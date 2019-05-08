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Казанский океанариум открылся на майские праздники, чтобы собрать денег на корм животным

20:52, 08.05.2019
Казанский океанариум открылся на майские праздники, чтобы собрать денег на корм животным
Фото: pixabay.com

На майские праздники открылся казанский океанариум, сообщает «Казанский репортер».

Совладелец комплекса Ольга Мазанова отмечает, что решение открыться было принято «на свой страх и риск». С ее слов, последним днем работы должно стать 13 мая. Последующие действия зависят от шагов собственников комплекса Fun24 и решений инстанций.

Напомним, океанариум закрыт с конца марта. «Реальное время» подробно писало о ситуации.

НедвижимостьЭкономикаФинансыОбществоИнфраструктураБизнес Татарстан
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