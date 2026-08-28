ICL Services отмечает 20-летие: собственные продукты, современные решения, масштабные проекты

Продуктово-сервисная компания ICL Services отмечает юбилей — 20 лет развития, масштабных проектов и партнерства с крупнейшими компаниями России и мира

Фото: предоставлено пресс-службой ICL services

К своему 20-летию ICL Services подошла как одна из крупнейших ИТ-сервисных компаний России. Сегодня ее портфель включает собственные программные продукты, решения в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта, а проекты внедряются в более 200 корпоративных и государственных организациях.

От поддержки инфраструктуры к комплексным ИТ-проектам

Первые проекты ICL Services были связаны с ИТ-аутсорсингом. Компания семь лет подряд входила в сотню лучших глобальных аутсорсеров по версии IAOP и за годы работы накопила уникальную экспертизу в сопровождении ИТ-инфраструктуры, организации сервисной поддержки и управлении сложными ИТ-ландшафтами. Сегодня эти компетенции стали основой для реализации комплексных проектов.

Собственные технологии — ответ на запрос рынка

За последние несколько лет ICL Services успешно вывела на рынок ряд собственных продуктов.

Среди них российская система по управлению ИТ-инфраструктурой Колибри-АРМ, экосистема ICL.Retail для автоматизации предприятий торговли, цифровая платформа для доставки дронами DroneXpress, линейка ПАК для построения импортонезависимой инфраструктуры.

Есть в компании и собственные решения на базе технологий искусственного интеллекта, ML и Big Data для снижения затрат и повышения эффективности бизнеса. Это ИИ-ассистент Pro.ГенИИ, который помогает быстро анализировать разные документы и формировать точные ответы. Платформа видеоаналитики AISee помогает предотвращать потери в зоне касс самообслуживания.

Информационная безопасность

ICL Services развивает собственный Центр ИБ-экспертизы, специалисты которого реализуют комплексные проекты по защите ИТ-инфраструктуры: проводят ИБ-аудит, тестирование на проникновение, внедряют современные средства защиты информации, создают центры мониторинга и реагирования на киберинциденты (SOC). Кроме того, помогают заказчикам выполнять требования российского законодательства в области кибербезопасности.

Качество, проверенное временем

За годы работы ICL Services стала надежным технологическим партнером предприятий промышленности, нефтегазового комплекса, финансового сектора, ретейла, телекоммуникаций и государственного управления. Среди наиболее заметных проектов последних лет — создание ИТ-инфраструктуры международного турнира «Игры будущего», переход 150 тыс. рабочих мест чиновников Татарстана на российскую ОС, миграция на отечественные продукты в 46 органах исполнительной власти Ленинградской области.

Экспертиза ICL Services подтверждается не только масштабом проектов, но и их отраслевым признанием. Так, недавно компания вновь прошла ресертификационный аудит cистемы менеджмента сервисов и получила международный сертификат ISO/IEC 20000-1:2018. А по итогам 2025 года она вошла в топ-200 Рейтинга работодателей HeadHunter в категории средних компаний.

«За 20 лет ICL Services прошла большой путь — от ИТ-аутсорсинга до создания собственных технологий. Сегодня мы не только сопровождаем критически важную инфраструктуру наших заказчиков, но и разрабатываем продукты, развиваем инженерные компетенции, реализуем масштабные проекты цифровой трансформации и внедряем ИИ-технологии. Наше главное достижение — доверие клиентов, партнеров и команда профессионалов, благодаря которым компания продолжает расти и открывать новые направления развития», — отметил генеральный директор ICL Services Ильдар Хуснутдинов.

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