Федерация автовладельцев России предупредила о схемах обмана на АЗС

Около 76% АЗС в стране обманывает российских автомобилистов. Такие данные приводит в своем исследовании Федерация автовладельцев России (ФАР).



«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС», — передает «РИА Новости» со ссылкой на доклад.

По данным ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%, однако названия этих АЗС в ФАР не привели.

В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

Накануне Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о снижении акцизов на бензин.