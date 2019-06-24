Недоступное жилье: где в России сложнее всего купить квартиру?
Татарстан по возможностям населения приобрести вторичное жилье приблизился к Крыму
Татарстан оказался в числе регионов с дорогими для своего населения квартирами на вторичном рынке жилья. В том же списке — Крым, Севастополь и Нижегородская область. Москва стоит особняком — цены на квадратные метры растут, но вместе с тем увеличивается и средний заработок москвичей, что делает для них жилье более доступным. Самой дешевой для местных жителей остается «вторичка» на Севере и в Сибири, в частности, в Магаданской и в Тюменской областях. Правда, несмотря на «северные» зарплаты и недорогие по сравнению с ними «квадраты», население не спешит обосновываться в этих регионах надолго. Подробности — в аналитическом исследовании доступности жилья в России по версии «Реального времени».
«Для рынка жилья важно, как распределена заработная плата в городе»
Увеличение доступности жилья — одна из главных целей, поставленных в рамках федеральной программу «Жилье и городская среда». Чтобы выяснить, начал ли расти этот показатель, аналитическая служба «Реального времени» провела собственное исследование, посчитав площадь квартиры в готовом доме, покупку которой может позволить себя семья из двух человек, выплачивая ипотеку на свободные средства. Выяснилось, что несмотря на все декларации, в большинстве российских регионов сохраняется тренд на снижение доступности жилья, по крайней мере вторичного.
К примеру, ощутимо снизилась доступность жилья в Татарстане. По данным аналитической службы «Реального времени», если в III квартале 2018 года семья из двух человек могла купить в ипотеку 56,5 кв. м в сданном доме, то к февралю 2019 года только 49,9 кв. м. То есть падение составило сразу 13%.
Снижению доступности татарстанской «вторички» способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, увеличилась средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам. Если в прошлом году она составляла 9,4% годовых, то к началу 2019 года выросла до 10,12%.
Во-вторых, начиная со второй половины 2018 года в Татарстане был зафиксирован существенный рост цен на жилье. Средняя стоимость «вторички» в период с III квартала 2018 года по февраль 2019 года взлетела с 59,1 до 66,4 тысячи рублей за кв. м, то есть сразу на 12%.
В-третьих, средняя заработная плата в регионе за этот период практически не выросла — она повысилась с 33,9 до 34 тысяч рублей в месяц.
Правда, следует учитывать, что в данном случае речь идет об усредненных показателях. По мнению заместителя председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаила Хорькова, при определении так называемой доступности жилья, нужно иметь в виду, что на самом деле зарплата жителей того или иного региона может быть ощутимо ниже средней.
При этом он добавляет, что на доступность жилья влияют объемы строительства: обычно чем они выше, чем выше обеспеченность жильем, тем ниже цены. Сложно сохранять относительные высокие показатели строительства и опережающий ценовой тренд.
Севастополь — город с самой недоступной «вторичкой»
Надо сказать, что из-за скачка цен на жилую недвижимость по доступности вторичного жилья Татарстан почти сравнялся с Крымом. О низкой доступности крымской «вторички» мы писали еще в одном из прошлых обзоров. По данным на начало 2019 года, в Крыму семья из двух человек могла приобрести в ипотеку квартиру со средней площадью 49,8 кв. м. Любопытно, что за последние полгода в данном регионе средняя стоимость готового жилья выросла не столь значительно — с 56,5 до 56,9 тысячи рублей за кв. м. Правда, и заработные платы крымчан увеличились всего на 680 рублей, до 29 тысяч рублей.
Еще меньше «квадратов» могут позволить себе купить жители Севастополя — семья из двух человек может приобрести в кредит лишь 41,5 кв. м. Фактически это лишь площадь стандартной «однушки». В данном случае одной из основных причин снижения доступности жилья стал рост стоимости квадратного метра. В среднем за полгода севастопольская «вторичка» подорожала почти на 10%, с 64,3 до 70,4 тысячи рублей за кв. м.
Конкуренция в Крыму оказалась выше, чем в Краснодарском крае
Любопытно, что в других субъектах Южного федерального округа доступность жилья гораздо выше, нежели в Севастополе и в Крыму. К примеру, по данным на начало 2019 года, семья из двух человек, живущая в Краснодарском крае, могла позволить себе приобрести в сданном доме квартиру площадью 57,3 кв. м. Дело в том, что средняя стоимость «квадрата» в этом регионе оказалась ниже, чем в Крыму и в Севастополе — порядка 55,8 тысячи рублей. Зато средняя зарплата в Краснодарском крае оказалась выше, чем в соседних регионах, и составила 32,6 тысячи рублей в месяц.
Мы поинтересовались у экспертов, почему же доступность «вторички» в Крыму и в Севастополе ниже, чем, например, в Краснодарском крае, который также расположен на побережье Черного моря. Генеральный директор MACON Илья Володько отмечает, что цены на крымское жилье оказались завышены уже на момент вхождения полуострова в состав России. Дело в том, что, когда Крым находился под крылом Украины, стоимость жилья исчислялась в долларах.
По его словам, на жилищном рынке Краснодарского края, в отличие от Крыма, много игроков, которые активно конкурируют между собой, поэтому и цены на недвижимость оказываются ниже.
Почему жилье в Башкортостане дороже, чем в Самарской области?
Татарстан оказался не единственным регионом в Поволжском федеральном округе, где зафиксирована низкая доступность вторичного жилья. Так, по данным на начало 2019 года, в Нижегородской области средняя площадь жилья, доступного в ипотеку для семьи из двух человек, составила 52,7 кв. м. Основная причина, по которой нижегородцы не могут позволить покупать квартиры с большой площадью, — цена квадратного метра. По этому показателю Нижегородская область занимает второе место в ПФО. По данным на начало 2019 года вторичное жилье в регионе в среднем стоило 59,3 тысячи рублей за кв. м.
По данным аналитической службы «Реального времени», доступность «вторички» в период с III квартала до начала 2019 года снизилась во всех регионах Поволжского федерального округа. Например, в Башкортостане на начало текущего года семья из двух человек в ипотеку могла купить квартиру в готовом доме площадью 56,4 кв. м. Для сравнения за полгода до этого площадь доступного жилья для той же семьи достигала 60,8 кв. м. Снижению доступности жилья способствовало пусть и небольшое, но снижение средней заработной платы в регионе — с 32,6 до 32,3 тысячи рублей. В то же время средняя цена квадратного метра на башкирскую «вторичку» также оказалась выше, чем в среднем по России, и на начало 2019 года составила 55,9 тысячи рублей.
