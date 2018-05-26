Семенихин Кирилл Владимирович

Общая информация

Директор университета Иннополис

Образование:

Окончил Казанский государственный университет по специальности «менеджмент» (1999 г.).

Трудовая деятельность:

1999 — 2004 гг. — работа в компании Logic Systems от менеджера до коммерческого директора.

2004 — 2005 гг. — менеджер по работе с партнерами в Татарстане, Удмуртии и Марий-Эл компании Microsoft.

2005 — 2006 гг. — менеджер по работе с крупными корпоративными заказчиками в Татарстане, Удмуртии и Марий-Эл корпорации Microsoft.

2006 — 2009 гг. — менеджер Microsoft по работе с государственными организациями и учреждениями, менеджер по развитию малого и среднего бизнеса в ПФО.

2009 — 2012 гг. — директор макрорегиона «Волга» Microsoft в России.

2012 — 2015 гг. — директор департамента региональных продаж Microsoft в России.



С октября 2015 г. — директор университета Иннополис.

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