На АЗС идет тайный покупатель — контролеры отследят недолив

Министерство промышленности и торговли России предложило узаконить контрольные закупки топлива

Развязать руки проверяющим для борьбы с недоливом на АЗС планирует Минпромторг РФ. Ведомство подготовило законопроект, позволяющий проводить контрольные закупки по заявлениям граждан о недоливе топлива. Ранее ведомство пригрозило заправщикам оборотными штрафами за это нарушения, при этом масштабы проблемы недолива на АЗС остаются предметом спора. В Татарстане поприветствовали такую меру — она ударит по нечистоплотным бизнесменам, а честным лишь сыграет на руку. Подробнее — в материале «Реального времени».

Государство проведет контрольную закупку

Узаконить проведение контрольных закупок на автозаправочных станциях предложило Министерство промышленности и торговли России для борьбы с недоливом топлива. Соответствующая информация для общественного обсуждения размещена накануне на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минпромторге РФ, говоря о проблеме, указывают на то, что сегодня отсутствуют основания «для проведения внеплановой проверки по обращениям и заявлениям граждан о недостоверных результатах измерений, например, о недоливе топлива на АЗС». Нововведения позволят повысить эффективность государственного метрологического надзора, в том числе оперативного проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении недобросовестных участников рынка и привлечения их к ответственности, считают в министерстве.



Ожидается, что изменения коснутся 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и вступят в силу через год.



Причем изменения предусматривают не только возможность осуществления контрольной закупки, но также информирования средств массовой информации о выявленных нарушениях.

«Введение права осуществления контрольной закупки необходимо для повышения эффективности контрольно-надзорных мероприятий и возможности оценки точности отпуска продукции потребителям и соблюдения обязательных требований в области обеспечения единства измерений непосредственно в момент совершения операции», — говорят в Минпромторге.

Для борьбы с недоливом топлива Министерство промышленности и торговли России предложило узаконить проведение контрольных закупок на автозаправочных станциях. Фото kapital-rus.ru

О недоливе спорили автовладельцы, заправщики и МВД

Напомним, что за недолив в России с 2018 года уже предусмотрены ощутимые штрафы от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов. Более того, в Минпромторге готовится еще одна законодательная инициатива: введение оборотных штрафов за недолив.

О массовых случаях недолива год назад заговорила Федерация автовладельцев России (ФАР). Тогда организация заявила, что около 76% АЗС в стране обманывают российских автомобилистов, а в среднем заправки недоливают до 5% оплаченного бензина. В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44—45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

Заявления ФАР вызвали критику со стороны заправщиков. Независимый топливный союз (НТС) даже заявлял, что может подать иск о клевете против ФАР. НТС также критиковал методику «тайного покупателя», использованную в исследовании ФАР. По ней бензин сначала наливали в пластиковую канистру в багажнике, а затем переливали в мерное устройство, что не учитывало испарение бензина и его возможные утечки.

Вскоре после этого к проблеме недолива подключилось и МВД. Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели с 6 по 11 июля 2018 года в Московском регионе 440 контрольных закупок. «Зарегистрировано 277 материалов о выявленных правонарушениях. Выявлено 60 административных правонарушений, в том числе связанных с обманом потребителей. В частности, установлены факты недолива бензина, а также реализации некачественного топлива», — сообщила Волк об итогах этой проверки.

«Не перегибали бы палку»

Сегодня представитель Федерации автовладельцев России в Казани Дмитрий Золотов усомнился в эффективности таких проверок.

— Вопрос в том, как именно будет проходить этот контроль. Вообще у нас сейчас есть органы, которые контролируют и у них есть все возможности для проверок. Просто они этого не делают. И опять же, недолив сложно доказать, на это влияет много факторов, от температуры до тары. В обычную канистру вы так просто не зальете, там влияет испарение. Есть специальные мерники для этого, они должны быть не менее 10 литров. Второй вопрос: как будет проходить контроль, будут ли они предупреждать о проверке или просто брать и приезжать без предупреждения. Если будет выезжать один представитель организации — где гарантия, что ему не дадут денег, чтобы он написал акт, что все нормально? Нефтяники — компании богатые, и им ничего не стоит дать большую сумму денег проверяющему — заявил эксперт.

Золотов добавил, что сегодня вопросы к заправкам есть не только о недоливе, но и о качестве топлива.



Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Ирек Сулейманов, напротив, поддержал инициативу Минпромторга РФ.

— Я бы не сказал, что проблема недолива широко распространена, но, наверное, она существует, раз взялись за это. А мы относимся к этому нормально, проверяют — пожалуйста. Недоливом занимаются нечистые на руку бизнесмены, наверное, есть такие на рынке. А честным это только на руку. Единственное, что не перегибали бы палку, ведь есть какие-то допуски, от температурной шкалы же зависит. Замерить очень сложно. Хотелось бы, чтобы за малейшее отклонение не следовало сразу оборотных штрафов.