Трасса за 13,5 миллиарда: кто построит новый мост через Свиягу и соединит М-7 в 4 полосы?

В Татарстане объявлен еще один тендер на 4,7 млрд на последний отрезок дороги от границ Чувашии до развязки на Ульяновск

В Татарстане построят еще один мост через Свиягу и отремонтируют старый. Таким образом, путепровод расширится до четырех полос. ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на реконструкцию данного участка федеральной трассы М-7 «Волга» стоимостью в 4,7 млрд рублей. После завершения работ к 2023 году, республика получит еще одну федеральную дорогу первой категории — на этот раз от границ Чувашии до развязки на Ульяновск (два других отрезка этой 35-километровой трассы реконструируют ПСО «Казань» и «Каздорстрой»). Подробнее — в материале «Реального времени».

Два моста, четыре полосы

На 757-м километре трассы М-7 «Волга» построят новый мост через реку Свияга, а также реконструируют имеющийся. Это следует из опубликованного на сайте госзакупок тендера. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», а начальная (максимальная) цена закупки составляет свыше 4,7 млрд рублей. Строительство профинансируют из федерального бюджета. Согласно документации, расчетная скорость движения по реконструированному участку дороги составит 120 км/ч. Мост расположен на границе Зеленодольского и Верхнеуслонского района.

Сегодня в СМИ новость фигурировала в различных вариациях: некоторые утверждали сразу о расширении старого моста до четырех полос и строительстве нового. Как выяснило «Реальное время», речь идет именно о реконструкции старого моста, а под расширением имеется в виду новый двухполосный мост.

Речь идет именно о реконструкции старого моста, а под расширением имеется в виду новый двухполосный мост

Победителя тендера определят 1 июля этого года, при этом работы должны начаться уже 21 июля. Ожидается, что строительство завершат к 15 ноября 2023 года. Отметим, что финансирование проекта распределено неравномерно: в текущем и следующем году оно составляет только 324 тыс. рублей и 330 тыс. рублей, а в 2021, 2022 и 2023 годах — 1,42 млрд руб., 1,45 млрд руб. и 1,17 млрд руб. соответственно. Это позволяет предположить, что основная часть работ придется на 2021—2023 гг.

Отметим, что существующий мост через Свиягу протяженностью 390 метров построили в 1996 году и последний раз реконструировали совсем недавно, в 2018 году. Тогда специалисты восстановили мостовое полотно, уложили новую гидроизоляцию и устойчивую к вибрационным нагрузкам гранитно-литую композицию, а также установили судовую сигнализацию, необходимую для направления судового хода.

На необходимость строительства второго моста ранее обращал внимание заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Сергей Автономов.

«Участок там очень интенсивный. Практически невозможно совершить обгон, происходит много аварий, поэтому основная цель строительства второго моста — расширить дорогу и сделать более комфортной для проезда», — заявлял Автономов.

В этом районе действительно происходит немало ДТП, «Реальному времени» удалось обнаружить около десятка сообщений об авариях с начала 2018 года. При этом столкновения часто приводили к многочасовым пробкам в районе моста.



Реконструировать планируется участок трассы 735+204 км — 753+400 км. Работы должны быть начаты уже 1 июля этого года. Фото Олега Тихонова

Триптих из реконструированных дорог

Мост на 757-м километре трассы М-7 — лишь один из трех связанных участков дороги, которые планируют реконструировать в ближайшем будущем. В результате дорога в этом районе перейдет из второй категории (две полосы) в первую Б категорию (четыре полосы). Ремонт каждого из них — предмет многомиллиардных тендеров. Так, в конце мая стало известно о заключении контракта на реконструкцию 18-километрового участка трассы М-7 с ОАО «Каздорстрой». Стоимость контракта составит 4,85 млрд рублей. Реконструировать планируется участок трассы 735+204 км — 753+400 км. Работы должны быть начаты уже 1 июля этого года. Ремонт дороги продлится до 15 ноября 2022 года.

Другой участок — 10-километровый отрезок М-7 (761+500 км — 771+246 км) в районе Иннополиса. Для распределения транспортных потоков на этом участке построят развязку по типу «клеверного листа». Также в рамках работ расширят проезжую часть мостов через реки Прорва и Сулица, построят путепровод на 770 км и возведут надземный пешеходный переход возле села Татарское Бурнашево. Подрядной организацией выступило ПСО «Казань», а стоимость работ составила 4 млрд рублей.

— Таким образом, после реконструкции моста через Свиягу весь участок федеральной трассы М-7 «Волга» от границ Чувашии до развязки на Ульяновск перейдет из второй категории дорог в первую (четырехполосную). Подрядчик для выполнения работ будет определен в ходе торгов, которые состоятся 1 июля, — прокомментировала «Реальному времени» пресс-секретарь ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Лира Нурсаитова.

«Если здесь будут увеличивать жилой фонд или Свияжский мультимодальный комплекс заработает, тогда эта дорога будет необходима, по-другому там будет не проехать», — считает Дмитрий Золотов. Фото vk.com

«Дорога будет востребована»

Напомним, что М-7 в Татарстане ранее расширяли и в других местах. Так, в октябре 2018 года, напомним, полностью четырехполосным стал участок трассы М-7 между Казанью и Набережными Челнами.



Что касается нового моста через Свиягу, автоэксперты считают, что это сооружение на перспективу:

— Сейчас трафик там не очень высокий, поэтому относительно целесообразности нового моста затрудняюсь сказать. Постоянно езжу по этим направлениям: и в Чебоксары, и в Ульяновск. По своему опыту знаю, что там нет слишком интенсивного движения. Но если под Свиягой будут вводить какие-то комплексы, тогда это востребовано. Но если дорога и не разгрузится, то по крайней мере станет интересной в плане освоения ближайших территорий и жилищной застройки. В Казани вон уже в Пестрецах дома строят, раньше там было захолустье, а сейчас уже многоквартирные дома стоят. Там тоже дорогу расширили, трафик увеличился, и даже пробки теперь. Если здесь тоже будут увеличивать жилой фонд или Свияжский мультимодальный комплекс заработает, тогда эта дорога будет необходима, по-другому там будет не проехать, — считает представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов.