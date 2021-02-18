УСК Дворец водных видов спорта
Общая информация
Дворец водных видов спорта — один из крупнейших спортивных объектов России, построенный к Универсиаде-2013 в Казани. Объект находится в введении Минспорта РФ и является одним из 7-ми учебно-спортивных комплексов Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма.
Трибуны Водного дворца вмещают 3715 человек, также имеются дополнительные сборные трибуны для спортсменов, увеличивающие вместимость до 4185 человек.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 421001, ул. Сибгата Хакима, 70
- Телефон: (843) 294 65 56
- Сайт: http://akvapalace.ru/
Дата последнего обновления: 18.02.2021