Зарплаты в банках: Сбербанк растет медленнее рынка, а «Открытие» ставит рекорды

Обзор зарплат и фондов оплаты труда в российских банках в первом квартале

Как показало исследование, большинство российских банков довольно активно увеличивают фонды оплаты труда. При этом чаще всего в кредитных организациях средние зарплаты заметно выше зарплат по стране: в Сбербанке, например, они доходят до 100 тысяч рублей в месяц, а в ВТБ — почти до 160 тысяч.

Средние зарплаты в «Россельхозбанке» в три раза меньше, чем в «Газпромбанке»

«Реальное время» изучает, какие средства российские банки направляют на зарплаты своим сотрудникам. Крупнейшие кредитные организации потратили на фонд оплаты труда в I квартале суммы от 3,58 до 70,12 млрд рублей. При этом за год, по сравнению с I кварталом 2018-го, суммы изменились по-разному. К примеру, Сбербанк увеличил фонд оплаты труда всего на 2%, а «Совкомбанк» — сразу на 110%, то есть в 2,2 раза.

Лидеры по фонду оплаты труда за год не изменились. На первом месте по-прежнему находится крупнейшая кредитная организация России — Сбербанк. В I квартале на зарплаты сотрудников здесь было выделено 70,12 млрд рублей. За год ФОТ вырос всего на 2%. К слову, это самый низкий показатель роста среди банков топ-10. Правда, увеличение средней зарплаты оказалось выше — на 2,7%. Этому поспособствовало небольшое уменьшение численности сотрудников — с 246,3 до 244,1 тыс. человек. Итоговая зарплата, впрочем, все равно оказалась одной из самых низких среди банков из топ-10: сотрудник Сбербанка в среднем получает «всего» 95,7 тыс. рублей в месяц.

Второе место также является, можно сказать, незыблемым. Его занял банк ВТБ. В I квартале 2019 года он выплатил сотрудникам 23 млрд рублей — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом численность сотрудников выросла, но совсем незначительно — с 47,8 до 48,3 тыс. человек. Так что среднемесячная зарплата увеличилась на 16,6%. Она при этом заметно больше, чем в Сбербанке — 158,8 тыс. рублей. Годом ранее показатель составлял 136,2 тыс. рублей.

Находящийся на третьем месте «Газпромбанк» заметно отличается по фонду оплаты труда от ВТБ. Он в два с лишним раза меньше и составляет всего 9,56 млрд рублей. Однако по зарплатам ситуация здесь значительно лучше. Во-первых, ФОТ за год вырос почти на треть — с 7,32 млрд рублей. Во-вторых, численность сотрудников в «Газпромбанке» более чем в три раза ниже, чем в ВТБ — лишь около 13,5 тыс. человек. В результате средняя зарплата тут самая высокая из всех банков топ-10 — 235,2 тыс. рублей, а за год она выросла сразу на 21%.

Находящийся на третьем месте «Газпромбанк» заметно отличается по фонду оплаты труда от ВТБ. Фото glavny.tv

Впрочем, еще более примечательный рост — у расположившегося на четвертом месте банка «Открытие». Фонд оплаты труда в I квартале составил 8,43 млрд рублей. За год он повысился в два раза — с 4,24 млрд рублей. Численность сотрудников тут немного уменьшилась — с 14,5 до 14 тыс. человек, так что средняя зарплата выросла еще больше — с 97 до 201 тыс. рублей. Сейчас это второй показатель среди банков топ-10 после «Газпромбанка». Отметим, что с 1 января 2019 года в «Открытие» присоединило «Бинбанк», так что такой заметный рост, возможно, связан с показателями «Бина».

Замыкает пятерку лидеров «Альфа-Банк». Фонд оплаты труда здесь — 8,1 млрд рублей. За год он вырос лишь на 4%, это второй с конца показатель после Сбербанка среди топ-10. Численность сотрудников практически не изменилась, так что средние зарплаты выросли на 4,7% — со 104,6 до 109,5 тыс. рублей.

