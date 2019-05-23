Абсурд в законе, или Как не потерять квартиру при согласии на передачу персональных данных

Предложения законодателей, резонансные истории с утечками сведений и советы экспертов по безопасности личностной информации

В Госдуме создадут рабочую группу по защите персональных данных — соответствующее поручение отдал Вячеслав Володин, ссылаясь на недавнюю утечку личных сведений двух миллионов граждан, в том числе паспортных данных членов правительства, вице-премьеров, министров, замминистров. В нижней палате Федерального собрания также вспомнили резонансную историю, как россиянина «лишили права собственности на квартиру, подделав его электронную подпись». В итоге парламентарии поддержали инициативу. Между тем все больше татарстанцев жалуются, что копии их личных документов отбираются разными ведомствами и организациями под любым предлогом при покупке товара или заказе услуги. «Реальное время» разбиралось в вопросе, почему попытки чиновников и коммерсантов соблюдать закон о защите персональных данных приводят к тому, что эти данные становятся достоянием широкого круга лиц, в том числе мошенников.

Хочешь — соглашайся, не хочешь — уходи



Вопрос об излишних договорах, «информированных согласиях» и необоснованном сборе персональных данных россиян решил поставить ребром юрист из Казани Андрей Труфанов. Он обратился за медицинскими справками, необходимыми для обмена водительских прав, а медики дали ему на подпись кипу документов, срок действия которых де-факто ограничивался 10—15 минутами, в течение которых его обследовали и писали справку.

При поступлении в стационар медики первым делом снимают копию с паспорта пациента. При оформлении договора ОСАГО страховой агент требует копии документов автовладельца, вписанных в полис водителей, а также документов на автомобиль.

Корреспонденту «Реального времени» довелось на личном опытом убедиться в абсурдности требований некоторых организаций на обработку персональных данных — в «продвинутой» казанской ветклинике пришлось заключить договор на проведение УЗИ для кошки и заодно подписать согласие на обработку, использование и передачу персональных данных — своих и, исходя из смысла документа, кошачьих. Кошке было больно, УЗИ требовалось срочно, поэтому пришлось покорно подмахнуть абсурдный документ. А вот снять ксерокопию с паспорта в гостинице в одном из татарстанских райцентров и в казанском магазине, куда вернули некачественные сапоги, корреспондент не позволил. Как оказалось, не зря: после обещания пожаловаться в прокуратуру и Роскомнадзор предоставили и номер, и деньги вернули за плохой товар.

При поступлении в стационар медики первым делом снимают копию с паспорта пациента. При оформлении договора ОСАГО страховой агент требует копии документов автовладельца, вписанных в полис водителей, а также документов на автомобиль. Фото fotoserpuhov.ru

«Моментальный» договор и копия для облегчения труда

— При обращении в наркологический и психиатрический диспансеры за справками для обмена водительских прав меня заставили заключить договоры на оказание платных медицинских услуг в письменном виде, — рассказал Андрей Труфанов. — Оба договора содержат условие, что они действуют до исполнения сторонами своих обязательств, то есть сделка исполняется при самом ее совершении. Но в таких случаях закон допускает устную форму сделки, «если иное не установлено соглашением сторон». В тексте же договоров, которые я подписал, не говорится, почему стороны проигнорировали законную возможность заключить устную сделку и оформили ее в письменной форме. Зато там есть много пунктов, которые просто не имеют смысла. Например, в психиатрическом диспансере у меня отобрали не только согласие на прием и передачу моих персональных данных со страховой медицинской организацией и территориальным Фондом обязательного медицинского страхования, но и обязательство «предоставлять актуальные сведения в течение пяти рабочих дней с момента изменения»

— Мы действуем в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан», который обязывает нас получать у пациентов информированное добровольное согласие на оказание медицинских услуг, — пояснила «Реальному времени» начальник юридического отдела Минздрава РТ Татьяна Стрюкова, — а также руководствуемся утвержденными постановлением правительства России Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, которые предусматривают заключение письменных договоров с пациентами.

— А снимать в больнице ксерокопию паспорта тоже предписывают какие-то правила? — уточнила корреспондент издания.



— Нет, пациент должен просто предъявить паспорт для подтверждения личности. Если персонал медучреждения снимает с него копии, то не потому, что это предписано законодательством, а для того, чтобы облегчить свой труд по оформлению документов.

Однако, по мнению Андрея Труфанова, правила, на которые ссылаются в Минздраве, противоречат Гражданскому кодексу РФ.

— А в случае противоречия указа президента Российской Федерации или постановления правительства Российской Федерации ГК РФ или иному закону применяется кодекс или соответствующий закон, — настаивает он на праве пациента не усложнять себе жизнь и не плодить лишние документы.

Копия на всякий случай

Когда ОСАГО только вводилось, клиент заполнял для страхового агента бланк, в котором указывал реквизиты своих документов, документов на автомобиль и водительских удостоверений лиц, допущенных к управлению автомобилем. В бланке страхователь ставил свою подпись, подтверждая, что он несет ответственность за достоверность этой информации. Сегодня агент просит у страхователя ксерокопии всех этих документов. Зачем, если раньше хватало одного бланка?

— Полагаю, копии берут на всякий случай, — говорит вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. — Ведь случается всякое — базы данных пропадают, серверы сгорают, а при наличии копий информацию всегда можно восстановить.

Сабиров напомнил про недавний отзыв лицензии у НАСКО: «Те, у кого есть бумаги, сегодня чувствуют себя спокойнее, чем те, у кого их нет». Он обратил внимание еще на один важный для страховщиков аспект: страховые полисы продают не только сами страховщики, но и компании-посредники, и если их сотрудники напутают при оформлении документов, спросить будет не с кого, а пострадать от этого могут интересы и страхователя, и страховщика. Когда же в деле есть копии бумаг, путаница практически исключается.



Зачем почте номер моего паспорта?

— То, что мы по инициативе разных ведомств плодим лишние и бессмысленные бумаги, конечно, раздражает, но куда опаснее, что мы направо и налево раздаем копии своих документов и их реквизиты, — считает Труфанов. — Ведь, получив к ним доступ, недобросовестный сотрудник какой-нибудь организации может использовать их, скажем, для получения микрокредита на имя ничего не подозревающего гражданина.

Один из рисков Андрей Труфанов видит даже в том, что мы безропотно вписываем свои паспортные реквизиты в почтовые извещения — для получения посылок, писем и бандеролей:

— В век цифровых технологий злоумышленнику достаточно и этого. А мы же не знаем, где и как хранятся эти извещения, у кого к ним есть доступ…

И эти опасения, надо сказать, выглядят совсем не беспочвенными с учетом прошлогодних задержаний сотрудниками правоохранительных органов за воровство посылок сотрудников межрегионального логистического почтового центра в Зеленодольском районе Татарстана и магистрального сортировочного центра ФГУП «Почта России» в Казани.

Но как раз в случае с почтой Труфанов придумал надежную формулу безопасности:

— Я теперь не иду на почту, а заказываю доставку почтового отправления на дом. В этом случае графу с паспортными данными заполнять не требуется, я просто предъявляю почтальону паспорт и расписываюсь за получение посылки.

Один из рисков Андрей Труфанов видит даже в том, что мы безропотно вписываем свои паспортные реквизиты в почтовые извещения — для получения посылок, писем и бандеролей. Фото Максима Платонова

Копировать нельзя отказать

— Исходя из положений Федерального закона «О персональных данных», оператором персональных данных является в том числе любое юридическое лицо, которое осуществляет сбор или обработку персональных данных, — пояснил «Реальному времени» гендиректор казанского ООО «Юридический Центр «Правосудие» Айрат Гатин. — Закон не дает четкого определения понятия «персональные данные» и относит к ним любую информацию о физическом лице, то есть речь идет о любых данных, по которым можно идентифицировать человека.

Отсюда, говорит он, для всех, кто эту информацию получает и использует, вытекает необходимость получать согласие граждан на обработку их данных. Правда, законом установлены и случаи, когда оператор не обязан обеспечивать конфиденциальность, например, при обезличивании или общедоступности персональных данных, или если персональные данные включают только ФИО лица, или — внимание! — как в описанных выше ситуациях, персональные данные используются оператором исключительно для исполнения конкретного договора.

— Однако организации чаще всего стараются перестраховаться и просят согласия на обработку персональных данных даже в случаях, когда делать этого не обязаны, — говорит наш эксперт. — Что же касается снятия копий с паспорта, то в ряде случаев законом прямо предусмотрена необходимость установить личность гражданина. При этом прямого запрета на копирование чужих документов в нынешнем законе о персональных данных нет. Поэтому, если клиент отказывается от предоставления копии паспорта, менеджер имеет полное право сослаться на внутренний регламент фирмы. Клиент, в свою очередь, данному регламенту подчиняться не обязан, поскольку для установления личности гражданина достаточно предъявления паспорта, но не его копирование.

— Так ведь тупик получается — если клиент не позволит снять копию с паспорта, ему могут законно отказать в услуге, основываясь на внутреннем регламенте?



— В целом это верно.

На каждые данные — своя статья

В пресс-службе УВД МВД РТ по г. Казани «Реальному времени» сообщили, что за 4 месяца 2019 года по городу было возбуждено пять уголовных дел за нарушение закона о персональных данных по статье 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Однако все эти дела связаны с распространением сведений гражданами о гражданах — либо в соцсетях, либо лично.

А когда персональные данные используются в иных целях, например для получения кредита на чужое имя, — в действие вступает другая уголовная статья, предусматривающая ответственность за мошенничество. По этой, 159-й, статье за 4 месяца в Казани возбуждено свыше 1140 уголовных дел, но с кредитами, полученными с использованием чужих персональных данных, они не связаны. Есть лишь несколько дел, когда желающие получить кредит граждане указывали ложные сведения относительно места работы.

Так что в целом за сохранность персональных данных казанцев пока можно только порадоваться.

Копию дал — и надпись написал

Однако береженого Бог бережет. Источник в Роскомнадзоре пояснил «Реальному времени», что несведущему в законодательстве гражданину непросто определить, насколько законно с него требуют согласие на использование и передачу персональных данных и копии документов, которые такие данные содержат. И дал дельный совет: если у вас требуют ксерокопию документов, а без нее отказывают в кредите, услуге и т.п., не спешите отказываться. Лучше предоставить требуемую копию, но постараться максимально защитить ее от использования злоумышленниками.

В Роскомнадзоре отмечают, что несведущему в законодательстве гражданину непросто определить, насколько законно с него требуют согласие на использование и передачу персональных данных и копии документов, которые такие данные содержат. Фото vsluh.ru

— Возьмите копию документа и наискосок, крупно от руки напишите по всему отпечатку: «Для получения кредита в таком-то банке», поставьте дату и подпись, — посоветовал специалист. — Такая надпись сделает невозможным ее использование для других целей.

— Я тоже много лет использую такой же прием, только пишу на копии паспорта: «Владелец паспорта запрещает любые гражданско-правовые действия с использованием данной копии», — подтвердил действенность этого приема Андрей Труфанов. — Таким образом я исключаю на будущее любые действия с недвижимостью и другие имущественные сделки на основании этой копии.