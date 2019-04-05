FUN24 пропал: суд закрыл первый татарстанский аквапарк с океанариумом

Не сгорит, так потонет, или Как в деле о банкротстве развлекательного центра крайними стали пожарные

Фото: Инна Серова

Сообщение об угрозе «увольнения 500 сотрудников и гибели более 3 000 животных океанариума» появилось на сайте аквапарка «Барионикс». Сайт развлекательного центра FUN24, действующего на базе аквапарка, информирует, что он закрыт на ремонт, а сайт океанариума — о закрытии на карантин. Но еще месяц назад на Avito появилось объявление о продаже помещений, в котором расположены эти заведения, а 28 марта в отношении их владельца Арбитражным судом РТ была введена процедура наблюдения по заявлению кредитора о банкротстве. В причинах «ремонта», карантина и банкротства популярного не только в Татарстане, но и за его пределами развлекательного заведения разбиралось «Реальное время».

«Угроз для посетителей нет!»



В обращении к посетителям, размещенном на сайте «Барионикса», говорится, что причиной приостановки деятельности аквапарка стало решение Верховного суда РТ, оставившего в силе решение Вахитовского райсуда «о необходимости приостановить эксплуатацию здания по адресу г. Казань, ул. М. Гафури, д. 46 до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства». Это решение было обжаловано, и, как утверждают авторы опубликованного в интернете заявления, «ни собственник здания, ни его основной арендатор так и не получили официального заключения ВС РТ, чтобы понимать, на основании чего было принято такое решение».

Также в сообщении утверждается, что на устранение выявленных МЧС в ходе проверки недостатков, которые стали причиной подачи прокуратурой Вахитовского района судебного иска о приостановлении эксплуатации здания, «было потрачено порядка 150 миллионов руб.», что «администрацией РК FUN PARK во всем комплексе в период с 2015 г. по 2018 г. были установлены новейшие системы пожарной безопасности» и что сейчас не существует «каких-либо угроз для посетителей развлекательного комплекса».

Авторы текста подчеркивают: «представитель МЧС подтвердил, что из ранее выявленных порядка 120 нарушений, связанных с пожарной безопасностью, осталось всего три нарушения», которые касались оформления документов, а «остальные 117 были устранены». И ссылаются на то, что претензии касаются «неверно оформленной документации в годы строительства здания (~ 15 лет назад)», в частности проведенной, по данным прокуратуры, в период с 2003 по 2011 гг. без оформления разрешительной документации. «В судебное заседание было представлено заключение независимых экспертов, подтверждающее, что данные работы были капитальным ремонтом, следовательно, не требовали оформления разрешительной документации. Остается догадываться, чем суд не устроило данное экспертное заключение, — сообщается на сайте «Барионикса». — Ответчики планируют незамедлительно подать кассационную жалобу».

В обращении к посетителям, размещенном на сайте «Барионикса», говорится, что причиной приостановки деятельности аквапарка стало решение Верховного суда РТ. Фото Олега Тихонова



Умрет ли с голоду кролик-зануда?

Яркую эмоциональную окраску информации на сайте «Барионикса» придает описание предполагаемых последствий приостановления деятельности развлекательного комплекса — оно якобы грозит увольнением полтысячи сотрудников и гибелью обитателей океанариума — от пингвинов, крокодилов и морских котиков до акул, скатов и редких видов рыб, которые «без тепла и света не выживут».

«Под угрозой находятся такие знаковые для г. Казани и РТ в целом объекты развлечений, как первый аквапарк BARYONIX, привлекающий в Казань не менее 70 000 туристов в год, являющийся излюбленным местом отдыха семей с детьми, единственный в РТ океанариум, крупнейший крытый парк аттракционов FUN24 с уникальной концепцией «все развлечения по цене 1 билета», — сетуют арендаторы здания на Гафури. — Есть большая вероятность, что убытки, возникающие от простоя, не позволят арендаторам долго ждать [судебного] решения. Это, к сожалению, приведет к их окончательному закрытию. На одни только коммунальные расходы в месяц администрацией комплекса тратилось 2,2 млн. руб., естественно, ни у кого этих денег нет».

Из этих пассажей напрашивается вывод, что судебное решение по иску прокуратуры, направленному на обеспечение пожарной безопасности и соблюдение законности, фактически вбивает последний гвоздь в гроб не только морских котиков и акул, но и доходного и важного для туристического престижа Татарстана бизнеса. А «наезд» на приоритетный для Татарстана турбизнес — это куда более серьезно, чем страдания североамериканского кролика-зануды из незабвенного «Дня радио», в стиле которого написана «зоозащитная» часть обращения администрации к посетителям «Барионикса».

Это уже второе судебное решение в отношении собственников здания аквапарка, вынесенное в связи с многогочисленными нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности. Фото Инны Серовой



Приплыли: в помещении океанариума нормы не соблюдаются

Разъяснение причин, по которым суд не устроило устранение собственниками 117 из 120 нарушений, выявленных в здании РЦ FUN24, сегодня выложила на своем сайте Прокуратура РТ. Из него напрашивается вывод, что нарушения, которые так и не были устранены, отнюдь не формальны и могут быть потенциально опасными для посетителей развлекательного центра.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан оставила без изменения решение суда первой инстанции о приостановлении деятельности развлекательного центра, расположенного на ул. Мазита Гафури в г. Казани, до полного устранения нарушений градостроительного законодательства и требований пожарной безопасности, — сообщает прокуратура. — В суде выяснилось, что три нарушения так и не были устранены: изменение функционального назначения здания и отдельных его помещений, изменение объемно-планировочных и конструктивных решений, где должны применяться действующие нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с новым назначением здания и помещений. Кроме того, в помещении океанариума не обеспечивается содержание строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации, допущены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности».

Совместную проверку здания РЦ прокуратура и МЧС начали ровно год назад — в марте 2018-го — и завершили в июле. А 17 июля 2018 года прокуратура подала в Вахитовский райсуд иск о приостановлении эксплуатации развлекательного комплекса до устранения всех нарушений. 21 сентября суд удовлетворил требования истца в полном объеме, но ответчик оспорил решение в вышестоящей инстанции.

Пока тянулось судебное дело, развлекательный центр функционировал. Но сейчас решение суда вступило в законную силу. «Ответчик не согласился с судебным актом и обжаловал его в Верховный суд Республики Татарстан в апелляционном порядке», — уточняет прокуратура.

Остается добавить, что это уже второе судебное решение в отношении собственников здания аквапарка, вынесенное в связи с многочисленными нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности. Первое — по итогам проверок, проведенных в 2015 году, было вынесено в отношении тогдашних собственников развлекательного центра на Гафури — ООО «ТФК» и ООО «Развлекательный комплекс «Калейдоскоп». Тогда иск прокуратуры удовлетворили и запретили собственникам здания его эксплуатацию до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Однако судебная тяжба затянулась, и де-факто запрет реализован не был.

Собственником ООО «Камелия» является сын бывшего депутата Казгордумы Ильгиза Минкина (на фото) Дмитрий Минкин. Фото vk.com/olympkzn



Популярно об «акулах»

Что же касается страданий ни в чем не повинных обитателей океанариума, то их судьба, похоже, была предрешена еще до знаменательного судебного решения. В начале марта на Avito агентство недвижимости «Ключ» разместило объявление о продаже за 1,299 млрд рублей «здания свободного назначения» площадью 28 965 кв. метров на улице Мазита Гафури, которое «в настоящее время используется в качестве торгово-развлекательного центра (аквапарк, боулинг, ресторан, магазин, офисы)» и «уверенно занимает первое по популярности место среди развлекательных центров города».

Посредник описал все плюсы объекта недвижимости, гаранитировал «чистоту и надежность сделки» и ни словом не обмолвился о каких-то дополнительных условиях продажи, которые неизбежно должны были возникнуть, если бы продавец заранее не решил, куда девать котиков, скатов и акул, если они вдруг окажутся без надобности новому владельцу здания.

При этом три нынешних собственника здания — ООО «ТФК», ООО «Камелия» и ПАО «Интехбанк» — являются банкротами. В отношении ООО «ТФК», принадлежащего некому Евгению Родионову, по заявлению ПАО «Интехбанк» в лице конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» 28 марта 2019 года была введена процедура наблюдения. Поводом для подачи иска стал долг, превышающий 239,5 млн рублей.

ООО «Камелия», собственником которой с 2015 года, когда обанкротилось владевшее аквапарком «ЛетоСтоп» на Гафури ООО «Калейдоскоп», является сын бывшего депутата Казгордумы Ильгиза Минкина Дмитрий Минкин. Банкротом компанию Арбитражный суд РТ признал в феврале 2018-го по иску, поданному ФНС в связи с ликвидацией фирмы: сын депутата задолжал по налогам свыше 19,3 млн.

Ну а с банкротством «Интехбанка», входившего в группу «ТФБ», и пояснять ничего не требуется: он был соинвестором проекта FUN24 в Казани — вложил в него порядка 150 млн рублей.

Остается добавить, что в июле 2017 года казанское ООО «БКФ», бенефициаром и гендиректором которого является собственник ООО «ТФК» Евгений Родионов, подало в Арбитражный суд РТ исковое заявление о признании казанского ООО «ФАН 24» банкротом. Дело назначено к рассмотрению в июне 2019-го.