В Уфе устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати

В Уфе, на площади перед Гостиным двором, горожане устроили давку на открытии ресторана Black Star Burger. Причиной стали бесплатные бургеры от рэпера Тимати (Тимур Юнусов).

Накануне артист устроил перед открывшимся рестораном мастер-класс по приготовлению бургеров, передает gorobzor.ru. Позже всем желающим блюда раздавали бесплатно.

На площади перед организованной сценой собрались сотни желающих попробовать бургеры от Тимати. В результате создалась давка.

Напомним, что СМИ сообщали о планирующемся открытии Black Star Burger еще в феврале. Уже тогда стало известно, что ресторан расположится возле Гостиного двора.