Играем в футбол с Ираном, как 100 лет назад

Три года назад в Казань приезжала женская команда персиянок

В последнее время мы часто играем с Ираном. Фото: Олег Тихонов

29 сентября футбольная сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном. Игра состоится в Казани, где три года назад сыграли футбольные сборные России и Ирана, только женскими составами. А первый матч между нынешними соперниками состоялся ровно 100 лет назад, когда Советский Союз был в политической, экономической и спортивной изоляции. «Реальное время» предвкушает очередное футбольное свидание сборных России и Ирана и рассказывает главное об этом противостоянии.

Первые контакты столетней давности

Советские футболисты играли с иранцами в промежутке между встречами сборных СССР и Турции в 1924 году и товарищескими матчами футболистов Дальнего Востока и китайского Харбина в 1927-м. В контексте футбольного противостояния советских и иранских футболистов это было турне в Баку, куда в 1926 году приехала команда «Тегеран XI» (собранная из игроков Тегеранского, Туфанского и Армянского спортивных клубов). На тот период национальной сборной Ирана по футболу просто-напросто не существовало, она была создана только в 1941 году. На тот момент Армянский спортивный клуб преобразовался в ФК «Армениан спортс», который тренировал армянин по национальности Виктор Абоян, переехавший в Иран в 1938 году из Советской Грузии.

В 2017 году россияне уже принимали в Казани Иран. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

После второй мировой войны советский и иранский футбол плодотворно сотрудничали вплоть до 1979 года, когда религиозная революция в соседней стране привела к любопытному факту. Иран стал единственной страной, которая последовательно не участвовала на Олимпиадах и в Москве-1980, и в Лос-Анджелесе-1984. Пропустила местная футбольная сборная и чемпионаты мира 1982 и 1986 годов, но совсем по другой причине. Революция 1979 года и последовавшая затем война с Ираком привели к тому, что прекратила существование национальная футбольная лига, ранее носившая название Кубок Тахта Джамшида. Сформированная в 1974 году, она успешно существовала пять лет, и с ее расформированием исчезли несколько команд. Например, «Растамиз Хоррамшахр», чьи лучшие игроки Джамшид Нассири и Маджид Бишкар переехали в Индию. Первый получил местное гражданство, начав играть за местную сборную.

Прекратили существование команды по названием «Тадж» из городов Абадан и Шираз, а тегеранский «Тадж» вернул себе исконное название «Эстеглал». Прекратил существование клуб, созданный иранскими армянами, — ФК «Арарат» из Тегерана, уехал его главный тренер Гарник Меграбян, а лучший футболист Андраник Эскандарян в 27 лет эмигрировал в США, больше не проведя за сборную своей родины ни одного матча.

Массовая эмиграция

Также в США уехали Ирадж Данаифард («Тадж») и Парвиз Геличхани («Персеполис»), но последнему стукнуло 33 года и конец карьеры был не за горами. Ибрагим Гасемпур («ПАС Тегеран») уехал в ОАЭ, начав играть за «Аль Наср», туда же отправились Абдулреза Барзегари, а Хассан Назари уехал в «Шабаб Аль Ахли».

Алиреза Гесгаян («Барг», Шираз) эмигрировал в Швецию, Асгар Садри начал играть в чемпионате Бельгии. Покинул родину Азиз Аслиманеш, участник токийской Олимпиады 1964 года, который начал актерскую карьеру, снявшись в кинофильмах «Никогда без любви» (премьера 1966 года), «Кешти Ноа» (премьера 1968 года) и в «Покорителях пустыни» (премьера 1971 года).

Со сборной Ирана Казань долгое время связывал Сердар Азмун (стоит второй справа). Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В политику кинулись сразу несколько футболистов национальной сборной, причем все ушли в оппозицию. Бахрам Маваддат («Персеполис») и Хассан Найебага («Хома») присоединились к народным моджахедам Ирана, оппозиционной политической партии, а Нассер Хеджази («Шахбаз») стал членом Национального совета сопротивления и в своей деятельности дошел до того, что выдвигался на пост президента Ирана, когда в итоге победил Махмуд Ахмадинежад. А вот вовлечение в политику Хабиба Хабири привело к тому, что он стал членом организации «Национальные моджахеды» и был расстрелян в 1984 году.



Футбольное «переселение душ»

Невозможность участия в двух чемпионатах мира (отказ в 1982-м и дисквалификация в 1986-м) привели к тому, что Иран обходился без международного футбола, соревнуясь только на Азиатском континенте. Возвращение на международную арену привело к тому, что в 1989 году была создана Лига Кодса.

На прошедшем этим летом чемпионате мира сборная Ирана набрала три очка после трех ничьих, ни разу не проиграв и при этом не выйдя из группы. Ранее в мировой истории Италия вышла в следующий круг после трех ничьих на групповом этапе, более того, стала чемпионом мира 1982 года. С другой стороны — Камерун на том же чемпионате мира с тремя ничьими вылетел, как и Новая Зеландия в 2010 году. И вот сейчас вылетел Иран, опередивший, кстати, все ту же Новую Зеландию по итогам группового этапа. В то время как в другой группе дальше прошла сборная Кабо-Верде, также сыгравшая три ничьи, но при этом занявшая в группе второе, проходное место.

Переживания иранцев. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— Вот так начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ, говорил по примерному поводу Шерлок Холмс, а в нашем контексте история чемпионатов мира подсказывает, что многие сюжеты уже ранее сбывались, только сейчас их реализуют новые «актеры». Эта историческая отсылка касается ситуации на чемпионате мира в Испании 1982 года, когда состоялся самый позорный матч в истории ЧМ между сборными Австрии и ФРГ. Тогда две европейские сборные цинично сыграли матч, завершившийся со счетом 1:0, что устроило обоих его участников. Не устроило тогдашний Алжир, вылетевший из турнира. И вот сейчас, спустя 44 года, все те же Австрия и Алжир разыграли дешевый спектакль, завершившийся со счетом 3:3, после которого пострадала сборная Ирана.

Россия и Иран уже встречались в Казани, только женскими составами

Татарстан уже давно активно взаимодействует с иранской стороной — с 2007 года в Казани работает Генеральное консульство Ирана. Через 10 лет прошел матч сборных — 1:1. Автором иранского гола стал Сердар Азмун, выступающий за казанский «Рубин». Сборная России ответила забитым мячом Дмитрия Полоза.

1 / 49 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

В июле 2023-го прошел товарищеский матч женских сборных России и Ирана, в котором принимала участие татарстанская воспитанница Алсу Абдуллина. В тогдашнем составе сборной Ирана выступали пятеро футболисток: Захра Ганбари (капитан), Фатиме Аминех, Шабнам Бехешт, Захра Сарбали, Афсанех Чатренур, которые не стали исполнять гимн своей страны в 2025 году перед матчем с Южной Кореей.



1 / 69 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru