«Сдаю коттедж»: арендой загородных домов интересуются семьи и владельцы реабилитационных центров

Казанцы готовы снимать загородное жилье на лето за 150 тысяч в месяц и больше

Фото: Ирина Анисимова

Если в Москве или в Европе горожане уже давно привыкли снимать загородные дома на все лето, то в Казани этот тренд только начинает набирать обороты. Наибольшей популярностью у казанцев пользуются коттеджи в Боровом Матюшино и в Зеленодольском районе, в частности, в «Загородном клубе». Любопытно, что на развивающемся рынке уже появились свои особенности: объекты хотят арендовать не только семьи с детьми, но и владельцы реабилитационных центров для людей с зависимостями. «Реальное время» проанализировало стоимость аренды дачных домов и коттеджей в Казани.

«Дома снимают семьи за 50—150 тысяч рублей в месяц»

В Татарстане рынок сдачи в аренду загородных домов на длительный срок только начинает формироваться, и запросов в этом сегменте не так много, как, например, в той же Москве. Как отмечают эксперты, наиболее востребованными являются предложения по сдаче объектов на летние месяцы в поселке Боровое Матюшино, а также в Зеленодольском районе.

— В Москве снять какой-то гостевой домик на три летних месяца — в порядке вещей. В целом мировая тенденция такова, что и в девелопменте, и в автомобильном бизнесе происходит переход к такому понятию, как «шеринг». Очень многие люди, особенно молодежь, приходят к тому, что сейчас арендовать недвижимость намного выгоднее и удобнее. Вместо того, чтобы строить загородную усадьбу за 8—9 млн в лесу или на берегу реки, человек может спокойно отдыхать с семьей на протяжении двух-трех месяцев в арендованном доме и не «заморачиваться», ведь в загородном доме постоянно нужно что-то подкручивать, что-то исправлять, — комментирует гендиректор девелоперской компании «Невада» Рафаэль Сыражев.

Директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, что чаще всего на длительный срок дома арендуют либо отдельные семьи, либо компании семей.



— Дачные дома пользуются огромной популярностью, если речь идет о Боровом Матюшино, зеленодольском направлении. В основном снимают коттеджи по ставке от 50 до 150 тысяч рублей за месяц на все лето. Можно сказать, что в Казани это развивающийся тренд. Как правило, арендаторы ищут дома не в обычном садовом обществе, а в лесу, в живописном месте, недалеко от воды, — говорит Гизатова.

Директор агентства недвижимости «Премьер» Руслан Садреев подчеркивает, что спрос на аренду загородных домов увеличивается с каждым годом. В качестве одной из причин этого эксперт называет рост цен на недвижимость, который затрудняет покупку загородных домов и коттеджей.



— Если брать рынок продажи загородной недвижимости, то активный его рост пришелся на период 2006—2007 гг. Тогда началось бурное строительство загородных домов, люди массово продавали двух- и трехкомнатные квартиры и покупали земельный участок или дом. А когда стоимость земельных участков и домов стала достаточно высокой, примерно, в начале 2010-х многие начали искать альтернативы и перешли со спроса на покупку на спрос по аренде, — отмечает Садреев.

Дорого и богато: сколько стоят дома в Боровом Матюшино?

Аналитическая группа «Реального времени» на основе данных Domofond подготовила исследование, разделив предложения по аренде загородных домов на несколько категорий в зависимости от площади объектов. В первую группу попали дома площадью более 250 кв. м, поскольку, как отмечают эксперты, популярностью у арендаторов чаще всего пользуются коттеджи в элитных поселках.

Средняя ставка за аренду таких домов на апрель нынешнего года, по данным Domofond, составила 32,3 тысячи рублей в месяц. Отметим, что в этом сегменте наиболее ярко прослеживается динамика арендных ставок. Как видно на графике, цена предложения снизилась в ноябре 2017 года, что было, вероятно, связано в том числе и с окончанием дачного сезона, и в 2018 году не превышала 20 тысяч рублей. В начале 2019 года арендодатели подняли ставку за съем коттеджей площадью более 250 кв. м вдвое.

Однако Руслан Садреев предупреждает, что говорить о динамике ставок за аренду загородной недвижимости в данном случае сложно, поскольку цена каждого объекта устанавливается в зависимости от спроса.



— Сдаются чаще всего не целые коттеджные поселки, это, можно сказать, штучный товар. И стоимость, и аренда коттеджей определяются очень индивидуально. Есть дома, которые продаются за 4 млн рублей, а есть те, которые выставляются за 14 млн рублей, хотя площадь у них может быть одинаковой, — говорит Садреев.

Подчеркнем, что в исследовании приведены средние показатели и что стоимость аренды конкретного дома будет зависеть не только от площади, но и от его местоположения и состояния. В категории, куда вошли дома площадью более 250 кв. м, можно найти самые дорогие объекты в элитных поселках в пригороде Казани. К примеру, в 250 тысяч рублей в месяц оценивается аренда коттеджа площадью 450 кв. м в «Загородном поселке» Андрея Симакова. В доме есть бассейн размером 4 на 6, сауна, каминная, спортзал, а отделку комнат собственник определяет как «евроремонт».

А вот в Боровом Матюшино арендовать коттедж можно и дешевле — за 135 тысяч рублей. За эти деньги можно на месяц снять 3-этажный коттедж площадью 700 кв. м с просторной гостиной, кухней и «зоной барбекю в русском стиле».

В группе домов площадью более 250 «квадратов» есть и не самые презентабельные объекты. К примеру, кирпичный коттедж площадью 800 кв. м на участке в 6 соток можно арендовать вдвое дешевле — за 80 тысяч рублей. Но в данном случае взор арендатора будут омрачать дешевая мебель, синтетические пледы с огромными цветами и розовые балдахины с рисунками.

В категории, куда вошли дома площадью более 250 кв. м, можно найти самые дорогие объекты в элитных поселках в пригороде Казани. Фото Романа Хасаева

Арендой загородных домов заинтересовались реабилитационные центры

Вторая категория загородных домов, попавших в исследование, включает в себя объекты площадью 150—250 кв. м. В среднем, по данным Domofond, их аренда стоит 18,8 тысячи рублей в месяц. Правда, в более претенциозных коттеджах стоимость аренды будет заметно отличаться от среднерыночной. Самый дорогой объект, который удалось обнаружить в данном сегменте, — коттедж площадью 250 кв. м на участке в 20 соток в СНТ Щурячий Зеленодольского района. За его аренду собственник просит 200 тысяч рублей ежемесячно (с залогом в 600 тысяч рублей). Что получает арендатор за эти деньги? Бревенчатый дом с пятью спальнями, кухней с камином и мебелью в стиле ар-нуво, небольшой открытый бассейн во дворе, 20 видов хвойных деревьев, растущих на участке.

Впрочем, коттеджи до 250 кв. м можно снять и гораздо дешевле. К примеру, кирпичный дом площадью 150 кв. м в «Загородном клубе» сдается за 37 тысяч рублей в месяц. Залог при этом не требуется, но придется заплатить комиссию в 18,5 тысячи рублей. Автор объявления указывает, что ранее в доме никто не жил. Всего в доме пять комнат, кухня, оборудованная необходимой техникой, необходимая мебель.

Любопытно, что дома площадью порядка 200—250 кв. м привлекают наибольшее внимание специфической группы арендаторов, а именно организаторов так называемых реабилитационных центров, где предлагают лечение от алкогольной или наркотической зависимости. Правда, далеко не все арендодатели хотят иметь дело с такими клиентами. К примеру, собственник одного из домов в поселке Карьер так и указывает в своем объявлении: «Сдачу под реабилитационный центр не рассматриваем».

Впрочем, хозяина дома можно понять — реабилитационные центры порой оказываются вовлечены в криминальные истории. К примеру, до сих пор в суде рассматривается дело о доведении до самоубийства подростков в частном реабилитационном центре «Символ жизни».

Как отмечает Рафаэль Сыражев, в его компанию также обращались клиенты, заинтересованные в открытии реабилитационного центра.

— Но они не арендовали дом, у них была возможность строиться. Это был обособленный объект. Люди с алкогольной и наркотической зависимостью не должны жить в поселках, для них должна быть выделена обособленная территория, — считает гендиректор компании «Невада».

Чем меньше площадь, тем меньше изысков

Следующая категория загородных домов, сдающихся в аренду, — это объекты площадью 75—100 кв. м. В пригороде Казани, по данным на апрель 2019 года, их можно снять в среднем за 15,8 тысячи за месяц, то есть примерно по цене аренды однокомнатной квартиры. В этом сегменте тоже можно найти самые разные объекты — от домов с полноценным ремонтом и современной техникой до плохо ухоженных домиков.

Один из самых дорогих домов в категории до 100 «квадратов» сдается в Боровом Матюшино. Здесь за ежемесячную оплату в 50 тысяч рублей можно снять двухэтажный летний дом, находящийся недалеко от Волги. В отличие от многих других объектов в этой категории, в нем нет устаревших ковров и кричащих оттенков в интерьере.

Еще один дом, аренда которого также обойдется в 50 тысяч рублей в месяц, сдается в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Площадь двухэтажного бревенчатого дома — 100 кв. м, земельного участка — 10 соток. В доме в качестве бонуса предлагаются бильярд и современная аудиосистема.

Ну а за 15 тысяч рублей можно, например, снять 85 кв. м в таунхаусе в поселке Залесный. За эти деньги арендатор получит минимальный набор мебели, совмещенный санузел, душевую кабину, парковочное место во дворе. Заниматься садоводством получится вряд ли — как указано в объявлении, площадь земельного участка составляет всего 2 сотки.

Садовые домики можно снять почти бесплатно

Последняя группа включает в себя загородные дома, сдаваемые внаем на длительный срок и имеющие площадь менее 75 кв. м. Их аренда по итогам апреля оценивалась в среднем в 12 тысяч рублей. Отметим, что в этом сегменте динамика арендной ставки оказалась не столь значительной. Так, по данным, предоставленным Domofond, на начало 2015 года небольшие дачи можно было арендовать по той же цене.

Причина, по которой этот сегмент загородных домов не растет в цене, заключается, вероятно, в том, что речь здесь идет в основном о небольших дачных домиках со старой мебелью. К примеру, за 11,9 тысячи рублей в месяц, то есть по среднерыночной для этого сегмента цене, можно снять деревянный домик площадью 42 кв. м на участке 10 соток с коммуникациями, двумя комнатами и кухней. К интерьерным изыскам, судя по фото, приложенным к объявлению, относятся разве что фотообои с кадром из фильма «Одинокий рейнджер». Зато собственник сообщает, что арендатору домика разрешается забрать весь урожай с участка.

Отметим, что в сегменте до 75 «квадратов» тоже есть домики с более современной мебелью и расположенные ближе в Казани. Но стоить они будут дороже. К примеру, жилье площадью 38 кв. м в Больших Клыках с туалетом и душем внутри дома и теплыми полами обойдется арендатору в 18 тысяч рублей.

— Старенькие дачи можно снять практически за приведение участка в порядок, при желании можно найти бесплатную аренду таких дач. Есть заброшенные дачи, собственникам которых можно предложить убрать участок, а взамен в течение сезона пожить на этой даче, — отмечает Анастасия Гизатова.