УСК Дворец водных видов спорта

Общая информация

Дворец водных видов спорта — один из крупнейших спортивных объектов России, построенный к Универсиаде-2013 в Казани. Объект находится в введении Минспорта РФ и является одним из 7-ми учебно-спортивных комплексов Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма.

Трибуны Водного дворца вмещают 3715 человек, также имеются дополнительные сборные трибуны для спортсменов, увеличивающие вместимость до 4185 человек.

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