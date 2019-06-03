Зарплаты в банках: Сбербанк растет медленнее рынка, а «Открытие» ставит рекорды
Обзор зарплат и фондов оплаты труда в российских банках в первом квартале
Как показало исследование, большинство российских банков довольно активно увеличивают фонды оплаты труда. При этом чаще всего в кредитных организациях средние зарплаты заметно выше зарплат по стране: в Сбербанке, например, они доходят до 100 тысяч рублей в месяц, а в ВТБ — почти до 160 тысяч.
Средние зарплаты в «Россельхозбанке» в три раза меньше, чем в «Газпромбанке»
«Реальное время» изучает, какие средства российские банки направляют на зарплаты своим сотрудникам. Крупнейшие кредитные организации потратили на фонд оплаты труда в I квартале суммы от 3,58 до 70,12 млрд рублей. При этом за год, по сравнению с I кварталом 2018-го, суммы изменились по-разному. К примеру, Сбербанк увеличил фонд оплаты труда всего на 2%, а «Совкомбанк» — сразу на 110%, то есть в 2,2 раза.
Лидеры по фонду оплаты труда за год не изменились. На первом месте по-прежнему находится крупнейшая кредитная организация России — Сбербанк. В I квартале на зарплаты сотрудников здесь было выделено 70,12 млрд рублей. За год ФОТ вырос всего на 2%. К слову, это самый низкий показатель роста среди банков топ-10. Правда, увеличение средней зарплаты оказалось выше — на 2,7%. Этому поспособствовало небольшое уменьшение численности сотрудников — с 246,3 до 244,1 тыс. человек. Итоговая зарплата, впрочем, все равно оказалась одной из самых низких среди банков из топ-10: сотрудник Сбербанка в среднем получает «всего» 95,7 тыс. рублей в месяц.
Второе место также является, можно сказать, незыблемым. Его занял банк ВТБ. В I квартале 2019 года он выплатил сотрудникам 23 млрд рублей — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом численность сотрудников выросла, но совсем незначительно — с 47,8 до 48,3 тыс. человек. Так что среднемесячная зарплата увеличилась на 16,6%. Она при этом заметно больше, чем в Сбербанке — 158,8 тыс. рублей. Годом ранее показатель составлял 136,2 тыс. рублей.
Находящийся на третьем месте «Газпромбанк» заметно отличается по фонду оплаты труда от ВТБ. Он в два с лишним раза меньше и составляет всего 9,56 млрд рублей. Однако по зарплатам ситуация здесь значительно лучше. Во-первых, ФОТ за год вырос почти на треть — с 7,32 млрд рублей. Во-вторых, численность сотрудников в «Газпромбанке» более чем в три раза ниже, чем в ВТБ — лишь около 13,5 тыс. человек. В результате средняя зарплата тут самая высокая из всех банков топ-10 — 235,2 тыс. рублей, а за год она выросла сразу на 21%.
Впрочем, еще более примечательный рост — у расположившегося на четвертом месте банка «Открытие». Фонд оплаты труда в I квартале составил 8,43 млрд рублей. За год он повысился в два раза — с 4,24 млрд рублей. Численность сотрудников тут немного уменьшилась — с 14,5 до 14 тыс. человек, так что средняя зарплата выросла еще больше — с 97 до 201 тыс. рублей. Сейчас это второй показатель среди банков топ-10 после «Газпромбанка». Отметим, что с 1 января 2019 года в «Открытие» присоединило «Бинбанк», так что такой заметный рост, возможно, связан с показателями «Бина».
Замыкает пятерку лидеров «Альфа-Банк». Фонд оплаты труда здесь — 8,1 млрд рублей. За год он вырос лишь на 4%, это второй с конца показатель после Сбербанка среди топ-10. Численность сотрудников практически не изменилась, так что средние зарплаты выросли на 4,7% — со 104,6 до 109,5 тыс. рублей.
