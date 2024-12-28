Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

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Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Для зачисления в российские школы иностранных граждан теперь потребуется документ, подтверждающий законность их пребывания в России, а также успешное прохождение тестирования на знание русского языка. Тест, проводимый бесплатно в государственных или муниципальных школах, должен подтвердить владение языком на уровне, достаточном для освоения школьной программы начального, основного и среднего образования.

Не сдавшие тест к обучению не допускаются. Порядок проведения тестирования устанавливает Минпросвещения России, а Рособрнадзор отвечает за методическое обеспечение, разработку материалов, критерии оценивания и определение минимального проходного балла.