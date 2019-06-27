Достояние Евразии: как татары, казахи и крымчане делили наследие Золотой Орды

В Казани прошел золотоордынский форум, посвященный 750-летию Улуса Джучи

Фото: Ринат Назметдинов

Семитомник «История татар» и сборник «Золотая Орда в мировой истории» переведут на китайский и арабский языки, а стереотип о «варварах-кочевниках» начинает сходить на нет — об этом узнал корреспондент «Реального времени», побывавший на золотоордынском форуме. Напомним, в этом году отмечается 750-летие Улуса Джучи. И на наследие огромной империи теперь претендуют многие народы и страны. Подробнее — в нашем репортаже.

«Мы начали это дело»

В Казани открылся IV Международный Золотоордынский форум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды». Тема эта по-своему деликатная. Во-первых, в советское время она мало изучалась и в учебниках подавалась лишь с позиции Москвы. По словам историков, в течение десятилетий ее исследование было фактически под запретом. Во-вторых, с 1990-х годов, когда табу на изучение сняли, на наследие степной империи стали претендовать десятки народов и образовавшихся стран.

В столицу Татарстана приехали более сотни ученых из России, стран Европы и Азии. Среди прибывших исследователей — историки, археологи, религиоведы, нумизматы, лингвисты. Научное мероприятие посвящено 750-летию Золотой Орды (Улуса Джучи). Организатором выступает Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани. Руководитель этого Центра Ильнур Миргалеев в этот день получил немалую порцию добрых слов от участников форума.

Центральным событием форума станет международная конференция «Государственность Золотой Орды и татарских ханств: традиции, идеи, новации, кризисы». В программе конференции 95 докладов ученых и других исследователей золотоордынской тематики.

Ильнур Миргалеев в этот день получил немалую порцию добрых слов от участников форума

Золотоордынский форум традиционно проводится в Казани раз в два года. Первая конференция прошла в 2009 году. За 10 лет форум обрел вес в научных кругах. Теперь сюда приезжают ведущие исследователи со всего света. Вместе с тем директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов, открывая пленарное заседание, отметил, что изначально такие научные конференции, посвященные Улусу Джучи, начал проводить покойный Миркасым Усманов с 1993 года. И теперь его последователи продолжают дело выдающегося тюрколога.

— В советские времена Золотая Орда практически не изучалась, — подчеркнул Хакимов. — С 1993 года мы начали это дело, с тех пор вышло много книг. Мы издаем научный журнал, получивший международное признание. Наши труды могут увидеть и на Западе. Поскольку мы собираем ученых со всего мира, то даем объективную картину с документами на руках, и это позволяет нам во весь голос говорить о значении Золотой Орды в истории, которая касается всего Евразийского континента.

Борясь с мифом об «иге»

В свою очередь председатель комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев отметил, что эта тема всегда была объектом научных споров и политических дискуссий.

— Многие годы Золотая Орда преподносилась как страшной силы варварская армия кочевников, которая опустошала все вокруг, — вспомнил он. — Современные исследования показывают, что это было сильное, цивилизованное, организованное государство с развитой культурой, искусством ремесленных и крупных торговых центров и городов.

Парламентарий заметил, что Улус Джучи был правовым государством. Основным источником права была Великая Яса Чингисхана. И все жители государства были равны перед законом.

Наиль Валеев похвалил сотрудников Института истории за книги «Золотая Орда в мировой истории» и 7-томник «История татар с древнейших времен»

Академик — секретарь отделения гуманитарных наук Академии наук РТ Наиль Валеев похвалил сотрудников Института истории за книги «Золотая Орда в мировой истории» и 7-томник «История татар с древнейших времен». По его словам, эти издания, переведенные на английский язык, вызвали положительный резонанс и «стали событием в мировой истории».

— Эти книги вводят татарский народ в когорту народов мира, дают возможность ученым со всей планеты узнать лучше о народе. Сейчас мы прорабатываем вариант перевода семитомной «Истории татар» и «Золотой Орды в мировой истории» на китайский и арабский языки. Это будет тоже огромное событие.

По словам директора Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Дербисали Абсаттара (Алматы, Казахстан), именно в золотоордынскую эпоху уходят истоки формирования многих тюркоязычных народов евразийского региона: ногаев, татар, казахов, башкир, каракалпаков, узбеков, тюрков Северного Кавказа и Крыма. Он сообщил, что долгие годы при изучении Золотой Орды основное внимание уделялось отношениям с русскими княжествами. Алматинский гость поблагодарил казанских коллег за начатую работу и отметил, что казахстанские востоковеды тоже вносят вклад в источниковедение Золотой Орды. Например, в середине 2000-х годов его институт переиздал двухтомный сборник материалов по истории Улуса Джучи Владимира Тизенгаузена.

Руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов обратил внимание, что в обществе постепенно меняется отношение к Улусу Джучи, размываются негативные стереотипы.

— Хотя наши деятели кино прикладывают руку к сохранению этого негатива, — добавил Трепавлов. Возможно, он имел в виду фильмы «Легенда о Коловрате», «Орда», сериал «Золотая Орда» и другие картины. По мнению ученого, не стоит тему Золотой Орды постоянно привязывать к русской истории, поскольку Улус Джучи «занимал совершенно самостоятельное место в цивилизации человечества».

Вадим Трепавлов обратил внимание, что в обществе постепенно меняется отношение к Улусу Джучи, размываются негативные стереотипы

Кто наследник Золотой Орды?

Периодически в информационном пространстве появляются заявления от различных деятелей, заявляющих, что «истинными наследниками» Золотой Орды являются представители именно их народа и региона/страны (Татарстан, Крым, Казахстан и др.). Практически открыто об этом говорят ведущие государственные деятели. В отдельных пабликах соцсетей даже разгораются нешуточные споры, каждая сторона приводит свои аргументы. Однако в отличие от «диванных экспертов», ученые саму постановку вопроса считают некорректной. По их мнению, подобные разговоры заводятся с подачи различных идеологов.

— Такие вещи я слышал и в Татарстане, и немного в Казахстане. Может быть, при мне такие споры стараются не затевать. В Улусе Джучи хватит места и для татар, и для казахов, — сообщил в беседе с корреспондентом «Реального времени» американский историк, профессор Назарбаевского университета (Нур-Султан, Казахстан).

Однако профессор Сегедского университета Мария Иванич (Венгрия) приоритет отдает Крыму, в котором долгое время сохранялась золотоордынская государственность, о чем свидетельствуют различные памятники этой эпохи. При этом правом считаться наследниками могут пользоваться десятки народов. В свою очередь крымский историк Эмиль Сейдалиев считает, что золотоордынское наследие невозможно делить. И практически каждый регион, населенный тюркскими народами, в равной степени что-то унаследовал от империи.

— Золотая Орда — цивилизационное достояние для всей Евразии, в том числе и для русских, пусть никто не обижается, — говорит Вадим Трепавлов. — Если подобные вещи заявляют высокопоставленные чиновники, возможно, это вопрос поиска национальной идентичности, собственных исторически корней, иногда в ущерб корням других народов.

Ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана Жаксылык Сабитов (Нур-Султан) тоже считает «борьбу за первородство» бессмысленной.

— Это единая история, единые корни. Разговоры о том, что кто-то больше претендует на Золотую Орду (есть такие заявления и среди татар, и среди казахов), будут уже не наукой, а политикой. Это общее прошлое, — подтверждает тезисы коллег казахстанский историк.

Завершится форум сегодня. В Институте истории проходят заседания по секциям и тематические круглые столы.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов