«Весьма возможно, что регионы будут тратить огромные ресурсы на бесполезные цели»

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов «увез задачи» из Иннополиса

Фото: Ринат Назметдинов

Какое количество резидентов и какой объем инвестиций привлекли в прошлом году казанский IT-парк и ОЭЗ «Иннополис» и какая помощь нужна региональным проектам от федералов — ответы на эти вопросы прозвучали на итоговой коллегии Минсвязи РТ, прошедшей накануне в Иннополисе. Подробности — в материале «Реального времени».

«Надо сделать так, чтобы люди, которые здесь учатся, захотели остаться в России»



Итоговая коллегия Министерства информатизации и связи РТ по традиции не обошлась без участия гостей федерального уровня: если в прошлом году на заседание был приглашен экс-глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, то на сей раз в нем участвовал заместитель председателя правительства России Максим Акимов, курирующий вопросы связи и цифровой экономики. Перед этим вице-премьер ознакомился с проектами Университета Иннополис, прокатился вместе с президентом РТ на беспилотном автомобиле «Яндекса», а также осмотрел выставку последних татарстанских разработок в области IT и пообщался со студентами Иннополиса.

Из-за жесткого регламента ребята не смогли как следует расспросить Акимова и Рустама Минниханова, однако несколько важных вопросов все же успели задать. В частности, первокурсник, приехавший в Татарстан из Сирии, посетовал на то, что из-за бюрократических проволочек многие иностранные студенты вынуждены возвращаться на родину после окончания учебы, несмотря на желание остаться жить и работать в Иннополисе.

Ребята не смогли как следует расспросить Максима Акимова и Рустама Минниханова, однако несколько важных вопросов все же успели задать



— Наша задача — не только экспортировать образовательные услуги. Необходимо сделать так, чтобы люди, которые учатся здесь, настолько полюбили нашу страну, что захотели бы тут остаться. А страна должна быть настолько богатой, чтобы иметь возможность сделать конкурентное предложение таким выдающимся людям. Но если здесь существуют какие-то иные препятствия, мы точно должны их убрать. По моему поручению будет проведено исследование, и мы с вами поймем, что нужно сделать для того, чтобы этот процесс был быстрым, простым, безбумажным и небюрократичным. Более того, я знаю, что прорабатывается предложение, позволяющее давать таким специалистам гражданство РФ в ускоренном режиме, — ответил Акимов.

Другой проблемный вопрос был адресован президенту РТ: один из студентов попросил Минниханова помочь с созданием военной кафедры в Университете Иннополис. Проблема в том, что на базе негосударственного вуза ее открыть нельзя. В ответ глава республики не стал давать никаких обещаний, однако заверил: «Мы вас услышали. Возьмем в работу и доложим вам потом».

Чего достигла IT-отрасль за минувший год?

На расширенном заседании первым с докладом выступил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, рассказавший о главных итогах IT-отрасли за 2018 год. Основные показатели таковы: валовой доход составил 56,7 млрд рублей, доля прибыльных организаций в области информатизации и связи достигла 77,1%, а среднемесячная заработная плата работников отрасли составила 43,5 тыс. рублей.

Роман Шайхутдинов озвучил итоговые показатели ОЭЗ «Иннополис», где на сегодняшний день работают 77 компаний-резидентов с общим заявленным объемом инвестиций 9,71 млрд рублей и размером выручки 71,98 млрд рублей

Также за минувший год в эксплуатацию были введены 2,7 тыс. новых базовых станций сотовой связи, а число станций стандарта LTE выросло сразу на 53%, что сказалось на количестве пользователей мобильного интернета в республике — рост составил 6% (3,6 млн устройств), а объем потребляемого трафика увеличился на 59% (212 тыс. ТБ). Отдельно стоит отметить размещение в восьми городах республики базовых станций с применением стандартов «Интернета вещей» LoraWAN и NB-IoT, а также запуск «пилотов» по сбору информации со счетчиков воды, электроэнергии и тепла.

В 2018 году в общественных местах начали работать более 57 тыс. видеокамер, что позволило раскрыть порядка 2 тыс. преступлений. В то же время система по распознаванию лиц, запущенная в Альметьевске, смогла распознать двух человек, находящихся в розыске.

