Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана — прямая трансляция
Начало — в 10:00, мероприятие пройдет в ГБКЗ имени Сайдашева
Сегодня Рустам Минниханов выступит с посланием к Госсовету Татарстана VII созыва о внутреннем и внешнем положении республики. Начало — в 10:00. Мероприятие традиционно пройдет в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Прямую трансляцию проведет телеканал ТНВ
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