Похожий рост фонда оплаты труда — на 5% — и у «Россельхозбанка». Показатель увеличился с 5,57 до 5,84 млрд рублей. Численность сотрудников за год изменилась всего на две единицы и составила 26 317 человек. Впрочем, для такого фонда оплаты труда это довольно большой показатель, поэтому «Россельхозбанк» оказался кредитной организацией с самыми небольшими зарплатами из топ-10. В среднем сотрудники здесь получают 74 тыс. рублей в месяц.
Седьмое место — у лидера по росту ФОТ среди банков топ-10 «Совкомбанка». Показатель тут вырос в 2,1 раза — с 2,67 до 5,6 млрд рублей. Заметно увеличилась и численность сотрудников — с 11,3 до 14,9 тыс. человек, поэтому зарплата выросла не так сильно — на 60%, до 125 тыс. рублей. Такую ситуацию, как и в случае с банком «Открытие», можно связать с присоединением к «Совкомбанку» двух других кредитных организаций — «Росевробанка» и банка «СКИБ», которое было завершено в ноябре 2018 года. Еще более значительный рост зарплат, да и сами доходы больше — у сотрудников «Промсвязьбанка». ФОТ тут вырос на 68%, но зарплаты увеличились на 60%, с 86,7 до 139 тыс. рублей.
Замыкают десятку «Тинькофф Банк» и «Райффайзенбанк». Фонд оплаты труда тут составил 3,9 и 3,6 млрд рублей, с ростом на 33% и 15% соответственно. Численность персонала примерно одинаковая, но в «Тинькофф Банке» получают больше — 133,8 тыс. рублей против 119 тыс. рублей в «Райффайзенбанке».
Для сравнения приведем показатели крупнейшего татарстанского банка — «Ак Барса». По общему фонду оплаты труда он расположился на 25-м месте с 1,04 млрд рублей. За год он вырос лишь на 3%. При этом в банке работает 5,5 тыс. сотрудников. Средняя зарплата здесь, таким образом, на порядок меньше, чем в банках из топ-10 по ФОТ — всего 62,4 тыс. рублей в месяц.
Йошкар-олинская «Монета.Ру» ставит рекорды роста фонда зарплат
В десятку банков по наиболее высокому росту ФОТ вошли только две организации из топ-10. Это «Совкомбанк» (110%) и «Открытие» (99%). Остальные банки с наиболее заметным увеличением — небольшие, и занимают места с 80-го по 414-е в списке, отсортированном по величине квартального ФОТ.
Самый значительный рост — у небанковской кредитной организации из Йошкар-Олы «Монета.Ру» (занимается осуществлением расчетов и обслуживанием счетов юрлиц), фонд оплаты труда у нее вырос в 4,3 раза — с 3,3 до 14 млн рублей. Рост ФОТ в 2,8 раза — у коммерческого банка «ВРБ» (принадлежит лизинговым структурам ВТБ), здесь он вырос с 5,4 до 15 млн рублей. Рост в 2,2 раза — у «Эс-Би-Ай Банка» (бывшего «Яр-Банка», контролируется японским холдингом SBI Holdings) — тут ФОТ увеличился с 50,6 до 109,3 млн рублей.
Почти в два раза вырос ФОТ у банка «Фридом Финанс» (раньше располагался на Сахалине, а теперь в Москве) — с 35,8 до 68,9 млн рублей. «БКС-банк» Олега Михасенко, занимающий 80-е место по фонду оплаты труда, увеличил показатель на 85% — со 112,8 до 208,4 млн рублей. В десятку входит, кроме того, ижевская платежная небанковская кредитная организация «Электронные платежи» Константина Красноперова (8,1 млн рублей), адыгейский «Майкопбанк» (12,8 млн рублей) и в основном работающий с авиационной и космической промышленностью «НК Банк» (150,9 млн рублей). Все они увеличили ФОТ на 72—78%.