Похожий рост фонда оплаты труда — на 5% — и у «Россельхозбанка». Показатель увеличился с 5,57 до 5,84 млрд рублей. Численность сотрудников за год изменилась всего на две единицы и составила 26 317 человек. Впрочем, для такого фонда оплаты труда это довольно большой показатель, поэтому «Россельхозбанк» оказался кредитной организацией с самыми небольшими зарплатами из топ-10. В среднем сотрудники здесь получают 74 тыс. рублей в месяц.

Седьмое место — у лидера по росту ФОТ среди банков топ-10 «Совкомбанка». Показатель тут вырос в 2,1 раза — с 2,67 до 5,6 млрд рублей. Заметно увеличилась и численность сотрудников — с 11,3 до 14,9 тыс. человек, поэтому зарплата выросла не так сильно — на 60%, до 125 тыс. рублей. Такую ситуацию, как и в случае с банком «Открытие», можно связать с присоединением к «Совкомбанку» двух других кредитных организаций — «Росевробанка» и банка «СКИБ», которое было завершено в ноябре 2018 года. Еще более значительный рост зарплат, да и сами доходы больше — у сотрудников «Промсвязьбанка». ФОТ тут вырос на 68%, но зарплаты увеличились на 60%, с 86,7 до 139 тыс. рублей.

Банк Олега Тинькова замыкает десятку. Фото Максима Платонова

Замыкают десятку «Тинькофф Банк» и «Райффайзенбанк». Фонд оплаты труда тут составил 3,9 и 3,6 млрд рублей, с ростом на 33% и 15% соответственно. Численность персонала примерно одинаковая, но в «Тинькофф Банке» получают больше — 133,8 тыс. рублей против 119 тыс. рублей в «Райффайзенбанке».

Для сравнения приведем показатели крупнейшего татарстанского банка — «Ак Барса». По общему фонду оплаты труда он расположился на 25-м месте с 1,04 млрд рублей. За год он вырос лишь на 3%. При этом в банке работает 5,5 тыс. сотрудников. Средняя зарплата здесь, таким образом, на порядок меньше, чем в банках из топ-10 по ФОТ — всего 62,4 тыс. рублей в месяц.

Йошкар-олинская «Монета.Ру» ставит рекорды роста фонда зарплат

В десятку банков по наиболее высокому росту ФОТ вошли только две организации из топ-10. Это «Совкомбанк» (110%) и «Открытие» (99%). Остальные банки с наиболее заметным увеличением — небольшие, и занимают места с 80-го по 414-е в списке, отсортированном по величине квартального ФОТ.

Самый значительный рост — у небанковской кредитной организации из Йошкар-Олы «Монета.Ру» (занимается осуществлением расчетов и обслуживанием счетов юрлиц), фонд оплаты труда у нее вырос в 4,3 раза — с 3,3 до 14 млн рублей. Рост ФОТ в 2,8 раза — у коммерческого банка «ВРБ» (принадлежит лизинговым структурам ВТБ), здесь он вырос с 5,4 до 15 млн рублей. Рост в 2,2 раза — у «Эс-Би-Ай Банка» (бывшего «Яр-Банка», контролируется японским холдингом SBI Holdings) — тут ФОТ увеличился с 50,6 до 109,3 млн рублей.