Хороших результатов удалось добиться и в области предоставления услуг в электронном виде — в прошлом году жители РТ воспользовались этой опцией 211 млн раз, что в 1,6 раза больше, чем в 2017-м. Мининформсвязи подсчитало социально-экономический эффект от использования услуг в режиме онлайн: ежегодно татарстанцы экономят 150 млн рублей на отсутствии комиссии на портале госуслуг РТ, 31,3 млн часов — при удаленной записи к врачу, 5,6 млн часов — при записи к сотруднику МФЦ, 8 млн часов — при подаче заявлений и документов в режиме онлайн.

Кроме того, Шайхутдинов озвучил итоговые показатели ОЭЗ «Иннополис», где на сегодняшний день работают 77 компаний-резидентов с общим заявленным объемом инвестиций 9,71 млрд рублей и размером выручки 71,98 млрд рублей. Общий объем осуществленных инвестиций вырос по сравнению с 31 декабря 2017 года на 114% и составил 6,9 млрд рублей, а сумма выручки компаний-резидентов (нарастающим итогом) достигла 4,6 млрд рублей.

Ренат Халимов обратился к Акимову с просьбой о снижении ставки страховых взносов для резидентов особой экономической зоны

О чем республика просила федералов?

В ходе заседания республиканские спикеры без стеснения указывали на существующие проблемы и просили оказать поддержку в их решении. К примеру, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов обратился к Акимову с просьбой о снижении ставки страховых взносов для резидентов особой экономической зоны. В этом же ключе в рамках заседания выступил генеральный директор АО «ICL — КПО ВС» Виктор Дьячков.

— Нам требуется поддержка на федеральном уровне в получении кредитов для строительства в Казани нового здания, которое предполагает размещение порядка 1,5 тыс. специалистов. Помимо этого, нам, конечно, необходимо, чтобы условия работы в ОЭЗ были приравнены к условиям на территориях опережающего развития. Сегодня рынок труда в области IT открыт, и конкурируют за специалистов не только компании, а целые страны. Если раньше мы конкурировали на международном рынке, например, с Индией, то сегодня привлекательные условия для работы предлагают многие европейские страны. Очень активно зовут открывать офисы в Голландии, Германии и Швейцарии, а там условия в целом лучше, чем у нас по стране. К примеру, если говорить об ОЭЗ Швейцарии, то там в течение 3—5 лет резидентов вообще освобождают от налогов, — высказался Дьячков.

Вопросы, требующие федеральной поддержки, в своем выступлении обозначил и Рустам Минниханов.

— Сегодня многое надо изменить, особенно в части программных продуктов отечественной разработки. Все мы нацелены в этом направлении, но нормативы оценки стоимости и трудоемкости этой работы мы оценить не можем. Необходимо иметь базу данных (магазин или сток решений) лучших практик, поскольку весьма возможно, что регионы будут тратить огромные ресурсы на бесполезные цели. Я бы попросил создать для этого единую федеральную платформу, где мы, к примеру, могли бы узнать, какие продукты уже разработаны, — обратился к Акимову глава республики.

Еще один вопрос, требовавший поддержки «сверху», касался взаимодействия между региональными и федеральными информационными системами: «Мы запустили свою площадку чуть раньше, чем федералы, но в последнее время у нас не получается выстроить работу с некоторыми федеральными информационными системами. Почему наша региональная площадка не может получить информацию МВД, ПФР, ЗАГСа? Мы заняты одним делом, и я не думаю, что региональные площадки кому-то вредят», — высказался Рустам Минниханов.

Президент попросил обратить внимание на качество мобильной связи и методику ее оценки, а также обратился с просьбой о поддержке республики в части запуска проектов 5G

Помимо этого, президент попросил обратить внимание на качество мобильной связи и методику ее оценки, а также обратился с просьбой о поддержке республики в части запуска проектов 5G.

— Уникальность текущей ситуации в том, что мы не только понимаем, что делать, но и находимся в крепком союзе с регионами, муниципалитетами и политическим руководством страны. Также, дорогие друзья, нам в кои-то веки дали ресурсы, и если мы глупо, бездарно и воровато ими распорядимся, то это будет просто преступлением. Мы живем в очень счастливое время с точки зрения реализации цифровых амбиций, и нам надо грамотно распорядиться ресурсами, а сделать это можно только в диалоге с регионами. Поэтому те задачи, которые я отсюда увезу, обязательно будут решены. На это есть ресурсы, — пообещал Максим Акимов.

1 / 43 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов