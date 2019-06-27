Достояние Евразии: как татары, казахи и крымчане делили наследие Золотой Орды
В Казани прошел золотоордынский форум, посвященный 750-летию Улуса Джучи
Семитомник «История татар» и сборник «Золотая Орда в мировой истории» переведут на китайский и арабский языки, а стереотип о «варварах-кочевниках» начинает сходить на нет — об этом узнал корреспондент «Реального времени», побывавший на золотоордынском форуме. Напомним, в этом году отмечается 750-летие Улуса Джучи. И на наследие огромной империи теперь претендуют многие народы и страны. Подробнее — в нашем репортаже.
«Мы начали это дело»
В Казани открылся IV Международный Золотоордынский форум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды». Тема эта по-своему деликатная. Во-первых, в советское время она мало изучалась и в учебниках подавалась лишь с позиции Москвы. По словам историков, в течение десятилетий ее исследование было фактически под запретом. Во-вторых, с 1990-х годов, когда табу на изучение сняли, на наследие степной империи стали претендовать десятки народов и образовавшихся стран.
В столицу Татарстана приехали более сотни ученых из России, стран Европы и Азии. Среди прибывших исследователей — историки, археологи, религиоведы, нумизматы, лингвисты. Научное мероприятие посвящено 750-летию Золотой Орды (Улуса Джучи). Организатором выступает Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани. Руководитель этого Центра Ильнур Миргалеев в этот день получил немалую порцию добрых слов от участников форума.
Центральным событием форума станет международная конференция «Государственность Золотой Орды и татарских ханств: традиции, идеи, новации, кризисы». В программе конференции 95 докладов ученых и других исследователей золотоордынской тематики.
Золотоордынский форум традиционно проводится в Казани раз в два года. Первая конференция прошла в 2009 году. За 10 лет форум обрел вес в научных кругах. Теперь сюда приезжают ведущие исследователи со всего света. Вместе с тем директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов, открывая пленарное заседание, отметил, что изначально такие научные конференции, посвященные Улусу Джучи, начал проводить покойный Миркасым Усманов с 1993 года. И теперь его последователи продолжают дело выдающегося тюрколога.
— В советские времена Золотая Орда практически не изучалась, — подчеркнул Хакимов. — С 1993 года мы начали это дело, с тех пор вышло много книг. Мы издаем научный журнал, получивший международное признание. Наши труды могут увидеть и на Западе. Поскольку мы собираем ученых со всего мира, то даем объективную картину с документами на руках, и это позволяет нам во весь голос говорить о значении Золотой Орды в истории, которая касается всего Евразийского континента.
Борясь с мифом об «иге»
В свою очередь председатель комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев отметил, что эта тема всегда была объектом научных споров и политических дискуссий.
— Многие годы Золотая Орда преподносилась как страшной силы варварская армия кочевников, которая опустошала все вокруг, — вспомнил он. — Современные исследования показывают, что это было сильное, цивилизованное, организованное государство с развитой культурой, искусством ремесленных и крупных торговых центров и городов.
Парламентарий заметил, что Улус Джучи был правовым государством. Основным источником права была Великая Яса Чингисхана. И все жители государства были равны перед законом.
Академик — секретарь отделения гуманитарных наук Академии наук РТ Наиль Валеев похвалил сотрудников Института истории за книги «Золотая Орда в мировой истории» и 7-томник «История татар с древнейших времен». По его словам, эти издания, переведенные на английский язык, вызвали положительный резонанс и «стали событием в мировой истории».
— Эти книги вводят татарский народ в когорту народов мира, дают возможность ученым со всей планеты узнать лучше о народе. Сейчас мы прорабатываем вариант перевода семитомной «Истории татар» и «Золотой Орды в мировой истории» на китайский и арабский языки. Это будет тоже огромное событие.
По словам директора Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Дербисали Абсаттара (Алматы, Казахстан), именно в золотоордынскую эпоху уходят истоки формирования многих тюркоязычных народов евразийского региона: ногаев, татар, казахов, башкир, каракалпаков, узбеков, тюрков Северного Кавказа и Крыма. Он сообщил, что долгие годы при изучении Золотой Орды основное внимание уделялось отношениям с русскими княжествами. Алматинский гость поблагодарил казанских коллег за начатую работу и отметил, что казахстанские востоковеды тоже вносят вклад в источниковедение Золотой Орды. Например, в середине 2000-х годов его институт переиздал двухтомный сборник материалов по истории Улуса Джучи Владимира Тизенгаузена.
Руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов обратил внимание, что в обществе постепенно меняется отношение к Улусу Джучи, размываются негативные стереотипы.
— Хотя наши деятели кино прикладывают руку к сохранению этого негатива, — добавил Трепавлов. Возможно, он имел в виду фильмы «Легенда о Коловрате», «Орда», сериал «Золотая Орда» и другие картины. По мнению ученого, не стоит тему Золотой Орды постоянно привязывать к русской истории, поскольку Улус Джучи «занимал совершенно самостоятельное место в цивилизации человечества».
Кто наследник Золотой Орды?
Периодически в информационном пространстве появляются заявления от различных деятелей, заявляющих, что «истинными наследниками» Золотой Орды являются представители именно их народа и региона/страны (Татарстан, Крым, Казахстан и др.). Практически открыто об этом говорят ведущие государственные деятели. В отдельных пабликах соцсетей даже разгораются нешуточные споры, каждая сторона приводит свои аргументы. Однако в отличие от «диванных экспертов», ученые саму постановку вопроса считают некорректной. По их мнению, подобные разговоры заводятся с подачи различных идеологов.
— Такие вещи я слышал и в Татарстане, и немного в Казахстане. Может быть, при мне такие споры стараются не затевать. В Улусе Джучи хватит места и для татар, и для казахов, — сообщил в беседе с корреспондентом «Реального времени» американский историк, профессор Назарбаевского университета (Нур-Султан, Казахстан).
Однако профессор Сегедского университета Мария Иванич (Венгрия) приоритет отдает Крыму, в котором долгое время сохранялась золотоордынская государственность, о чем свидетельствуют различные памятники этой эпохи. При этом правом считаться наследниками могут пользоваться десятки народов. В свою очередь крымский историк Эмиль Сейдалиев считает, что золотоордынское наследие невозможно делить. И практически каждый регион, населенный тюркскими народами, в равной степени что-то унаследовал от империи.
— Золотая Орда — цивилизационное достояние для всей Евразии, в том числе и для русских, пусть никто не обижается, — говорит Вадим Трепавлов. — Если подобные вещи заявляют высокопоставленные чиновники, возможно, это вопрос поиска национальной идентичности, собственных исторически корней, иногда в ущерб корням других народов.
Ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана Жаксылык Сабитов (Нур-Султан) тоже считает «борьбу за первородство» бессмысленной.
— Это единая история, единые корни. Разговоры о том, что кто-то больше претендует на Золотую Орду (есть такие заявления и среди татар, и среди казахов), будут уже не наукой, а политикой. Это общее прошлое, — подтверждает тезисы коллег казахстанский историк.
Завершится форум сегодня. В Институте истории проходят заседания по секциям и тематические круглые столы.
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