«БКС-банк» Олега Михасенко, занимающий 80-е место по фонду оплаты труда, увеличил показатель на 85%. Фото compromat.ws

Почти в два раза вырос ФОТ у банка «Фридом Финанс» (раньше располагался на Сахалине, а теперь в Москве) — с 35,8 до 68,9 млн рублей. «БКС-банк» Олега Михасенко, занимающий 80-е место по фонду оплаты труда, увеличил показатель на 85% — со 112,8 до 208,4 млн рублей. В десятку входит, кроме того, ижевская платежная небанковская кредитная организация «Электронные платежи» Константина Красноперова (8,1 млн рублей), адыгейский «Майкопбанк» (12,8 млн рублей) и в основном работающий с авиационной и космической промышленностью «НК Банк» (150,9 млн рублей). Все они увеличили ФОТ на 72—78%.

Рост зарплат в российских банках

Место по ФОТу Наименование банка ФОТ за I кв. 2019 г. ФОТ за I кв. 2018 г. Изменение ФОТ 356 Небанковская кредитная организация «МОНЕТА.РУ» (общество с ограниченной ответственностью) 14.078 3.269 331% 346 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ВРБ» 15.016 5.392 178% 123 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк» 109.279 50.575 116% 7 Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 5.596.760 2.666.790 110% 4 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 8.430.432 4.236.695 99% 166 Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» 68.859 35.802 92% 80 Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк» 208.352 112.759 85% 414 Общество с ограниченной ответственностью Платежная небанковская кредитная организация «Электронные платежи» 8.061 4.528 78% 369 Акционерное общество «Майкопбанк» 12.822 7.330 75% 99 Акционерное общество «НК Банк» 150.854 87.809 72%

«Зенит» и его «дочка» — в лидерах среди банков, связанных с Татарстаном



Что касается банков Татарстана, помимо «Ак Барса» в топ-100 по фонду оплаты труда не входит ни один из них. Единственное условное исключение — банк «Зенит» с 32-го места. Полноценно татарстанским его считать нельзя — зарегистрирован он в Москве, но владельцем является «Татнефть», так что отношение к региону он, безусловно, имеет. Фонд оплаты труда в этом банке в первом квартале составил 862,6 млн рублей. За год показатель очень значительно увеличился — в полтора раза, с 572,7 млн рублей.

Второй по фонду оплаты труда татарстанский банк — зарегистрированный в Альметьевске «Девон-Кредит», принадлежащий вышеупомянутому «Зениту». Тут фонд оплаты труда в I квартале 2019 года составил 144,3 млн рублей — это на 39% больше, чем год назад. Тогда показатель составлял 103,8 млн рублей.

Следом за ним идет «Акибанк», расположившийся на 119-м месте по России с ФОТ в 120 млн рублей. За год показатель даже немного снизился — на 1%. А вот у «Банка Казани», оказавшегося на 138-м месте по фонду оплаты труда в России, показатель за год довольно существенно вырос — более чем на четверть, с 74,7 до 94,7 млн рублей.

Фонд оплаты труда в российских банках, I кв. 2019 г.

