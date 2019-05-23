«Мы все время говорим: «Леша, успокойся». УНИКС справился и с латышом, и со Шведом

Полуфинал против «Химок» оправдывает все ожидания

Противостояние УНИКСа и «Химок» уже второй год подряд становится одним из главных в Единой лиге ВТБ. Но если в прошлом году все решал один-единственный полуфинальный матч в Финале четырех, то сейчас команды играют впервые в истории лиги полноценную серию друг с другом. Уже первая игра показала, что есть все основания дождаться пятиматчевого полуфинала-«боевика». О VIP-гостях матча, неудержимом Шведе, которого все же сдержали, и плане на игру от УНИКСа — в репортаже «Реального времени» с первого матча серии.

Седокова и Бурмистров приехали в «Баскет-холл»

Перед матчем Алексей Швед подошел к кольцу и буквально разговаривал с ним, подняв голову вверх. Произнеся заклинание, главная звезда «Химок» крепко схватился за сетку на кольце, затем убежал к команде, которая заканчивала разминку. По сути, заклинание Шведу помогло — в первой половине игры, бросая именно в это кольцо, Алексей получил довольно высокий процент попаданий. А вот с кольцом на другой половине «договориться» не получилось.

Да и вся игра началась с промахов, пожалуй, самых ярких игроков команд. Поначалу неточен был Морис Ндур, а затем ошибся после затяжного прохода и Швед. Ндур реабилитировался буквально в следующей атаке, а вот за Шведа отличился Сергей Моня, который забил «треху» без какого-либо сопротивления. Уже по ходу стартовой четверти стало понятно, что сегодня это будет главное оружие химчан, так как следом забили без особого сопротивления Дженкинс и Тимма.

УНИКС или не торопился, или не успевал выстраивать защиту под дальние броски. Вообще, на старте встречи защита и игра на подборах явно не были сильной стороной казанского клуба, «Химки» к середине четверти убежали вперед — 13:7. На пять точных трехочковых УНИКС ответил лишь точным дальним от Джамара Смита. Но это никак не отразилось на счете, после стартового отрезка подмосковный клуб повел в пять очков — 25:20.

Вообще, на старте встречи защита и игра на подборах явно не были сильной стороной казанского клуба, «Химки» к середине четверти убежали вперед. Фото facebook.com/khimkibasket

За происходящим из партера наблюдали сразу несколько «селебрити» из мира спорта и шоу-бизнеса. Так, в самом центре мест у площадки расположился воспитанник казанского хоккея Александр Бурмистров, который теперь играет за уфимский «Салават Юлаев». Почтила своим присутствием «Баскет-холл» и поп-дива, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Она всю игру рьяно болела за «Химки» и особенно радовалась после точных попаданий латышского игрока подмосковного клуба Яниса Тиммы.

«Свежий» Швед и неудержимый Тимма

В начале второй четверти УНИКС практически догнал «Химки», но очередными «трехами» отметились Тимма и дважды Швед, поэтому гости стабильно выходили вперед на 5—6 очков. Любопытно, что поддержать подмосковный клуб в Казань приехали сразу три группы поддержки: самая громкая и зажигательная расположилась на верхнем ярусе, более возрастная группа в количестве 25—30 человек — сразу за скамейкой запасных «Химок», и десять мест заняли солидные господа в атрибутике химчан в партере. А вот казанской публики оказалось на матче меньше, чем обычно. Вероятнее всего, сказалось позднее время начала игры — 20.30 по московскому времени.

В какой-то момент прицел у «Химок» сбился и УНИКС начал увлекательную погоню, которая окончилась при равном счете 40:40. За 30 секунд до перерыва Алексей Швед отдал удивительно точную передачу в руки Антону Понкрашову, который начал быструю контратаку казанцев. Однако выйти вперед в быстром отрыве не получилось, и четверть завершилась очередным трехочковым от Шведа — 48:43. Статистика дальних бросков после первой половины игры буквально удручала: 9-1 в пользу гостей.

Защитник УНИКСа Евгений Колесников уже после игры поделился некоторыми деталями плана казанцев:

— В начале матча Алексей Швед чувствовал свежесть, много забивал. А в конце усталость, видимо, сказалась. У нас каждый игрок выходил и вынуждал его бросать не так, как он умеет. Да, он все равно набрал много очков и показал хороший процент. Но это всего первый матч. Мы понимаем, что серия предстоит долгая, и уже готовимся к следующей встрече.

У нас каждый игрок выходил и вынуждал его бросать не так, как он умеет. Да, он все равно набрал много очков и показал хороший процент

— Примерно такой же баскетбол команды покажут и в следующей игре?

— Сложно предугадать. Мы посмотрим, какие у нас были минусы. Сегодня не только Швед, но и Тимма здорово выполнял свободные броски. Нам нужно чуть-чуть подкорректировать свою защиту, и я уверен, что следующая игра у нас получится лучше.

— После первой половины игры счет по трехочковым был 9-1 в пользу соперника…

— Да, за счет этого у них и было преимущество, процент дальних они показали большой. Но мы сыграли дисциплинированно. Дальние броски мы практически не бросали, доводили мяч внутрь, где подключались наши большие игроки. Мы выполняли задачу, придерживались плана на матч, его выполнили и заслуженно повели в серии.

Понкрашов: «Дальше уже был только УНИКС, который мы все любим и знаем»

В третьей четверти мало что поменялось по содержанию игры, а вот счет увеличивался и увеличивался не в пользу УНИКСа — 46:60. Главным героем отрезка стал Тимма, который и здорово защищался, и точно атаковал. Самый зрелищный момент с участием латышского игрока случился на исходе четверти, когда он сначала забросил «треху» практически с линии аута с правого края площадки, а затем повторил этот трюк и с левого фланга. Казанский клуб эпизодами взрывался в атаке, здорово играл в обороне, но все равно продолжал уступать — «минус пять» после первой половины игры превратились в «минус десять» после третьей четверти — 74:64 в пользу «Химок».

А вот с самого начала четвертой десятиминутки вопросов по игре подопечных Прифтиса не было уже никаких — УНИКС за две минуты легко отыграл восемь очков, «Химки» не могли забить почти три минуты, но снова буквально из ниоткуда появился Тимма со своим точным дальним броском. В ответной атаке Понкрашов набрал два очка с фолом, который с легкостью реализовал. С этим компонентом накануне у Антона проблем не было. Зато капитан казанцев был откровенно недоволен судейством и много обращался по ходу встречи к судье Давыдову. Тот долго не обращал внимания на игрока, но затем что-то ему объяснил. Антон после этой беседы стал спокойнее, а вот рефери, наоборот, чрезвычайно эмоциональным.

В ответной атаке Швед дважды промахнулся после дальних бросков, а затем сфолил на Ндуре, который забил оба штрафных. Фото bckhimki.ru

Тем временем УНИКС продолжал свою погоню и сократил отставание до одного очка — 80:81 за 4 минуты до конца матча. В ответной атаке Швед дважды промахнулся после дальних бросков, а затем сфолил на Ндуре, который забил оба штрафных. Очередные два очка от Понкрашова упрочили преимущество хозяев — 84:81.

«Алеша, ты устал», — доносилось с трибун от казанского болельщика в адрес Шведа. Алексей действительно выглядел хуже по сравнению с началом встречи и не просто не попадал дальние броски, а не попадал даже по кольцу. За 40 секунд до конца игры развернулась настоящая драма — Швед забил два очка в проходе, а Ндур ответил двумя точными штрафными — 92:88. За 10 секунд Швед исправился и забросил коронную «треху», но уже в ответной атаке «Химки» сфолили, и Понкрашов дважды был точен с линии штрафных. Фол был неспортивным, поэтому мяч оставался у хозяев, и с победителем в этом матче уже все было ясно — 96:91.

— Больше всего у нас сегодня получилось выполнять план на игру, — говорил радостный Антон Понкрашов в микст-зоне после матча. — Мы сконцентрированно провели все сорок минут. Да, что-то не получалось, но в целом концентрация и самоотдача сегодня были на высоте. Это и была наша основная задача. Выдали максимум. Прекрасно знаем, что «Химки» умеют «наказывать». Расслабляешься на две-три минуты, и Швед тебе может накидать сразу пять трехочковых.

— То, что Швед наносил тяжелые броски в концовке, — это сработанная тактика УНИКСа персонально против него?

— Мы миксовали защиту против него. Всегда разные игроки его держали. В конце он играл против Ндура. Морис выше, чем другие наши баскетболисты, у него большой размах рук. Поэтому Швед исполнял тяжелые броски, хотя он может забивать и такие. Мы видели и в нынешнем сезоне, и в Единой лиге, и в Евролиге, как он забивает такие броски. Но он промазал.

Выдали максимум. Прекрасно знаем, что «Химки» умеют «наказывать». Расслабляешься на две-три минуты, и Швед тебе может накидать сразу пять трехочковых

— Лично вы достаточно много общались с судьей…

— Там были спорные моменты. Мне было интересно мнение судьи. Я всегда рад, что есть диалог. Некоторые судьи отстраняются и не общаются. Здесь был диалог. Это тоже часть игры.

— В третьей четверти был неудачный отрезок. Получается, вы все равно придерживались плана на игру и понимали, что он сработает?

— Тренер нас в этот отрезок поругал, пожурил. Но очень важно, что мы включились. Навязали защиту, высокий темп, и дальше уже был только УНИКС, который мы все любим и знаем.



41 дальний бросок от «Химок» и 43 штрафных от УНИКСа

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров получилась довольно любопытной. Римас Куртинайтис все разложил по полочкам, но не забыл упрекнуть и судейство:

— Большую часть встречи мы контролировали игру, лидировали в счете. Но очень неудачно стартовали в четвертой четверти и просто не удержали результат. Играли тактически неправильно, можно сказать, что бездарно, потому что всю игру мы делали результат, но не смогли его удержать. Мы имели все шансы победить, но сыграли 17-32 в решающий момент встречи, потому что опять фокусировались только на трехочковых бросках. Мы за матч нанесли 41 дальний бросок, это очень много. Я не помню, чтобы мы бросали за игру 41 раз. Нужно было играть разнообразнее. Плюс пропустили 32 очка за четверть, что для нашей команды нетипично. Плей-офф есть плей-офф, надо отдать должное УНИКСу, они боролись.

Не хотел бы жаловаться на судейство, но баланс штрафных сегодня был неправильный. Так не бывает, что УНИКС пробил 43 раза, а мы — 9. В такой контактной игре невозможны такие цифры. Но ничего не поделаешь — пусть это будет на совести судей.

— Получается, что ваши игроки совершенно не выполняли установку на матч?

— Да. У нас есть баланс двухочковых и трехочковых. Сегодня он был нарушен. Я не хочу останавливать команду и говорить ей, что не нужно бросать дальние, но есть моменты, когда нужно просто спровоцировать фол. То есть любым способом набрать очки, а не только красивым броском издали.

— В концовке Швед заметно начал форсировать игру, и вы посадили его за две минуты немного передохнуть. Что сказали в этот момент?

— Мы все время ему говорим: «Леша, успокойся». Да, нужно было заменить его чуть раньше, в третьей четверти. Он играет много, усталость накапливается. Претензий к нему нет — он был самый результативный сегодня. Но некоторые моменты с его баскетбольным даром он мог бы решать лучше. Мы с ним это спокойно обсудим.

Нам нужно контролировать эти моменты, особенно броски Тиммы. С другой стороны, мы должны играть в нападении умнее. Вторая игра серии будет еще тяжелее

Димитрис Прифтис сначала выглядел так, будто это его команда вела весь матч и проиграла, но в итоге также был убедителен, достойно парировав высказывание коллеги о плохом судействе:

— Была очень тяжелая игра для обеих команд. Несмотря на то, что «Химки» лидировали большую часть матча, мы были спокойными. Через защиту мы постарались вернуться в игру. Они много бросали трехочковых. Даже больше, чем двухочковых. Нам нужно контролировать эти моменты, особенно броски Тиммы. С другой стороны, мы должны играть в нападении умнее. Вторая игра серии будет еще тяжелее.

— Вы говорили, что нужно молиться, когда бросает Швед. Сегодня он набрал 36 очков. Можно сказать, что УНИКС провалился в защитной игре против него?

— Проблема была не в Шведе. Он всегда набирает много. Проблема, что мы дали много свободных бросков Тимме. Наибольшая проблема. Мы защищались против команды «Химок», а не конкретно против Шведа.

— Вы пробили штрафных бросков в пять раз больше, чем «Химки». С чем это связано?

— Нужно понимать, что они бросили трехочковых в два раза больше, чем двухочковых. 41 трехочковый и 24 двухочковых. Мы же бросили лишь 13 трехочковых. Против нас фолили, а мы — нет.

Таким образом, УНИКС повел в серии до трех побед. Второй матч состоится уже в пятницу, но и после него ничего не будет ясно. «Химки» даже в случае непроведенной работы над ошибками будут иметь домашний отрезок серии, в котором все может легко перевернуться с ног на голову.