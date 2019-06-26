Сергей Чернышов: «Счет на табло всегда справедлив»

Как «Динамо-Казань» планирует стать сильнее

Фото: Роман Кручинин

Женская волейбольная команда Казани в минувшем сезоне не попала в призеры, заняв итоговое четвертое место. Однако чемпионат нельзя назвать провальным, так как практически все намеченные рамки выбранной клубом стратегии были выполнены. Молодые игроки получили необходимую практику на высочайшем уровне, а костяк команды по итогам сезона был сохранен, и теперь «Динамо-Казань» ждет усиление. О том, за счет чего клуб планирует сделать большой шаг вперед, — в интервью директора клуба «Реальному времени».

Концовка сезона у «Динамо-Казань» не задалась. На это есть как объективные, так и субъективные причины. Из объективных — это то, что команды из первой тройки к концу сезона подошли в очень хорошей форме. У московского «Динамо», «Уралочки» и «Локомотива» из Калининграда в составе много опытных игроков, причем основная масса из них сейчас просто в расцвете сил. У казанского клуба в этом сезоне было много молодых игроков в основе, большинство из которых играли первые свои серьезные матчи на таком уровне.

Однако по задачам на будущий год перед клубом «Динамо-Казань» никто планку не снижает. Команда будет продолжать бороться за победу во всех турнирах, в которых планирует участвовать в следующем году: и в Кубке ЕКВ, и в чемпионате, и в Кубке России.

«В Суперлиге стало тесновато в борьбе за первые три места»

Директор клуба Сергей Чернышов объяснил, почему результат сезона для «динамовок» справедлив:

— Главный вопрос — в комплектовании команды на следующий сезон, постановка задач и решение вопроса по финансированию. Что касается итогов прошедшего сезона, то я сторонник придерживаться старой истины: «Счет на табло всегда справедлив». Да, мы привыкли в предыдущие годы быть на первом-втором местах. То есть для нас участие в финале стало задачей-минимум. Но на сегодняшний день мы на четвертом месте, и все три команды, которые заняли позиции выше, объективно имеют более сбалансированные составы, имеют звездных игроков.

Волейбол — такая игра, где не схалтуришь, не спрячешься. Все на виду. Шестерка на поле — это как стул на четырех ножках. На трех он уже падает. Так и здесь, кто-то выпал из игры — и уже не то.

Давайте по порядку: московское «Динамо» — команда без слабых мест. «Уралочка» — тоже без слабых мест плюс там очень сыгранный состав с отличной физической подготовкой. Они чудом не выиграли у московского «Динамо». У «Локомотива» из Калининграда было преимущество в том, что они только образовались и не играли в еврокубках, были сосредоточены только на чемпионате России. У них было время для тренировок, для восстановительных мероприятий. Плюс везде в эти командах прекрасные тренерские штабы. Как и у нас. Но у нас постоянно на площадке было два молодых игрока, которые, как свойственно молодым, не всегда стабильно выступали.

Противостояние «Динамо-Казань» и калининградского «Локомотива» в борьбе за бронзу

Действительно, у «Динамо-Казань» в прошедшем сезоне были прекрасные отрезки, где за командой было приятно наблюдать, гордиться их игрой. Как, например, в матчах с «Уралочкой» в регулярном сезоне, как в игре с московским «Динамо» в Казани, с «Локомотивом» в Калининграде и так далее. В конце сезона многие молодые игроки клуба просто подустали физически. Понятно, что рано или поздно они должны были начать ошибаться. И на команде это сказывается, кто-то начинает волноваться и играть хуже.

— Мы и собирали команду, и вели беседы, — продолжает Чернышов. — Вроде все всё понимают, но есть объективные моменты, которые молодым нужно пройти. Отыграть свои важные матчи, свои плей-оффы, поражения, трудности, чтобы в будущем не ошибаться. Если игрок — мастер и готов становиться звездой, то он с честью эти испытания вынесет. Либо он может сломаться. В итоге у нас, по сути, не было скамейки, ротации. Менять состав мы толком не могли. Кто-то из игроков скамейки свой предоставленный шанс не смог использовать так, как нужно. Ждали, что некоторые игроки используют свой шанс в одной расстановке, в одной партии и проявят себя блестяще. Но где-то не получилось. Поэтому результат сезона закономерен. Здорово, что мы прошли краснодарское «Динамо» в четвертьфинале плей-офф. Прошли, отмечу, достаточно уверенно.

Надо напомнить, что и с Гамовой, и с Бородаковой в том же 2015 году мы также были на четвертом месте.

— Но ведь та же «Уралочка» тоже не каждый год показывает высокий результат. Плюс появление Калининграда, который внес коррективы в расстановку сил в женском волейболе…

— «Уралочка» завязана на системе подготовки Николая Васильевича Карполя. Что касается «Локомотива», то у них мощный спонсор, амбициозные задачи. Тут чистая математика: хороших российских игроков в женском волейболе не так много. Тут появляется новая команда с крепким бюджетом. Таким образом, мы из Казани теряем Ирину Воронкову, вокруг которой мы строили большую игровую стратегию. И планировали ее развивать.

Кстати, та же «Уралочка» в Калининград практически никого не отдала. В итоге в «Локо» собрали крепкую команду, и в чемпионате России сформировался пул из четырех клубов, которые выделялись по составу: «Локомотив», «Динамо» московское, «Уралочка» и мы. Далее шли середнячки, вроде «Заречье-Одинцово», краснодарского «Динамо», «Енисея». Были также команды, которым было откровенно тяжело. Тот же саратовский «Протон», который не вылезал из судебных процессов. Сюда же можно отнести и челябинский «Динамо-Метар» — очень бедную команду, которая была вынуждена играть или ветеранами, или своими игроками. У «Сахалина» своя специфика, это островная команда, расположена далеко и, как говорится, игроки «живут» в самолетах. Были там и тренерские изменения.

В целом чемпионат стал интереснее, в моем понимании. Чуть меньше стало проходных игр. Плюс наверху стало тесновато в борьбе за первые три места.

Кадочкина «набила шишки» и готова к прогрессу

— Могу сказать так, что общий уровень игроков у нас упал в прошедшем сезоне, — признается директор казанского клуба. — Молодые волейболистки попадают в самое пекло и играют против игроков высочайшего мирового уровня. Ту же Татьяну Кадочкину изначально брали в основной состав, чтобы она в команде прижилась, эпизодически играла, а ей в этом сезоне пришлось стать чуть ли не лидером команды. Ей дали шанс, и она им воспользовалась.

Татьяна Кадочкина «набила шишки» и готова к прогрессу

Заявила о себе как об одном из лучших молодых игроков в России и в мире. Но на взрослом уровне в 15 лет играть стабильно мощно пока даже ей все равно рано. Она «набивает шишки», учится, осматривается и с каждым годом должна прогрессировать.



Та же Ксения Парубец из «Уралочки» сыграла великолепно плей-офф. Но она на 8 лет старше Кадочкиной. Мы надеемся, что через 5 лет Татьяна выйдет на высочайший уровень и с ней вообще все будет хорошо. Хотя есть и травмы, и какие-то личные жизненные моменты. Пока что мы надеялись на чудо — что 15-летний игрок будет выигрывать нам титулы, но его не произошло.

Мы в этом году попытались сделать симбиоз молодых и амбициозных игроков. Могу признать, что мы откровенно ошиблись с легионером из Чехии Микисковой. Хотя мы брали ее больше для того, чтобы она составила конкуренцию Малыгиной. Но травмы и какие-то личностные факторы не позволили Даше Малыгиной блеснуть.

Солидное усиление уже подоспело: топовый легионер и лучший либеро страны

— Что касается нового сезона, то наша стратегия меняется, — раскрывает карты наш собеседник. — Мы усиливаемся и уже сделали покупки двух очень сильных игроков. Мы приобрели хорватку Саманту Фабрис в диагональ. В прошедшем сезоне мы практически играли без диагональной, а сейчас у нас приобретается мощный игрок. Ни Микискова, ни Малыгина толком на этой позиции не сыграли, а выход Кадочкиной — это был аварийный вариант. Теперь у нас есть Фабрис.

Второе приобретение — это на данный момент лучшая либеро в стране, Анна Малова-Подкопаева. Так как Екатерина Кабешова завершила свою девятилетнюю карьеру в «Динамо-Казань», мы об этом знали еще после Нового года, пожелали удачи, она огромная молодец.

Третье: мы возвращаем из аренды связующую Таню Романову. Два последних года Татьяна была в аренде в «Уралочке» у легендарного тренера В.Н. Карполя. Однако сезон 2019/2020, согласно контракту, она проведет в своем родном клубе «Динамо-Казань». Таня — уроженка Казани, воспитанница тренеров А.Н. Люлина, В.Н. Соколова. Она прошла все стадии развития от детской спортивной школы «Юность», училища олимпийского резерва Казани, молодежной команды «Динамо-Казань» до молодежной сборной России и даже успела чемпионкой России в составе первой волейбольной команды «Динамо-Казань». Для того чтобы Таня стала связующей высокого уровня, мы на 4 года отправили ее в аренду под конкретных тренеров: В.А. Панкова (ныне главный тренер сборной России) и Н.В. Карполя. И в «Заречье» и в «Уралочке» она была основной связкой и имела огромное количество игрового времени, что действительно позволило ей стать основным игроком сборной России и существенно вырасти в своем спортивном мастерстве.

Одна из причин поражения «Динамо-Казань» в борьбе за третье место — вдохновенная высококлассная игра Татьяны.

Романова возвращается в Казань, чтобы существенно усилить позицию связующего игрока, составить достойную конкуренцию Евгении Старцевой. Это позволит главному тренеру в случае необходимости менять рисунок игры, эффективно используя сильнейшие качества обеих связующих. Поэтому и руководство клуба, и игроки, и болельщики с большой радостью ждут землячку, чтобы участвовать и биться за победы в следующих сезонах.

Для хорватки Саманты Фабрис выступление за российский клуб будет первым в карьере. Фото gazzetta.it

Саманта Фабрис. О новичках клуба стоит рассказать поподробнее. Хорватские волейболистки довольно часто приезжают в женскую Суперлигу. Сначала они пополняли состав «Уралочки», так как Николай Карполь предпочитал сотрудничество с загребским клубом «Младость», однако в последние годы хорватки стабильно пополняли состав московского «Динамо». И вот теперь представительница Хорватии добралась и до Казани. Для Саманты Фабрис выступление за российский клуб будет первым в карьере. Впрочем, у нас в стране игрок бывала не раз, да и с волейбольными специалистами из России тоже пересекалась.



Официально местом рождения Фабрис значится город Пула — крупнейший город хорватской Истрии. Впрочем, сама Саманта своей малой родиной считает маленькую деревушку Даниэла в 30 километрах от Пулы, где у ее родителей есть небольшой бизнес. И этот географический момент, кстати, имел значение для карьеры хорватской «звезды», потому что свою жизнь в спорте она начала в 12 лет с занятия теннисом. Однако теннисная площадка была далеко от дома, и добираться из деревни было очень непросто, поэтому Саманте пришлось переквалифицироваться на волейбол, секция которого была гораздо ближе.

В 16 лет талантливую юную волейболистку пригласили сразу в клуб «Риека», гегемон хорватского чемпионата тех времен. Хотя пришлось немало потрудиться, чтобы завоевать «место под солнцем» в столь именитой для Хорватии команде. Но уже на второй сезон в клубе Саманту ставили в стартовый состав даже на матчи Лиги чемпионов. Собственно, тогда вместе с «Риекой» она и приезжала в Россию на матч против белгородского «Университета». Добавим, что юная Фабрис в то время выступала на позиции центральной блокирующей и лишь потом перешла в диагональ.