По мнению генерального директора сети агентств недвижимости «Эксперт» Елены Андреевой, высокие цены на жилье в Башкортостане могут быть обусловлены, с одной стороны, миграционными потоками и увеличением населения региона из-за его привлекательности. С другой стороны, в республике строится недостаточно многоквартирных домов, особенно за пределами Уфы. К примеру, даже в таких городах, как Туймазы и Янаул, преобладает индивидуальное строительство. Да и в столице Башкирии возможностей для развития нового строительства не так много.
Регионами с самой доступной «вторичкой» в ПФО стали Чувашская Республика и Самарская область. Здесь семья из двух работающих человек может приобрести квартиру в готовом доме площадью почти 77 кв. м. Причина доступности «вторички» в этих субъектах связана с невысокой стоимостью квадратного метра. Например, в Самарской области на начало 2019 года она составила 41,8 тыс. рублей.
В Москве жилье дорожает, но и зарплаты растут
Хотя в Москве по сравнению со многими другими регионами доступность вторичного жилья оказалась меньше, в столице, в отличие от большинства остальных субъектов, была зафиксирована положительная динамика. Например, если в III квартале 2018 года московская семья из двух человек могла приобрести 51,6 кв. м «вторички», к началу 2019 года этот показатель возрос до 53,7 кв. м. Причиной увеличения доступности жилья в столице стал рост средней заработной платы. За полгода она увеличилась почти на 10% — с 78,6 до 85,4 тысячи рублей в месяц. Отметим, что такая значительная динамика среднемесячной зарплаты была зафиксирована лишь в нескольких регионах страны. Кроме Москвы — это Сахалинская область (8%) и Чукотский автономный округ (11%).
А вот в Московской области доступность вторичного жилья оказалась гораздо больше. По данным на начало 2019 года семья из двух человек на свободные средства могла приобрести 72,4 кв. м в сданном многоквартирном доме.
В Тюмени предложение превышает спрос
Впрочем, в ряде российских регионов фиксируется высокая доступность вторичного жилья. К примеру, в Магаданской области семья из двух человек может купить в ипотеку квартиру площадью 169,5 кв. м. При том что средняя цена квадратного метра здесь даже ниже чем в Татарстане — порядка 65,6 тысячи рублей за кв. м, уровень средней зарплаты в Магаданской области выше чем в среднем по России и составляет 81,9 тысячи рублей в месяц.
На втором месте по доступности «вторчики» оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где семье со средним уровнем дохода оказалась доступна квартира площадью 156,4 кв. м.
На третьем месте в списке регионов с самым доступным жильем оказалась Тюменская область. На начало 2019 года здесь в сданном многоквартирном доме в ипотеку можно было купить в среднем 126,9 кв. м. Как отмечает генеральный директор MACON Илья Володько, в Тюменской области складывается уникальная ситуация.
— Жилье действительно в этом регионе достаточно доступное. Это связано и с тем, что темпы строительства там очень высокие, и уровень конкуренции между застройщиками. Вместе с тем средний уровень заработных плат выше общероссийского. Но давайте учитывать, что Тюмень — достаточно развитый город, и нельзя сказать, что люди оттуда бегут, при этом большая часть населения настроена на то, чтобы по завершению трудовой деятельности переехать в более теплые регионы страны, — считает Илья Володько.
|Регион
|Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации, рублей
|Свободные средства семьи (из 2 трудоспособных человек без иждивенцев), комфортные на выплату ежемес. платежа ипотеки
|Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья, вторичный рынок жилья, квартиры среднего качества (типовые), руб.
|Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, %
|Средневзвешенный срок по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, месяцев
|Размер кредита
|Стоимость квартиры
|Количество метров
|Февраль 2019
|III квартал 2018
|II квартал 2018
|Февраль 2019
|III квартал 2018
|II квартал 2018
|I квартал 2019
|III квартал 2018
|II квартал 2018
|Февраль 2019
|III квартал 2018
|II квартал 2018
|Февраль 2019
|III квартал 2018
|II квартал 2018
|Февраль 2019
|III квартал 2018
|II квартал 2018
|Февраль 2019
|III квартал 2018
|II квартал 2018
|Февраль 2019
|III квартал 2018
|II квартал 2018
|Российская Федерация
|43.062,40
|41.850,46
|44.434,89
|34.449,92
|33.480,37
|35.547,91
|52.414,93
|50.256,85
|49.760,25
|10,15
|9,47
|9,54
|211,62
|198,40
|192,50
|3.384.135,07
|3.351.294,96
|3.498.404,32
|4.230.168,84
|4.189.118,69
|4.373.005,40
|80,71
|83,35
|87,88
|Центральный федеральный округ
|54.939,50
|51.965,69
|55.978,64
|43.951,60
|41.572,56
|44.782,91
|64.461,80
|63.342,01
|61.644,66
|10,15
|9,46
|9,51
|218,06
|205,13
|196,33
|4.367.859,95
|4.221.099,97
|4.451.231,66
|5.459.824,94
|5.276.374,96
|5.564.039,58
|84,70
|83,30
|90,26
|Белгородская область
|30.679,90
|31.644,98
|31.534,65
|24.543,92
|25.315,99
|25.227,72
|43.956,67
|46.074,79
|45.803,44
|10,10
|9,43
|9,44
|208,72
|194,60
|191,47
|2.405.987,34
|2.518.731,48
|2.491.074,94
|3.007.484,18
|3.148.414,35
|3.113.843,68
|68,42
|68,33
|67,98
|Брянская область
|26.752,40
|26.823,75
|28.326,64
|21.401,92
|21.459,00
|22.661,31
|30.609,71
|31.216,41
|31.412,32
|10,10
|9,38
|9,52
|219,37
|197,07
|192,53
|2.137.162,36
|2.153.454,35
|2.233.051,69
|2.671.452,95
|2.691.817,93
|2.791.314,61
|87,27
|86,23
|88,86
|Владимирская область
|29.983,70
|31.502,66
|31.469,57
|23.986,96
|25.202,13
|25.175,65
|39.300,39
|41.802,60
|42.178,19
|10,23
|9,40
|9,56
|208,80
|200,13
|194,00
|2.332.381,46
|2.542.835,46
|2.481.749,81
|2.915.476,83
|3.178.544,33
|3.102.187,26
|74,18
|76,04
|73,55
|Воронежская область
|30.766,50
|30.806,87
|31.798,97
|24.613,20
|24.645,50
|25.439,18
|46.266,49
|44.725,80
|43.085,79
|10,04
|9,43
|9,53
|216,48
|200,17
|201,17
|2.455.362,98
|2.481.675,12
|2.551.400,37
|3.069.203,73
|3.102.093,90
|3.189.250,47
|66,34
|69,36
|74,02
|Ивановская область
|24.874,70
|25.027,67
|25.974,88
|19.899,76
|20.022,13
|20.779,91
|36.643,52
|35.838,28
|36.874,57
|10,24
|9,46
|9,60
|193,71
|184,67
|185,27
|1.879.639,36
|1.943.708,78
|2.003.972,54
|2.349.549,20
|2.429.635,97
|2.504.965,68
|64,12
|67,79
|67,93
|Калужская область
|36.867,60
|36.845,42
|37.730,36
|29.494,08
|29.476,34
|30.184,29
|47.779,82
|44.727,66
|47.756,26
|10,15
|9,33
|9,46
|213,67
|196,80
|197,97
|2.907.141,48
|2.964.860,72
|3.020.489,26
|3.633.926,85
|3.706.075,90
|3.775.611,58
|76,06
|82,86
|79,06
|Костромская область
|26.415,40
|27.430,77
|27.961,26
|21.132,32
|21.944,61
|22.369,01
|33.031,50
|32.230,69
|29.977,92
|10,19
|9,41
|9,47
|206,94
|188,27
|189,50
|2.052.593,04
|2.155.389,20
|2.195.434,04
|2.565.741,30
|2.694.236,51
|2.744.292,55
|77,68
|83,59
|91,54
|Курская область
|29.600,10
|28.934,68
|30.596,67
|23.680,08
|23.147,74
|24.477,33
|39.626,36
|37.327,26
|36.831,31
|10,20
|9,39
|9,45
|213,94
|197,13
|192,53
|2.326.689,07
|2.321.818,13
|2.421.282,41
|2.908.361,34
|2.902.272,66
|3.026.603,01
|73,39
|77,75
|82,17
|Липецкая область
|30.458,00
|31.270,12
|32.150,88
|24.366,40
|25.016,10
|25.720,71
|39.661,58
|38.623,17
|38.623,17
|10,17
|9,41
|9,50
|213,92
|201,40
|205,00
|2.398.645,68
|2.528.015,17
|2.603.185,71
|2.998.307,10
|3.160.018,96
|3.253.982,14
|75,60
|81,82
|84,25
|Московская область
|50.611,60
|48.896,98
|51.389,70
|40.489,28
|39.117,58
|41.111,76
|69.779,84
|64.913,26
|62.629,61
|10,10
|9,57
|9,39
|219,96
|219,80
|187,40
|4.043.153,29
|4.049.203,36
|4.034.603,60
|5.053.941,61
|5.061.504,20
|5.043.254,50
|72,43
|77,97
|80,53
|Орловская область
|26.692,40
|26.566,73
|27.506,31
|21.353,92
|21.253,39
|22.005,05
|31.814,09
|31.833,73
|31.254,57
|10,17
|9,33
|9,43
|216,88
|199,63
|197,47
|2.112.575,14
|2.151.571,04
|2.203.312,44
|2.640.718,93
|2.689.463,80
|2.754.140,56
|83,00
|84,48
|88,12
|Рязанская область
|30.436,70
|31.298,35
|33.063,50
|24.349,36
|25.038,68
|26.450,80
|39.752,86
|36.633,00
|36.202,13
|10,18
|9,35
|9,49
|215,81
|198,20
|197,20
|2.403.407,70
|2.522.923,38
|2.636.634,05
|3.004.259,63
|3.153.654,23
|3.295.792,56
|75,57
|86,09
|91,04
|Смоленская область
|29.074,00
|28.742,76
|29.677,26
|23.259,20
|22.994,21
|23.741,81
|33.603,23
|33.265,80
|32.284,88
|10,06
|9,33
|9,50
|213,02
|204,73
|198,63
|2.305.718,31
|2.352.220,49
|2.372.256,02
|2.882.147,89
|2.940.275,62
|2.965.320,03
|85,77
|88,39
|91,85
|Тамбовская область
|25.529,90
|25.703,70
|27.036,93
|20.423,92
|20.562,96
|21.629,55
|34.450,95
|33.088,01
|33.109,72
|10,22
|9,37
|9,56
|216,73
|205,43
|207,77
|2.014.126,01
|2.100.637,95
|2.192.418,93
|2.517.657,51
|2.625.797,44
|2.740.523,67
|73,08
|79,36
|82,77
|Тверская область
|30.855,30
|29.631,64
|31.067,64
|24.684,24
|23.705,32
|24.854,11
|45.207,67
|42.741,07
|42.498,24
