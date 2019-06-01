Из прошлого в будущее

Нуриевский фестиваль завершился гала-концертом

Фото: Максим Платонов

Гала-концерты фестивалей неизменно пользуются успехом у зрителей. Где еще можно за вечер увидеть целое созвездие признанных мастеров сцены в так называемых «коронных партиях», в которых талант и мастерство артистов балета проявляется наиболее ярко? Гала-концерту Нуриевского посвящен дневник фестиваля.

Памяти Рудольфа Нуриева

В том, что язык танца — универсален и интернационален, каждый раз убеждаешься на гала-концертах балетных фестивалей, представляющих и всю «палитру» устоявшихся и возведенных в ранг классического балетного искусства хореографических сцен, и художественные искания современных хореографов. Вот и гала-концерт XXXII Международного фестиваля классического балета им. Рудольфа Нуриева собрал на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля ведущих балетных исполнителей многих стран. И представил в рамках единого концертного вечера столь стилевое разнообразие танца.

Ведущий спектакля — Андрис Лиепа — представил свою режиссерскую концепцию видения программы вечера «Рудольф Нуриев. Из прошлого в будущее». Он начал концерт с краткой и яркой интродукции — портретного фотоколлажа великого танцовщика и хореографа под музыку «Половецких плясок» Бородина, отсылая к тюркским, точнее, татарским корням, которыми так гордился сам Нуриев.

Собственно, вся концепция гала-концерта состояла из отдельных номеров, объединенных своеобразным «лейтмотивом» — спичами Лиепы, который не только представлял исполнителей, но и раскрывал перед публикой ряд интересных фактов из жизни Нуриева, связанных с исполняемыми номерами. Повторил Лиепа и свой эффектный жест, завершив концерт возложением роскошного букета алых роз к портрету Рудольфа Нуриева.

Ведущий спектакля — Андрис Лиепа представил свою режиссерскую концепцию видения программы вечера «Рудольф Нуриев. Из прошлого в будущее»

Герои вечера

Такие вечера не только рай для балетных исполнителей, но и возможность показать зрителю многообразие танца: классические номера, вошедшие в «золотой фонд» балетного искусства, и стилевые искания современных хореографов. Хрестоматийная балетная классика была представлена дуэтами в хореографии Мариуса Петипы, открывавшей и завершавшей первое отделение концерта. Это были па-де-де из сцены теней балета «Баядерка» в исполнении Алены Ковалевой (Большой театр) и Андрея Ермакова (Мариинский театр) и па-де-де Медоры и Али из балета «Корсар» в исполнении Кристины Кретовой (Большой театр) и Джулиана Маккея (Михайловский театр).

Самые яркие впечатления классической составляющей вечера — это великолепное выступление солистов татарского театра Кристины Андреевой (настоящая балетная богиня с четкими и выверенными движениями) и Олега Ивенко с целым каскадом высоких зависающих прыжков в «советской» классике Pas de Diane (в хореографии А. Вагановой). А также удивительно волшебный дуэт Эвелины Годуновой (Государственный балет Берлина) и Леонида Сарафанова (Михайловский театр) в па-де-де из датской классики — балета «Сильфида» (в хореографии А. Бурнонвиля).

Годунова была настолько легка и воздушна, что, казалось, даже в пальчиковой вариации вовсе не касалась сцены, а премьер Михайловского театра, влюбленный в мифическую красавицу, парил по сцене в прыжковых вариациях на крыльях любви. При этом и для Андреевой, и для Годуновой выступление в этих партиях стало дебютным.

Годунова была настолько легка и воздушна, что, казалось, и вовсе не касалась сцены, а премьер Михайловского театра парил по сцене на крыльях любви

Сарафонов также блеснул с Евгенией Образцовой (Большой театр) в па-де-де из балета «Спящая красавица», а Годунова со своим партнером Денисом Черевичко (Венская опера) завершили вечер па-де-де из балета «Дон Кихот», но не в привычной хореографии Петипы, а в версии Нуриева, чья оригинальная постановка весьма популярна на западноевропейской сцене.

Классика ХХ века была представлена солистами «Астана-оперы» Анастасией Заклинской и Сериком Накыспековым, которые «растворялись» в фокинской любовной неге из балета «Шахерезада». Кристина Кретова (Большой театр) и Джулиан Маккей (Михайловский театр) разыграли сцену ссоры из балета английского классика Фредерика Аштона «Маргарита и Арман» (по мотивам драмы «Дама с камелиями»).

Но настоящим открытием вечера стало выступление примы Штутгартского театра Марии Эйхвальд и Алессандро Стаяно (Сан-Карло, Неаполь) в малеровской Adagietto — «Гибель Розы» в хореографии Ролана Пети. Эйхвальд в легком струящемся платье цвета палевой розы эффектно выстрадала нечто духовное, символически угасающее. Пластика великолепная — пульсирующая, утонченная, доходящая до декаданса. Ощущение от танца такое, словно следишь за медленно опускающимися на землю последними лепестками погибающего цветка.

Современная хореография была представлена премьерой композиции «Фрагменты» татарстанских хореографов со столь созвучной фестивалю фамилией — Марии и Марселя Нуриевых, которые попытались раскрыть свое видение метафизической концепции «всё возвращается на круги своя». Абрис круга как символ бесконечного отмечен не только в структуре построения — композиция начинается и заканчивается одинокой фигурой, бегающей по кругу (драматургический прием кольцевого обрамления), но и введением в хореографию пластических «волн», когда одно движение задает ритм другому, наподобие цепной реакции.

Композиция Могилева «Всё ветер» на музыку Жоржа Массне в исполнении солистов татарского театра Аманды Гомес и Вагнера Карвальо продолжила тему любви

Праздник балетного искусства и дань памяти

При всей хореографической оригинальности и эмоциональной насыщенности композиции «Конь» в постановке Мантулевского в замечательном исполнении солиста «Стасика» Юрия Выборнова все же возникал вопрос «А где же конь?» (видимо, мелькание образа коня на видеоинсталляции пару секунд должно было компенсировать сей факт и подтолкнуть зрителя к аллегорическому восприятию). Более логичной показалась очаровательная неофольклорная композиция в хореографии А. Бурнонвиля «Славянский романс» в исполнении Выборнова и солистки Кремлевкого балета Екатерины Первушиной — два цветочных венка, словно два кольца, навсегда скрепляют судьбу влюбленных.

Продолжая тему любви, последующая композиция Могилева «Всё ветер» на музыку Жоржа Массне в замечательном исполнении солистов татарского театра Аманды Гомес и Вагнера Карвальо оказалась очаровательным кунштюком, который вполне можно было переименовать «Вот и встретились два одиночества». По мнению хореографа, чтобы найти судьбу и любовь, нужно лишь однажды остановить свой бег (читайте, суету) и попытаться помочь близкому. Ведь бежать вдвоем гораздо веселее, и тогда плачь под проливным дождем может преобразоваться в счастливый смех.

Если кратко охарактеризовать творчество Рудольфа Нуриева, то каждое его танцевальное движение — это движение души. И каждый Нуриевский фестиваль на казанской сцене — это не только праздник балетного искусства, который ежегодно дарит своим зрителям театр оперы и балета, но и дань памяти великому танцовщику, разбудившему в ХХ веке классический балет.



1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов