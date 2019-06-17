The Guardian: засекреченные документы раскрыли попытки России увеличить присутствие в Африке

Материалы, попавшие в прессу, подтвердили стремление превратить континент в стратегический хаб. Возглавляет «миссию» приближенный к Кремлю Евгений Пригожин

Фото: Reuters

Россия добивается расширения своего присутствия как минимум в 13 африканских странах. Для этого, как сообщают рассекреченные документы, используются различные методы: выстраивание отношений с действующими правительствами, заключение военных сделок и подготовка нового поколения «лидеров» и «тайных агентов», сообщает The Guardian. Интернет-газета «Реальное время» представляет перевод статьи английской газеты на русский язык.

Буферная зона между мусульманским севером и христианским югом



Миссию по укреплению российского влияния на континенте возглавляет Евгений Пригожин, петербургский предприниматель и близкий союзник Владимира Путина. Одна из целей — вытеснить США и бывшие колониальные державы Францию и Великобританию из региона. Другая цель — снизить «прозападные» настроения на континенте.

В 2018 году специальный советник США Роберт Мюллер предъявил обвинение Пригожину, который также известен как «повар Путина» из-за контрактов на организацию питания госслужащих в Кремле. Как утверждает Мюллер, именно под руководством Пригожина была проведена масштабная кампания в социальных сетях в поддержку Дональда Трампа на выборах 2016 года (так называемая «фабрика троллей»). Группа Вагнера — частная военная компания, чье название тесно связано с именем Пригожина — поставляла наемных бойцов в места военных действий на территориях Украины и Сирии.

Обнародованные документы проливают свет на масштабы операций, которыми руководил Пригожин, и планы Москвы по превращению материка в свой стратегический центр. Действия многочисленных компаний, так или иначе связанных с именем олигарха, координируются высокопоставленными лицами из МИДа и Министерства обороны.

В 2000-х Путин не проявлял большого интереса к Африке. Санкции Запада, установленные в 2014 году после присоединения Крыма, заставили Москву искать новых геополитических союзников и деловые возможности.

Россия принимала участие и имела военное присутствие в Центральной Африканской Республике. ЦАР важна стратегически, так как по сути является буферной зоной между мусульманским севером и христианским югом. Для Москвы это возможность расширить зону влияния, а для российских компаний — заключить выгодные сырьевые контракты.

Миссию по укреплению российского влияния на континенте возглавляет Евгений Пригожин. Фото theguardian.com

Первый в истории саммит «Россия — Африка»

24 мая Кремль объявил об отправке военных специалистов в Демократическую Республику Конго. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, специалисты займутся обслуживанием и эксплуатацией военной техники российского производства. На настоящий момент Москва заключила соглашения по военному сотрудничеству с примерно 20 африканскими государствами.

29 мая в Кремле анонсировали первый в истории саммит «Россия — Африка», который пройдет в октябре этого года в Сочи. Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси, президент Египта, выступят в роли сопредседателей события. Ожидается участие более 50 африканских лидеров, а цель саммита — укрепление политических, экономических и культурных связей.

Документы были обнародованы центром «Досье», который базируется в Лондоне и спонсируется российским предпринимателем и критиком Кремля в изгнании Михаилом Ходорковским.

К Пригожину обратились за комментарием. Ранее он отрицал любые факты и свидетельства о его отношении к «фабрике троллей» и также заявлял, что Вагнера не существует. Путин ранее объявил, что организации, связанные с Пригожиным, вообще не относятся к России.

The Guardian составили инфографику, которая демонстрирует уровень отношений между «Компанией» (компании и фирмы, непосредственно связанные с Пригожиным) и африканскими правительствами разных стран. Наиболее близкие отношения у России с ЦАР, Суданом и Мадагаскаром. Также тесно связаны с Россией Ливия, Зимбабве и Южная Африка, а отношения с ДР Конго, Чадом и Замбией пока не отличаются высокой степенью интенсивности.

Уганда, Экваториальная Гвинея и Мали в других документах указаны как «страны, в которых мы планируем работать». Ливия и Эфиопия упоминаются как страны, «с которыми возможно сотрудничество». С недавнего времени Кремль усиливает наземное присутствие в Ливии. В ноябре прошлого года ливийский генерал Халифа Хафтар посетил Москву для встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Пригожин был замечен на переговорах Шойгу и Хафтара. Египет описывается как традиционный союзник.

29 мая в Кремле анонсировали первый в истории саммит «Россия — Африка», который пройдет в октябре этого года в Сочи. Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси, президент Египта, выступят в роли сопредседателей события. Фото kremlin.ru

Устранение «франкоориентированных» политиков

Согласно расследованию The Guardian Россия предоставляла ЦАР кредиты для устранения «франко-ориентированных» политиков, включая представителей национальной ассамблеи и министра иностранных дел. Судя по всему, это относится к Шарль-Армелю Дубану, уволенному в декабре. В свою очередь «Компания» усилила армию государства, открыла газету и радиостанцию. Россия в документах называется «другом на 83 процента».

Согласно информации из инфографики The Guardian, новый президент Мадагаскара Эндри Раджоелина победил на выборах при «поддержке Компании». Россия основала и продолжает выпускать крупнейшую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона экземпляров. В свою очередь Раджоелина отрицает получение любой помощи.

Другая ключевая территория континента — Судан. В прошлом году Россия запустила программу политических и экономических реформ, призванных сохранить власть президента Омара аль-Башира. Реформы включали план по дискредитации антиправительственной оппозиции, явно скопированный с тактики борьбы с антипутинской оппозицией в России (забавный факт: в одной из записок по ошибке была указана Россия вместо Судана).

Еще один хитроумный ход — использование фейковых новостей и видео для освещения демонстраций, которые проходят в Хартуме и других суданских областях, как «антиисламских», поддерживающих Израиль и ЛГБТ-движения. Правительству было рекомендовано повысить цены на газеты — для того, чтобы усложнить критикам трансляцию идей и выявить «иностранцев» на антиправительственных выступлениях.

Согласно документам, которые просочились в прессу, Пригожин в своем письме Баширу выразил неудовольствие, что президент не последовал совету. Пригожин также отметил «бездеятельность» суданского правительства и его «чрезмерную осторожность».

Башир был свергнут в апреле в ходе военного переворота. На прошлой неделе суданские силы оперативной поддержки открыли огонь по протестующим, поддерживающим демократические силы, уничтожив около 100 человек. Как сообщил CNN источник, относящийся к бывшему режиму, российские советники предупредили Военный совет Судана о необходимости подавлять народные выступления с «минимальными, но приемлемыми потерями».

В прошлом году Россия запустила программу политических и экономических реформ, призванных сохранить власть президента Омара аль-Башира. Фото kremlin.ru

Концепция «русского мира»

Тем временем, как упоминается в документах, Москва планирует воспользоваться затянувшимся территориальным конфликтом на Коморских островах (государство в Южной Африке, — прим. ред.). Франция имеет прямой контроль над одним из четырех островов Индийского океана — Майоттом. В 2018 году сотрудники Пригожина прилетели на Коморские острова через Белоруссию. Их целью было проверить, могут ли «политические технологии» разжечь конфликт между парижским и коморским правительствами.

Другие предложения, описываемые в документах, включают в себя трансафриканские проекты по строительству автомобильных и железнодорожных дорог. Так, планируется строительство железнодорожного пути по «старому маршруту хаджа», который свяжет Порт-Судан в Судане и Дакар в Сенегале. Также было предложено строительство отдельной платной дороги длиной 3 700 км, которая соединила бы Порт-Судан с Дуалой в Камеруне. Ничего из этого не было осуществлено.

План по возрождению «панафриканского сознания» очень напоминает модель строительства «русского мира». Концепция «русского мира» приобрела популярность при Путине и означает расширение российской власти и культуры сквозь современные границы.

Один рабочий документ озаглавлен как «Африканский мир». Он призывает к развитию «африканской самоидентификации». В документе рекомендуется составить базу данных африканцев, проживающих в США и Европе, которых можно привлечь к воспитанию «будущих лидеров» и «тайных агентов». Конечная цель — создание сообщества лояльных представителей по всему африканскому континенту, как говорится в документе, датированном мартом 2018 года.

К безотлагательным мерам относятся создание в африканских государствах неправительственных организаций, которые контролируются Россией, и организация местных конференций.

Непонятно, какое количество инициатив Пригожина было действительно реализовано. Имеются факты, что на данный момент реализуются медиапроекты, пусть и с незначительным эффектом. К таким медиапроектам относятся веб-сайт Africa Daily Voice со штаб-квартирой в Марокко и франкоязычный новостной сервис Afrique Panorama, расположенный в столице Мадагаскара Антананариву.

Российские «агенты» также размышляют о глобальной политике. В одном из программных документов, который называется «Российское влияние в Африке», говорится, что Москве необходимо найти «надежных партнеров среди африканских государств» и расположить там военные базы.

Люк Хардинг, Джейсон Бурке

The Guardian