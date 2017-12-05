«Легенда о Коловрате»: годный фильм под попкорн с песней солиста System of a Down

Патриотизм mixed: не татары, а ордынцы, не историческая драма, а фэнтези в стилистике комикса, не Прокофьев, а Серж Танкян

В прокат вышел фильм режиссеров Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого «Легенда о Коловрате». Картина сопровождалась серьезной рекламной кампанией: сообщалось, что российская кинокомпания «Централ партнершип» продала права на показ фильма в США и Западную Европу. Потенциальным зрителям говорилось, что кино «повествует о рязанском витязе Евпатии Коловрате, возглавившем отряд, чтобы отомстить за свою любовь и родину». Путину, по сообщениям СМИ, фильм понравился. Колумнист «Реального времени» Булат Рахимзянов, занимающийся историей взаимоотношений татарских государств и Руси в средние века, сходил на киносеанс и изложил свои мысли по поводу просмотренного.

В кинотеатр я пошел в приподнятом настроении, ожидая как минимум отсутствия разочарования в конце и кофе с эклером при любом финале. К счастью, так оно и произошло — я не разочаровался. Это не «Викинг». Но и безумно радостным от просмотра не стал. Почему?

Идея проекта и сюжетная канва

Любое действие совершается для чего-то и намерено извлечь из результата выгоду, причем совсем необязательно материальную. Для чего решили снять это кино? Об истинных причинах мы можем только догадываться. Кроме очевидных, как, к примеру, «раcпил» бюджета и обеспечение себе сытого настоящего, должно быть что-то еще. Видимо, такой дополнительной причиной должен был быть подъем патриотических чувств в наше смутное время, когда власти запутались в выборе врагов для виртуальной борьбы и мечутся в поисках идеологических скреп уже с 1990-х годов. Правда, тот факт, что большая часть средств уходит именно на «распилы», сказывается на качестве конечного идеологического продукта, который предлагают потребителю.

Для сюжетной основы фильма была выбрана «Повесть о разорении Рязани Батыем», произведение древнерусской литературы, посвященное взятию Рязани монголами (Википедия по старинке пишет «монголо-татарами») в декабре 1237 года. Она описана в той самой «Википедии» и во множестве рецензий, которые уже успели появиться, поэтому я не буду на ней подробно останавливаться. Скажу только с точки зрения историка, что это произведение литературное и изначально не претендовало на строгую историчность. Как и многие исторические источники, описывающие монгольское нашествие на Русь, «Повесть» сохранилась в копиях только конца XVI века. Поэтому трудно говорить о том, что предполагаемый автор произведения был свидетелем описываемых им событий. Это уже снимает с текста «документальность» рассматриваемых событий. Итак, источник фильма — «фантазийный». Это нормально, так как сам фильм художественный и не претендует на строгую достоверность, как не раз заявляли его создатели. В итоге имеем: «мутный» источник и полную свободу интерпретаций авторов фильма; что получилось в результате такого «микса», посмотрим далее.

Тут я хочу сказать немного о самих событиях, рассматриваемых в фильме, с точки зрения исторически аутентичных источников и в несколько более широкой перспективе, нежели сама «Повесть о разорении Рязани Батыем».

Как известно, подготовка к зимнему походу на Северо-Восточную Русь монголами была начата осенью 1237 года. Их войска группировались у Воронежа, туда же стягивались отряды, ранее воевавшие с половцами и аланами. Выдвижение огромной массы сил неприятеля вряд ли могло остаться незамеченным для Рязанского княжества, как это показано в фильме (как будто бы рязанцы «проспали» татар вплоть до двух верст до города). В противном случае грош цена той системе оповещения, что была у рязанцев. Другой вопрос, что силы были несопоставимы как по количеству, так и по уровню боевой подготовки. Это все равно, как сравнивать потери от лобового столкновения груженого бетоноблоками «КАМАЗа» и «Лады Гранты» в «нулевой» комплектации с неопытным водителем.

На Руси было известно, что монголы, как и половцы, не атакуют зимой, так как это сопряжено с серьезными дополнительными затратами. Однако монголы решили действовать именно таким образом в данном конкретном случае, видимо, рассчитывая на эффект внезапности и устрашения. Это сработало на все сто процентов.

