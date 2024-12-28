Путин подписал закон об отмене преференций для носителей русского языка

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, отменяющий преференции для иностранных граждан, признанных носителями русского языка. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее статус носителя русского языка позволял иностранным гражданам получать визы на временное проживание и вид на жительство в упрощенном порядке. Теперь это основание для получения таких документов упразднено.

Закон устанавливает, что подтверждением владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ для иностранных граждан будет являться решение о признании носителем русского языка, принятое до 26 октября 2023 года комиссией МВД России или его территориального органа. Это означает, что решения, принятые после указанной даты, не будут давать права на получение преференций.

Кроме того, закон вносит следующие изменения:

лицам, гражданство которых прекращено в результате добровольного волеизъявления или на основании международного договора, позволяющего сохранить или изменить гражданство, предоставляется право временного пребывания в РФ на срок до 90 дней;

закон вводит дополнительные ограничения для лиц, в отношении которых действует режим миграционной высылки. Им запрещается регистрировать юридические лица или становиться индивидуальными предпринимателями на территории России.

Ожидается, что закон вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Рената Валеева