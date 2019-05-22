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В Казани судебные приставы опечатали FUN24

20:20, 22.05.2019
В Казани судебные приставы опечатали FUN24
Фото: УФССП по РТ

Судебные приставы Вахитовского районного отдела исполнили решение суда о приостановке эксплуатации здания FUN24 на Мазита Гафури, 46, сообщает УФССП по РТ.

Комплекс закрыт до устранения нарушений требований о пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

Напомним, информация о закрытии первого татарстанского аквапарка с океанариумом появилась еще в начале апреля. «Реальное время» подробно писало о ситуации. Позже стало известно, что на майские праздники океанариум открылся. Совладелец комплекса Ольга Мазанова отмечала, что решение открыться было принято «на свой страх и риск», чтобы собрать денег на корм животным.

ОбществоБизнес Татарстан
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