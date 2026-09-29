Играем в футбол с Ираном, как 100 лет назад
Три года назад в Казань приезжала женская команда персиянок
29 сентября футбольная сборная России сыграет товарищеский матч с Ираном. Игра состоится в Казани, где три года назад сыграли футбольные сборные России и Ирана, только женскими составами. А первый матч между нынешними соперниками состоялся ровно 100 лет назад, когда Советский Союз был в политической, экономической и спортивной изоляции. «Реальное время» предвкушает очередное футбольное свидание сборных России и Ирана и рассказывает главное об этом противостоянии.
Первые контакты столетней давности
Советские футболисты играли с иранцами в промежутке между встречами сборных СССР и Турции в 1924 году и товарищескими матчами футболистов Дальнего Востока и китайского Харбина в 1927-м. В контексте футбольного противостояния советских и иранских футболистов это было турне в Баку, куда в 1926 году приехала команда «Тегеран XI» (собранная из игроков Тегеранского, Туфанского и Армянского спортивных клубов). На тот период национальной сборной Ирана по футболу просто-напросто не существовало, она была создана только в 1941 году. На тот момент Армянский спортивный клуб преобразовался в ФК «Армениан спортс», который тренировал армянин по национальности Виктор Абоян, переехавший в Иран в 1938 году из Советской Грузии.
После второй мировой войны советский и иранский футбол плодотворно сотрудничали вплоть до 1979 года, когда религиозная революция в соседней стране привела к любопытному факту. Иран стал единственной страной, которая последовательно не участвовала на Олимпиадах и в Москве-1980, и в Лос-Анджелесе-1984. Пропустила местная футбольная сборная и чемпионаты мира 1982 и 1986 годов, но совсем по другой причине. Революция 1979 года и последовавшая затем война с Ираком привели к тому, что прекратила существование национальная футбольная лига, ранее носившая название Кубок Тахта Джамшида. Сформированная в 1974 году, она успешно существовала пять лет, и с ее расформированием исчезли несколько команд. Например, «Растамиз Хоррамшахр», чьи лучшие игроки Джамшид Нассири и Маджид Бишкар переехали в Индию. Первый получил местное гражданство, начав играть за местную сборную.
Прекратили существование команды по названием «Тадж» из городов Абадан и Шираз, а тегеранский «Тадж» вернул себе исконное название «Эстеглал». Прекратил существование клуб, созданный иранскими армянами, — ФК «Арарат» из Тегерана, уехал его главный тренер Гарник Меграбян, а лучший футболист Андраник Эскандарян в 27 лет эмигрировал в США, больше не проведя за сборную своей родины ни одного матча.
Массовая эмиграция
Также в США уехали Ирадж Данаифард («Тадж») и Парвиз Геличхани («Персеполис»), но последнему стукнуло 33 года и конец карьеры был не за горами. Ибрагим Гасемпур («ПАС Тегеран») уехал в ОАЭ, начав играть за «Аль Наср», туда же отправились Абдулреза Барзегари, а Хассан Назари уехал в «Шабаб Аль Ахли».
Алиреза Гесгаян («Барг», Шираз) эмигрировал в Швецию, Асгар Садри начал играть в чемпионате Бельгии. Покинул родину Азиз Аслиманеш, участник токийской Олимпиады 1964 года, который начал актерскую карьеру, снявшись в кинофильмах «Никогда без любви» (премьера 1966 года), «Кешти Ноа» (премьера 1968 года) и в «Покорителях пустыни» (премьера 1971 года).
В политику кинулись сразу несколько футболистов национальной сборной, причем все ушли в оппозицию. Бахрам Маваддат («Персеполис») и Хассан Найебага («Хома») присоединились к народным моджахедам Ирана, оппозиционной политической партии, а Нассер Хеджази («Шахбаз») стал членом Национального совета сопротивления и в своей деятельности дошел до того, что выдвигался на пост президента Ирана, когда в итоге победил Махмуд Ахмадинежад. А вот вовлечение в политику Хабиба Хабири привело к тому, что он стал членом организации «Национальные моджахеды» и был расстрелян в 1984 году.
Футбольное «переселение душ»
Невозможность участия в двух чемпионатах мира (отказ в 1982-м и дисквалификация в 1986-м) привели к тому, что Иран обходился без международного футбола, соревнуясь только на Азиатском континенте. Возвращение на международную арену привело к тому, что в 1989 году была создана Лига Кодса.
На прошедшем этим летом чемпионате мира сборная Ирана набрала три очка после трех ничьих, ни разу не проиграв и при этом не выйдя из группы. Ранее в мировой истории Италия вышла в следующий круг после трех ничьих на групповом этапе, более того, стала чемпионом мира 1982 года. С другой стороны — Камерун на том же чемпионате мира с тремя ничьими вылетел, как и Новая Зеландия в 2010 году. И вот сейчас вылетел Иран, опередивший, кстати, все ту же Новую Зеландию по итогам группового этапа. В то время как в другой группе дальше прошла сборная Кабо-Верде, также сыгравшая три ничьи, но при этом занявшая в группе второе, проходное место.
— Вот так начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ, говорил по примерному поводу Шерлок Холмс, а в нашем контексте история чемпионатов мира подсказывает, что многие сюжеты уже ранее сбывались, только сейчас их реализуют новые «актеры». Эта историческая отсылка касается ситуации на чемпионате мира в Испании 1982 года, когда состоялся самый позорный матч в истории ЧМ между сборными Австрии и ФРГ. Тогда две европейские сборные цинично сыграли матч, завершившийся со счетом 1:0, что устроило обоих его участников. Не устроило тогдашний Алжир, вылетевший из турнира. И вот сейчас, спустя 44 года, все те же Австрия и Алжир разыграли дешевый спектакль, завершившийся со счетом 3:3, после которого пострадала сборная Ирана.
Россия и Иран уже встречались в Казани, только женскими составами
Татарстан уже давно активно взаимодействует с иранской стороной — с 2007 года в Казани работает Генеральное консульство Ирана. Через 10 лет прошел матч сборных — 1:1. Автором иранского гола стал Сердар Азмун, выступающий за казанский «Рубин». Сборная России ответила забитым мячом Дмитрия Полоза.
В июле 2023-го прошел товарищеский матч женских сборных России и Ирана, в котором принимала участие татарстанская воспитанница Алсу Абдуллина. В тогдашнем составе сборной Ирана выступали пятеро футболисток: Захра Ганбари (капитан), Фатиме Аминех, Шабнам Бехешт, Захра Сарбали, Афсанех Чатренур, которые не стали исполнять гимн своей страны в 2025 году перед матчем с Южной Кореей.
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