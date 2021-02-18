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УСК Дворец водных видов спорта

Спорт, Спортивные учреждения
УСК Дворец водных видов спорта
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Дворец водных видов спорта — один из крупнейших спортивных объектов России, построенный к Универсиаде-2013 в Казани. Объект находится в введении Минспорта РФ и является одним из 7-ми учебно-спортивных комплексов Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма.

Трибуны Водного дворца вмещают 3715 человек, также имеются дополнительные сборные трибуны для спортсменов, увеличивающие вместимость до 4185 человек.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 421001, ул. Сибгата Хакима, 70
  • Телефон: (843) 294 65 56
  • Сайт: http://akvapalace.ru/

Дата последнего обновления: 18.02.2021

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