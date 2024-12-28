В России ввели уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя и табака детям

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Новый закон предусматривает штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода) осужденного за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (или без такового) за неоднократную продажу несовершеннолетним:

алкогольной продукции;

табачных изделий;

никотинсодержащей продукции;

сырья для их производства;

кальянов;

устройств для потребления никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Ранее председатель палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что ранее принятых мер недостаточно. В рамках инициативы планируется усилить ответственность, в том числе путем увеличения штрафов.

Рената Валеева