В конце осени 1237 года войско Бату появилось на южных рубежах Рязанского княжества. Из совокупности источников известно, что монголы по своей традиционной схеме выслали посла в Рязань с требованием стандартных 10 процентов от всего — «десятины». Посол был убит рязанцами. Это был экстраординарный факт истории. Послов убивали крайне редко, и это всегда приводило к наивысшей степени обострения конфликтов. К примеру, крымцы, политические наследники Великого Улуса (Золотой Орды), писали в Москву в первой половине XVI века по поводу задержки и последующего убийства членов крымского посольства в Московском государстве, что, мол, разные ситуации бывают и бывали между государствами, «а того нигде не ведется, чтобы послов убити». Неудивительно, что убийство посла свело переговоры в ноль. Было решено показательно наказать противника и уничтожить город напрочь. С точки зрения современного человека это дикость и варварство, однако по законам средневековья это были реалии для всех сторон, и все это понимали. После этого монголы обнесли город рвом (тыном) и, когда рязанцы лишились связи с внешним миром и соответственно подмоги, уничтожили город и его жителей.

От Рязани войска Бату двинулись по Оке к Коломне, уничтожая все вокруг. Согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», тут-то их и нагнал рязанский боярин Евпатий Коловрат, который решил отомстить татарам за смерти своих соотечественников (это не исключено, даже если Коловрата и не было в природе — такое могло произойти с любым человеком, обезумевшим от горя и имеющим талант боевых действий и преданных ему людей, также жаждущих отмщения даже ценой собственной смерти в финале).

Коловрат собрал дружину около 1700 человек и начал совершать партизанские вылазки на противника, немало пугая их внезапностью нападения из леса (якобы монголы даже принимали их за духов людей, погибших в Рязани) и нанося существенный урон боеспособности. Опять-таки якобы Бату, обеспокоенный таким проблемным тылом, развернул все свое как минимум 30—40-тысячное войско для того, чтобы расправиться со смельчаками (действие бредовое по своей сути, потому, скорее всего, его не было в принципе; для этого не нужно было разворачивать огромное войско, достаточно было выслать квалифицированный отряд для уничтожения смельчаков; монголы знали толк в войне и не совершали действий с низким коэффициентом полезного действия). Ценой немалых усилий удалось разобраться с Коловратом и его людьми; в итоге хан проникся уважением к Евпатию и даже отдал его тело русским. Все это, в принципе, могло случиться. А могло и не случиться, но, возможно, было что-то подобное.

Бонусы произведения

Разбирать исторические огрехи фильма нет смысла, так как это уже сделал до меня как минимум один критик — историк Клим Жуков, причем в весьма импонирующей мне сатирической форме (см. его рецензию «Инвалид Евпатий, травести Батый. «Легенда о Коловрате» — легенда о легенде» в «Аргументах и фактах»).

Что я, в принципе, могу сказать про этот фильм? Если кратко, по-моему, это полный провал. Что достаточно характерно для российских широкобюджетных «массовых» картин. Бюджетные деньги ушли непонятно на что, и нам еще рекламируют этот второсортный продукт как «патриотическое воспитание», сравнивая его с Голливудом и пытаясь продать его на проклятый Запад. Даже рядом все это не лежит с подобными голливудскими блокбастерами.

Что хорошего в этом фильме? Пейзажи и виды. Они красивые. Правда, потом выяснилось, что они снимались в студии при помощи компьютерной графики: «ни одного кадра фильма не было снято на натуре. Лента создавалась в павильонах, на фоне «зеленых» экранов, и почти все задники были нарисованы на компьютерах» (Борис Иванов). Пусть, в итоге получилось красиво. Как минимум здесь мы вышли на мировой уровень. Специфические элементы комедии — например, «православный» (как его назвал один из критиков) мишка: медведь размером со слона, который, по заверениям его владельца из леса, «русских не ломает». Действительно он забавен; ему не хватает только майки с каким-нибудь патриотическим слоганом или, еще лучше, логотипом.

Типажи героев, особенно монголов. К примеру, завоеватель изрядной части тогдашней Евразии Бату. Он прямо-таки пышет молодостью, свежестью и ухоженностью, как будто только что вышел из спа-салона, а мини-морщинки, если они вдруг у него все же появились, ему тут же подтянули ботоксом. Его «свита» не подкачала. Какие-то «травести» (критик Клим Жуков), видимо, изображающие шаманов или жрецов, говорящие на русском, но почему-то с акцентом, вероятно, должны были внушить зрителю, с каким коварным и труднопонятным противником приходилось иметь дело Евпатию. Наряды можно не обсуждать — как заверяют почти все критики (подтверждаю), они не имеют ничего общего с исторической действительностью: «Скажем, Батый и его придворные предстают в причудливых обликах, сочетающих китайские, монгольские и даже, кажется, японские мотивы» (Борис Иванов).

