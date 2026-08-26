5G в городах-миллионниках должен появиться до конца 2027 года

С 2027 года начнется поэтапная замена на российские базовые станции

Фото: Михаил Захаров

Минцифры России объявило сроки внедрения мобильной связи пятого поколения в стране. По информации ведомства, 5G должен появиться в городах с населением более миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года.

— Согласно предложению министерства госкомиссии по радиочастотам, федеральные операторы «большой четверки» получат под 5G диапазон частот 4,63—4,99 ГГц, — передает ТАСС.

Новый диапазон будут осваивать поэтапно до 2031 года, чтобы покрыть самые востребованные места в городах-миллионниках.

Иностранное оборудование для 5G можно устанавливать до 1 сентября 2026 года. С 2027 года начнется переход на российские базовые станции — полностью завершить его планируется к концу 2031 года.

Ранее сообщалось, что трафик в сети Билайна в Татарстане вырос на 46% по сравнению с прошлым годом, а с началом осени нагрузка, по прогнозам, увеличится еще сильнее из-за возвращения жителей к работе и учебе.

Вадим Вахрушев