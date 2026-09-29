«Казанская опера. 150 лет»: полтора века истории на 564 страницах

ТАГТОиБ презентовал книгу, которая собрала историю казанского музыкального театра за 150 лет его существования

Фото: предоставлено ТАГТОиБ им. М.Джалиля

28 сентября, в 70-летний юбилей открытия современного здания ТАГТОиБ им. М. Джалиля, прошла презентация книги «Казанская опера. 150 лет». 564-страничное издание вышло в 2025 году тиражом 500 экземпляров в Издательском доме Маковского. Над ним работал большой авторский коллектив во главе с ректором Казанской консерватории Вадимом Дулат-Алеевым. Автор идеи — директор театра Рауфаль Мухаметзянов. Более двух тысяч иллюстраций, архивные документы, афиши, сведения о постановках и артистах, хроники фестивалей и гастролей делают юбилейный альбом одновременно и огромным научным трудом, и подробной антологией полуторавековой истории казанского музыкального театра. Подробнее — в материале «Реального времени».

От труппы Медведева до ТАГТОиБ

Место и дата презентации оказались символичными. Нынешнее здание театра открылось 28 сентября 1956 года постановкой оперы Назиба Жиганова «Алтынчеч» — ровно 70 лет назад. Татарский государственный театр оперы начал работать раньше — в 1939 году, а в 1941-м стал театром оперы и балета. Но книга раскрывает полную историю казанской оперы: ее точкой отсчета считается 1874 год, когда в городе начала работать труппа антрепренера Петра Медведева. Ставились оперные спектакли в Казани и до этого, но именно появление постоянной труппы позволило говорить о систематической театральной жизни.

Поэтому для директора театра Рауфаля Мухаметзянова было важно вернуть в общую картину тот самый дореволюционный период, значительная часть которого, по его словам, со временем оказалась за пределами привычной исторической памяти:

— В Советском Союзе всё было настроено таким образом, чтобы на царском времени не акцентировать внимание. Поэтому масса замечательных вещей из исторической памяти практически выпали. Нужно все-таки обращаться к этой памяти, будоражить ее и представлять для сегодняшнего дня. Мы смогли систематизировать этот период с появления постоянной оперной труппы и заключить нашу историю в понятные рамки — 150 лет с момента 1874 года.

предоставлено ТАГТОиБ им. М.Джалиля

В книге прослеживается весь этот путь — от дореволюционной сцены и первых постоянных трупп до ТАГТОиБ им. Джалиля с его высокопрофессиональной сценой и международными фестивалями, которые стали культурным брендом не только Татарстана, но и всей России. В отдельные разделы вынесены опера и балет, Шаляпинский и Нуриевский фестивали, гастроли, коллективы и различные направления работы театра. Есть здесь и хроника всех премьер с 1939 года, и алфавитный указатель, в который внесены более 3000 фамилий.

История театра при этом показана не только через спектакли и громкие имена. В издании собраны сведения о режиссерах, дирижерах, балетмейстерах, солистах, артистах балета, оркестре, хоре, технических и художественных цехах. Отдельное место занимают национальные опера и балет: после открытия Татарского государственного театра в 1939 году они становятся одним из ключевых направлений его репертуара. Сохранились и афиши на татарском языке — в том числе спектаклей по известным произведениям мировой оперной классики.

Отдельное место в рассказе Рауфаля Мухаметзянова занимает история формирования татарской оперной труппы. Директор театра вспоминает важный этап — изменения, которые происходили уже в конце XX века. В начале 1980-х годов театр, по его словам, столкнулся с проблемой зрительского интереса и необходимостью подъема художественного уровня. Переломным моментом он считает конец 1980-х — начало 1990-х годов, когда стала меняться система формирования состава солистов. Театр пришел к схеме работы с приглашенными мастерами, которые позволили поднять художественную планку на высочайший уровень.