|10,24
|9,42
|9,51
|215,97
|204,37
|202,37
|2.427.186,33
|2.408.381,16
|2.501.880,78
|3.033.982,91
|3.010.476,46
|3.127.350,97
|67,11
|70,44
|73,59
|Тульская область
|34.214,90
|33.601,44
|34.556,60
|27.371,92
|26.881,16
|27.645,28
|45.194,61
|48.729,10
|45.357,74
|10,20
|9,43
|9,52
|212,69
|200,77
|196,70
|2.684.936,50
|2.710.139,69
|2.748.273,68
|3.356.170,63
|3.387.674,62
|3.435.342,09
|74,26
|69,52
|75,74
|Ярославская область
|32.423,80
|32.627,50
|34.112,42
|25.939,04
|26.102,00
|27.289,94
|41.841,09
|41.379,12
|41.311,81
|10,19
|9,40
|9,57
|206,81
|186,87
|188,27
|2.519.506,48
|2.557.344,10
|2.655.459,97
|3.149.383,10
|3.196.680,13
|3.319.324,97
|75,27
|77,25
|80,35
|город Москва
|85.370,00
|78.630,15
|86.825,11
|68.296,00
|62.904,12
|69.460,09
|158.389,08
|153.940,69
|147.806,74
|10,17
|9,41
|9,58
|220,94
|201,03
|201,90
|6.799.815,55
|6.352.040,60
|6.952.083,34
|8.499.769,44
|7.940.050,75
|8.690.104,17
|53,66
|51,58
|58,79
|Северо-Западный федеральный округ
|48.867,60
|47.652,58
|49.805,17
|39.094,08
|38.122,07
|39.844,13
|57.156,85
|50.096,41
|49.315,78
|10,13
|9,55
|9,50
|205,54
|194,43
|185,90
|3.804.521,12
|3.764.550,56
|3.871.765,52
|4.755.651,40
|4.705.688,21
|4.839.706,91
|83,20
|93,93
|98,14
|Республика Карелия
|40.103,20
|37.128,50
|39.698,09
|32.082,56
|29.702,80
|31.758,47
|45.504,40
|32.397,14
|32.875,42
|10,15
|9,28
|9,46
|201,89
|183,20
|184,17
|3.095.248,88
|2.904.939,96
|3.079.937,90
|3.869.061,10
|3.631.174,95
|3.849.922,38
|85,03
|112,08
|117,11
|Республика Коми
|48.865,10
|48.237,15
|52.533,04
|39.092,08
|38.589,72
|42.026,43
|49.441,92
|49.047,00
|49.574,38
|10,10
|9,33
|9,49
|200,88
|185,17
|185,07
|3.775.744,10
|3.781.154,34
|4.076.542,23
|4.719.680,13
|4.726.442,92
|5.095.677,79
|95,46
|96,37
|102,79
|Архангельская область
|47.739,10
|45.919,70
|50.242,81
|38.191,28
|36.735,76
|40.194,25
|59.448,34
|55.226,73
|55.462,68
|10,09
|9,25
|9,37
|194,32
|180,80
|179,13
|3.647.121,09
|3.576.704,71
|3.869.691,00
|4.558.901,36
|4.470.880,89
|4.837.113,74
|76,69
|80,96
|87,21
|Ненецкий автономный округ
|77.082,00
|79.503,58
|89.826,38
|61.665,60
|63.602,86
|71.861,10
|61.529,33
|62.673,51
|65.305,17
|9,54
|6,49
|6,84
|186,42
|174,80
|185,37
|5.978.340,98
|7.177.818,22
|8.211.282,27
|7.472.926,23
|8.972.272,77
|10.264.102,84
|121,45
|143,16
|157,17
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|45.281,90
|43.148,47
|46.916,47
|36.225,52
|34.518,78
|37.533,17
|59.382,32
|55.072,07
|55.258,26
|10,11
|9,35
|9,51
|194,59
|181,03
|178,80
|3.455.338,13
|3.343.279,72
|3.580.709,78
|4.319.172,66
|4.179.099,65
|4.475.887,23
|72,73
|75,88
|81,00
|Вологодская область
|37.844,00
|34.624,16
|35.354,86
|30.275,20
|27.699,33
|28.283,89
|36.180,44
|35.421,78
|34.406,37
|10,13
|9,42
|9,57
|198,69
|184,60
|183,43
|2.907.484,28
|2.695.970,22
|2.720.517,15
|3.634.355,35
|3.369.962,78
|3.400.646,44
|100,45
|95,14
|98,84
|Калининградская область
|31.885,70
|31.811,86
|32.461,66
|25.508,56
|25.449,49
|25.969,33
|47.264,25
|47.494,32
|47.396,27
|10,14
|9,45
|9,65
|198,67
|188,23
|187,27
|2.448.295,87
|2.493.969,23
|2.508.224,96
|3.060.369,84
|3.117.461,54
|3.135.281,20
|64,75
|65,64
|66,15
|Ленинградская область
|42.869,40
|42.390,79
|42.714,85
|34.295,52
|33.912,64
|34.171,88
|48.679,13
|49.671,36
|49.933,63
|10,17
|9,45
|9,61
|212,89
|191,13
|192,73
|3.370.495,07
|3.344.120,30
|3.350.491,94
|4.213.118,84
|4.180.150,38
|4.188.114,93
|86,55
|84,16
|83,87
|Мурманская область
|57.704,40
|54.036,26
|60.181,88
|46.163,52
|43.229,01
|48.145,50
|46.068,48
|47.430,94
|45.216,02
|10,17
|9,39
|9,51
|183,31
|171,40
|169,03
|4.284.443,73
|4.071.335,29
|4.476.137,02
|5.355.554,66
|5.089.169,11
|5.595.171,28
|116,25
|107,30
|123,74
|Новгородская область
|29.449,90
|30.644,16
|31.621,96
|23.559,92
|24.515,33
|25.297,57
|37.438,84
|36.528,52
|34.396,50
|9,98
|9,29
|9,55
|205,51
|192,50
|186,77
|2.314.242,34
|2.449.078,31
|2.455.971,79
|2.892.802,93
|3.061.347,89
|3.069.964,74
|77,27
|83,81
|89,25
|Псковская область
|26.802,80
|26.249,95
|26.890,18
|21.442,24
|20.999,96
|21.512,14
|33.868,31
|34.778,28
|34.839,59
|10,14
|9,29
|9,55
|203,79
|191,30
|192,90
|2.077.712,21
|2.092.602,30
|2.117.671,98
|2.597.140,26
|2.615.752,88
|2.647.089,97
|76,68
|75,21
|75,98
|город Санкт-Петербург
|58.625,10
|57.678,06
|59.795,12
|46.900,08
|46.142,45
|47.836,09
|98.041,78
|88.557,73
|86.362,85
|10,13
|9,67
|9,46
|209,15
|201,93
|186,60
|4.596.967,67
|4.592.743,00
|4.666.188,81
|5.746.209,59
|5.740.928,74
|5.832.736,02
|58,61
|64,83
|67,54
|Южный федеральный округ
|30.962,70
|30.933,50
|32.016,80
|24.770,16
|24.746,80
|25.613,44
|52.741,48
|51.402,25
|50.891,13
|10,23
|9,48
|9,61
|214,94
|204,30
|201,53
|2.433.199,34
|2.505.397,91
|2.557.980,93
|3.041.499,18
|3.131.747,39
|3.197.476,16
|57,67
|60,93
|62,83
|Республика Адыгея
|27.213,60
|26.281,48
|27.567,05
|21.770,88
|21.025,19
|22.053,64
|42.835,14
|37.944,34
|37.575,51
|10,29
|9,48
|9,69
|221,85
|205,43
|197,93
|2.154.183,18
|2.132.903,04
|2.175.212,47
|2.692.728,98
|2.666.128,80
|2.719.015,58
|62,86
|70,26
|72,36
|Республика Калмыкия
|25.691,10
|24.773,25
|27.158,25
|20.552,88
|19.818,60
|21.726,60
|37.007,88
|37.033,26
|36.933,96
|10,13
|9,45
|9,50
|220,79
|205,83
|202,93
|2.051.641,47
|2.016.330,73
|2.190.452,33
|2.564.551,84
|2.520.413,41
|2.738.065,41
|69,30
|68,06
|74,13
|Республика Крым
|28.798,70
|28.120,38
|30.452,55
|23.038,96
|22.496,30
|24.362,04
|56.958,67
|56.497,13
|53.265,27
|10,62
|10,27
|10,21
|233,97
|220,27
|210,90
|2.269.141,09
|2.226.321,56
|2.384.231,48
|2.836.426,36
|2.782.901,95
|2.980.289,35
|49,80
|49,26
|55,95
|Краснодарский край
|32.575,10
|33.288,32
|33.992,24
|26.060,08
|26.630,65
|27.193,79
|55.824,46
|56.508,03
|56.303,92
|10,36
|9,47
|9,63
|219,85
|208,43
|206,50
|2.559.123,75
|2.718.908,72
|2.737.626,88
|3.198.904,69
|3.398.635,90
|3.422.033,60
|57,30
|60,14
|60,78
|Астраханская область
|32.545,60
|32.964,10
|34.842,89
|26.036,48
|26.371,28
|27.874,31
|40.235,98
|35.887,49
|34.962,01
|10,21
|9,39
|9,48
|219,50
|206,93
|202,37
|2.581.515,50
|2.699.044,03
|2.810.011,72
|3.226.894,38
|3.373.805,04
|3.512.514,65
|80,20
|94,01
|100,47
|Волгоградская область
|30.136,30
|29.441,50
|30.871,95
|24.109,04
|23.553,20
|24.697,56
|38.352,54
|35.357,21
|35.070,11
|10,07
|9,38
|9,56
|214,47
|198,23
|196,33
|2.392.493,00
|2.368.995,30
|2.447.813,79
|2.990.616,25
|2.961.244,13
|3.059.767,24
|77,98
|83,75
|87,25
|Ростовская область
|30.391,50
|30.103,21
|30.815,25
|24.313,20
|24.082,57
|24.652,20
|50.051,30
|49.553,10
|49.715,93
|10,10
|9,43
|9,55
|204,85
|200,00
|197,13
|2.366.114,20
|2.424.659,98
|2.448.446,68
|2.957.642,75
|3.030.824,98
|3.060.558,35
|59,09
|61,16
|61,56
|город Севастополь
|30.524,50
|29.980,56
|30.519,15
|24.419,60
|23.984,45
|24.415,32
|70.441,90
|64.340,81
|65.099,31
|10,54
|10,29
|10,23
|209,62
|203,20
|210,40
|2.333.247,12
|2.303.160,79
|2.383.411,78
|2.916.558,90
|2.878.950,99
|2.979.264,73
|41,40
|44,75
|45,76
|Северо-Кавказский федеральный округ
|26.323,90
|26.119,56
|27.330,95
|21.059,12
|20.895,65
|21.864,76
|39.389,78
|38.452,00
|38.378,15
|10,23
|9,46
|9,55
|217,66
|204,50
|203,07
|2.078.759,80
|2.118.120,67
|2.197.594,59
|2.598.449,75
|2.647.650,84
|2.746.993,24
|65,97
|68,86
|71,58
|Республика Дагестан
|25.160,10
|23.741,28
|25.609,87
|20.128,08
|18.993,02
|20.487,90
|46.033,74
|46.035,93
|45.822,88
|9,97
|9,42
|9,51
|223,06
|214,50
|213,33
|2.039.831,16
|1.967.321,18
|2.105.786,03
|2.549.788,95
|2.459.151,47
|2.632.232,54
|55,39
|53,42
|57,44
|Республика Ингушетия
|25.319,00
|23.843,73
|27.465,07
|20.255,20
|19.074,98
|21.972,06
|33.062,94
|33.452,99
|33.650,72
|10,97
|9,69
|9,42
|279,89
|190,80
|180,10
|2.040.750,73
|1.853.398,31
|2.114.038,77
|2.550.938,41
|2.316.747,89
|2.642.548,46
|77,15
|69,25
|78,53
|Кабардино-Балкарская Республика
|25.030,40
|23.437,03
|26.477,80
|20.024,32
|18.749,63
|21.182,24
|31.778,95
|33.499,59
|30.972,32
|10,32
|9,50
|9,53
|209,07
|199,67
|208,47
|1.939.515,97
|1.877.453,85
|2.154.492,03
|2.424.394,96
|2.346.817,32
|2.693.115,04
|76,29
|70,06
|86,95
|Карачаево-Черкесская Республика
|24.379,50
|24.622,08
|25.540,86
|19.503,60
|19.697,67
|20.432,68
|43.724,39
|41.788,21
|41.535,63
|10,18
|9,66
|9,77
|229,05
|210,07
|217,00
|1.966.881,39
|1.992.815,26
|2.077.244,30
|2.458.601,74
|2.491.019,07
|2.596.555,38
|56,23
|59,61
|62,51
|Республика Северная Осетия — Алания
|25.427,40
|25.494,99
|27.615,98
|20.341,92
|20.395,99
|22.092,78
|43.639,97
|40.059,09
|40.059,09
|10,01
|9,46
|9,66
|219,82
|198,73
|192,10
|2.043.187,83
|2.043.851,78
|2.155.780,97
|2.553.984,79
|2.554.814,72
|2.694.726,21
|58,52
|63,78
|67,27
|Чеченская Республика
|25.882,50
|25.386,36
|25.756,99
|20.706,00
|20.309,09
|20.605,59
|42.977,20
|42.616,52
|42.603,96
|10,51
|9,66
|9,66
|225,01
|212,13
|201,30
|2.031.818,65
|2.062.810,01
|2.049.654,69
|2.539.773,31
|2.578.512,51
|2.562.068,36
|59,10
|60,50
|60,14
|Ставропольский край
|27.940,80
|28.633,86
|29.075,60
|22.352,64
|22.907,09
|23.260,48
|32.400,85
|37.003,12
|36.719,93
|10,32
|9,44
|9,52
|214,68
|202,87
|200,33
|2.183.295,44
|2.318.376,04
|2.329.425,30
|2.729.119,30
|2.897.970,06
|2.911.781,62
|84,23
|78,32
|79,30
|Приволжский федеральный округ
|30.951,50
|31.103,23
|32.218,99
|24.761,20
|24.882,59
|25.775,19
|45.785,80
|43.790,71
|43.316,86
|10,14
|9,41
|9,55
|209,80
|194,10
|191,17
|2.425.462,46
|2.476.938,70
|2.527.613,64
|3.031.828,08
|3.096.173,37
|3.159.517,05
|66,22
|70,70
|72,94
|Республика Башкортостан
|32.332,40
|32.599,51
|33.430,17
|25.865,92
|26.079,60
|26.744,14
|55.859,15
|52.339,12
|51.267,55
|10,15
|9,45
|9,53
|206,13
|186,60
|182,30
|2.518.656,76
|2.545.454,98
|2.571.832,18
|3.148.320,95
|3.181.818,72
|3.214.790,23
|56,36
|60,79
|62,71
|Республика Марий Эл
|27.259,30
|27.134,78
|28.103,73
|21.807,44
|21.707,82
|22.482,98
|34.488,22
|34.261,33
|34.441,66
|10,10
|9,36
|9,52
|200,94
|191,43
|186,03
|2.106.253,24
|2.154.188,49
|2.182.839,94
|2.632.816,55
|2.692.735,62
|2.728.549,93
|76,34
|78,59
|79,22
|Республика Мордовия
|25.899,70
|26.854,65
|26.577,45
|20.719,76
|21.483,72
|21.261,96
|39.530,55
|38.797,64
|38.687,37
|10,04
|9,29
|9,46
|226,50
|206,63
|204,23
|2.099.737,65
|2.211.159,39
|2.154.571,89
|2.624.672,06
|2.763.949,24
|2.693.214,86
|66,40
|71,24
|69,61
|Республика Татарстан
|34.001,90
|33.923,70
|35.369,74
|27.201,52
|27.138,96
|28.295,79
|66.383,11
|59.168,78
|58.110,74
|10,12
|9,39
|9,54
|205,08
|189,20
|185,33
|2.648.863,97
|2.674.562,31
|2.738.875,94
|3.311.079,96
|3.343.202,89
|3.423.594,93
|49,88
|56,50
|58,92
|Удмуртская Республика
|31.185,10
|31.257,89
|32.812,01
|24.948,08
|25.006,31
|26.249,61
|43.486,21
|41.749,94
|41.905,00
|10,09
|9,43
|9,56
|204,16
|190,10
|189,47
|2.429.412,35
|2.463.063,41
|2.562.765,41
|3.036.765,44
|3.078.829,26
|3.203.456,77
|69,83
|73,74
|76,45
|Чувашская Республика
|26.202,70
|26.575,52
|27.331,72
|20.962,16
|21.260,42
|21.865,37
|34.120,91
|32.978,52
|32.524,65
|10,02
|9,10
|9,58
|218,83
|200,60
|195,90
|2.100.703,78
|2.187.618,00
|2.162.471,05
|2.625.879,73
|2.734.522,50
|2.703.088,81
|76,96
|82,92
|83,11
|Пермский край
|33.932,40
|34.097,03
|36.149,29
|27.145,92
|27.277,63
|28.919,43
|45.541,63
|43.038,48
|41.459,41
|10,17
|9,51
|9,65
|209,41
|194,23
|192,70
|2.654.092,81
|2.699.615,35
|2.827.882,77
|3.317.616,01
|3.374.519,19
|3.534.853,46
|72,85
|78,41
|85,26
|Кировская область
|27.303,40
|27.222,63
|28.057,18
|21.842,72
|21.778,11
|22.445,74
|36.938,49
|36.214,11
|36.062,18
|10,29
|9,36
|9,50
|217,40
|200,83
|195,83
|2.147.896,97
|2.205.598,99
|2.230.456,60
|2.684.871,21
|2.756.998,73
|2.788.070,75
|72,68
|76,13
|77,31
|Нижегородская область
|32.040,70
|31.463,71
|33.410,59
|25.632,56
|25.170,97
|26.728,47
|59.293,44
|57.782,37
|57.424,23
|10,08
|9,44
|9,57
|204,26
|193,00
|191,50
|2.497.660,33
|2.495.001,96
|2.618.832,79
|3.122.075,41
|3.118.752,45
|3.273.540,99
|52,65
|53,97
|57,01
|Оренбургская область
|29.847,10
|30.109,93
|30.959,44
|23.877,68
|24.087,94
|24.767,55
|38.543,76
|38.066,25
|37.514,77
|10,08
|9,36
|9,52
|215,73
|201,47
|198,90
|2.372.011,70
|2.443.225,82
|2.473.563,77
|2.965.014,63
|3.054.032,28
|3.091.954,72
|76,93
|80,23
|82,42
|Пензенская область
|27.590,00
|29.035,04
|28.324,38
|22.072,00
|23.228,03
|22.659,51
|38.276,00
|38.222,80
|38.293,84
|10,14
|9,36
|9,51
|215,33
|197,53
|194,73
|2.184.217,24
|2.336.196,06
|2.245.000,99
|2.730.271,55
|2.920.245,07
|2.806.251,24
|71,33
|76,40
|73,28
|Самарская область
|32.752,90
|33.392,35
|34.204,40
|26.202,32
|26.713,88
|27.363,52
|41.792,33
|39.315,08
|38.772,65
|10,22
|9,43
|9,52
|212,75
|197,40
|194,23
|2.566.929,40
|2.674.418,47
|2.706.465,99
|3.208.661,75
|3.343.023,08
|3.383.082,49
|76,78
|85,03
|87,25
|Саратовская область
|26.104,20
|26.128,72
|27.135,62
|20.883,36
|20.902,98
|21.708,49
|34.939,77
|34.471,84
|33.882,71
|10,10
|9,50
|9,58
|219,77
|202,47
|203,63
|2.085.336,02
|2.105.891,44
|2.180.674,26
|2.606.670,03
|2.632.364,30
|2.725.842,82
|74,60
|76,36
|80,45
|Ульяновская область
|27.855,30
|27.418,56
|27.883,63
|22.284,24
|21.934,85
|22.306,90
|40.147,26
|40.338,95
|40.254,73
|10,22
|9,41
|9,53
|203,41
|193,17
|186,80
|2.148.718,68
|2.178.567,48
|2.167.936,72
|2.685.898,35
|2.723.209,35
|2.709.920,90
|66,90
|67,51
|67,32
|Уральский федеральный округ
|46.073,00
|45.921,08
|49.620,46
|36.858,40
|36.736,87
|39.696,37
|55.050,37
|52.669,60
|52.618,15
|10,12
|9,46
|9,62
|210,04
|194,33
|193,43
|3.621.271,96
|3.646.939,52
|3.894.947,35
|4.526.589,95
|4.558.674,41
|4.868.684,19
|82,23
|86,55
|92,53
|Курганская область
|27.309,80
|27.155,17
|28.571,82
|21.847,84
|21.724,13
|22.857,45
|33.608,18
|33.128,99
|33.218,36
|10,12
|9,43
|9,56
|223,92
|205,03
|204,07
|2.192.483,67
|2.209.541,60
|2.300.934,51
|2.740.604,59
|2.761.927,00
|2.876.168,13
|81,55
|83,37
|86,58
|Свердловская область
|38.084,00
|37.021,16
|38.326,18
|30.467,20
|29.616,93
|30.660,94
|59.758,13
|57.318,92
|57.094,74
|10,17
|9,44
|9,60
|210,24
|195,13
|193,70
|2.983.968,32
|2.948.253,19
|3.013.184,99
|3.729.960,40
|3.685.316,49
|3.766.481,23
|62,42
|64,29
|65,97
|Тюменская область
|64.397,20
|65.186,68
|73.348,44
|51.517,76
|52.149,35
|58.678,75
|50.856,90
|51.437,66
|51.477,42
|10,02
|9,45
|9,61
|218,92
|200,50
|199,93
|5.162.868,88
|5.248.222,53
|5.838.888,42
|6.453.586,10
|6.560.278,16
|7.298.610,53
|126,90
|127,54
|141,78
|Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
|65.384,00
|68.081,40
|74.178,99
|52.307,20
|54.465,12
|59.343,19
|57.893,90
|55.688,97
|54.891,60
|10,11
|9,46
|9,63
|213,72
|196,77
|194,63
|5.168.859,76
|5.434.169,63
|5.835.362,43
|6.461.074,70
|6.792.712,04
|7.294.203,04
|111,60
|121,98
|132,88
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|92.193,30
|89.396,51
|109.644,01
|73.754,64
|71.517,21
|87.715,21
|59.458,00
|58.406,30
|54.995,36
|9,87
|9,30
|9,48
|216,52
|200,20
|203,30
|7.438.749,55
|7.262.215,33
|8.862.815,24
|9.298.436,94
|9.077.769,16
|11.078.519,05
|156,39
|155,42
|201,44
|Тюменская область (без автономных округов)
|43.173,70
|43.384,03
|46.315,49
|34.538,96
|34.707,22
|37.052,39
|47.507,09
|50.586,28
|50.881,85
|9,96
|9,52
|9,67
|228,30
|206,80
|207,07
|3.529.255,93
|3.521.983,34
|3.725.439,81
|4.411.569,91
|4.402.479,17
|4.656.799,76
|92,86
|87,03
|91,52
|Челябинская область
|34.167,40
|33.972,99
|35.460,03
|27.333,92
|27.178,39
|28.368,02
|34.228,27
|35.123,52
|33.053,76
|10,28
|9,54
|9,70
|187,11
|176,13
|174,43
|2.543.404,21
|2.571.172,70
|2.648.266,03
|3.179.255,26
|3.213.965,87
|3.310.332,53
|92,88
|91,50
|100,15
|Сибирский федеральный округ
|36.979,80
|35.973,72
|38.436,13
|29.583,84
|28.778,97
|30.748,90
|44.953,60
|43.848,99
|43.885,01
|10,16
|9,48
|9,54
|204,60
|193,37
|185,33
|2.868.440,79
|2.846.852,66
|2.976.908,62
|3.585.550,99
|3.558.565,83
|3.721.135,78
|79,76
|81,16
|84,79
|Республика Алтай
|29.913,50
|29.274,30
|31.776,29
|23.930,80
|23.419,44
|25.421,03
|44.840,52
|40.763,52
|40.323,80
|10,40
|9,58
|9,62
|188,33
|189,57
|181,87
|2.216.080,35
|2.283.328,29
|2.429.262,99
|2.770.100,44
|2.854.160,36
|3.036.578,73
|61,78
|70,02
|75,30
|Республика Тыва
|35.430,40
|31.384,71
|37.319,47
|28.344,32
|25.107,77
|29.855,58
|56.031,40
|56.106,65
|56.771,93
|10,25
|9,42
|9,50
|202,32
|193,10
|184,10
|2.722.986,46
|2.491.309,28
|2.887.566,48
|3.403.733,08
|3.114.136,60
|3.609.458,11
|60,75
|55,50
|63,58
|Республика Хакасия
|35.570,60
|38.533,10
|39.747,28
|28.456,48
|30.826,48
|31.797,82
|44.742,93
|41.085,55
|40.041,26
|10,49
|9,45
|9,52
|191,01
|180,63
|176,47
|2.637.756,73
|2.965.941,02
|3.013.658,78
|3.297.195,91
|3.707.426,27
|3.767.073,47
|73,69
|90,24
|94,08
|Алтайский край
|24.612,60
|25.507,34
|25.442,06
|19.690,08
|20.405,87
|20.353,65
|43.807,62
|41.031,38
|40.401,00
|10,14
|9,44
|9,57
|206,16
|190,33
|188,03
|1.918.470,07
|2.010.597,07
|1.978.674,68
|2.398.087,59
|2.513.246,34
|2.473.343,36
|54,74
|61,25
|61,22
|Красноярский край
|45.259,70
|42.378,54
|46.773,31
|36.207,76
|33.902,83
|37.418,65
|43.985,29
|43.624,17
|42.908,93
|10,16
|9,43
|9,61
|196,45
|180,70
|180,80
|3.457.262,33
|3.266.265,92
|3.567.793,65
|4.321.577,91
|4.082.832,40
|4.459.742,06
|98,25
|93,59
|103,94
|Иркутская область
|41.501,90
|40.297,74
|42.937,47
|33.201,52
|32.238,19
|34.349,98
|42.846,20
|43.234,94
|43.571,05
|10,21
|9,45
|9,53
|193,63
|179,37
|179,77
|3.141.653,98
|3.091.851,87
|3.282.531,92
|3.927.067,48
|3.864.814,83
|4.103.164,90
|91,65
|89,39
|94,17
|Кемеровская область
|38.277,90
|36.464,57
|37.860,41
|30.622,32
|29.171,66
|30.288,33
|38.902,06
|35.859,16
|35.725,60
|10,13
|9,55
|9,46
|192,93
|199,83
|162,50
|2.905.286,35
|2.912.982,43
|2.770.066,45
|3.631.607,94
|3.641.228,04
|3.462.583,06
|93,35
|101,54
|96,92
|Новосибирская область
|34.777,80
|33.702,50
|35.683,58
|27.822,24
|26.962,00
|28.546,87
|52.953,00
|50.477,30
|51.592,55
|10,14
|9,47
|9,59
|217,22
|205,50
|203,80
|2.762.230,15
|2.736.676,44
|2.866.742,78
|3.452.787,69
|3.420.845,55
|3.583.428,47
|65,20
|67,77
|69,46
|Омская область
|31.426,00
|31.859,40
|34.032,37
|25.140,80
|25.487,52
|27.225,90
|40.254,36
|38.561,31
|38.217,89
|10,20
|9,68
|9,36
|220,32
|217,77
|194,83
|2.498.286,35
|2.610.904,02
|2.722.341,12
|3.122.857,94
|3.263.630,02
|3.402.926,40
|77,58
|84,63
|89,04
|Томская область
|39.036,90
|38.818,94
|43.863,42
|31.229,52
|31.055,16
|35.090,74
|41.672,24
|42.853,46
|42.229,18
|10,09
|9,40
|9,53
|210,66
|189,00
|185,70
|3.074.124,35
|3.057.865,46
|3.400.876,79
|3.842.655,44
|3.822.331,82
|4.251.095,99
|92,21
|89,20
|100,67
|Дальневосточный федеральный округ
|50.251,80
|52.159,30
|55.473,25
|40.201,44
|41.727,44
|44.378,60
|64.629,76
|63.519,61
|62.210,53
|10,15
|9,46
|9,53
|202,96
|192,73
|189,23
|3.886.647,15
|4.128.649,96
|4.338.187,96
|4.858.308,94
|5.160.812,45
|5.422.734,95
|75,17
|81,25
|87,17
|Республика Бурятия
|34.446,20
|33.972,31
|37.978,23
|27.556,96
|27.177,85
|30.382,58
|46.529,35
|41.827,66
|41.885,07
|10,03
|9,39
|9,50
|191,97
|179,40
|175,10
|2.624.486,88
|2.615.302,96
|2.873.558,05
|3.280.608,60
|3.269.128,69
|3.591.947,57
|70,51
|78,16
|85,76
|Республика Саха (Якутия)
|63.937,60
|60.957,68
|71.278,18
|51.150,08
|48.766,15
|57.022,54
|71.695,01
|69.310,45
|67.554,55
|10,22
|9,55
|9,63
|202,47
|195,30
|190,93
|4.922.957,05
|4.825.618,01
|5.559.907,68
|6.153.696,31
|6.032.022,51
|6.949.884,60
|85,83
|87,03
|102,88
|Забайкальский край
|39.018,40
|37.833,83
|40.015,13
|31.214,72
|30.267,07
|32.012,10
|48.625,87
|48.384,73
|48.260,83
|10,14
|9,36
|9,49
|202,88
|183,73
|184,87
|3.019.051,67
|2.950.090,65
|3.104.282,40
|3.773.814,59
|3.687.613,32
|3.880.353,01
|77,61
|76,21
|80,40
|Камчатский край
|67.858,30
|71.566,47
|76.926,91
|54.286,64
|57.253,18
|61.541,53
|59.903,08
|59.478,52
|59.248,58
|10,30
|9,50
|9,48
|187,25
|179,20
|180,33
|5.045.507,28
|5.471.771,51
|5.905.281,44
|6.306.884,10
|6.839.714,39
|7.381.601,80
|105,28
|114,99
|124,59
|Приморский край
|41.864,00
|40.623,03
|42.806,61
|33.491,20
|32.498,42
|34.245,29
|89.545,27
|83.493,92
|83.407,52
|10,10
|9,46
|9,53
|203,07
|193,07
|188,37
|3.253.248,49
|3.217.874,50
|3.340.972,47
|4.066.560,61
|4.022.343,13
|4.176.215,58
|45,41
|48,18
|50,07
|Хабаровский край
|45.852,20
|46.362,26
|47.811,83
|36.681,76
|37.089,81
|38.249,46
|63.367,19
|60.562,07
|57.745,58
|10,16
|9,41
|9,49
|207,88
|199,63
|192,57
|3.576.035,00
|3.734.508,00
|3.774.723,54
|4.470.043,75
|4.668.135,00
|4.718.404,43
|70,54
|77,08
|81,71
|Амурская область
|42.297,60
|41.471,04
|41.638,90
|33.838,08
|33.176,83
|33.311,12
|56.963,96
|53.456,32
|52.013,69
|10,15
|9,39
|9,51
|211,01
|188,10
|189,17
|3.324.016,33
|3.260.594,03
|3.259.699,64
|4.155.020,41
|4.075.742,54
|4.074.624,55
|72,94
|76,24
|78,34
|Магаданская область
|81.942,30
|80.860,46
|87.718,24
|65.553,84
|64.688,37
|70.174,59
|46.164,86
|42.788,19
|44.814,27
|10,29
|9,43
|9,49
|200,13
|175,93
|180,27
|6.258.902,43
|6.156.104,03
|6.729.950,86
|7.823.628,04
|7.695.130,04
|8.412.438,57
|169,47
|179,84
|187,72
|Сахалинская область
|79.555,30
|73.851,50
|75.001,05
|63.644,24
|59.081,20
|60.000,84
|104.339,59
|97.615,83
|99.744,51
|10,08
|9,34
|9,44
|200,57
|188,97
|189,87
|6.154.630,05
|5.838.020,07
|5.905.609,29
|7.693.287,56
|7.297.525,09
|7.382.011,61
|73,73
|74,76
|74,01
|Еврейская автономная область
|39.053,70
|37.884,53
|39.073,72
|31.242,96
|30.307,63
|31.258,98
|37.625,62
|37.296,92
|37.559,91
|10,34
|9,61
|9,45
|216,17
|194,20
|191,33
|3.057.593,85
|2.979.868,67
|3.084.453,55
|3.821.992,31
|3.724.835,84
|3.855.566,94
|101,58
|99,87
|102,65
|Чукотский автономный округ
|104.358,70
|93.696,77
|102.183,45
|83.486,96
|74.957,41
|81.746,76
|10,37
|9,33
|9,44
|204,66
|177,63
|170,20
|7.991.074,73
|7.206.471,05
|7.654.691,97
|9.988.843,41
|9.008.088,81
|9.568.364,96
|Крымский федеральный округ
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
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