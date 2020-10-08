ГАПОУ Казанское Театральное Училище
Общая информация
ГАПОУ «Казанское театральное училище» (техникум) создано в 1922 году как «Татарский театральный техникум», на основании Постановления Татглавпрофобра от 26 сентября 1922 года.
Учредителем ГАПОУ «Казанское театральное училище» (техникум) является Республика Татарстан. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Татарстан осуществляются Министерством культуры Республики Татарстан.
Руководитель — Тазетдинова Руфина Ринатовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Гоголя, 2
- Телефон: (843)236-76-51
- Email: ktu@ktu-kzn.ru
- Сайт: http://ktu-kzn.ru/
Дата последнего обновления: 08.10.2020