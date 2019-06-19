19 июня 2019

Online-конференция с министром культуры Республики Татарстан Ирадой Аюповой

Online-конференция с министром культуры Республики Татарстан Ирадой Аюповой

9 июня в 10:00 гостьей студии интернет-газеты «Реальное время» станет министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

Основные тезисы:

  • мероприятия в рамках «Года театра» в России
  • судьба библиотек: переезд Национально библиотеки на НКЦ, развитие библиотечного дела в эпоху электронных книг
  • кино в республике: планируется ли строить новые кинотеатры, проект «Кино за 7 дней» и др.

Задавайте свои вопросы Ираде Хафизяновне прямо сейчас, перейдя по ссылке или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

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