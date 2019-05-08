Казанский океанариум открылся на майские праздники, чтобы собрать денег на корм животным
На майские праздники открылся казанский океанариум, сообщает «Казанский репортер».
Совладелец комплекса Ольга Мазанова отмечает, что решение открыться было принято «на свой страх и риск». С ее слов, последним днем работы должно стать 13 мая. Последующие действия зависят от шагов собственников комплекса Fun24 и решений инстанций.
Напомним, океанариум закрыт с конца марта. «Реальное время» подробно писало о ситуации.НедвижимостьЭкономикаФинансыОбществоИнфраструктураБизнес Татарстан
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