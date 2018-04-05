Новости общества

21:38 МСК
Новости раздела
Общество

В Уфе устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати

09:55, 05.04.2018
В Уфе устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Фото: youtube.com/скриншот

В Уфе, на площади перед Гостиным двором, горожане устроили давку на открытии ресторана Black Star Burger. Причиной стали бесплатные бургеры от рэпера Тимати (Тимур Юнусов).

Накануне артист устроил перед открывшимся рестораном мастер-класс по приготовлению бургеров, передает gorobzor.ru. Позже всем желающим блюда раздавали бесплатно.

На площади перед организованной сценой собрались сотни желающих попробовать бургеры от Тимати. В результате создалась давка.

Напомним, что СМИ сообщали о планирующемся открытии Black Star Burger еще в феврале. Уже тогда стало известно, что ресторан расположится возле Гостиного двора.

Общество Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан