Семенихин Кирилл Владимирович
Общая информация
Директор университета Иннополис
Образование:
Окончил Казанский государственный университет по специальности «менеджмент» (1999 г.).
Трудовая деятельность:
1999 — 2004 гг. — работа в компании Logic Systems от менеджера до коммерческого директора.
2004 — 2005 гг. — менеджер по работе с партнерами в Татарстане, Удмуртии и Марий-Эл компании Microsoft.
2005 — 2006 гг. — менеджер по работе с крупными корпоративными заказчиками в Татарстане, Удмуртии и Марий-Эл корпорации Microsoft.
2006 — 2009 гг. — менеджер Microsoft по работе с государственными организациями и учреждениями, менеджер по развитию малого и среднего бизнеса в ПФО.
2009 — 2012 гг. — директор макрорегиона «Волга» Microsoft в России.
2012 — 2015 гг. — директор департамента региональных продаж Microsoft в России.
С октября 2015 г. — директор университета Иннополис.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420500, г. Иннополис, ул. Университетская, 1
- Телефон: +7(843) 203-92-53 (102)
- Email: director@innopolis.ru
Дата последнего обновления: 26.05.2018