Рост зарплат в российских банках
|Место по ФОТу
|Наименование банка
|ФОТ за I кв. 2019 г.
|ФОТ за I кв. 2018 г.
|Изменение ФОТ
|356
|Небанковская кредитная организация «МОНЕТА.РУ» (общество с ограниченной ответственностью)
|14.078
|3.269
|331%
|346
|Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ВРБ»
|15.016
|5.392
|178%
|123
|Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
|109.279
|50.575
|116%
|7
|Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
|5.596.760
|2.666.790
|110%
|4
|Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
|8.430.432
|4.236.695
|99%
|166
|Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
|68.859
|35.802
|92%
|80
|Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»
|208.352
|112.759
|85%
|414
|Общество с ограниченной ответственностью Платежная небанковская кредитная организация «Электронные платежи»
|8.061
|4.528
|78%
|369
|Акционерное общество «Майкопбанк»
|12.822
|7.330
|75%
|99
|Акционерное общество «НК Банк»
|150.854
|87.809
|72%
«Зенит» и его «дочка» — в лидерах среди банков, связанных с Татарстаном
Что касается банков Татарстана, помимо «Ак Барса» в топ-100 по фонду оплаты труда не входит ни один из них. Единственное условное исключение — банк «Зенит» с 32-го места. Полноценно татарстанским его считать нельзя — зарегистрирован он в Москве, но владельцем является «Татнефть», так что отношение к региону он, безусловно, имеет. Фонд оплаты труда в этом банке в первом квартале составил 862,6 млн рублей. За год показатель очень значительно увеличился — в полтора раза, с 572,7 млн рублей.
Второй по фонду оплаты труда татарстанский банк — зарегистрированный в Альметьевске «Девон-Кредит», принадлежащий вышеупомянутому «Зениту». Тут фонд оплаты труда в I квартале 2019 года составил 144,3 млн рублей — это на 39% больше, чем год назад. Тогда показатель составлял 103,8 млн рублей.
Следом за ним идет «Акибанк», расположившийся на 119-м месте по России с ФОТ в 120 млн рублей. За год показатель даже немного снизился — на 1%. А вот у «Банка Казани», оказавшегося на 138-м месте по фонду оплаты труда в России, показатель за год довольно существенно вырос — более чем на четверть, с 74,7 до 94,7 млн рублей.
|Место по ФОТу
|Наименование банка
|ФОТ за I кв. 2019 г.
|ФОТ за I кв. 2018 г.
|Изменение ФОТ
|1
|Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
|70.118.830
|68.890.059
|2%
|2
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|23.025.684
|19.523.865
|18%
|3
|«Газпромбанк» (Акционерное общество)
|9.559.881
|7.315.088
|31%
|4
|Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
|8.430.432
|4.236.695
|99%
|5
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
|8.107.270
|7.791.846
|4%
|6
|Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
|5.843.325
|5.571.423
|5%
|7
|Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
|5.596.760
|2.666.790
|110%
|8
|Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
|4.380.736
|2.600.082
|68%
|9
|Акционерное общество «Тинькофф Банк»
|3.910.933
|2.944.906
|33%
|10
|Акционерное общество «Райффайзенбанк»
|3.577.528
|3.111.937
|15%
|11
|Публичное акционерное общество РОСБАНК
|2.843.804
|2.574.861
|10%
|12
|Публичное акционерное общество «Почта Банк»
|2.839.805
|2.158.383
|32%
|13
|Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
|2.399.344
|2.639.462
|-9%
|14
|Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
|2.189.758
|1.911.761
|15%
|15
|Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»
|2.034.079
|1.394.761
|46%
|16
|Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
|1.849.284
|1.735.691
|7%
|17
|Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
|1.829.870
|1.885.583
|-3%
|18
|«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
|1.810.061
|1.539.964
|18%
|19
|Акционерное общество «ОТП Банк»
|1.747.727
|1.848.148
|-5%
|20
|Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
|1.584.309
|1.434.266
|10%
|21
|Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
|1.571.053
|1.349.984
|16%
|22
|ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
|1.308.318
|1.497.636
|-13%
|23
|Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
|1.137.955
|766.117
|49%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
|1.065.902
|1.069.415
|0%
|25
|Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
|1.036.222
|1.009.726
|3%
|26
|Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
|977.359
|682.374
|43%
|27
|КИВИ Банк (акционерное общество)
|925.257
|693.579
|33%
|28
|Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
|904.783
|944.258
|-4%
|29
|Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
|891.104
|769.866
|16%
|30
|Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
|879.787
|759.927
|16%
|31
|РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
|877.673
|529.127
|66%
|32
|Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
|862.580
|572.658
|51%
|33
|Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
|783.409
|690.207
|14%
|34
|Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
|768.711
|865.627
|-11%
|35
|Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество)
|766.475
|1.000.647
|-23%
|36
|Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
|743.064
|983.787
|-24%
|37
|Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
|729.945
|666.157
|10%
|38
|«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
|644.277
|615.807
|5%
|39
|Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
|642.263
|488.464
|31%
|40
|Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
|635.375
|546.844
|16%
|41
|Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
|634.081
|371.006
|71%
|42
|«Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью
|598.722
|617.695
|-3%
|43
|Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
|577.361
|598.524
|-4%
|44
|коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
|556.400
|531.659
|5%
|45
|Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)
|543.620
|603.964
|-10%
|46
|Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
|522.560
|469.151
|11%
|47
|Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
|487.911
|482.286
|1%
|48
|Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
|470.905
|452.334
|4%
|49
|Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество)
|449.748
|298.214
|51%
|50
|Акционерное общество «Нордеа Банк»
|443.293
|490.743
|-10%
|51
|Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
|438.209
|474.593
|-8%
|52
|Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
|435.720
|508.818
|-14%
|53
|АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
|415.676
|372.450
|12%
|54
|Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
|404.503
|319.078
|27%
|55
|Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
|398.474
|477.806
|-17%
|56
|Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
|391.452
|314.570
|24%
|57
|Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
|378.658
|262.325
|44%
|58
|Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
|373.410
|336.067
|11%
|59
|Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк»
|370.686
|305.581
|21%
|60
|«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
|370.286
|315.684
|17%
|61
|Банк СОЮЗ (акционерное общество)
|370.260
|330.247
|12%
|62
|Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
|349.835
|323.680
|8%
|63
|Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!»
|348.659
|323.958
|8%
|64
|Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
|335.322
|363.099
|-8%
|65
|Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
|334.904
|304.352
|10%
|66
|ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
|331.668
|340.451
|-3%
|67
|Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
|328.828
|308.020
|7%
|68
|Акционерное общество «Банк Интеза»
|314.194
|324.448
|-3%
|69
|общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги»
|311.920
|265.524
|17%
|70
|Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
|308.266
|316.554
|-3%
|71
|Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
|306.666
|256.873
|19%
|72
|«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)
|291.007
|285.578
|2%
|73
|Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
|268.115
|203.781
|32%
|74
|АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
|266.954
|254.793
|5%
|75
|Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
|258.798
|244.350
|6%
|76
|Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
|255.557
|294.883
|-13%
|77
|Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
|254.822
|215.958
|18%
|78
|«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
|228.885
|230.117
|-1%
|79
|АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
|225.269
|221.334
|2%
|80
|Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»
|208.352
|112.759
|85%
|81
|ББР Банк (акционерное общество)
|200.151
|213.391
|-6%
|82
|Акционерное общество «ГЕНБАНК»
|199.957
|217.755
|-8%
|83
|Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
|194.874
|122.796
|59%
|84
|Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
|192.644
|177.574
|8%
|85
|Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
|189.994
|133.928
|42%
|86
|Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество)
|185.934
|132.726
|40%
|87
|«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
|182.011
|176.086
|3%
|88
|Акционерное общество «НС Банк»
|180.873
|176.151
|3%
|89
|Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
|170.023
|187.735
|-9%
|90
|Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)
|168.183
|117.968
|43%
|91
|Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
|164.347
|188.119
|-13%
|92
|КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
|163.320
|125.298
|30%
|93
|«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество
|160.963
|162.616
|-1%
|94
|Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
|155.738
|189.588
|-18%
|95
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
|155.498
|149.212
|4%
|96
|Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
|155.466
|144.167
|8%
|97
|Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк»
|154.335
|135.292
|14%
|98
|Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
|153.895
|150.065
|3%
|99
|Акционерное общество «НК Банк»
|150.854
|87.809
|72%
|100
|Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
|146.290
|110.845
|32%
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