В состав национальной команды Хорватии Саманта впервые попала в 2011 году. А в 2012-м, после 4 лет в родном хорватском клубе, Фабрис отправилась покорять Италию. За следующие 7 лет диагональная сменила пять клубов, но неизменно оставалась в пределах Апеннинского полуострова. Самым успешным на данный момент для игрока стало выступление за клуб «Имоко Воллей» из Конельяно. Два подряд золота в итальянском чемпионате, бронза и серебро в Лиге чемпионов — это замечательные показатели для волейболистки в самом расцвете сил. Кстати, за этот период успела Фабрис расстроить и казанских болельщиков, преградив в сезоне 2017/18 команде путь в Лиге чемпионов. Причем в обоих матчах «Раунда Шести» хорватка стала самым результативным игроком «Конельяно».

Эксперты называют Анну Подкопаеву лучшей либеро в России. фото teamrussia.pro

Анна Подкопаева. Уход опытнейшей Екатерины Улановой, безусловно, стал для «Динамо-Казань» огромной потерей. Однако в следующем сезоне защиту казанской команды будет держать волейболистка, ничуть не уступающая по уровню. А многие специалисты уже давно называют Анну Подкопаеву лучшей либеро в России.



Анна Подкопаева, в девичестве Малова, родилась по соседству с Казанью, в Ульяновске. И родилась, кстати, в спортивной семье, хотя и не волейбольной. При этом в волейбол пришла чисто случайно, познакомившись со своим первым тренером Эмилем Замалетдиновым. И начинала не с классического, а с пляжного волейбола, который, по признанию Анны в одном из интервью, больше любит до сих пор — но только как хобби. Из-за отсутствия развитой женской волейбольной школы в Ульяновске поначалу было трудно. Однако позже ульяновскую команду заметили на региональных юниорских первенствах. Также Замалетдинов возил своих юных подопечных в Казань на этап Мировой лиги, чтобы вдохновить и показать настоящий профессиональный волейбол.

И вот в 2007 году перед самой Анной Маловой встал вопрос — становиться ли спортсменом-профессионалом? Впрочем, как такового вопроса не было, а были только варианты: Самара, Уфа или Казань (тогда здесь была еще «Казаночка»). В итоге выбрали самарскую «Искру», которая выступала в Высшей лиге А. При этом Маловой пришлось сменить амплуа, так как в ульяновской юниорской команде она начинала связующей. Что, кстати, до сих пор помогает в защите — в плане «чтения» действий соперника. Однако после прихода Анны «Искра» просуществовала всего два сезона и в 2009 году из-за финансовых проблем была распущена. Дальше путь лежал в Уфу, где Малова провела 5 плодотворных лет и в итоге прославилась, открыв себе путь в сборную России. В Уфе тогда под руководством главного тренера Андрея Подкопаева, ставшего впоследствии супругом Анны, подобрался очень дружный и боевой коллектив. В том составе играла, например, действующая волейболистка «Динамо-Казань», Анастасия Шляховая (сейчас — Самойленко). «Уфимочка» (ныне «Самрау-УГНТУ») в то время играла в топах Высшей лиги А и в 2012 году, наконец-то, пробилась в Суперлигу.

В Суперлиге уфимочки лавров не снискали, однако на перспективных Анну Малову и Анастасию Шляховую обратил внимание наставник сборной России Юрий Маричев, как раз тогда проводивший радикальное обновление национальной команды. И это был их шанс, который они великолепно использовали. 14 сентября 2013 года в Берлине случился триумф, когда россиянки после 11-летнего перерыва выиграли чемпионат Европы. И многие из состава той команды в один момент превратилась в крайне востребованных топ-игроков.

Эти национальные победы лета-2013 отразились и на клубной карьере Анны. Сезон 2013/14 она начала еще в «Уфимочке». Но после того, как команда Подкопаева в начале января 2014 года побывала в гостях у московского «Динамо», либеро Малову забрали в Москву. И на матч следующего 12-го тура против «Уралочки-НТМК» она вышла уже в динамовской форме.

В столичном «Динамо» Анна Малова, ставшая в 2017 году Подкопаевой, отыграла два с половиной сезона — с января 2014-го по май 2017-го. В составе московского клуба волейболистка стала обладательницей Кубка России, двукратной чемпионкой и серебряным призером чемпионата страны.

В составе «Динамо-Москва» Анна выиграла Кубок России, чемпионат Европы, серебряные медали ЧР и другие награды, фото vldinamo.ru

Также ее регулярно приглашали в состав сборной России. И за этот период на международном уровне в копилку Анны Подкопаевой добавилось второе золото чемпионата Европы, серебро и бронза Гран-при и многие другие медали. По окончании сезона 2016/17 Анна Подкопаева решила взять паузу в карьере по семейным обстоятельствам.



После годичного перерыва Анна вернулась в большой волейбол — уже в статусе либеро «Уралочки-НТМК». Восстановление после пропуска поначалу было непростым. Но к концу сезона в высочайших игровых качествах либеро Подкопаевой казанские болельщики могли убедиться лично во время «бронзовой» серии. В это межсезонье для продолжения карьеры Анна Подкопаева выбрала именно «Динамо-Казань». Опытнейшая либеро известна своим несгибаемым упорством, фантастическим трудолюбием и неповторимой игрой в защите.

О новом сезоне

— Из проблемных вопросов у нас остается позиция доигровщиков, — продолжает Чернышов. — Мы ищем легионера. Готовы вложить даже какие-то большие деньги, лишь бы был толк. Это можно будет обсуждать, только когда появится подходящая кандидатура. Рынок всем хорошо известен, все игроки России и мира на виду. Но нам нельзя ошибиться. Нужен стабильный надежный игрок определенного уровня, который не проседает. Нам нужен игрок уровня Де Коре или Ларсен. Но такие сейчас на больших и долгосрочных контрактах.

Плюс есть такой момент — мы играем в России, а это постоянные перелеты, путешествия. Например, чемпионат Турции — это на 80% чемпионат одного города, Стамбула. В чемпионате Италии максимальный переезд — это 200 км на автобусе. А мы летаем от Калининграда до Сахалина. Наша география поездок — это весь периметр России. Стрессовое времяпровождение, постоянные пересадки, задержки, недосыпание и так далее. Наше тренировочное время сужено до минимума. Особенно тяжело молодым.

Еще одним важным требованием к новым игрокам будет умение играть в плей-офф, где висит над волейболисткой дамоклов меч и есть боязнь вылета. Расхожая истина о том, что плей-офф — это отдельное соревнование, регулярно подтверждается. Возьмите недавний пример с хоккеем, когда на чемпионате мира наша сборная всех обыгрывала на групповом этапе, но проиграла в полуфинале финнам, не забросив ни одной шайбы. У нас все известные миллионеры, а там лучший игрок пару лет назад играл в ВХЛ в волжской «Ариаде». Нужно было выходить и затаскивать всю пятерку соперника в ворота вместе с шайбой. Плей-офф — это выигрыш по заказу. Все равно, красивая или некрасивая игра, счет на табло. Нужно выигрывать обязательно. Игра требует длинного дыхания, которого пока нет у молодых игроков.

С той же «Уралочкой» мы не смогли ничего показать, они были заметно лучше. Но в предстоящем году команда у нас станет сильнее. В этом никаких сомнений нет, — уверен Чернышов. — Хотя продолжат играть те же Кадочкина и Котикова. У нас возвращается Ольга Бирюкова — игрок, которая прошла казанскую школу. Она очень контактный человек, она полезна для раздевалки — это настроение, позитив. Хотя сразу скажу, что места в составе ей никто не обещал и за него она будет бороться. Ей тоже будет тяжело. Выгрызай, побеждай, будь лучше Кадочкиной, Котиковой…

В общем, на новый сезон мы смотрим с оптимизмом. Все для побед у нас есть, просто нужно что-то поменять в тренировочном процессе. Где-то добавить. Отмечу, что в следующем сезоне чемпионат будет очень коротким. В олимпийский год он будет длиться пять с половиной месяцев. Это интенсивные переезды, минимум тренировочного процесса. Очень важно будет создать правильную атмосферу. Очень важно будет, не имея много тренировочного времени, держать свой уровень.

«Главный заказчик — это тренер»

— Что можете сказать о стратегическом управлении клуба, как оно выстроено в Казани?

— Мы уже 11 лет занимаемся руководством женского волейбольного клуба. Комплектация команды — это отлаженный процесс, где главный заказчик — главный тренер. Ему рулить процессом и отвечать за результат. В его тренировочный процесс никто не лезет. В некоторых городах и клубах происходят такие вещи, когда президент клуба кричит игроку, кому и куда пасовать, требует, командует. В Казани это исключено. Мы подходим к этому как к персональной ответственности отдельного человека и кредиту доверия на каждом участке.

Игроки подбираются еще и с учетом их личностных качеств. Возьмем пример. Есть сильная волейболистка, но прежде чем приглашать ее в команду, нужно взвесить все за и против. Ее спортивное мастерство и уровень не подвергаются сомнению, но прежде чем пригласить, нужно пять раз подумать, как это будет влиять на конструкцию команды. Нужно создавать правильную атмосферу, собирать команду как пазл, как конструктор. Чтобы был не вклад просто одной личности, а сумма всех скоростей. Если «два плюс два равно четыре», то у нас в спорте должно быть «два плюс два равно четыре с половиной». То есть мы хотим, чтобы игроки работали не на сто процентов, а еще больше. Мы помогаем с решением всех бытовых вопросов, а потом уже спрашиваем по игровым моментам.

Сергей Чернышов: «У нас в спорте должно быть «два плюс два равно четыре с половиной»

Почему мы уверены, что в новом сезоне будет лучше? Потому что в Казани есть одна особенность, что игроки обычно приходят надолго. То есть у нас остается прошлогодний костяк и будут сильные новички. Хотя в любом случае есть лидеры и такое понятие как «раздевалка команды». То есть в каких-то моментах это саморегулируемый механизм.

Что касается, тренера, то всегда важен вопрос мотивации. Тот же Николай Васильевич Карполь в «Уралочке» будет работать 51-й год. В том же футбольном «Манчестер Юнайтед» десятки лет работал Алекс Фергюссон. Доверие к Ришату Гилязутдинову у нас большое и от руководства клуба, и от спонсоров. Многие игроки при переходе в тот или иной клуб интересуются тренерским вопросом: останется или нет тот или иной специалист. Это касается настоящих спортсменов — им важны все детали. Вот мы часто говорим, что переплачивают профессиональным игрокам, но есть такие спортсмены со стержнем, которые свой большой контракт отрабатывают на полную. Они не любят проигрывать. Они злятся от того, что что-то не получается и делают все возможное и невозможное, чтобы победить. Такой была Екатерина Гамова, Мария Бородакова и многие другие звезды казанского Динамо.

Поймите, в России сейчас три лиги: Высшая лига Б, Высшая лига А и Суперлига. Первая из них очень сильно сдала за последние 5 лет. Уменьшается и количество клубов, и конкурентная среда. Соответственно, оттуда практически нет притока игроков и тренеров. Суперлига и «Вышка А» на двоих имеют всего 24 команды. Это очень мало.

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Новый сезон женской Суперлиги обещает быть еще более интересным, чем предыдущий. Как верно отметил наш собеседник, в борьбе за медали стало очень тесно. Не планирует сбавлять оборотов калининградский «Локомотив», традиционно сильны будут московское «Динамо» и «Уралочка», возрастут амбиции и у клубов, которые сейчас находятся в середине турнирной таблицы.

Однако даже на этом фоне перспективы «Динамо-Казань» выглядят довольно радужными. Молодежь за прошедший год окрепла и готова решать серьезные задачи. Новички выглядят солидным усилением и являются топовыми игроками на своих позициях. Попадание в медали для такого коллектива теперь можно назвать задачей-минимум, но сами волейболистки, очевидно, будут настроены только на возвращение былых чемпионских позиций. Тем интереснее будет наблюдать за новым сезоном.

