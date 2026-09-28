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Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана — прямая трансляция

09:55, 28.09.2026

Начало — в 10:00, мероприятие пройдет в ГБКЗ имени Сайдашева

Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана — прямая трансляция
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Сегодня Рустам Минниханов выступит с посланием к Госсовету Татарстана VII созыва о внутреннем и внешнем положении республики. Начало — в 10:00. Мероприятие традиционно пройдет в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Прямую трансляцию проведет телеканал ТНВ

Интернет-газета «Реальное время»

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