Место по ФОТу Наименование банка ФОТ за I кв. 2019 г. ФОТ за I кв. 2018 г. Изменение ФОТ 1 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 70.118.830 68.890.059 2% 2 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 23.025.684 19.523.865 18% 3 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 9.559.881 7.315.088 31% 4 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 8.430.432 4.236.695 99% 5 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 8.107.270 7.791.846 4% 6 Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 5.843.325 5.571.423 5% 7 Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 5.596.760 2.666.790 110% 8 Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 4.380.736 2.600.082 68% 9 Акционерное общество «Тинькофф Банк» 3.910.933 2.944.906 33% 10 Акционерное общество «Райффайзенбанк» 3.577.528 3.111.937 15% 11 Публичное акционерное общество РОСБАНК 2.843.804 2.574.861 10% 12 Публичное акционерное общество «Почта Банк» 2.839.805 2.158.383 32% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 2.399.344 2.639.462 -9% 14 Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 2.189.758 1.911.761 15% 15 Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» 2.034.079 1.394.761 46% 16 Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 1.849.284 1.735.691 7% 17 Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» 1.829.870 1.885.583 -3% 18 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 1.810.061 1.539.964 18% 19 Акционерное общество «ОТП Банк» 1.747.727 1.848.148 -5% 20 Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 1.584.309 1.434.266 10% 21 Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» 1.571.053 1.349.984 16% 22 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.308.318 1.497.636 -13% 23 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) 1.137.955 766.117 49% 24 Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» 1.065.902 1.069.415 0% 25 Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) 1.036.222 1.009.726 3% 26 Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 977.359 682.374 43% 27 КИВИ Банк (акционерное общество) 925.257 693.579 33% 28 Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) 904.783 944.258 -4% 29 Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 891.104 769.866 16% 30 Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 879.787 759.927 16% 31 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) 877.673 529.127 66% 32 Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 862.580 572.658 51% 33 Акционерное общество «Кредит Европа Банк» 783.409 690.207 14% 34 Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» 768.711 865.627 -11% 35 Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) 766.475 1.000.647 -23% 36 Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) 743.064 983.787 -24% 37 Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 729.945 666.157 10% 38 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) 644.277 615.807 5% 39 Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 642.263 488.464 31% 40 Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 635.375 546.844 16% 41 Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» 634.081 371.006 71% 42 «Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью 598.722 617.695 -3% 43 Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» 577.361 598.524 -4% 44 коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью 556.400 531.659 5% 45 Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) 543.620 603.964 -10% 46 Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 522.560 469.151 11% 47 Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 487.911 482.286 1% 48 Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью) 470.905 452.334 4% 49 Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество) 449.748 298.214 51% 50 Акционерное общество «Нордеа Банк» 443.293 490.743 -10% 51 Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» 438.209 474.593 -8% 52 Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 435.720 508.818 -14% 53 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 415.676 372.450 12% 54 Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 404.503 319.078 27% 55 Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк» 398.474 477.806 -17% 56 Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) 391.452 314.570 24% 57 Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество 378.658 262.325 44% 58 Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 373.410 336.067 11% 59 Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» 370.686 305.581 21% 60 «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью 370.286 315.684 17% 61 Банк СОЮЗ (акционерное общество) 370.260 330.247 12% 62 Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 349.835 323.680 8% 63 Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!» 348.659 323.958 8% 64 Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 335.322 363.099 -8% 65 Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 334.904 304.352 10% 66 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 331.668 340.451 -3% 67 Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 328.828 308.020 7% 68 Акционерное общество «Банк Интеза» 314.194 324.448 -3% 69 общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» 311.920 265.524 17% 70 Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» 308.266 316.554 -3% 71 Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» 306.666 256.873 19% 72 «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) 291.007 285.578 2% 73 Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество) 268.115 203.781 32% 74 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) 266.954 254.793 5% 75 Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 258.798 244.350 6% 76 Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)» 255.557 294.883 -13% 77 Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» 254.822 215.958 18% 78 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 228.885 230.117 -1% 79 АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 225.269 221.334 2% 80 Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» 208.352 112.759 85% 81 ББР Банк (акционерное общество) 200.151 213.391 -6% 82 Акционерное общество «ГЕНБАНК» 199.957 217.755 -8% 83 Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК» 194.874 122.796 59% 84 Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» 192.644 177.574 8% 85 Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» 189.994 133.928 42% 86 Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество) 185.934 132.726 40% 87 «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) 182.011 176.086 3% 88 Акционерное общество «НС Банк» 180.873 176.151 3% 89 Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» 170.023 187.735 -9% 90 Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество) 168.183 117.968 43% 91 Публичное акционерное общество «Плюс Банк» 164.347 188.119 -13% 92 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество 163.320 125.298 30% 93 «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество 160.963 162.616 -1% 94 Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» 155.738 189.588 -18% 95 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 155.498 149.212 4% 96 Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество 155.466 144.167 8% 97 Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» 154.335 135.292 14% 98 Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) 153.895 150.065 3% 99 Акционерное общество «НК Банк» 150.854 87.809 72% 100 Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 146.290 110.845 32%