Меня крайне порадовал факт того, что весь саундтрек написал один из моих любимых музыкантов Серж Танкян, американский армянин, фронтмен группы «System of a Down». Однако финальная песня, которая звучит примерно в то время, когда большая часть зрителей уже покинула зал (сделано специально?), звучит как на русском (Катя IOWA), так и на английском языках (Serj Tankian). Причем если IOW'у знают не все, то любители хорошей музыки безошибочно узнают яркий голос Танкяна и его мощные симфонические рифы; в итоге русскоязычная часть песни «тонет» в англоязычной и стилистике Танкяна. По-моему, это все же странно для фильма, призванного пробуждать хоть какие-то патриотические чувства у русских людей. Эклектика в халтурном исполнении?

В итоге

А) Однозначно уже можно назвать тенденцией подачу образа завуалированного противника как имеющего татарские корни. Вспомним фильм «Орда». Теперь еще и «Коловрат». Как только русские герои как «Орды», так и «Коловрата» с прекрасных, пышущих жизнью русских земель въезжают на ордынскую территорию, пейзаж и виды сразу же сменяются на темно-серо-черные, а в «Коловрате» еще и дымные. Все призвано показать, что если это и не сама преисподняя, то, по крайней мере, ее «предбанник».

Правда, в фильме «политкорректно» не используется термин «татары», который как раз имеется в аутентичных источниках по периоду (например, русские летописи). Его заменили на «ордынцев» (как во всех школьных учебниках. Кстати, термина «ордынцы» источники не содержат — там есть «Орда» и «Татарове», но «ордынцев» там нет). Это, конечно, крайне «политкорректно», однако мало-мальски разбирающиеся в истории хотя бы на уровне «Википедии» люди могут несложно прийти к выводу, кем в итоге стали эти «ордынцы» (а они стали татарами). Неужели было сложно найти, раз уж это так необходимо некоторым, неприятелей хотя бы подальше, нежели чем в сердце современной РФ, где татары являются вторым по численности народом? Политкорректно ли это не по форме, а по сути?

Б) Также однозначно можно сказать о том, что «эпические» широкомасштабные исторические картины у современных российских кинематографистов не получаются. Вспомним «Викинг». «Коловрат» явно получше, так как желания уйти с просмотра у меня не возникло, но больше потому, что после сцены с православным мишкой я воспринимал фильм как комедию в стиле компьютерной игры.

Как писали кинокритики, данный фильм — это, действительно, собрание цитат, прямых и косвенных, из работ западных режиссеров. Стилистика постмодернизма, от которой многие открещиваются, как от чумы, тем не менее пропитала весь дух и суть нашего времени. «Все уже создано до нас» — вот его слоган. Ничего страшного в этом нет.

Однако при такой ситуации крайне важным становится «пропускание» этих «цитат» через себя, через свое «нутро», если хотите. Если режиссер (или любой другой криэйтор, чуть не сказал «творец», но вспомнил «Generation P» Пелевина) отдал часть своей души в финальный продукт, «сваренный» в том числе и из цитат других авторов, если у него есть стоящая идея, ради которой можно и нужно «цитировать» других, если это сделано талантливо, искрометно, с юмором, корректно, без передергиваний и ненужных инсинуаций, то можно считать, что работа удалась. Создано что-то новое. Пусть и не без помощи созданного до тебя. Главным показателем этого можно считать то, что продукт потребляется с удовольствием (в данном случае — фильм смотрится с удовольствием).

Про это произведение сказать так не могу. «Цитаты» приведены грубо, зачастую эклектично, не поддерживают генеральную идею проекта (которой попросту нет), плохо состыкованы между собой и т. д. В фильме нет «нерва», он не держит в напряжении, как хороший боевик, драма или триллер, и не вводит зрителя в приятную расслабленность, как хорошая мелодрама или комедия. Самое оптимальное, что можно делать при просмотре, — есть попкорн или пить пиво. Для меня это худшая характеристика.

Я полагаю, что причиной всего этого является банальная халтура и фейк, пропитавшие наше общество «пещерного потребления» и «суверенной демократии». Подмена содержания формой, изображение бурной деятельности при полном ее отсутствии, банальное перекачивание средств из одного хранилища в другое, фальшь и вранье — все это отражается в том числе и на кинематографе, который полностью дотационен и содержится на деньги налогоплательщиков. Если не менять себя, свой образ мыслей, ничего не изменится и во внешнем мире. В том числе и в кино.

Благодарю за устную беседу при подготовке этой рецензии И.Л. Измайлова и Д.М. Исхакова.

Булат Рахимзянов, фото facebook.com/centpart