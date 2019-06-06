Радий Хабиров: «Этот сезон был не лучшим для ФК «Уфа». А некоторые вещи были возмутительны»

Фото: Тимур Рахматуллин

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров считает сезон 2018—2019 гг. для футбольного клуба «Уфа» местами возмутительным. Своим мнением он поделился с корреспондентом «Реального времени» на площадках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2019).

«Наши болельщики хотят получить больше от футбольного клуба «Уфа», чтоб мы действительно могли сказать, какой у нас крутой профессиональный клуб. И соответственно, стадион должен быть ему под стать. Я разделяю их мнение: этот сезон был не лучшим. А некоторые вещи были возмутительны», — заявил Хабиров в беседе с нашим журналистом.

Напомним, ФК «Уфа», заняв 14-е место в прошедшем сезоне РПЛ, вышел на стыковые матчи с клубом «Томь» (Томск). В двух встречах команда из Башкирии одолела сибирскую дружину с общим счетом 2:1 (2:0, 0:1). Тем самым «Уфа» сохранила место в Премьер-лиге.

Как сообщало «Реальное время», сегодня в рамках ПМЭФ Радий Хабиров и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали План мероприятий к соглашению о сотрудничестве между республиками.