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ГАПОУ Казанское Театральное Училище

Образование и наука

Общая информация

ГАПОУ «Казанское театральное училище» (техникум) создано в 1922 году как «Татарский театральный техникум», на основании Постановления Татглавпрофобра от 26 сентября 1922 года.

Учредителем ГАПОУ «Казанское театральное училище» (техникум) является Республика Татарстан. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Татарстан осуществляются Министерством культуры Республики Татарстан.

Руководитель — Тазетдинова Руфина Ринатовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул Гоголя, 2
  • Телефон: (843)236-76-51
  • Email: ktu@ktu-kzn.ru
  • Сайт: http://ktu-kzn.ru/

Дата последнего обновления: 08.10.2020


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