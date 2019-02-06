«Весьма возможно, что регионы будут тратить огромные ресурсы на бесполезные цели»
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов «увез задачи» из Иннополиса
Какое количество резидентов и какой объем инвестиций привлекли в прошлом году казанский IT-парк и ОЭЗ «Иннополис» и какая помощь нужна региональным проектам от федералов — ответы на эти вопросы прозвучали на итоговой коллегии Минсвязи РТ, прошедшей накануне в Иннополисе. Подробности — в материале «Реального времени».
«Надо сделать так, чтобы люди, которые здесь учатся, захотели остаться в России»
Итоговая коллегия Министерства информатизации и связи РТ по традиции не обошлась без участия гостей федерального уровня: если в прошлом году на заседание был приглашен экс-глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, то на сей раз в нем участвовал заместитель председателя правительства России Максим Акимов, курирующий вопросы связи и цифровой экономики. Перед этим вице-премьер ознакомился с проектами Университета Иннополис, прокатился вместе с президентом РТ на беспилотном автомобиле «Яндекса», а также осмотрел выставку последних татарстанских разработок в области IT и пообщался со студентами Иннополиса.
Из-за жесткого регламента ребята не смогли как следует расспросить Акимова и Рустама Минниханова, однако несколько важных вопросов все же успели задать. В частности, первокурсник, приехавший в Татарстан из Сирии, посетовал на то, что из-за бюрократических проволочек многие иностранные студенты вынуждены возвращаться на родину после окончания учебы, несмотря на желание остаться жить и работать в Иннополисе.
— Наша задача — не только экспортировать образовательные услуги. Необходимо сделать так, чтобы люди, которые учатся здесь, настолько полюбили нашу страну, что захотели бы тут остаться. А страна должна быть настолько богатой, чтобы иметь возможность сделать конкурентное предложение таким выдающимся людям. Но если здесь существуют какие-то иные препятствия, мы точно должны их убрать. По моему поручению будет проведено исследование, и мы с вами поймем, что нужно сделать для того, чтобы этот процесс был быстрым, простым, безбумажным и небюрократичным. Более того, я знаю, что прорабатывается предложение, позволяющее давать таким специалистам гражданство РФ в ускоренном режиме, — ответил Акимов.
Другой проблемный вопрос был адресован президенту РТ: один из студентов попросил Минниханова помочь с созданием военной кафедры в Университете Иннополис. Проблема в том, что на базе негосударственного вуза ее открыть нельзя. В ответ глава республики не стал давать никаких обещаний, однако заверил: «Мы вас услышали. Возьмем в работу и доложим вам потом».
Чего достигла IT-отрасль за минувший год?
На расширенном заседании первым с докладом выступил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, рассказавший о главных итогах IT-отрасли за 2018 год. Основные показатели таковы: валовой доход составил 56,7 млрд рублей, доля прибыльных организаций в области информатизации и связи достигла 77,1%, а среднемесячная заработная плата работников отрасли составила 43,5 тыс. рублей.
Также за минувший год в эксплуатацию были введены 2,7 тыс. новых базовых станций сотовой связи, а число станций стандарта LTE выросло сразу на 53%, что сказалось на количестве пользователей мобильного интернета в республике — рост составил 6% (3,6 млн устройств), а объем потребляемого трафика увеличился на 59% (212 тыс. ТБ). Отдельно стоит отметить размещение в восьми городах республики базовых станций с применением стандартов «Интернета вещей» LoraWAN и NB-IoT, а также запуск «пилотов» по сбору информации со счетчиков воды, электроэнергии и тепла.
В 2018 году в общественных местах начали работать более 57 тыс. видеокамер, что позволило раскрыть порядка 2 тыс. преступлений. В то же время система по распознаванию лиц, запущенная в Альметьевске, смогла распознать двух человек, находящихся в розыске.
Хороших результатов удалось добиться и в области предоставления услуг в электронном виде — в прошлом году жители РТ воспользовались этой опцией 211 млн раз, что в 1,6 раза больше, чем в 2017-м. Мининформсвязи подсчитало социально-экономический эффект от использования услуг в режиме онлайн: ежегодно татарстанцы экономят 150 млн рублей на отсутствии комиссии на портале госуслуг РТ, 31,3 млн часов — при удаленной записи к врачу, 5,6 млн часов — при записи к сотруднику МФЦ, 8 млн часов — при подаче заявлений и документов в режиме онлайн.
Кроме того, Шайхутдинов озвучил итоговые показатели ОЭЗ «Иннополис», где на сегодняшний день работают 77 компаний-резидентов с общим заявленным объемом инвестиций 9,71 млрд рублей и размером выручки 71,98 млрд рублей. Общий объем осуществленных инвестиций вырос по сравнению с 31 декабря 2017 года на 114% и составил 6,9 млрд рублей, а сумма выручки компаний-резидентов (нарастающим итогом) достигла 4,6 млрд рублей.
О чем республика просила федералов?
В ходе заседания республиканские спикеры без стеснения указывали на существующие проблемы и просили оказать поддержку в их решении. К примеру, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов обратился к Акимову с просьбой о снижении ставки страховых взносов для резидентов особой экономической зоны. В этом же ключе в рамках заседания выступил генеральный директор АО «ICL — КПО ВС» Виктор Дьячков.
— Нам требуется поддержка на федеральном уровне в получении кредитов для строительства в Казани нового здания, которое предполагает размещение порядка 1,5 тыс. специалистов. Помимо этого, нам, конечно, необходимо, чтобы условия работы в ОЭЗ были приравнены к условиям на территориях опережающего развития. Сегодня рынок труда в области IT открыт, и конкурируют за специалистов не только компании, а целые страны. Если раньше мы конкурировали на международном рынке, например, с Индией, то сегодня привлекательные условия для работы предлагают многие европейские страны. Очень активно зовут открывать офисы в Голландии, Германии и Швейцарии, а там условия в целом лучше, чем у нас по стране. К примеру, если говорить об ОЭЗ Швейцарии, то там в течение 3—5 лет резидентов вообще освобождают от налогов, — высказался Дьячков.
Вопросы, требующие федеральной поддержки, в своем выступлении обозначил и Рустам Минниханов.
— Сегодня многое надо изменить, особенно в части программных продуктов отечественной разработки. Все мы нацелены в этом направлении, но нормативы оценки стоимости и трудоемкости этой работы мы оценить не можем. Необходимо иметь базу данных (магазин или сток решений) лучших практик, поскольку весьма возможно, что регионы будут тратить огромные ресурсы на бесполезные цели. Я бы попросил создать для этого единую федеральную платформу, где мы, к примеру, могли бы узнать, какие продукты уже разработаны, — обратился к Акимову глава республики.
Еще один вопрос, требовавший поддержки «сверху», касался взаимодействия между региональными и федеральными информационными системами: «Мы запустили свою площадку чуть раньше, чем федералы, но в последнее время у нас не получается выстроить работу с некоторыми федеральными информационными системами. Почему наша региональная площадка не может получить информацию МВД, ПФР, ЗАГСа? Мы заняты одним делом, и я не думаю, что региональные площадки кому-то вредят», — высказался Рустам Минниханов.
Помимо этого, президент попросил обратить внимание на качество мобильной связи и методику ее оценки, а также обратился с просьбой о поддержке республики в части запуска проектов 5G.
— Уникальность текущей ситуации в том, что мы не только понимаем, что делать, но и находимся в крепком союзе с регионами, муниципалитетами и политическим руководством страны. Также, дорогие друзья, нам в кои-то веки дали ресурсы, и если мы глупо, бездарно и воровато ими распорядимся, то это будет просто преступлением. Мы живем в очень счастливое время с точки зрения реализации цифровых амбиций, и нам надо грамотно распорядиться ресурсами, а сделать это можно только в диалоге с регионами. Поэтому те задачи, которые я отсюда увезу, обязательно будут решены. На это есть ресурсы, — пообещал Максим Акимов.
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