Любовь как смертный приговор

На Нуриевском фестивале показали «Баядерку»

Фото: Максим Платонов

Начиная со второй половины XlX века, на волне интереса к колониальной экзотике, появились многие шедевры художественного, музыкального искусства и литературы. В искусстве танца увлечение того времени было отмечено появлением шедевра Мариуса Петипа — «Баядерки» на музыку Людвига Минкуса. Это балет из жизни индийской храмовой танцовщицы, воина-кшатрия, браминов, факиров и семейства раджи. О фестивальной «Баядерке» сегодня рассказывает дневник Нуриевского феста.

Опасайтесь любви карьериста!

В основе сюжета — любовь храмовой красавицы-баядерки Никии и дочери раджи к воину Солору. Ради любви к нему баядерка отказывается от любовных притязаний наставника — брамина. Не знаем, каким был воином Солор, но проявил он себя как амбициозный карьерист. Иначе чем объяснить тот факт, что герой быстро забывает о своей клятве любви у священного огня, обручившись с дочерью всесильного раджи Гамзатти?

Раджа формально по статусу — из благородных кровей, но с соперницей дочери расправился непорядочно, прислав ей корзину с ядовитой змеей внутри. И только после смерти, на самом верху Гималайских гор, в Царстве божественных теней, души влюбленных — Баядерки и Солора — соединяются. При этом в синопсисе театральной программы дипломатично отмечено, что Солор не наказан и не погиб за свое клятвопреступление, а всего лишь «тень возлюбленной влечет его за собой…».

И, глядя на такую грациозную дочь раджи, которая выглядела хрупкой в сцене мольбы и беззащитной перед покушением на нее Никии с ножом, не говоря уже о великолепной технике в блестящем свадебном Grand pas, становится понятно, почему Солор особо не протестовал против свадьбы

Солисты Мариинки в Казани

Солистка Мариинского театра Екатерина Кондаурова-Никия пленяла поющими «линиями» рук, так выразительно «говорящими» о любви, а позже и об отчаянии, а также застывшими в паузах позами-точками. В первом акте ее героиня извивалась змеевидным движением корпуса (пластическая символика, предвещающая роковую кончину), и «Танец с корзинкой» (танец радости) был исполнен с высоким подъемом ног. Лишь в знаменитом и коварном Pas de chаle (адажио с шарфом) прима Мариинки поторопилась с вращениями и запуталась в длинном куске ткани. Правда тут же реабилитировалась в эффектной коде по диагонали, исполненной в темпе и с шиком. Тем более удивительно, потому что Кондаурова на репетиции великолепно справилась с шарфом.

Что же, и за это ценят театралы «живой» спектакль, потому что это искусство симультанное, и каждый спектакль по-своему неповторим, не без «нюансов». Вот и у опытного Такатоши Мачиямы в сложной партии Золотого Божка, где прыжки периодически сменяются с застывшей «чеканкой» скульптурных поз, в пируэте соскользнула нога. И, к профессиональной чести белорусского премьера, он докрутил и выстоял пируэт до конца.

Очаровательное впечатление оставила вторая солистка Мариинки — Екатерина Осмолкина в партии Гамзатти, которая по всем параметрам выглядела достойной соперницей главной героини. И, глядя на такую грациозную дочь раджи, которая выглядела хрупкой в сцене мольбы и беззащитной перед покушением на нее Никии с ножом, не говоря уже о великолепной технике в блестящем свадебном Grand pas, становится понятно, почему Солор особо не протестовал против свадьбы. Такой принцессой и увлечься не грех.

В целом отметим очень логичное решение организаторов фестиваля приглашать в рамках Нуриевского для участия в спектаклях солистов одного театра (на сей раз Мариинского). У них есть уже «сыгранность», вплоть до привычной эмоциональной поддержки и отклика между партнерами. Тимур Аскеров очень деликатно «аккомпанировал» своим партнершам по Мариинской сцене в дуэтах. При этом не просто поддерживал баланс в пируэтах Никии-Кондауровой, но и сам их накручивал. Отметился он и в красивых высоких прыжках в сольных вариациях (отличных двойных кабриолях, grand assemble en tournant, saute de basques, grand jete, jete en tournant).

Тимур Аскеров очень деликатно «аккомпанировал» своим партнершам по Мариинской сцене в дуэтах

И все же всегда интересно присмотреться к исполнителям, как они трактуют ту или иную мизансцену — ведь цельный образ проявляется «в мелочах», нюансах, которые придают неповторимую художественно-эмоциональную атмосферу спектаклю. Вот по любезному приглашению тестя-раджи Солор-Аскеров с невестой присаживаются на VIP-скамью, чтобы отдохнуть после свадебного танца. Появляется Никия-Кондаурова, и Гамзатти-Осмолкина тревожно смотрит на Солора (мол, как ты?). Тот смущенно отводит взгляд. Все же совесть у Солора в этот вечер имелась в наличии.

И вновь, после укуса змеи, когда брамин предлагает противоядие, баядерка с надеждой смотрит на Солора — пить или не пить спасительное лекарство? Читайте: «Ты будешь со мной?». Паника в глазах Солора-Аскерова, и вновь он отводит взгляд: поворот головы к кулисам, а не к героине (рядом ведь тесть и невеста). И как итог смерть героини. Что ж, даже воины порой проявляют слабость, пусть и на любовном фронте.

«Я живу только на сцене»

Нурлан Канетов в партии отвергнутого Великого Брамина не просто исполнял роль, а, казалось, священнодействовал, подчиняя своим пластичным рукам не только огонь, но и все вокруг. Удивительный мастер мимико-пластичных перевоплощений, не говоря уже о каждом «говорящем» жесте! А когда Брамин-Канетов, готовый пожертвовать своим саном ради любви, покорно снимает тиару и преподносит ее Никии, женская часть зала терялась в догадках, почему титульная героиня отвергает такого харизматичного и безумно влюбленного в нее сановитого поклонника.

А как мило выглядел женский кордебалет татарского театра в белоснежных пачках в «Тенях» — настоящий эффект сходящего призрачного тумана. Весь кордебалет устоял в арабеске, была только пара дрожащих ног «у воды» (на заднем плане сцены). И в этом смысле нельзя не отметить труд (и большой!) педагога-репетитора Луизы Мухаметгалеевой.

Среди колоритно-пикантного антуража отметим шествие роскошного бутафорского слона и тигра в клетке (даже с порыкиванием) в свадебном акте, чтобы подчеркнуть пышность церемонии — все же дочка раджи выходит замуж

Нельзя не упомянуть «Джампе», который получился женственно-игривым, и зажигательный «Индусский танец» с солирующими А. Ялаловой, А. Мусахановым и М. Поцелуйко (чувствовалась, что все исполнители этого зажигательного танца просто «отрывались» на сцене).

В который раз восхищает Фаяз Валиахметов в очередной яркой партии второго плана — на сей раз факира Магедавея. Мана Кувабара в столь созвучной своему имени партии Ману была озабочена только тем, как удержать кувшин на голове. Вполне достойно выглядела вся тройка «теней» — Т. Диоженес, А. Елагина и Е. Набатова — в финальном акте.

Среди колоритно-пикантного антуража отметим шествие роскошного бутафорского слона и тигра в клетке (даже с порыкиванием) в свадебном акте, чтобы подчеркнуть пышность церемонии — все же дочка раджи выходит замуж. И вся сценографическая индийская фауна была не без удовольствия встречена долгими и продолжительными аплодисментами зрителей.

Очередное «Браво!» оркестру театра под руководством Рената Салавата. Когда за дирижерский пульт выходит маэстро, уши просто «отдыхают» — никаких оглушающих грохотов, непонятных темпов и неизвестно откуда взятых «авторских» фермат. Просто и благородно.

В целом, «Баядерка» на Нуриевском фестивале — это не только приношение Мариусу Петипа, но и знак уважения к памяти человека, чье имя носит казанский фестиваль. Ведь этот спектакль — знаковый для Рудольфа Нуриева, он стал последним в творческой карьере великого танцовщика и хореографа XX века. И вполне возможно, что в отблесках танцевальных теней с перстами, указывающими в небо (напоминание о Вечном), душа самого Нуриева нашла свое успокоение. Ведь он часто любил повторять: «Я по-настоящему живу только на сцене».

1 / 52 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов