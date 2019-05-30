«Каздорстрой» займется реконструкцией участка трассы М-7 за 4,8 млрд рублей

«Волго-Вятскуправтодор» заключит контракт на реконструкцию 18-километрового участка трассы М-7 с ОАО «Каздорстрой». Стоимость контракта составит 4,85 млрд рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, итоги тендера должны были подвести только 3 июня. Однако заявка была подана единственным участником и контракт достался ему.

Реконструировать планируется участок трассы 735+204 км — 753+400 км. Из техзадания следует, что работы должны быть начаты уже 1 июля этого года. Ремонт дороги продлится до 15 ноября 2022 года. Кроме прочего, контракт подразумевает замену моста.

Ранее глава «Волго-Вятскуправтодора» сообщал, что в этом году планируется начать реконструкцию участка М-7 на границе с Чувашией. Он также упоминал о планах капитально отремонтировать мост через Свиягу на этом участке.

Напомним, что «Каздорстрой» вошел в рейтинг крупнейших стройкомпаний Татарстана от «Реального времени». Его выручка за 2018 год достигла 4,8 млрд рублей.