предоставлено ТАГТОиБ им. М.Джалиля

— Фестивали — Шаляпинский и Нуриевский — дали нам возможность приглашать солистов, которые стали представлять Татарстан уже на другом художественном уровне. Качество работы театра изменилось, когда мы стали работать уже с другим составом и другой категорией артистов. При этом было важно, чтобы менялся не только солистский состав: оркестр, хор, балет — все эти коллективы тоже должны были повышать свой класс. Постепенно, в конечном итоге изменение модели театра повлекло за собой разнообразие форм и содержания его работы.

В книге этот путь показан не как набор отдельных событий, а как единая история развития. По словам директора, особенно хорошо масштаб этих изменений становится заметен, когда видишь собранный в одном издании массив имен, фотографий, программ и других материалов. За полтора века через казанский театр прошли артисты из разных городов России, стран СНГ и зарубежья, каждый из которых привносил в его историю что-то большое и важное.

Издание, таким образом, стало для театра не только юбилейным альбомом, но и попыткой собрать воедино историю, которая прежде существовала фрагментарно. Отправной точкой этой истории теперь считается 1874 год, а 1939-й становится уже не началом, а одним из важнейших этапов в полуторавековом пути казанской оперы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не просто юбилейный альбом

Руководитель авторского коллектива, ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев считает, что масштаб театральной истории невозможно передать словами только одного музыковеда. Поэтому над книгой работали исследователи разных направлений, издание объединило научный и визуальный подходы.

— Театр — очень сложный организм. Если книгу о театре пишет один музыковед, он неизбежно рассказывает историю только с одной точки зрения. Но история театра гораздо шире. Здесь нужно учитывать взаимодействие с публикой, связь театра с общей историей страны. Ведь это государственный театр, и его история отражает историю нашего государства, — рассуждал ректор консерватории.

Именно поэтому в книге так много визуального материала. Более двух тысяч фотографий и других иллюстраций позволяют проследить не только смену спектаклей и артистических поколений, но и изменения самого общества — от костюмов и сценографии до лиц зрителей и облика города.

— Если вы даже просто пролистаете эту книгу на уровне оглавления и не прочитаете ни слова, а будете только смотреть картинки, уже по иллюстрациям будет видно, как менялось наше государство, наш город, республика и вообще люди. Как выглядели артисты на оперной сцене в конце XIX — начале XX века и что мы видим на сцене сейчас — это грандиозные изменения. Поэтому эта книга — не только история театра. Это история нашей культуры, история нашего государства и конкретно история культуры Республики Татарстан, — говорит Вадим Дулат-Алеев.

При этом авторы сознательно не стали делать издание исключительно академическим. Книга должна работать и как источник для исследователя, и как большой иллюстрированный альбом для человека, который просто интересуется культурой.

предоставлено ТАГТОиБ им. М.Джалиля

Так книга становится инструментом популяризации театра не только среди его постоянной публики, но и среди тех, кто пока с ним практически не знаком.

История, которую нашли в афишах

Одним из важных результатов работы авторского коллектива стало уточнение истории казанской оперы в первые десятилетия XX века. Как рассказала руководитель литературной части театра Жанна Мельникова, существовало представление, что после пожара городского театра в 1919 году оперная жизнь Казани фактически прервалась. Архивные материалы позволили увидеть другую картину.

— Мы нашли большое количество афиш 1920-х годов и увидели, что опера продолжала существовать. Сюда приезжали гастролеры, шла достаточно активная жизнь, спектакли. Все двадцатые годы опера не прерывалась. А дальше — тридцатые годы, Татарская оперная студия и подготовка к открытию Татарского государственного театра. То есть здесь мы видим абсолютно непрерывную историю, которую в своей книге прослеживаем до текущего времени.

Эта непрерывность и стала одним из принципов всей книги. Авторы проследили развитие оперного и балетного репертуара, при этом национальным операм и музыкальным спектаклям, поставленным после создания Татарского государственного театра, посвятили отдельный справочный блок. В нем каждой постановке отведена собственная статья.

Отдельные разделы посвящены Шаляпинскому и Нуриевскому фестивалям. По буклетам всех фестивальных лет авторы восстанавливали списки участников, а потом еще и сверяли их с публикациями СМИ: заявленный артист не всегда в итоге приезжал в Казань. Таким образом, книга фиксирует не только сам факт проведения фестивалей, но и их состав по годам. Работа с архивами и публикациями была проведена колоссальная.

предоставлено ТАГТОиБ им. М.Джалиля

Гастрольная история театра также собрана в отдельном разделе. Есть в книге и материалы о сотрудничестве театра с другими культурными институциями.

Три года работы и три тысячи фамилий

На создание книги ушло более трех лет. Как вспоминает Жанна Мельникова, одной из первых задач было понять, как вместить полтора века истории в одно издание и при этом не упустить важные и интересные детали.

— Мы хотели показать, с чего все началось и куда пришло. Но если бы мы шли единым полотном, то, наверное, упустили бы важные детали. Поэтому мы разделили книгу на большие разделы. Один из них посвящен опере, другой — балету, отдельно идут фестивали, гастроли, коллективы. Это позволило сохранить и общую линию развития, и подробности, — рассказывала руководитель литчасти театра.

Отдельно авторы решили рассказать о людях и подразделениях, которые обычно оказываются в тени звездных имен. В книге есть материалы об оркестре, хоре, балете, дирижерах, солистах, художественных и административных службах.

Важной частью книги стала хроника премьер с 1939 года. Для каждого спектакля авторы собирали дату премьеры, сведения о постановщиках и артистах. Дополняет этот массив именной указатель. В общей сложности в книге оказалось около трех тысяч фамилий. Авторы признают: собрать абсолютно всех, кто связан с театром за 150 лет, невозможно. Но именно этот массив имен, по замыслу создателей, может стать основой для дальнейших исследований.

предоставлено ТАГТОиБ им. М.Джалиля

— Там около трех тысяч фамилий. К сожалению, всех в такую книгу внести невозможно. Наверное, кого-то мы упустили. Но надеюсь, что книга все-таки станет такой базой, энциклопедией, познакомившись с которой можно найти опорные точки для дальнейших исследований, — надеется Жанна Мельникова.

Книга как культурный маркер

Заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова назвала издание культурным маркером республики. Для нее его ценность состоит в том, что в одном томе соединились архивная и научная работа, популяризация театра и образовательная функция.

— Проделана большая работа не только по материалу о развитии и становлении оперного искусства и вообще становлении казанского театра. Также проведено научное осмысление тех рукописей, которые попали в процесс исследования. Большая работа была проведена и в части популяризации. Это огромная заслуга авторского коллектива, который совместно работал над этим изданием, — говорит Юлия Адгамова.

По ее мнению, собранные материалы будут полезны и студентам: значительная часть сведений о национальном оперном и балетном искусстве прежде существовала в архивах, а теперь собрана и систематизирована в доступном формате.

При этом работа с аудиторией началась еще до выхода книги. В рамках сбора материала проходили лекции, которые, по словам замминистра, тоже стали способом привлечения будущих зрителей.

предоставлено ТАГТОиБ им. М.Джалиля

В этом смысле презентация «Казанской оперы. 150 лет» в день 70-летия нынешнего здания театра стала не просто еще одним юбилейным мероприятием. Книга фиксирует уже пройденный театром путь — от постоянной труппы Медведева до современной сцены, фестивалей и международных гастролей — и одновременно создает основу для следующего этапа работы с этой историей.

На 564 страницах оказались собраны полтора века спектаклей, имен, фотографий, афиш и событий. Для театра это одновременно архив, научное исследование, визуальная память и способ разговаривать с новым зрителем. А для Казани и Татарстана — подробная антология того, как вместе с городом и республикой менялся музыкальный театр республики.