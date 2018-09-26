Оборотные штрафы за недолив бензина могут появиться в 2019 году — Минпромторг

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что оборотные штрафы для российских АЗС за недолив топлива могут быть введены в 2019 году.



«Появились факты и проблема, связанная с тем, что недоливают топливо. У нас сейчас подготовлены поправки к закону, которые позволяют накладывать оборотные штрафы ещё и по этому факту нарушений», — цитирует РИА «Новости» Мантурова.

При этом, по его словам, в последнее время наблюдается снижение числа нарушений в части качества топлива.

Ранее федерация автовладельцев России предупредила, что около 76% АЗС в стране обманывают российских автомобилистов. Татарстанские АЗС назвали заявление ФАР о недоливе бензина голословным. При этом МВД подтвердило случаи нарушений на заправках.

