АО Ипотечное агентство Республики Татарстан

Общая информация

АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» (ИА РТ) создано 21 мая 2003 г.

В 2010 году ИА РТ стало участником программы ОАО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию». В рамках программы подписано 3-х стороннее соглашение между АИЖК, ОАО «ИА РТ» и Кабинетом Министров РТ. С АИЖК согласован лимит в размере 5 млрд. руб., подписаны соглашения о фондировании средств на сумму 1,5 млрд. руб. между ОАО «ИА РТ», ОАО «Ак Барс»

Банк и АИЖК.

После создания АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РТ» — регионального оператора федерального АИЖК — агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК РФ), взявшего на себя функции по развитию ипотеки, ИА РТ стало заниматься исключительно девелоперскими проектами.

Генеральный директор — Симаков Андрей Анатольевич

Дата последнего обновления: