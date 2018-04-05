В Уфе устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
В Уфе, на площади перед Гостиным двором, горожане устроили давку на открытии ресторана Black Star Burger. Причиной стали бесплатные бургеры от рэпера Тимати (Тимур Юнусов).
Накануне артист устроил перед открывшимся рестораном мастер-класс по приготовлению бургеров, передает gorobzor.ru. Позже всем желающим блюда раздавали бесплатно.
На площади перед организованной сценой собрались сотни желающих попробовать бургеры от Тимати. В результате создалась давка.
Напомним, что СМИ сообщали о планирующемся открытии Black Star Burger еще в феврале. Уже тогда стало известно, что ресторан расположится возле Гостиного двора.Общество Башкортостан
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