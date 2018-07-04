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Промышленность

Федерация автовладельцев России предупредила о схемах обмана на АЗС

05:31, 04.07.2018 4
Федерация автовладельцев России предупредила о схемах обмана на АЗС
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Около 76% АЗС в стране обманывает российских автомобилистов. Такие данные приводит в своем исследовании Федерация автовладельцев России (ФАР).

«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС», — передает «РИА Новости» со ссылкой на доклад.

По данным ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%, однако названия этих АЗС в ФАР не привели.

В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

Накануне Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о снижении акцизов на бензин.

ПромышленностьНефть
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06:06
    Новость ни о чем, опубликуйте перечень недобросовестных АЗС.
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  • Анонимно 06:48
    АЗС ТАТНЕФТЬ на Вахитова около Метро кеш энд Керри проверьте
    Вставляешь пистолет в бак, кнопку не нажимаешь, идешь оплачивать. Оператор включает насос. КНОПКА НЕ НАЖАТА НА ПИСТОЛЕТЕ. А на дисплее уже набежало 300 - 400 грами
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    Анонимно 08:34
    да согласна.я это тоже на тат- нефти заметила только на яйзской набережной возле содового кольца.тоже сначала воздух гнали.с тех пор уже 5лет на тат нефть ни шагу
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  • Анонимно 10:17
    А где это такой дешёвый бензин продают 44-45 рублей? У нас в г.Славянске-на-Кубани АИ-95 на ЛУКЕОЙЛЕ УЖЕ ДАВНО ПО 46, 80...
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