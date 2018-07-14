МВД выявило случаи недолива бензина на заправках

Руководство МВД проверяет опубликованную в СМИ информацию о массовом недоливе топлива на автозаправочных станциях.



«Зарегистрировано 277 материалов о выявленных правонарушениях. Выявлено 60 административных правонарушений, в том числе связанных с обманом потребителей. В частности, установлены факты недолива бензина, а также реализации некачественного топлива», — передает РБК со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Все собранные материалы направлены в «следственные органы», а также в Росстандарт, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и МЧС России.

«Работа по указанному направлению деятельности продолжается», — добавила Волк.

Отмечается, что подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели с 6 по 11 июля в Московском регионе 440 контрольных закупок.

Ранее федерация автовладельцев России предупредила, что около 76% АЗС в стране обманывает российских автомобилистов. Татарстанские АЗС назвали заявление ФАР о недоливе бензина голословным.