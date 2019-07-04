Башкиры рода Кыпчак: соратники Пугачева, герои войны с Наполеоном и первый президент республики

Историк Салават Хамидуллин о башкирских родах. Кыпчак: часть 4

Уфимский историк Салават Хамидуллин продолжает рассказывать на страницах «Реального времени» о роде Кыпчак, из которого происходит немало видных башкирских деятелей. Сегодняшняя публикация нашего колумниста — о видных соратниках Емельяна Пугачева, героях войн с Наполеоном и Гитлером и первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове.

Кинзя Арсланов

В ходе следующего башкирского восстания 1735—1740 годов впервые обозначилась острая оппозиция знати (тарханы и князья) и рядовых общинников, так как первые были активными противниками восстания. Если прежде в такие моменты они просто уходили в тень, то теперь выступили как мощная вооруженная сила, верная правительству. Поэтому новые вожди восстания — Кильмяк-абыз, Юсуп-батыр, Тулькучура-батыр и другие — были выходцами из простонародья. Исключение составил лишь Акай-батыр, происходивший из тарханов Тамъянской волости на реке Ик. Восстание было разгромлено, после чего начался процесс милитаризации башкирского общества. Для лучшего контроля с помощью утверждаемых сверху начальников все башкиры были переведены в служилое состояние, а ясак отменен. Тем самым было уничтожено различие между служилыми и ясачными башкирами. Таким образом, институт тарханства в середине XVIII века был фактически упразднен, хотя потомки тарханов по инерции продолжали считать себя «белой костью».

Гомогенизация башкирского общества в свою очередь привела к тому, что в Пугачевщине приняло участие почти 100% башкирского народа. Лишь старшина Кыр-Таныпской (потомок тарханов Кара-Табынской волости) Кулый Балтачев, а также старшина Иректинской волости (потомок тарханов Иректинской/Кара-Табынской волости) Шариф Кииков были последовательными сторонниками Екатерины II. Старшина и тархан Кара-Табынской волости Кыдрас Муллакаев занимал двусмысленную позицию, переходя из одного лагеря в другой. Зато потомки тарханов Бушман-Кыпчакской волости — старшина Кинзя-абыз Арсланов, его сыновья и племянники — стали самыми преданными Пугачеву людьми. Среди пугачевцев также находился старшина Кыпчакской волости Казанской дороги, потомок тарханов Монашевых Ишкары Арсланов (вероятный сын тархана Арслана Сулейманова), чье имя носит село Ишкарово нынешнего Илишевского района Республики Башкортостан.

Значение Кинзи Арсланова в Крестьянской войне 1773—1775 годов трудно переоценить. Именно он обеспечил переход башкир на сторону Пугачева, без чего восстание неизбежно потерпело бы поражение уже в 1773 году. Первым под знамя Пугачева встал старшина Суун-Кыпчакской волости Ямансары Яппаров, приведший с собой 400 конников. Вслед за ним явился старшина Бушман-Кыпчакской волости Кинзя-абыз Арсланов. Однако перед этим он попросил прислать ему «царский» указ, чтобы «узаконить» переход башкирского народа на службу к «истинному государю»: «…вся их Башкирская орда, буде он пошлет к ним свой указ, приклонится к нему...» 1 октября к башкирам были отправлены два указа, в которых объявлялось: «С посланцом башкирским моим областям, старшине и деревенским старикам (…) отныне я вас жалую землями, водами, лесами, верою и законом вашим (…), словом всем тем, что вы желаете во всю жизнь вашу. И будьте подобными степным зверям...» После этого Кинзя явился в лагерь повстанцев со своим пятисотенным отрядом. При первой встрече с ним, происходившей при стечении народа, Пугачев спросил: «Что, Кинзей, узнаешь ли ты меня?» Кинзя промолчал, не зная, как отвечать. Тогда Пугачев добавил: «Помнишь ли ты, как я тебе в таком-то году подарил кармазину на кафтан: будь у тебя лоскуток из того сукна цел, так я его узнаю». После этого Кинзя ответил: «Так, ваше величество, теперь я помню и признаю тебя». По тому, как быстро Кинзя вошел в роль и понял, что от него требуется, видно, что он не заблуждался относительно истинного происхождения Пугачева, ведь они никогда до этого не встречались. Кинзя Арсланов по праву считается идеологом башкирского восстания 1773—1774 годов, являвшегося частью Пугачевщины или Крестьянской войны 1773—1775 годов. Именно он сформулировал требования башкирского народа, которые затем озвучил Е.И. Пугачев в своих манифестах.

Музейный комплекс Кинзи Арсланова. Фото resbash.ru

В марте 1774 года Главная армия Пугачева была разгромлена под Оренбургом. Самозваный царь собирался бежать в низовья Яика, а затем в Персию. Но тут случился эпизод, полностью раскрывший суть негласного договора между ним и башкирами. Последние заявили «Петру III»: «Ты нас уверял, что ты государь и обещал, Оренбург взяв, сделать, чтоб губернии не быть, чтоб мы были оной не подвластны. А теперь хочешь бежать и нас оставить на такую же погубу, которую за мятеж терпели отцы наши, которых казнили смертью. И так мы до того времени тебя никуда не упустим, покуда ты действительно не исполнишь своего обещания».

Эмигрантский автор Чужинец на этом основании сделал интересный вывод: «Таким образом, Пугачев оказывался в положении охотника, поймавшего медведя, только он не мог вести медведя туда, куда хотел! Между прочим, для широких всероссийских планов донского хорунжего оказался гибельным не только башкирский, но и яицкий медведь…»

Потерпевшему поражение под Оренбургом Пугачеву больше ничего не оставалось, как следовать за «башкирским медведем». Кинзя Арсланов предложил «царю» уйти в Башкирию, обещая, что «если де вы туда придете, то я вам тамо через десять дней хотя десять тысяч башкирцев поставлю...» Тот с радостью принял это предложение. Новая повстанческая армия, состоявшая из башкир, казаков и заводских крестьян, с боями прорвалась в Исетскую провинцию и разорила ряд крепостей. Восстание получило новое дыхание и продолжалось еще целый год. Кинзя Арсланов сопровождал «царя» до самого конца, хотя основная часть башкир покинула его после сожжения Казани в июле 1774 года.

На допросе Пугачев вспоминал: «И так я бежал с того сражения до самой ночи. А ночью башкирцы, сколько ни было, все от меня ушли в Урал, остался только один старшина Кинджа...» Казаки из ближнего круга Пугачева давно искали случай, чтобы купить себе прощение ценой головы своего вождя. По признанию илецкого казака Ивана Творогова, осуществить этот замысел им мешал Кинзя Арсланов: «Кинзю нельзя было нам никак оставить в рассуждении, что злодей тот час взял бы нас на подозрение». Так или иначе, в начале сентября 1774 года казаки выдали Пугачева властям. Кинзя Арсланов пропал без вести. Скорее всего, он был убит заговорщиками.

Башкиры рода Кыпчак XVIII—XXI веков

Башкиры Кыпчакской волости участвовали во многих войнах, которые вела Россия. В материалах В.В. Вельяминова-Зернова упоминаются десятки князей, тарханов и простых башкир-кыпчаков, отличившихся в различных походах. Приведем лишь два примера: в 1735 году тарханское звание было подтверждено «башкирцам князьям Мусе, Юлумбету Ногайчуриным за то, что (…) де и отец их были в Крымском, Азовском и в Свеском походех»; в том же году тарханство было подтверждено «башкирцы тархану Слевсину Аккулову, и детям ево за службу (…) Слевсинова деда и отца в Азовском и Свеском походех». Тархан Слевсин Аккулов — родной брат батыра Арслана Аккулова, отца знаменитого пугачевца Кинзи Арсланова. В Польский поход 1771—1773 годов отправилось 3 тысячи башкир. Оренбургский губернатор И.А. Рейнсдорп, обращаясь к башкирам, писал: «Ея императорское величество, всемилостивейше восхотя подать Башкирскому войску случай к доказательству своего усердия и ревности ко исполнению высочайших ея повелений, указать соизволила Военной коллегии употребить из оного против польских возмутителей три тысячи человек…» Всего было сформировано 10 партий по 300 всадников в каждой. Башкиры Гирей-Кыпчакской волости состояли в 4-й, 6-й и 9-й партиях, Карагай-Кыпчакской — в 8-й, Бушман-Кыпчакской, Чанким-Кыпчакской, Суун-Кыпчакской — в 10-й.

Намаз в Париже. Худ. И. Акжигитов

Башкиры Кыпчакских волостей приняли активное участие в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах русской армии 1813—1814 годов. Кыпчаки были призваны в 7-й, 8-й и прославленный 9-й полк. Командиром последнего подразделения был Акмамбет Уразгулов из кыпчакского аула Калтай 9-го Башкирского кантона (ныне Новокалтаево Куюргазинского р-на РБ). 9-й полк находился в составе Польской армии генерал-майора К.А. Крейца, которая приняла участие в знаменитой Битве народов под Лейпцигом (16—19 октября 1813 года). Множество башкир за это дело были награждены орденами. Есаул Кутлугильды Ишемгулов из кыпчакского аула Бекечево нынешнего Кугарчинского района РБ, служивший в 9-м полку, был в их числе, о чем свидетельствует следующий документ: «Господин есаул Кутлугильда Ишимгулов. Именем Его Императорского Величества и властию высочайше вверенною, в справедливом уважении к отличной храбрости вашей в сражениях 6-го и 7-го октября под городом Лейпцигом оказанной, по засвидетельствованию господина генерал-майора барона Крейца, препровождая у сего для возложения на вас ордена Святой Анны 3-го класса. Главнокомандующий Польскою армиею генерал от кавалерии граф Беннигсен». Кроме 9-го полка в сражении участвовали 1-й, 4-й, 5-й и 14-й Башкирские полки, а также 1-й тептярский.

В декабре 1813 — январе 1814 годов 9-й башкирский полк находился в корпусе генерала от кавалерии Ф.Ф. Винценгероде, осаждавшем Гамбург. Зимой и весной 1814 года он принял участие в сражениях при городе Павис, Лаоне, Реймсе, а в конце марта — начале апреля вошел в Париж. Командир полка походный старшина Акмамбет Уразгулов в сентябре 1814 года в своем рапорте описал боевой путь полка: «Сиятельнейший граф, милостивый государь! Я имею счастье командовать с 1812 года октября с 10 дня Башкирским 9-м полком и с означенным был в неоднократных сражениях, 1813-го октября 6-го и 7-го числа при городе Лейпциге, 13-го при Эрфурте, с 23 ноября по 13 января сего года содержали блокаду под городом Гамбургом, февраля 18-го при городе Павис, 21-го при селении Элли, 24-го, 25-го и 26-го под городом Лаоном, марта 13-го при местечке Дизии и прочих других разных мелких перестрелках. Многие офицеры, урядники и казаки поступали храбро с неустрашимым духом в вышеописанных сражениях противу неприятеля отличили себя (…). 9-го Башкирского полка полковой командир походный старшина Уразгулов». Большое число башкир, в том числе кыпчаков, было награждено орденами Святого Георгия. В апреле 1814 года 1-й, 2-й, 9-й, а также отдельные команды 4-го и 5-го башкирских полков вошли в поверженный Париж.

Ратные традиции воинов-кыпчаков в XX веке продолжил потомок пугачевского полковника Кинзи Арсланова, первый Герой Советского Союза из числа башкир, командовавший танковым полком во время советско-финской войны 1939—1940 годов, майор Гафиатулла Шагимарданович Арсланов (1915—1945). Его односельчанин Салман Галиахметович Биктимиров (1917—1971) сражался в легендарной 112-й (16-й) Башкирской (Черниговской) гвардейской кавалерийской дивизии. За героизм, проявленный при форсировании Днепра в сентябре 1943 года, он был удостоен звания Герой Советского Союза. Другой башкир рода Кыпчак Мурат Галлямович Кужаков (1904—1986) также служил в башкирской кавалерии и также получил звезду Героя за переправу через Днепр.

Башкиры рода Кыпчак приняли активное участие в национальном движении начала XX века и государственном строительстве Башкортостана. Братья Идельбаевы — Габдулла и Хурматулла (д. Тляумбетово нынешнего Кугарчинского р-на РБ) — стояли у истоков автономистского движения башкир. Газиз Салихович Альмухаметов (д. Мурапталово нынешнего Куюргазинского р-на РБ) был одним из организаторов Кыпчакского добровольческого отряда, который в 1918—1919 годах сражался против частей Красной армии. Впоследствии он стал композитором и видным общественным деятелем. Габбас Амантаев (д. Верх. Кунакбай нынешнего Красногвардейского р-на Оренбургской области) стал одним из руководителей последнего в истории башкирского восстания, вспыхнувшего в 1921 году против Советской власти. Бахтигарей Агзамович Шафиев (д. Имангулово 1-е нынешнего Октябрьского р-на Оренбургской области) был заместителем председателя Временного Революционного Совета Башкортостана, возникшего в феврале 1918 года после ареста Башкирского правительства. Шагит Ахметович Худайбердин (д. Худайбердино (в прошлом Псянчино) нынешнего Кугарчинского р-на РБ) был 1-м секретарем Башобкома ВКП(б), председателем БашЦИК, наркомом внутренних дел.

В честь празднования 100-летия победы над Наполеоном в 1913 году в Оренбурге на фото запечатлены башкиры деревень Кинзяабыз, Якшимбет, Ниж. Мотал, Ялсыкай, Кунакбай, Верх. Бабалар, Кутлуюл

Муртаза Губайдуллович Рахимов, родившийся в деревне Таваканово нынешнего Кугарчинского района РБ, селении башкир рода Чанким (Сәнкем)-Кыпчак, прошел длинный трудовой путь от простого оператора на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе до директора предприятия. В 1990 году он стал председателем Верховного Совета БАССР, а в 1993 году — первым президентом Республики Башкортостан. Башкирия в годы его президентства (1993—2010) достигла больших успехов в своем развитии.

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Салават Хамидуллин, иллюстрации предоставлены автором