуатацию», — заявил он. В группе океанариума во «ВКонтакте» также сказано, что заведение вновь открылось 8 июня и функционирует (на момент написания текста).

FUN24 продолжит падение в цене

Здание FUN24 вошло в перечень самых дорогих объектов недвижимости, которые выставляют на продажу в Казани, при этом основные лоты этого перечня месяцами не могут найти новых хозяев. Эксперты «Реального времени» отмечали, что ситуация связана с несколькими факторами, которые касаются в том числе и FUN24: негативной историей объекта и его «специфичностью», заточенностью именно под определенную модель бизнеса.

На последний момент также обращает внимание и управляющий казанским ТРЦ «Республика» Роман Котенков.

— Покупатели всегда могут найтись на это здание. Другой вопрос, что здание само специфическое. Оно устаревшее, и если найдутся такие игроки, то это крупные федеральные компании либо же какие-то государственные республиканские проекты. Но для этого тогда надо будет делать реновацию, перестраивать само помещение. Вряд ли готов кто-то войти с той же самой идеей, что была раньше: тот же аквапарк, развлекательные вещи. И на сегодня у меня нет ответа, готов ли кто-то туда зайти за эти деньги. Наверное, комплекс и дальше в цене будет падать.